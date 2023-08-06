День 529: посещаемость ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга выросла только на 1% по сравнению с 2022 годом Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5-8 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,83 рубля.
Кто и как адаптируется
Развитие туристической отрасли в Алтайском крае позволило привлечь в бюджет региона 2 млрд рублей в 2023 году, рассказал министр экономразвития Максим Решетников. Туризм в регионе «может быть драйвером экономики», считает он. Чиновник не уточнил, как изменились эти доходы год к году.
Контекст
Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге медленно увеличивается (на 1% год к году) за счёт открытия новых магазинов. Но по сравнению с допандемийным 2019-м трафик в Москве в конце июля был на 24% ниже, в Санкт-Петербурге — на 19%, пишет «Ъ».
В ТЦ Москвы свободны 14,2% площадей, Санкт-Петербурга — 9,1%, по данным NF Group. При этом спрос на помещения стрит-ритейла вырос на 40% год к году. А ставки аренды на помещения небольшой площади увеличились на 20% с начала года.
Новости предыдущего дня, 5 августа — здесь.
Жарко. Расходимся, завтра новостей побольше будет.Чиновник не уточнил, как изменились эти доходы год к году
Наверное, забыл уточнить 😁
Заинтриговал, ты там уже подготовил нейротекст?
Интересно что с курсом при открытии биржи будет
Ооо, никаких сюрпризов, всё ожидаемо (-:
А смысл от этой инфы?) Если чисто для интрадей торговли, то завязывай, проиграешь. А если на длинной дистанции, покупай, когда есть возможность, избегаю дней резкого роста (чтобы на хаях не взять)
ну да, жить становится интереснее и интереснее, прям интрига
Вы про трудности логистики в черным море? Там сейчас реально интересная история развивается.
А как он ответит. Если ему конкретный вопрос не задали. Откуда он знает про какие доходы вопрос. Про регион, или про его знакомых )
Ещё бы интересно выручку посмотреть. С учётом того, что цены выросли на 50-100%. Можно будет понять, ходят поглазеть на новые магазины из любопытства или покупают.
Посещаемость и покупательская способность разные вещи. Социальное поведение принимает скорее выжидательную позицию. Это связано с непредсказуемостью социально-политической ситуации.
Многие фирмы остались без заказов. Особенно IT сектор, как рассказывали знакомые, которые в нем трудились. Умерли многие турфирмы. Друзья закрыли офис в МСК, а они старательно и честно трудились более 10 лет. Слышала даже про семью, где специальность мужа была связана с добычей нефти. Он потерял работу и они переехали в Венесуэлу так как он нашел работу там. У каждого по-разному сложилось… Не мало людей совершили релокацию или временно уехали… Некоторые на тот свет в связи с войной… 😔
Кстати, крупные молы типо Авиатор всегда полны народу за счет широкого спектра услуг: от развлекательных, до прийти семьей покушать. Мы с друзьями зимой там часто встречаемся. А в более мелких стало совсем пусто.
Это все еще дауншифтинг или уже повышение? (не успеваю следить за текущей ситуацией в стабильной федерации)
Я так задумалась… Уже не знаю… Теперь главное нам в ГДР не проснуться одним дивным утречком… Там выезд вроде был под запретом… Кое кто там служил в период молодости. Человека может мучать ностальгия… 🤔
В ГДР - уже еще не худший вариант.
вы там на фудкортах психоконсалтингом занимаетесь или просто обедаете/ужинаете компанией ?
Ходим с битами и бьем людей задающих глупые вопросы 😏
неплохая замена пояснительной бригады, где то даже запахло старым добрым совком...
Мы ничего не поясняем. В конце я говорю: «Я тот психолог, которого вы заслужили» и оставляю визитку 😏
т.е. так)) без всяких апелляций и возражений
а у вас есть экспертный авторский телеграм-канал где все это можно увидеть ?
Так вот кто эти люди, для которых поход в молл это форма досуга.
Я думал это все миф.
Молодежь раньше в икею гоняла тусить. Хз, че они там ловили, но чай лучше, чем под падиком + фри трансфер
Скука...
такой вы нудный
Конечно! И ещё какой...
Рост арендной платы и снижение покупательной способности.
Все наши инвестиции в Россию испарились. Вернуться после войны кажется невозможным.
ой да хватит. даже если СВО затянется на неопределенный срок, бизнес найдет пути.
бизнес то найдет, другое дело какой ценой, вот в чем вопрос
Да, но экономике все равно по коленям выстрелили. Бизнес в разных условиях растет по разному. Тут щас пустыня. И явно не как в Эмиратах)
Кроме развития туристической отрасли Алтая, есть ещё одна, не менее важная, новость:
В России будет создан федеральный реестр сказок, былин, танцев, обрядов, традиций и обычаев.
"посещаемость ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга выросла только на 1% по сравнению с 2022 годом"
А на сколько должна была?
На 2%
А-а-а...
Тряпьё покупают на маркетплейсах. Фудкорты - ? Кажется, наелись.
Про бюджеты, которые можно запросто слить ни на что, говорить не буду.
Эта лужа пересохла.
Я всегда хожу в ТЦ пописить, это считается в показатель посещаемости?
За 2