Деньги
Артур Томилко

Квартальный отчёт Apple: число платных подписчиков превысило 1 млрд, выручка от продаж iPad сократилась на 20% Статьи редакции

Количество активных устройств превысило 2 млрд, но продажи iPhone и Mac также снизились.

  • Совокупная выручка компании в третьем квартале 2023-го снизилась на 1% и составила $81,8 млрд, говорится в отчёте. Чистая прибыль увеличилась с $19,4 млрд до $19,9 млрд год к году.
  • Продажи iPhone за тот же период сократились на 2%, до $39,67 млрд. Продажи Mac упали на 7%, до $6,84 млрд, iPad — на 20%, до $5,79 млрд. Выручка от других устройств выросла на 2% и составила $8,28 млрд.
  • Компания сообщила, что число активных устройств Apple превысило 2 млрд, а количество платных подписчиков — 1 млрд человек. Выручка от услуг увеличилась на 8%, до $21,21 млрд. По данным CNBC, к ним относятся, реклама, страховка AppleCare, облачные и стриминговые сервисы, а также комиссии Apple Pay и Apple Card.
  • Финансовый директор Лука Маэстри заявил, что компания прогнозирует аналогичные результаты по продажам устройств в четвёртом квартале 2023 года, за исключением iPhone, но не раскрыл подробностей. Акции Apple на 13:38 мск упали на 1,79%.

#новость #apple #отчёт

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42 комментария
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 Ovechkin

Не фанат яблок, но за Apple TV респект. Есть у них годные сериалы. Особенно Тэд Лассо очень порадовал

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Maxim

Первые два сезона, третий - кровь из глаз

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Михаил Зверев

да кому они нужны эти планшеты? если только детям для развивашек

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Ovechkin

Детям можно и попроще что-то взять. А вот для дизайнера или художника вещь вполне нужная

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Мимо проходивший

11 лет с разными айпэдами, вообще не знаю как без него жить, особенно после выхода стилуса для них. Пишу, рисую схемы/заметки, читаю, смотрю видео, фильмы, учусь. Особенно нравится нативная связка MIDI с моей midi клавиатурой и айпэдом. Но там вся эпл техника с MIDI без геморроя работает и "установки драйверов" (привет видна).

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Wittgenstein

Детям для развивашек нужны родители. Не путайте!

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Дмитрий Кулешов

А компьютер - для учебы

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Мимо проходивший

Ну и еще использую его как второй монитор для макбука иногда.

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Вадим Д.

Не всё же расти продажам. А количество подписчиков, конечно, потрясает.

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Марк Кац

так удобные сервисы, музыка хорошая, фильмы классные, еще бы не подписаться)

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Иван
музыка хорошая

Я хоть и подписан на АМ, но пишут, что новые альбомы рок-поп звезд не доступны в РФ.

А одной индюшатиной сыт не будешь.

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Марк Кац

Я после февраля 22 сделал американский регион и всё доступно, даже из медиатеки ничего не выпилилось

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Иван

Понятно что можно сделать, но можно и вместо ATV смотреть HD VideoBox. И останется вендор-локом только iCloud Drive и iCloud Photos.

Дома на Mac mini поднят RAID для бэкапа облаков.

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Михаил Стерлин

Не охваченные человечки на планете кончаются).

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Невероятный Блондин

Время закупаться на всю котлету.

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Бублик static void

Не с российским паспортом только, чтобы не было aaand it’s gone.

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Невероятный Блондин

Obviously

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veryrarepepega

Берем премиум устройство завязанное на облако с 4K видео 400 мегабайт за 20 секунд

Даем 5 вшивых гигабайт бесплатно.

Хомячкам ничего не остается, кроме как купить "подписку" iCloud+ чтобы не потерять видосики с детишками

????

PROFIT!

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Suntori

Следующий шаг в подписке iCloud+ 50Гб стоит либо 50 руб/мес., либо $1/мес. Не такая уж и неподъёмная сумма.
Либо покупаете NAS и храните свои видосики с детишками без подписок.

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veryrarepepega

У меня есть NAS, но он не синхронизирует фото между iOS и macOS.

Сумма подъемная, речь про манипулирование. Конечно подписчиков будет больше миллиарда если делать давать 5Гб бесплатно в 2023 году. Давали бы 15Гб как Google - подписчиков было бы в два раза меньше.

По факту база растет не за счет качества сервиса, а за счет прищемления яиц.

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Suntori
У меня есть NAS, но он не синхронизирует фото между iOS и macOS.

Ну так это проблема или вас как владельца-настройщика или самой модели NAS. В конце концов, всегда можно поискать на вторичке Apple Time Capsule.

речь про манипулирование

Здесь нет никакого манипулирования. Есть продукт и его стоимость. Вы либо соглашаетесь, либо нет.

Давали бы 15Гб как Google - подписчиков было бы в два раза меньше.
за счет прищемления яиц.

Ну так ставьте на телефон или мак Google Drive и юзайте 15 Gb free. В чём ущемление-то? Ущемлением это было бы, если бы Яблоко запрещало пользоваться сторонними сервисами в угоду своим.

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veryrarepepega
Ну так это проблема или вас как владельца-настройщика или самой модели NAS. В конце концов, всегда можно поискать на вторичке Apple Time Capsule.

Это проблема закрытости системы Apple. Тейк про капсулу не понял, это еще один NAS с функцией TM.

если бы Яблоко запрещало пользоваться сторонними сервисами в пользу своих

Доброе утро

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Suntori
Это проблема закрытости системы Apple.

Эта закрытость, мешающая вам настроить синхронизацию, сейчас с вами в комнате?
Сам до недавнего времени юзал в качестве бэкапа сервер HP. Не испытывал проблем с этим.

Доброе утро

По существу будет что-то?

Тейк про капсулу не понял, это еще один NAS с функцией TM.

Что с тейком не так? Вы написали, что ваше решение не обладает синхронизацией, и сослались на закрытость системы. Я вам ответил примером про Time Capsule на случай, если не хочется возиться, а нужно решение «из коробки». У Яблока такое есть. Правда только б/у.

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veryrarepepega

Причем тут бэкап? Как мне фото с iPhone сразу выгружать на NAS чтобы потом они попадали на Mac? Здесь в любом случае выступает Фото.app в качестве прокладки.

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Suntori

Так NAS нужен не для того, чтобы фотки синхронились через него. Он нужен для хранения и освобождения локального хранилища устройства. С фотками можно работать сразу на нём.
Нахрена их скачивать на ноут?

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Nursultan

У меня на айфоне ядиск на террабайт, отлично синхронит с компом, не понял что за проблема

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Драка вегетарианца с людоедом
Давали бы 15Гб как Google - подписчиков было бы в два раза меньше.

Так на iOS же есть те же Google Фото с 15 гигабайтами, и синхронизируется там всё довольно хорошо

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Марк Кац

sd карты в своём андроид вовремя меняете?

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veryrarepepega

А Андроид на облако не завязан? 🤡

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Марк Кац

ничего не имею против облак, а вот данные с физических носителей доводилось терять

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Поручик молчать

А что эта подписка дает?

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Марк Кац

https://www.google.com/search?q=apple+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&client=safari&rls=en&sxsrf=AB5stBj7MmsH6N0QWoK5n8NoVKZ0g0i6SQ%3A1691146890128&ei=itrMZN6_B5KewPAPwfUS&ved=0ahUKEwjerJiN7cKAAxUSDxAIHcG6BAAQ4dUDCA4&uact=5&oq=apple+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFmFwcGxlINC_0L7QtNC_0LjRgdC60LAyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeSOEnUMUFWKQjcAV4AZABAJgBV6ABigeqAQIxM7gBA8gBAPgBAcICChAAGEcY1gQYsAPCAgoQABiKBRiwAxhDwgIHECMYigUYJ8ICChAAGIAEGBQYhwLCAgkQABiABBgKGCrCAgcQABiABBgKwgIKEAAYgAQYChjLAcICCBAAGIAEGMsBwgIJEAAYFhgeGPEEwgIIEAAYgAQYsQPCAg0QABiABBgUGIcCGLEDwgIREC4YxwEYsQMYyQMY0QMYgATCAggQABiABBiSA8ICBxAAGA0YgATCAgYQABgeGA3CAggQABgFGB4YDcICCBAAGAgYHhgN4gMEGAAgQYgGAZAGCg&sclient=gws-wiz-serp

apple подписка - Поиск в Google
apple подписка - Поиск в Google
www.google.com
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Андрей Шевчук

по ссылке с таким количеством трекеров наверное можно узнать вашу родословную 😄

https://www.google.com/search?q=apple+подписка

Загляните в настройки блокировщика рекламы:

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Мимо проходивший

Списание денег с вашей карты

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Юрий Раткин

а что с маками не так? (кроме цены канеш). я вот коплю коплю, может ну его

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veryrarepepega

ARM лихорадка улеглась и оказалось что это тухлятина мало пригодная в реальной работе. Да, у меня ARM Мак.

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Wittgenstein

Не знаю что ты там делаешь на маке, но у меня сайт vc.ru открывается быстро. Так что все агонь! =)

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Dimitri

А в чем она не пригодна к работа? Сам на М1 макбук работаю и ни разу не имел проблем.

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Сергей Я

А ты в России?

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Дмитрий Маусов

Ipad - не такой популярный продукт Apple.

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Сергей Я

Отлично, шортим помойку.

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Wittgenstein

С таким инвестиционными советами из Воронежа не выехать =)

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42 комментария
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