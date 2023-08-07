Клиенты «Сбера» указали на навязывание пакета «Домклик Плюс» при выдаче ипотеки — в банке говорят, что можно отказаться Статьи редакции
Или расторгнуть договор, но тогда увеличится процентная ставка по кредиту.
- Несколько клиентов «Сбера» пожаловались на навязывание им пакета услуг «Домклик Плюс», без которого нельзя получить пониженную ставку по ипотеке, пишет «Ъ» со ссылкой на отзывы на Banki.ru. Пакет включает в себя страхование жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни» и подписку на контентные сервисы «СберПрайм».
- Одна из клиенток отметила, что не соглашалась подключать услугу, которая к тому же стоит дороже традиционного страхования жизни и здоровья. Другой собеседник газеты рассказал, что «воспользовался всеми услугами банка», которые были нужны для снижения ставки, и лишь в конце переговоров узнал, что без «Домклик Плюса» процент всё равно не урежут.
- Ещё один пользователь Banki.ru заявил, что навязывание страховки противоречит закону о «Защите конкуренции». О том же говорят и опрошенные газетой юристы. Регуляторы могут расценить действия «Сбера» и страховой как «заключение антиконкурентного соглашения». По словам Kulik & Partners Law.Economics, за это может грозить «оборотный» штраф — до 5% от суммы выручки с реализации услуги.
- Клиент сам решает, покупать ему пакет услуг или нет, пояснили «Ъ» в «Сбере» и добавили: он вправе отказаться от услуги. Правда, тогда ставка по ипотеке вырастет, отмечает издание.
- В ФАС заявили, что у заёмщика должна быть возможность сменить страховую организацию в течение всего срока выплат по ипотеке и сохранить при этом назначенную ставку. А ЦБ отметил, что «практики», которые ограничивают право потребителей на самостоятельный выбор услуг, должны считаться недобросовестными.
- Это не первый раз, когда клиенты «Сбера» жалуются на навязывание им страховки. В 2020 году, например, некоторые говорили, что не смогли получить перевыпущенные карты, не подключив платную защиту от «несанкционированных операций». В банке тогда ссылались на право клиента расторгнуть заключённый договор в течение двух недель.
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Сбер молодцы, очевидно, что пользователям кредитов в 2023 году при ставке ЦБ в 7,5%, стагнирующем рынке недвиги и снижающемся качестве строительства первички из-за издержек, можно навязать сверху что угодно. Считать и анализировать эти люди все равно не умеют
Доброе утро! Ставка уже 8,5%
Я бы сказал так - пока еще 8.5%. Так что ипотеку сейчас берут далеко не глупые люди )
Ага, особенно учитывая, что цены сейчас на недвиж в мск в $ на уровне начала нулевых и если учесть инфляцию $, то это едва ли не уровень цен конца 90ых. Аренда так же снижается. Збс инвестиции
Не успеваю следить за ее ростом (как и за падением рубля)
Я тут билет на электричку покупал через автомат... хоп, оплатите, через парку кликов опять "оплатите" и так 3-4 раза. Оказалось, что ЦППК в автоматы принудительно встроили разные дополнительные платные сервисы. Регулятора то в РФ нет
И что там навязали? Блекджек и интересных собеседниц?
Давайте лучше курс еще разок обсудим
давай. есть сомнения, что за 100 перевалим?
вероятно даже сегодня
Это типа «чот не нравится — вали»?
Нет там схематоз типа:
Берёшь кредит, тебе дают страховку жизни за 7к и здоровья за 100+к
И вот ту что за сотню ты можешь отменить в течение двух недель с сохранением ставки
Но об этом мало кто знает (тут на виси писали статейку), а ещё вроде как при отмене звонки поступают с угрозами отменить кредит, что несоответствует реальности (но кто-то хавает)
Простите я дебил. Вообще не то написал
Нет, это я неправильно понял.
Но для это нужна подписка Сбер Прайм Мегазорд.
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Органы надзора говорят так нельзя..а банкам пофиг) так и живём
Штраф 50к всего... т.е. все можно
Типичное поведение гей-банка. Черепанов придёт и молча поправит всё.
🤔
Это их работа, они зарабатывают на том, чтобы клиент оформил больше услуг.
ФАС как обычно, вещает со стороны... дивана, вместо того, чтобы взять и провести проверку. Но это же работать надо, непривычно.
Ну каждый тут может сам решать, заключать ли такой договор или нет. Тут смотреть на цифры нужно.
И да банку спокойней работать со своей страховой компанией, а не Вася Пупкин страх, которая изначально платить не собирается.
Странное дело. Никогда Сбер ничего не навязывал, а тут такое опять 😏🤣
@Сбер давно обнаглел. Пора уже наказывать рублем,а нам,простым обывателям, просто переводиться в другой банк. Невозможно: каждый раз в офисе Сбера норовят навязать какую-то страховку за карту и прочие условные продукты (УП). Доходит до абсолютного маразма: сбербанк своих адептов приводит в университеты и вымаливают у студентов за шоколадку! оформить кредитку! Дно. Ниже уже некуда,раз даже по студентам подбираться пошли. Жалко сотрудников