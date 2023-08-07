Деньги
Таня Боброва

Ассоциация российских банков предложила ЦБ ввести прямой запрет на принуждение россиян пользоваться цифровым рублём Статьи редакции

Путин подписал закон об операциях с цифровыми рублями в июле, но к ним остаются вопросы.

  • Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо в ЦБ, в котором попросила разъяснить отдельные положения о цифровом рубле. В частности, пояснить — будут ли банки обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля и, если да, что они для этого должны доработать в своей инфраструктуре, пишет «Ъ».
  • Организация отметила, что «в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля». Поэтому она предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы закрепить прямой запрет на принуждение россиян пользоваться цифровым рублём со стороны работодателей и других лиц.
  • Среди других предложений — ограничить размер повышения тарифов на услуги оператора платформы цифрового рубля и недопустить внесение оператором платформы изменений в договор счёта в одностороннем порядке, «если такие изменения ведут к ухудшению положения потребителя финансовых услуг».
  • В ЦБ сказали «Ъ», что рассмотрят обращение АРБ «в установленном порядке». Опрошенные газетой юристы считают, что несмотря на длительную подготовку неоходимых законов и положений о цифровом рубле, они «остаются сырыми и вызывают множество вопросов». Например, в гражданском кодексе цифровой рубль причислен к безналичным деньгам, а теперь ЦБ называет его третьей формой рубля.
  • Банк России объявил о планах по разработке цифровой валюты в октябре 2020 года, её тестировали с некоторыми банками. В июле 2023-го Владимир Путин подписал закон об операциях с цифровыми рублями. В августе ЦБ установил тарифы для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, они начнут действовать с января 2025 года.
Деньги
Артур Томилко
«Формирование привычки займёт время»: первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о перспективах использования цифрового рубля Статьи редакции

Главное из интервью Forbes.

Фото «РИА Новости» 

#новость #цифровойрубль

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13 комментариев
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 Nikita Voronin

Фактически, государство создаёт гос. SWIFT, продавая его массам под соусом инновационности и популярности крипто активов, но не раскрывая какие такие цифровые технологии скрыты под капотом цифрового рубля, чем он будет в лучшую сторону отличаться для обывателя, кроме того, что он подконтролен государству (что скорее зло, чем добро).

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Сергей Чумак

У ЦБ взять по ставке 5 % любой владелец электронного кошелька сможет ?
Если да ... ростовщическое сообщество (как бы банковский сектор РФ),может собирать манатки (акции /облигации /прочую волотильную шляпу ) и релоцироваться поближе к ксероксу матрасомакулатуры .

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Nikita Voronin

Если серьезно, то нет. Цифровым рублём не планируют выдавать кредиты, цитируя статью Форбс.

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Сергей Чумак

Просто по данному вопросу никакой информации нет .

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Владимир Мананников

Нахер ЦБ , нахер цифровой рубль и нахер Наибулину ! Нет цифровому рабству

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Igor Tarasov

Эх если бы так все было просто

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Zamir Saidov

Ну да, как будто это так работает.
Переведут пенсии, бюджетников, прямо и косвенно зависящие от государства компании, те же из пресловутого ИТ реестра, тендеры с бюджетниками, все под соусом защиты россиян от террористов.
Всякие ассоциации бизнеса вообще никак не влияют на гос подлянки.

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Aliona Marketing

С Миром так же было, социальные карты требовали открывать исключительно на Мире

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Дмитрий Кулешов

Плохо вышло?

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Aliona Marketing

Мне было абсолютно всё равно, какая платёжная система) Я эту карту не использовала для путешествий

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Вадим Д.
запрет на принуждение

Какие формулировки, дух захватывает.

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Дарья Дарья

Они уже и принуждать даже станут

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Слегка Придурковатый

«в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля»

Как они ловко завуалировали "мы потеряем прибыль".

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13 комментариев
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