Путин подписал закон, разрешающий исключать иностранцев из руководства «экономически значимых компаний» Статьи редакции
Для них есть четыре критерия: например, штат — от 4000 человек или годовая выручка — больше 75 млрд рублей.
- Закон, который «упрощает» перерегистрацию «экономически значимых» компаний из других стран в России опубликован на официальном сайте правовых актов.
- Он разрешает через суд исключать иностранцев из «недружественных» стран из числа владельцев холдинговых компаний. Такие меры объясняются «защитой прав и законных интересов россиян и российских юрлиц», а также «обеспечением обороны страны и безопасности государства в условиях недружественных и противоречащих международному праву действий».
- К «экономически значимым» относятся компании, которые соответствуют хотя бы одному из четырёх критериев: в них работает более 4000 человек, общая стоимость активов — более 150 млрд рублей, годовая выручка — больше 75 млрд рублей, объём уплаченных налогов за предыдущий год — 10 млрд рублей.
- В июне 2023-го на ПМЭФ Путин поручил правительству до конца года ускорить процесс переезда компаний, зарегистрированных за рубежом, в Россию и упростить процедуры для этого.
- В июле указом президента доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» перешли Росимуществу.
Какие ещё законы подписал Путин 4 августа:
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Жить становится лучше, жить становится веселее. Доллар 100, зато мы вы стояли. Евро по 110 зато экономика устойчивая.
Всё, о чем народ мечтал, сбылось: посадить либералов, выгнать иностранцев, сильная рука, можем повторить.
Всё сбылось, теперь заживём!!
Единственный раз в истории России когда сбылось все о чем мечтали
😭
Это пипец
Это уже пиздец
немного молотова не желаете?
Очень угрожающе звучит с учетом того, что вы писали, что живете не в рф.
Сидит и кусает локти, наверное, что уехал.
Кто знает. Когда я год жил в Швейцарии у друга, меня в рунет не тянуло. Работал себе по удаленке, ездил на веле по офигенным местам на горных лыжах катался. Если бы меня спросили, почему я не бегу в рунет орально утруждаться, я бы предложил вопрощающему посетить психиатра
а че вернулись то?
Друган вернулся, и мне стало невыгодно и неудобно там тусоваться. Хата бесплатная была, да и машину я не вожу.
Впрочем, сейчас я бы другую страну выбирал. Швейцария деградировала в притон. Ну либо надо валить подальше от крупных городов, где нет обдолбанных понаехов на социалке.
а можете немного развернуть мысль? А то я там давненько не был, не в курсе повестки
Ха, та же история. Мне приятель сообщал все новости из РФ, я вообще был не в курсах, жрал фондю заедая сыром.
Да ёкараный бабай, когда ж всё это кончится? Когда эти деды перестанут делать из моей страны долбаный гулаг? Как это всё задрало!
Когда вы перестанете сидеть и лаять в интернете, поридж.
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Когда будет обозначена цель, с учетом, что у каждого ненавистного врага останется погибший родственник и новая власть в Киеве. Включите уже мозг люди. Подсказка для дэбилов: партизанская война, концлагеря для несогласных... Неужели для всех ответ настолько сложен для большинства? Я один тут вдупляю что происходит?
раздуплитесь уже ... мы тут никому не нужны цели не ясны настолько шо писец
Геостратег опять всех переиграл и сейчас иностранцы начнут отказываться от западного гражданства)
Цапцарап экономиечски значимых компаний стал легче. Родственники Дондырова уже выстроились в очередь.
Отменил Путлер самому себе и депутатам Госдумы а про народ даже не думает оч жаль.
Меня больше беспокоит сколько они законов на штамповали по поводу военной службы за последние 2 недели и че скоро начнётся походу…
А что же ты еще в РФ?
Причем тут я,20 млн мобилизационного ресурса тоже должны себя спросить,я че я еще в РФ?
Не все имеют возможность свалить
Осень тяжелая видимо будет
Есть достоверные данные что они сами обстреляли Москва Сити для казус бели
Я уже ничему ВООБЩЕ не удивлюсь,даже если они там башню Федерация взорвут.
Так активно закручиваются гаечки, видимо потому что санкции и рост курса доллара на пользу только, ну и дарение зерна и прочих благ дружественным государствам
Судя по тому, как гайки крутят и с другой стороны - им тоже на пользу, что ли?
Если виси не удалит мой очевидный камент т о я просто готов за это сестсть, :)
Виси - это такой пикабу сейчас. Когда-то был хорош, а потом настал момент, когда требовались перемены, чтобы не скатиться. А перемены, как известно, возможны только тогда, когда у руля люди, не боящиеся идти на непопулярные меры, если они необходимы. Под переменами понимаются разумные вещи, само собой, а не выстрел себе в ногу
Что это?
Гражданин РФ же!
Не-е не знаю такого...в наших мухосрансках не встречал...
Что? Опять?
болше, БОЛЬШЕ трэша! 😱🙈🙈🙈
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Он про себя
Камарильея со своим решалой каждый день новую х;уйuню сочиняет и подписывает, спешат болезные, видно боятся неуспеть.
Ну здрасьте:
то Шредеры всякие и прочие иностранцы чуть ли не по спецприглашениям сидели в советах директоров ГОСкорпораций и ГОСкмопаний, а тут на тебе - вдруг "безопасность экономики"