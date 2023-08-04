Nikola удвоит количество акций на бирже — это позволит привлечь деньги на выпуск электрогрузовика Статьи редакции
Основатель компании, признанный виновным в мошенничестве, выступал против выпуска новых бумаг.
- Nikola получила одобрение акционеров на выпуск новых акций, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании. Автопроизводитель сможет увеличить общее количество своих бумаг в обращении с 800 млн до 1,6 млрд.
- Nikola планировала выпустить на биржу дополнительное количество акций и тем самым удвоить их стоимость на фоне предупреждения Nasdaq о возможном делистинге. По требованиям биржи акции компании в течение 30 дней должны торговаться выше отметки в $1 за штуку, на 25 мая 2023 года их стоимость составляла $0,62. В июне она начала расти, на момент закрытия биржи 4 августа бумаги стоили $3,4 за штуку.
- Кроме этого, увеличение числа акций даст компании возможность привлечь средства для запуска электрического полуприцепа Tre, работающего на топливных элементах из водорода, и строительства сети водородных заправок в США и Канаде.
- Голосование должны были провести в июне 2023-го на ежегодном собрании акционеров, но Nikola была вынуждена его отложить, а потом ещё раз в июле — общего количества голосов было недостаточно для принятия решения.
- Заблокировать выпуск новых акций также призывал основатель компании Тревор Милтон. Он делает это не первый раз, в 2022 году Nikola смогла удвоить число бумаг в обращении, только трижды перенеся голосование.
- Как отмечает CNBC, по законам штата Делавэр, где зарегистрирована Nikola, для принятия решения необходимо, чтобы его одобрили владельцы как минимум 50% акций компании. Хотя на голосовании большинство было «за», их число не дотягивало до отметки в 50%. Но с 1 августа это требование из закона убрали, поэтому Nikola смогла получить одобрение.
- В сентябре 2020 года компания Hindenburg Research, один из акционеров Nikola, опубликовала отчёт, в котором обвинила Тревора Милтона в обмане. По её данным, прототип грузовика на самом деле не мог ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании не было, были и другие факты мошенничества.
- В августе 2021 года Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. По версии властей, Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании, чтобы увеличить стоимость её акций.
- В октябре 2022 года Милтона признали виновным в мошенничестве. Вынесение приговора несколько раз переносили, сейчас оно назначено на 22 сентября 2023 года. Если Милтона признают виновным по всем пунктам, ему грозит 25 лет тюрьмы.
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Почему-то Nikola ассоциируется лишь с квасом 😁
Почему-то Nikola ассоциируется лишь со скамом
В этой новости над Вадимом не шутим. А то всё равно потрут комменты😂
Снова решил потолкать свою газель с горки и просит за это ещё 800млн?
Сойдёт для мамкиных инвесторов. Налетай, торопись
Хорошо хоть не Мыкола
Да выпустят они уже свой грузовик или просто сольются?
Етить, он ещё жив?💩
Обычно происходит наоборот.
Странно что их еще нет на Кикстартере
Админ, там бакс выше 95 ВПЕРВЫЕ!! Где новость??😁
Они вложили деньги не традиционные аккумуляторы где Тесла, а в водородные топливные элементы. С ними все носятся уже 20 лет. но прогресса не видно. Ездят отдельные автобусы в отдельных городах, но все это похоже на единичные тесты. Открытой для всех инфраструктуры заправок нет. И они вынуждены развивать систему заправок! В точности как Тесла уже 10 лет в США строит свои фирменные зарядные станции.
Никола, судя по роликам на Ютьбе ,на своем заводе выпускает 5 грузовиков в сутки, общая мощность производства 2500 штук в год. В 2023 году товарные поставки грузовиков. Шасси грузовика IVECO, но начинка собственная. Водородные топливные элементы мне кажутся более перспективными чем литиевые аккумуляторы. Пробеги больше, в холодном климате работают лучше. Я верю, что наработки Николы даром не пропадут.
В тексте упомянут "запуск электрического полуприцепа". Мне кажется, это ошибка перевода автором. Скорее всего это передвижная заправочная станция смонтированная на прицепе. Заправки стали узким местом всего проекта, они технологически сложнее чем обычные электрические зарядные станции.
https://www.nikolamotor.com/press_releases/nikola-launches-first-hydrogen-fuel-cell-truck-mobile-fueler-223/
Это те ребята которые грузовик с горы спустили чтобы показать прототип и больше ничего не сделали?)) И серьезно кто то им собрался верить?)
Слобода, теперь Никола! Молодцы!
Грузовик -> Самокат -> Фонарик -> Скам
Вот это FITYMI, мояпеченьвшоки. Лизонька Холмс крутится на шконке от такого уровня хуцпы.
Кроме новостей из альтернативной энергетики, подвезена и альтернативная арифметика: "Хотя на голосовании большинство было «за», их число не дотягивало до отметки в 50%."
С таким уровнем инновативности, конечно, и гравитационно-аккумуляторные демонстрации со спуском безмоторного тягача с холма можно записать в годный MVP.