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Источник: live.mts.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5-7 августа: доллар — 94,8 рубля (на рубль больше, чем 4 августа), евро — 103,83 рубля (на 1,3 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:07 мск: доллар — 95,92 рубля, евро— 105,64 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,87 рубля, евро — 104,42 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,99 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения. Подписание может состояться уже в августе — главные налоговые условия утверждены, рассказали Forbes два источника, знающих об итогах переговоров.

Какие есть проблемы и трудности

Рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы. «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на индейку под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%, узнал «Ъ».

Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства, пишут «Ведомости». В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе-июне 2023 года внесли почти 2,7 млн страниц с нелегальными копиями турецких сериалов — это в 3,2 раза больше показателя за первое полугодие 2022-го и в 27 раз — за январь-июнь 2021-го, рассказали в Медиа-коммуникационном союзе.

Контекст

Выручка российских театров от продажи билетов на спектакли по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019-го на 15% и достигла 28,9 млрд рублей против 25,1 млрд, пишет РБК со ссылкой на статистику Минкультуры. Показатели 2021-го сборы превысили более чем вдвое: тогда на фоне пандемии мероприятия принесли театрам 18,7 млрд рублей.

В январе-июне продажи видеокарт в России выросли на 50% в штуках, средняя цена устройства снизилась на 36% год к году — в денежном выражении рынок незначительно снизился. Это произошло из-за появления недорогих китайских брендов и снижения спроса майнеров на высокопроизводительные карты, считают опрошенные «Ъ» дистрибуторы и ритейлеры.

В первом полугодии импорт пива в Россию вырос почти на 35%, до 179,9 млн литров, превысив показатели 2019-2020 годов. В основном это произошло за счет закупок ритейлерами недорогого пива в Германии, Бельгии, Чехии и Китае.

Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчёте инфляции и ведении статистики торговли, заметили «Ведомости» на сайте госзакупок. Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники, которые Росстату передает ФНС.

Количество вакансий в общепите в июле 2023 года выросло в два раза год к году, подсчитали для «Ъ» в Coffee Like, на платформах «Авито Работа» и «Наймикс». Высокий спрос рестораторов на сотрудников заметили и другие сервисы. По данным SuperJob, вакансий на рынке стало на 17% больше год к году, по оценке ProPersonnel — на 45%. В то же время число соискателей в этой сфере сократилось на 7-12% год к году.

Закупки товаров Турцией из России достигли пика в августе 2022 года. Тогда стоимость импорта из России достигла $6,3 млрд, пишет РБК. В июне 2023-го этот объём упал до $2,91 млрд — до уровня до введения санкций против России. Эксперты связывают это с падением цен на российские ресурсы.