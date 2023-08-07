Деньги
Полина Лааксо

Клиенты «Сбера» указали на навязывание пакета «Домклик Плюс» при выдаче ипотеки — в банке говорят, что можно отказаться Статьи редакции

Или расторгнуть договор, но тогда увеличится процентная ставка по кредиту.

  • Несколько клиентов «Сбера» пожаловались на навязывание им пакета услуг «Домклик Плюс», без которого нельзя получить пониженную ставку по ипотеке, пишет «Ъ» со ссылкой на отзывы на Banki.ru. Пакет включает в себя страхование жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни» и подписку на контентные сервисы «СберПрайм».
  • Одна из клиенток отметила, что не соглашалась подключать услугу, которая к тому же стоит дороже традиционного страхования жизни и здоровья. Другой собеседник газеты рассказал, что «воспользовался всеми услугами банка», которые были нужны для снижения ставки, и лишь в конце переговоров узнал, что без «Домклик Плюса» процент всё равно не урежут.
  • Ещё один пользователь Banki.ru заявил, что навязывание страховки противоречит закону о «Защите конкуренции». О том же говорят и опрошенные газетой юристы. Регуляторы могут расценить действия «Сбера» и страховой как «заключение антиконкурентного соглашения». По словам Kulik & Partners Law.Economics, за это может грозить «оборотный» штраф — до 5% от суммы выручки с реализации услуги.
  • Клиент сам решает, покупать ему пакет услуг или нет, пояснили «Ъ» в «Сбере» и добавили: он вправе отказаться от услуги. Правда, тогда ставка по ипотеке вырастет, отмечает издание.
  • В ФАС заявили, что у заёмщика должна быть возможность сменить страховую организацию в течение всего срока выплат по ипотеке и сохранить при этом назначенную ставку. А ЦБ отметил, что «практики», которые ограничивают право потребителей на самостоятельный выбор услуг, должны считаться недобросовестными.

Возможность получить скидку к процентной ставке по кредиту при условии приобретения пакета услуг только со страховкой определённого страховщика противоречит заложенным в «Общих исключениях» принципам.

У заёмщика должна быть возможность сменить ранее выбранную страховую организацию в течение всего срока кредитования без изменения процентной ставки.

ФАС в беседе с «Ъ»
Источник: «Ведомости»
  • Это не первый раз, когда клиенты «Сбера» жалуются на навязывание им страховки. В 2020 году, например, некоторые говорили, что не смогли получить перевыпущенные карты, не подключив платную защиту от «несанкционированных операций». В банке тогда ссылались на право клиента расторгнуть заключённый договор в течение двух недель.

#новость #банки #сбер

2052 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Piu-piu

Сбер молодцы, очевидно, что пользователям кредитов в 2023 году при ставке ЦБ в 7,5%, стагнирующем рынке недвиги и снижающемся качестве строительства первички из-за издержек, можно навязать сверху что угодно. Считать и анализировать эти люди все равно не умеют

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Доброе утро! Ставка уже 8,5%

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Я бы сказал так - пока еще 8.5%. Так что ипотеку сейчас берут далеко не глупые люди )

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

Ага, особенно учитывая, что цены сейчас на недвиж в мск в $ на уровне начала нулевых и если учесть инфляцию $, то это едва ли не уровень цен конца 90ых. Аренда так же снижается. Збс инвестиции

Ответить
Развернуть ветку
Piu-piu

Не успеваю следить за ее ростом (как и за падением рубля)

Ответить
Развернуть ветку
Бесплатный сыр

Я тут билет на электричку покупал через автомат... хоп, оплатите, через парку кликов опять "оплатите" и так 3-4 раза. Оказалось, что ЦППК в автоматы принудительно встроили разные дополнительные платные сервисы. Регулятора то в РФ нет

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

И что там навязали? Блекджек и интересных собеседниц?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

Давайте лучше курс еще разок обсудим

Ответить
Развернуть ветку
Tony Carson

давай. есть сомнения, что за 100 перевалим?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

вероятно даже сегодня

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки
В банке тогда ссылались на право клиента расторгнуть заключённый договор в течение двух недель.

Это типа «чот не нравится — вали»?

Ответить
Развернуть ветку
Hox nap

Нет там схематоз типа:
Берёшь кредит, тебе дают страховку жизни за 7к и здоровья за 100+к
И вот ту что за сотню ты можешь отменить в течение двух недель с сохранением ставки
Но об этом мало кто знает (тут на виси писали статейку), а ещё вроде как при отмене звонки поступают с угрозами отменить кредит, что несоответствует реальности (но кто-то хавает)

Ответить
Развернуть ветку
Hox nap

Простите я дебил. Вообще не то написал

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки

Нет, это я неправильно понял.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
в банке говорят, что можно отказаться

Но для это нужна подписка Сбер Прайм Мегазорд.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Органы надзора говорят так нельзя..а банкам пофиг) так и живём

Ответить
Развернуть ветку
Бесплатный сыр

Штраф 50к всего... т.е. все можно

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Типичное поведение гей-банка. Черепанов придёт и молча поправит всё.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Дёмин
Ответить
Развернуть ветку
Юля Веремеева

🤔

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Куприянова

Это их работа, они зарабатывают на том, чтобы клиент оформил больше услуг.

Ответить
Развернуть ветку
Timur e la squadra

ФАС как обычно, вещает со стороны... дивана, вместо того, чтобы взять и провести проверку. Но это же работать надо, непривычно.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну каждый тут может сам решать, заключать ли такой договор или нет. Тут смотреть на цифры нужно.
И да банку спокойней работать со своей страховой компанией, а не Вася Пупкин страх, которая изначально платить не собирается.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Goncharenko

Странное дело. Никогда Сбер ничего не навязывал, а тут такое опять 😏🤣

Ответить
Развернуть ветку
Αιιροm

@Сбер давно обнаглел. Пора уже наказывать рублем,а нам,простым обывателям, просто переводиться в другой банк. Невозможно: каждый раз в офисе Сбера норовят навязать какую-то страховку за карту и прочие условные продукты (УП). Доходит до абсолютного маразма: сбербанк своих адептов приводит в университеты и вымаливают у студентов за шоколадку! оформить кредитку! Дно. Ниже уже некуда,раз даже по студентам подбираться пошли. Жалко сотрудников

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
25 комментариев
null