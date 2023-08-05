День 528: отдых на Чёрном море подорожал на 30% год к году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 5-8 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,5 рубля.
Кто и как адаптируется
Мишустин подписал постановление о продлении до 2025 года субсидий по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства. Так правительство хочет «поддержать отрасль в условиях внешнего санкционного давления».
Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме.
Контекст
Средний чек на отдых на российских морских курортах вырос на 29,6%, до 98,3 тысяч рублей. Туры в Абхазию подорожали на 33,3%, до 114,5 тысячи рублей. При этом динамика не повлияла на популярность направлений, он занимают примерно 23% от общего числа бронирований, подсчитали в Travelata.ru.
По итогам года рост ВВП России составит более 2%, считает министр экономического развития Максим Решетников. В апреле 2023-го он сообщал, что ведомство улучшило прогноз со спада на 0,8% до роста на 1,2%.
Новости предыдущего дня, 4 августа — здесь.
"Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме."
Коммерческое расширение продолжается быстро.
Видел видосы от американских негров, они агитировали отдыхать на курортах Африки. Так то там в самом деле есть неплохие локации. Но, боюсь, снежку вроде меня там просто опасно находится. А те места, где не опасно, будут с ужасным соотношением цена/качество.
Даааааа, вот и думай куда отдыхать ехать? А зарплаты-то особо не растут.....
Ну хоть экономика растет.
Похер на отдых, от цен на туры хоть кайфуйте.