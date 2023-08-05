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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-8 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на 13:00 мск: доллар — 95,68 рубля, евро— 105,61 рубля.

Курсы на Forex на 13:00 мск: доллар — 94,87 рубля, евро — 104,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Мишустин подписал постановление о продлении до 2025 года субсидий по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства. Так правительство хочет «поддержать отрасль в условиях внешнего санкционного давления».

Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме.

Контекст

Средний чек на отдых на российских морских курортах вырос на 29,6%, до 98,3 тысяч рублей. Туры в Абхазию подорожали на 33,3%, до 114,5 тысячи рублей. При этом динамика не повлияла на популярность направлений, он занимают примерно 23% от общего числа бронирований, подсчитали в Travelata.ru.

По итогам года рост ВВП России составит более 2%, считает министр экономического развития Максим Решетников. В апреле 2023-го он сообщал, что ведомство улучшило прогноз со спада на 0,8% до роста на 1,2%.