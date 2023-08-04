Деньги
Полина Лааксо

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции

На 11:54 мск он составил 94,99 рубля, максимум на графике свечей — 95 рублей.

  • Евро достиг отметки 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
  • На 12:25 мск доллар опустился до 94,91 рубля, евро — до 103,7
Источник: «Ведомости»
  • Аналитики «Альфа-капитала» объясняли ослабление рубля тем, что валютное предложение ограничено, а спрос на доллар и евро со стороны импортёров при этом растёт. В компании отметили, что не помогли ни повышение ключевой ставки, ни высокие цены на нефть.
  • Министр финансов Антон Силуанов говорил, что динамика связана прежде всего с торговым балансом страны — «с притоками и оттоками валюты в Россию и из неё». А по мнению экспертов банка «Санкт-Петербург», на курсах сказалось окончание налогового периода в конце июля: экспортёры перестали массово продавать валютную выручку, чтобы уплачивать налоги в рублях.
  • Среди других возможных причин — сезон отпусков, в который россияне запасаются валютой, а также выкуп бизнес-активов у «недружественных» резидентов.
  • В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей.

#курсывалют #новость

1740 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Васисуалий Лоханкин
Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше.
© Михаил Жванецкий

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.
рискует подняться выше 100 рублей

Никаких рисков, всё точно.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

Весь вопрос - когда ;-)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Let that sink in

А минфин и не против, им надо дефицит бюджета латать, дешевый нефтерубль тут как нельзя кстати. Ведь как высказывался великий экономист Путин, чем больше рублей за доллар, тем больше рублей за нефть в казну получаем. Только ЦБ чет негодует не в тему, о какой-то инфляции беспокоится.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Чёрный Плащ
Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Ну вот, а то говорят — роста в России нет. Курс растёт, инфляция растёт, мало чтоли для нас сделано?!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

"В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей."
Это, собственно, всё, что нужно знать об аналитиках.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Ха. Тут альфа прогноз сделала.

"Справедливый курс доллара — 80-120 рублей" (с) главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Ответить
Развернуть ветку
asdfgh

гойда хули

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

ВПЕРВЫЕ!!🤣

Господи, админы, вы то хоть прекратите так писать🤣

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

С марта 22-го, что теперь не так?

Ответить
Развернуть ветку
Таня Брусенцева

135 в сентябре

Ответить
Развернуть ветку
Hox

146

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Николай Замотаев

Вспоминается один продукт народного творчества 2015-го или около того:
"В новый год признаться, без еды не просто
Евро 220, доллар 90"

Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR

Доллар по 115 это норма (с) Нае6улина🤭🤭🤭

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Бычко

Я ненастоящий сварщик и мало что понимаю в механизмах формирования курса, но есть мнение, что если бы не работа ЦБ, он был бы уже 200.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
debil
Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Средняя пенсия по стране 140 $, зарплата - 290 $. Всё "Па плану".
А это ведь "мы всерьез еще ничего не начинали ! "

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Догнать и перегнать Нигерию к 2030!

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Popov

Где «патриоты», пусть расскажут как все хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Ни разу не "патриот" в том смысле, который вы вложили, но: а что, собственно, плохого?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kiss1nger

Им пофигу, у них зарплата в рублях ;D

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Влад Шушкевич

Мне кажется, или все же есть связь между падением стоимости рубля и некими телефонными переговорами и их результатами?

Ответить
Развернуть ветку
Murat Oshroev

не дозвонились

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Морозов

Ну кофе тоже нельзя за бесплатно продавать. Будем повышать и дальше. Людей жалко.

Ответить
Развернуть ветку
R.Ra

«А по мнению экспертов банка «Санкт-Петербург», на курсах сказалось окончание налогового периода в конце июля: экспортёры перестали массово продавать валютную выручку, чтобы уплачивать налоги в рублях.»

То есть в июле рост «сдерживался» из-за продажи валютной выручки, я правильно понял?

Ответить
Развернуть ветку
R.Ra

Чем сильнее тенденция к ослабеванию рубля, тем больше желания у людей выйти из рубля в другие валюты, на мой взгляд — что тенденцию только подпитывает, а чем сильнее тенденция к… (читайте сообщение сначала).

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Let that sink in

Походу журналисты сидят мониторят, когда пробьет следующую отметку, как обратный отсчет до нового года, чтобы новость написать.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

21 век же.
Можно оповещение поставить :)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Посмотрел

На пользу. Твёрдо и чётко.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Это ответка экономики на pricecap?

Ответить
Развернуть ветку
несведущий

Твёрдо и четко

Ответить
Развернуть ветку
Вильгельм Богачев

И в то же время одновременно вяло и расплывчато.
Парадокс.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
52 комментария
null