Суд признал банкротом «дочку» Oracle в России Статьи редакции
Требования десяти кредиторов превышают 1,25 млрд рублей.
- Решение о признании АО «Оракл компьютерное оборудование» банкротом вынес Арбитражный суд Москвы. В отношении компании открыто конкурсное производство — оценка и реализация имущества должника в интересах кредиторов.
- Требования к российскому юрлицу Oracle предъявило десять кредиторов. Среди них — дистрибьюторы «ФОРС», «Крок» и «Марвел», а также «Сбер» и «Альфа-банк». Суммарная задолженность, по подсчётам ТАСС, составляет более 1,25 млрд рублей.
- Oracle объявила о приостановке всех операций в России в марте 2022 года. После этого с иском о взыскании 47,4 млн рублей с российского подразделения компании обратился «Крок». Суд вынес решение в пользу последнего, однако выплаты не последовало.
- В декабре 2022 года «Крок» потребовал признать «Оракл компьютерное оборудование» банкротом. В феврале 2023-го суд постановил изучить финансовое положение компании и назначил временного управляющего.
- В марте 2023 года в реестр кредиторов включили ещё восемь компаний. Их совокупные требования к российской «дочке» Oracle оценивали в 900 млн рублей.
- В июне 2022 года заявление о собственном банкротстве подало российское юрлицо Google. Компания объяснила это арестом банковских счетов из-за долгов. До этого её оштрафовали на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии на YouTube».
- Процедуру банкротства запустили в сентябре 2022 года.
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Чувствуете? Это запах развития ИТ сектора подъехал. Сейчас раздербаним русских дочек глобальных игроков и как заживем!
Оракл - это лютейшее древнее легаси. Плюс проприетарное. Последние лет 10 с него бегут, переписывая софт. Про их политику лицензирования можно говорить только как о лохотроне высшего уровня. Хуже только поделки от SAP
Где-то на Гаваях расстраивается Ларри.
Чтобы бороться с конкурентами, пусть даже неконкурентными методами, сначала нужно создать этих самых конкурентов. А в этом случае - аналогов нет, но "победили" поставщика. Чем его заменить - никто не знает. Хорошо, этих убрали, а кто вместо них?
https://www.postgrespro.ru/
А как долго может идти процедура банкротства, кстати? Когда там местную дочку Гугла уже таки признают банкротом?
Можно затянуть процедуру на n в периоде)))
Дожили.. На другом месте работы сотрудничали с ними плотно
Просто без мира остемся