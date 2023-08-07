День 530: сборы театров в 2022 году превысили допандемийный уровень, импорт пива в Россию снова растёт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5-7 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,99 рубля.
Кто и как адаптируется
Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения. Подписание может состояться уже в августе — главные налоговые условия утверждены, рассказали Forbes два источника, знающих об итогах переговоров.
Какие есть проблемы и трудности
Рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы. «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на индейку под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%, узнал «Ъ».
Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства, пишут «Ведомости». В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе-июне 2023 года внесли почти 2,7 млн страниц с нелегальными копиями турецких сериалов — это в 3,2 раза больше показателя за первое полугодие 2022-го и в 27 раз — за январь-июнь 2021-го, рассказали в Медиа-коммуникационном союзе.
Контекст
Выручка российских театров от продажи билетов на спектакли по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019-го на 15% и достигла 28,9 млрд рублей против 25,1 млрд, пишет РБК со ссылкой на статистику Минкультуры. Показатели 2021-го сборы превысили более чем вдвое: тогда на фоне пандемии мероприятия принесли театрам 18,7 млрд рублей.
В январе-июне продажи видеокарт в России выросли на 50% в штуках, средняя цена устройства снизилась на 36% год к году — в денежном выражении рынок незначительно снизился. Это произошло из-за появления недорогих китайских брендов и снижения спроса майнеров на высокопроизводительные карты, считают опрошенные «Ъ» дистрибуторы и ритейлеры.
В первом полугодии импорт пива в Россию вырос почти на 35%, до 179,9 млн литров, превысив показатели 2019-2020 годов. В основном это произошло за счет закупок ритейлерами недорогого пива в Германии, Бельгии, Чехии и Китае.
Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчёте инфляции и ведении статистики торговли, заметили «Ведомости» на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники, которые Росстату передает ФНС.
Количество вакансий в общепите в июле 2023 года выросло в два раза год к году, подсчитали для «Ъ» в Coffee Like, на платформах «Авито Работа» и «Наймикс». Высокий спрос рестораторов на сотрудников заметили и другие сервисы. По данным SuperJob, вакансий на рынке стало на 17% больше год к году, по оценке ProPersonnel — на 45%. В то же время число соискателей в этой сфере сократилось на 7-12% год к году.
Закупки товаров Турцией из России достигли пика в августе 2022 года. Тогда стоимость импорта из России достигла $6,3 млрд, пишет РБК. В июне 2023-го этот объём упал до $2,91 млрд — до уровня до введения санкций против России. Эксперты связывают это с падением цен на российские ресурсы.
Новости предыдущего дня, 6 августа — здесь.
Вон оно что. Ясно-понятно. Во всём дорогие работники виноваты.
Наконец то найдена первопричина ВСЕГО того пиздеца, что твориться вокруг ))
А мы то думали - агрессия, воры у власти. А все эвоно как. Осталось найти этого подлого задирателя цен на мясо птицы... (фейспалм)
Батюшки, до чего дошли — турецкие сериалы пиратят люди, совсем обалдели.
Росстат, госзакупки, сбор и аналитика данных, ФНС — попахивает новой пилорамой.
Таня, зачем ты считаешь дни? 😁 После победы России продолжишь этим заниматься?
Гойда! Сплотимся и победим!
Ваша победа, она сейчас с нами в комнате?
"В первом полугодии импорт пива в Россию вырос почти на 35%, до 179,9 млн литров, превысив показатели 2019-2020 годов. В основном это произошло за счет закупок ритейлерами недорогого пива в Германии, Бельгии, Чехии и Китае."
Настолько недорогого, что оно умудряется по 50 рублей за 0.5 стоять в магазине, тогда как наше отечественное по 70 за 0.45.
а дайте это в открытый доступ дать?
Китай и пиво, пиво и Китай - не знала, чего только не импортируют
«Выручка российских театров от продажи билетов на спектакли по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019-го на 15%»
эскапизм по-русски🫠