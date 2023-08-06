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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-8 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на 13:00 мск 5 августа: доллар — 95,68 рубля, евро— 105,61 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,87 рубля, евро — 104,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,83 рубля.

Кто и как адаптируется

Развитие туристической отрасли в Алтайском крае позволило привлечь в бюджет региона 2 млрд рублей в 2023 году, рассказал министр экономразвития Максим Решетников. Туризм в регионе «может быть драйвером экономики», считает он. Чиновник не уточнил, как изменились эти доходы год к году.

Контекст

Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге медленно увеличивается (на 1% год к году) за счёт открытия новых магазинов. Но по сравнению с допандемийным 2019-м трафик в Москве в конце июля был на 24% ниже, в Санкт-Петербурге — на 19%, пишет «Ъ».

В ТЦ Москвы свободны 14,2% площадей, Санкт-Петербурга — 9,1%, по данным NF Group. При этом спрос на помещения стрит-ритейла вырос на 40% год к году. А ставки аренды на помещения небольшой площади увеличились на 20% с начала года.