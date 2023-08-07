Ассоциация российских банков предложила ЦБ ввести прямой запрет на принуждение россиян пользоваться цифровым рублём Статьи редакции
Путин подписал закон об операциях с цифровыми рублями в июле, но к ним остаются вопросы.
- Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо в ЦБ, в котором попросила разъяснить отдельные положения о цифровом рубле. В частности, пояснить — будут ли банки обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля и, если да, что они для этого должны доработать в своей инфраструктуре, пишет «Ъ».
- Организация отметила, что «в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля». Поэтому она предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы закрепить прямой запрет на принуждение россиян пользоваться цифровым рублём со стороны работодателей и других лиц.
- Среди других предложений — ограничить размер повышения тарифов на услуги оператора платформы цифрового рубля и недопустить внесение оператором платформы изменений в договор счёта в одностороннем порядке, «если такие изменения ведут к ухудшению положения потребителя финансовых услуг».
- В ЦБ сказали «Ъ», что рассмотрят обращение АРБ «в установленном порядке». Опрошенные газетой юристы считают, что несмотря на длительную подготовку неоходимых законов и положений о цифровом рубле, они «остаются сырыми и вызывают множество вопросов». Например, в гражданском кодексе цифровой рубль причислен к безналичным деньгам, а теперь ЦБ называет его третьей формой рубля.
- Банк России объявил о планах по разработке цифровой валюты в октябре 2020 года, её тестировали с некоторыми банками. В июле 2023-го Владимир Путин подписал закон об операциях с цифровыми рублями. В августе ЦБ установил тарифы для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, они начнут действовать с января 2025 года.
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Фактически, государство создаёт гос. SWIFT, продавая его массам под соусом инновационности и популярности крипто активов, но не раскрывая какие такие цифровые технологии скрыты под капотом цифрового рубля, чем он будет в лучшую сторону отличаться для обывателя, кроме того, что он подконтролен государству (что скорее зло, чем добро).
У ЦБ взять по ставке 5 % любой владелец электронного кошелька сможет ?
Если да ... ростовщическое сообщество (как бы банковский сектор РФ),может собирать манатки (акции /облигации /прочую волотильную шляпу ) и релоцироваться поближе к ксероксу матрасомакулатуры .
Если серьезно, то нет. Цифровым рублём не планируют выдавать кредиты, цитируя статью Форбс.
Просто по данному вопросу никакой информации нет .
Нахер ЦБ , нахер цифровой рубль и нахер Наибулину ! Нет цифровому рабству
Эх если бы так все было просто
Ну да, как будто это так работает.
Переведут пенсии, бюджетников, прямо и косвенно зависящие от государства компании, те же из пресловутого ИТ реестра, тендеры с бюджетниками, все под соусом защиты россиян от террористов.
Всякие ассоциации бизнеса вообще никак не влияют на гос подлянки.
С Миром так же было, социальные карты требовали открывать исключительно на Мире
Плохо вышло?
Мне было абсолютно всё равно, какая платёжная система) Я эту карту не использовала для путешествий
Какие формулировки, дух захватывает.
Они уже и принуждать даже станут
«в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля»
Как они ловко завуалировали "мы потеряем прибыль".