Возможность получить скидку к процентной ставке по кредиту при условии приобретения пакета услуг только со страховкой определённого страховщика противоречит заложенным в «Общих исключениях» принципам.

У заёмщика должна быть возможность сменить ранее выбранную страховую организацию в течение всего срока кредитования без изменения процентной ставки.