Квартальный отчёт Apple: число платных подписчиков превысило 1 млрд, выручка от продаж iPad сократилась на 20% Статьи редакции
Количество активных устройств превысило 2 млрд, но продажи iPhone и Mac также снизились.
- Совокупная выручка компании в третьем квартале 2023-го снизилась на 1% и составила $81,8 млрд, говорится в отчёте. Чистая прибыль увеличилась с $19,4 млрд до $19,9 млрд год к году.
- Продажи iPhone за тот же период сократились на 2%, до $39,67 млрд. Продажи Mac упали на 7%, до $6,84 млрд, iPad — на 20%, до $5,79 млрд. Выручка от других устройств выросла на 2% и составила $8,28 млрд.
- Компания сообщила, что число активных устройств Apple превысило 2 млрд, а количество платных подписчиков — 1 млрд человек. Выручка от услуг увеличилась на 8%, до $21,21 млрд. По данным CNBC, к ним относятся, реклама, страховка AppleCare, облачные и стриминговые сервисы, а также комиссии Apple Pay и Apple Card.
- Финансовый директор Лука Маэстри заявил, что компания прогнозирует аналогичные результаты по продажам устройств в четвёртом квартале 2023 года, за исключением iPhone, но не раскрыл подробностей. Акции Apple на 13:38 мск упали на 1,79%.
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Не фанат яблок, но за Apple TV респект. Есть у них годные сериалы. Особенно Тэд Лассо очень порадовал
Первые два сезона, третий - кровь из глаз
да кому они нужны эти планшеты? если только детям для развивашек
Детям можно и попроще что-то взять. А вот для дизайнера или художника вещь вполне нужная
11 лет с разными айпэдами, вообще не знаю как без него жить, особенно после выхода стилуса для них. Пишу, рисую схемы/заметки, читаю, смотрю видео, фильмы, учусь. Особенно нравится нативная связка MIDI с моей midi клавиатурой и айпэдом. Но там вся эпл техника с MIDI без геморроя работает и "установки драйверов" (привет видна).
Детям для развивашек нужны родители. Не путайте!
А компьютер - для учебы
Ну и еще использую его как второй монитор для макбука иногда.
Не всё же расти продажам. А количество подписчиков, конечно, потрясает.
так удобные сервисы, музыка хорошая, фильмы классные, еще бы не подписаться)
Я хоть и подписан на АМ, но пишут, что новые альбомы рок-поп звезд не доступны в РФ.
А одной индюшатиной сыт не будешь.
Я после февраля 22 сделал американский регион и всё доступно, даже из медиатеки ничего не выпилилось
Понятно что можно сделать, но можно и вместо ATV смотреть HD VideoBox. И останется вендор-локом только iCloud Drive и iCloud Photos.
Дома на Mac mini поднят RAID для бэкапа облаков.
Не охваченные человечки на планете кончаются).
Время закупаться на всю котлету.
Не с российским паспортом только, чтобы не было aaand it’s gone.
Obviously
Берем премиум устройство завязанное на облако с 4K видео 400 мегабайт за 20 секунд
Даем 5 вшивых гигабайт бесплатно.
Хомячкам ничего не остается, кроме как купить "подписку" iCloud+ чтобы не потерять видосики с детишками
????
PROFIT!
Следующий шаг в подписке iCloud+ 50Гб стоит либо 50 руб/мес., либо $1/мес. Не такая уж и неподъёмная сумма.
Либо покупаете NAS и храните свои видосики с детишками без подписок.
У меня есть NAS, но он не синхронизирует фото между iOS и macOS.
Сумма подъемная, речь про манипулирование. Конечно подписчиков будет больше миллиарда если делать давать 5Гб бесплатно в 2023 году. Давали бы 15Гб как Google - подписчиков было бы в два раза меньше.
По факту база растет не за счет качества сервиса, а за счет прищемления яиц.
Ну так это проблема или вас как владельца-настройщика или самой модели NAS. В конце концов, всегда можно поискать на вторичке Apple Time Capsule.речь про манипулирование
Здесь нет никакого манипулирования. Есть продукт и его стоимость. Вы либо соглашаетесь, либо нет.Давали бы 15Гб как Google - подписчиков было бы в два раза меньше.
за счет прищемления яиц.
Ну так ставьте на телефон или мак Google Drive и юзайте 15 Gb free. В чём ущемление-то? Ущемлением это было бы, если бы Яблоко запрещало пользоваться сторонними сервисами в угоду своим.
Это проблема закрытости системы Apple. Тейк про капсулу не понял, это еще один NAS с функцией TM.если бы Яблоко запрещало пользоваться сторонними сервисами в пользу своих
Доброе утро
Эта закрытость, мешающая вам настроить синхронизацию, сейчас с вами в комнате?Доброе утро
Сам до недавнего времени юзал в качестве бэкапа сервер HP. Не испытывал проблем с этим.
По существу будет что-то?Тейк про капсулу не понял, это еще один NAS с функцией TM.
Что с тейком не так? Вы написали, что ваше решение не обладает синхронизацией, и сослались на закрытость системы. Я вам ответил примером про Time Capsule на случай, если не хочется возиться, а нужно решение «из коробки». У Яблока такое есть. Правда только б/у.
Причем тут бэкап? Как мне фото с iPhone сразу выгружать на NAS чтобы потом они попадали на Mac? Здесь в любом случае выступает Фото.app в качестве прокладки.
Так NAS нужен не для того, чтобы фотки синхронились через него. Он нужен для хранения и освобождения локального хранилища устройства. С фотками можно работать сразу на нём.
Нахрена их скачивать на ноут?
У меня на айфоне ядиск на террабайт, отлично синхронит с компом, не понял что за проблема
Так на iOS же есть те же Google Фото с 15 гигабайтами, и синхронизируется там всё довольно хорошо
sd карты в своём андроид вовремя меняете?
А Андроид на облако не завязан? 🤡
ничего не имею против облак, а вот данные с физических носителей доводилось терять
А что эта подписка дает?
https://www.google.com/search?q=apple+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&client=safari&rls=en&sxsrf=AB5stBj7MmsH6N0QWoK5n8NoVKZ0g0i6SQ%3A1691146890128&ei=itrMZN6_B5KewPAPwfUS&ved=0ahUKEwjerJiN7cKAAxUSDxAIHcG6BAAQ4dUDCA4&uact=5&oq=apple+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFmFwcGxlINC_0L7QtNC_0LjRgdC60LAyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeSOEnUMUFWKQjcAV4AZABAJgBV6ABigeqAQIxM7gBA8gBAPgBAcICChAAGEcY1gQYsAPCAgoQABiKBRiwAxhDwgIHECMYigUYJ8ICChAAGIAEGBQYhwLCAgkQABiABBgKGCrCAgcQABiABBgKwgIKEAAYgAQYChjLAcICCBAAGIAEGMsBwgIJEAAYFhgeGPEEwgIIEAAYgAQYsQPCAg0QABiABBgUGIcCGLEDwgIREC4YxwEYsQMYyQMY0QMYgATCAggQABiABBiSA8ICBxAAGA0YgATCAgYQABgeGA3CAggQABgFGB4YDcICCBAAGAgYHhgN4gMEGAAgQYgGAZAGCg&sclient=gws-wiz-serp
по ссылке с таким количеством трекеров наверное можно узнать вашу родословную 😄
https://www.google.com/search?q=apple+подписка
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а что с маками не так? (кроме цены канеш). я вот коплю коплю, может ну его
ARM лихорадка улеглась и оказалось что это тухлятина мало пригодная в реальной работе. Да, у меня ARM Мак.
Не знаю что ты там делаешь на маке, но у меня сайт vc.ru открывается быстро. Так что все агонь! =)
А в чем она не пригодна к работа? Сам на М1 макбук работаю и ни разу не имел проблем.
А ты в России?
Ipad - не такой популярный продукт Apple.
Отлично, шортим помойку.
С таким инвестиционными советами из Воронежа не выехать =)