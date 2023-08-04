Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции
На 11:54 мск он составил 94,99 рубля, максимум на графике свечей — 95 рублей.
- Евро достиг отметки 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
- На 12:25 мск доллар опустился до 94,91 рубля, евро — до 103,7
- Аналитики «Альфа-капитала» объясняли ослабление рубля тем, что валютное предложение ограничено, а спрос на доллар и евро со стороны импортёров при этом растёт. В компании отметили, что не помогли ни повышение ключевой ставки, ни высокие цены на нефть.
- Министр финансов Антон Силуанов говорил, что динамика связана прежде всего с торговым балансом страны — «с притоками и оттоками валюты в Россию и из неё». А по мнению экспертов банка «Санкт-Петербург», на курсах сказалось окончание налогового периода в конце июля: экспортёры перестали массово продавать валютную выручку, чтобы уплачивать налоги в рублях.
- Среди других возможных причин — сезон отпусков, в который россияне запасаются валютой, а также выкуп бизнес-активов у «недружественных» резидентов.
- В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей.
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Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше.
© Михаил Жванецкий
Никаких рисков, всё точно.
Весь вопрос - когда ;-)
А минфин и не против, им надо дефицит бюджета латать, дешевый нефтерубль тут как нельзя кстати. Ведь как высказывался великий экономист Путин, чем больше рублей за доллар, тем больше рублей за нефть в казну получаем. Только ЦБ чет негодует не в тему, о какой-то инфляции беспокоится.
Ну вот, а то говорят — роста в России нет. Курс растёт, инфляция растёт, мало чтоли для нас сделано?!
"В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей."
Это, собственно, всё, что нужно знать об аналитиках.
Ха. Тут альфа прогноз сделала.
"Справедливый курс доллара — 80-120 рублей" (с) главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
гойда хули
ВПЕРВЫЕ!!🤣
Господи, админы, вы то хоть прекратите так писать🤣
С марта 22-го, что теперь не так?
135 в сентябре
146
Вспоминается один продукт народного творчества 2015-го или около того:
"В новый год признаться, без еды не просто
Евро 220, доллар 90"
Доллар по 115 это норма (с) Нае6улина🤭🤭🤭
Я ненастоящий сварщик и мало что понимаю в механизмах формирования курса, но есть мнение, что если бы не работа ЦБ, он был бы уже 200.
Средняя пенсия по стране 140 $, зарплата - 290 $. Всё "Па плану".
А это ведь "мы всерьез еще ничего не начинали ! "
Догнать и перегнать Нигерию к 2030!
Где «патриоты», пусть расскажут как все хорошо
Ни разу не "патриот" в том смысле, который вы вложили, но: а что, собственно, плохого?
Им пофигу, у них зарплата в рублях ;D
Мне кажется, или все же есть связь между падением стоимости рубля и некими телефонными переговорами и их результатами?
не дозвонились
Ну кофе тоже нельзя за бесплатно продавать. Будем повышать и дальше. Людей жалко.
«А по мнению экспертов банка «Санкт-Петербург», на курсах сказалось окончание налогового периода в конце июля: экспортёры перестали массово продавать валютную выручку, чтобы уплачивать налоги в рублях.»
То есть в июле рост «сдерживался» из-за продажи валютной выручки, я правильно понял?
Чем сильнее тенденция к ослабеванию рубля, тем больше желания у людей выйти из рубля в другие валюты, на мой взгляд — что тенденцию только подпитывает, а чем сильнее тенденция к… (читайте сообщение сначала).
Походу журналисты сидят мониторят, когда пробьет следующую отметку, как обратный отсчет до нового года, чтобы новость написать.
21 век же.
Можно оповещение поставить :)
На пользу. Твёрдо и чётко.
Это ответка экономики на pricecap?
Твёрдо и четко
И в то же время одновременно вяло и расплывчато.
Парадокс.