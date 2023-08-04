Деньги
Маша Цепелева

Путин подписал закон, разрешающий исключать иностранцев из руководства «экономически значимых компаний» Статьи редакции

Для них есть четыре критерия: например, штат — от 4000 человек или годовая выручка — больше 75 млрд рублей.

  • Закон, который «упрощает» перерегистрацию «экономически значимых» компаний из других стран в России опубликован на официальном сайте правовых актов.
  • Он разрешает через суд исключать иностранцев из «недружественных» стран из числа владельцев холдинговых компаний. Такие меры объясняются «защитой прав и законных интересов россиян и российских юрлиц», а также «обеспечением обороны страны и безопасности государства в условиях недружественных и противоречащих международному праву действий».
  • К «экономически значимым» относятся компании, которые соответствуют хотя бы одному из четырёх критериев: в них работает более 4000 человек, общая стоимость активов — более 150 млрд рублей, годовая выручка — больше 75 млрд рублей, объём уплаченных налогов за предыдущий год — 10 млрд рублей.
  • В июне 2023-го на ПМЭФ Путин поручил правительству до конца года ускорить процесс переезда компаний, зарегистрированных за рубежом, в Россию и упростить процедуры для этого.
  • В июле указом президента доли иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» перешли Росимуществу.

Какие ещё законы подписал Путин 4 августа:

  • Отменил комиссии на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц.
  • Разрешил блокировать имущество и счета попавших под санкции иностранных компаний и физлиц.
  • Ввёл разовый налог на «сверхприбыль» крупных компаний.

#новость #закон

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41 комментарий
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 Thom322

Жить становится лучше, жить становится веселее. Доллар 100, зато мы вы стояли. Евро по 110 зато экономика устойчивая.

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S.Capusta

Всё, о чем народ мечтал, сбылось: посадить либералов, выгнать иностранцев, сильная рука, можем повторить.
Всё сбылось, теперь заживём!!

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Серж

Единственный раз в истории России когда сбылось все о чем мечтали

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Thom322

😭

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Елена Парамонова

Это пипец

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Бинарный Ёж

Это уже пиздец

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Отнюдь

немного молотова не желаете?

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aaa bbb

Очень угрожающе звучит с учетом того, что вы писали, что живете не в рф.

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Бот ЦИПсО #66213

Сидит и кусает локти, наверное, что уехал.

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aaa bbb

Кто знает. Когда я год жил в Швейцарии у друга, меня в рунет не тянуло. Работал себе по удаленке, ездил на веле по офигенным местам на горных лыжах катался. Если бы меня спросили, почему я не бегу в рунет орально утруждаться, я бы предложил вопрощающему посетить психиатра

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Иван Иванов

а че вернулись то?

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aaa bbb

Друган вернулся, и мне стало невыгодно и неудобно там тусоваться. Хата бесплатная была, да и машину я не вожу.

Впрочем, сейчас я бы другую страну выбирал. Швейцария деградировала в притон. Ну либо надо валить подальше от крупных городов, где нет обдолбанных понаехов на социалке.

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Dee

а можете немного развернуть мысль? А то я там давненько не был, не в курсе повестки

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Dee

Ха, та же история. Мне приятель сообщал все новости из РФ, я вообще был не в курсах, жрал фондю заедая сыром.

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Виктор Перепелкин

Да ёкараный бабай, когда ж всё это кончится? Когда эти деды перестанут делать из моей страны долбаный гулаг? Как это всё задрало!

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aaa bbb

Когда вы перестанете сидеть и лаять в интернете, поридж.

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Виталий

Когда будет обозначена цель, с учетом, что у каждого ненавистного врага останется погибший родственник и новая власть в Киеве. Включите уже мозг люди. Подсказка для дэбилов: партизанская война, концлагеря для несогласных... Неужели для всех ответ настолько сложен для большинства? Я один тут вдупляю что происходит?

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Виталий

раздуплитесь уже ... мы тут никому не нужны цели не ясны настолько шо писец

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НаряднаяШайга

Геостратег опять всех переиграл и сейчас иностранцы начнут отказываться от западного гражданства)

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Друз Фаруэл

Цапцарап экономиечски значимых компаний стал легче. Родственники Дондырова уже выстроились в очередь.

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P TM GLADIATOR

Отменил Путлер самому себе и депутатам Госдумы а про народ даже не думает оч жаль.

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Mr Black

Меня больше беспокоит сколько они законов на штамповали по поводу военной службы за последние 2 недели и че скоро начнётся походу…

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Юрий

А что же ты еще в РФ?

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Mr Black

Причем тут я,20 млн мобилизационного ресурса тоже должны себя спросить,я че я еще в РФ?

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aaa bbb

Не все имеют возможность свалить

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Максим Соколовский

Осень тяжелая видимо будет

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Alex GODERATOR

Есть достоверные данные что они сами обстреляли Москва Сити для казус бели

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Mr Black

Я уже ничему ВООБЩЕ не удивлюсь,даже если они там башню Федерация взорвут.

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تقي

Так активно закручиваются гаечки, видимо потому что санкции и рост курса доллара на пользу только, ну и дарение зерна и прочих благ дружественным государствам

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aaa bbb

Судя по тому, как гайки крутят и с другой стороны - им тоже на пользу, что ли?

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Виталий

Если виси не удалит мой очевидный камент т о я просто готов за это сестсть, :)

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aaa bbb

Виси - это такой пикабу сейчас. Когда-то был хорош, а потом настал момент, когда требовались перемены, чтобы не скатиться. А перемены, как известно, возможны только тогда, когда у руля люди, не боящиеся идти на непопулярные меры, если они необходимы. Под переменами понимаются разумные вещи, само собой, а не выстрел себе в ногу

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Хозяин
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MakaR

Что это?

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Максим Неплох

Гражданин РФ же!

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MakaR

Не-е не знаю такого...в наших мухосрансках не встречал...

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MakaR

Что? Опять?

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Andzrej Antonowicz

болше, БОЛЬШЕ трэша! 😱🙈🙈🙈

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Alex GODERATOR

Он про себя

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Fledermausi

Камарильея со своим решалой каждый день новую х;уйuню сочиняет и подписывает, спешат болезные, видно боятся неуспеть.

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ilia

Ну здрасьте:

то Шредеры всякие и прочие иностранцы чуть ли не по спецприглашениям сидели в советах директоров ГОСкорпораций и ГОСкмопаний, а тут на тебе - вдруг "безопасность экономики"

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