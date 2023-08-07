Winter Capital перед сделкой провёл due diligence стартапа, наняв стороннюю компанию, но махинаций не обнаружил. Аудиторы запрашивали общие отчёты из платёжной системы — без указания стран, откуда поступали деньги. В августе 2021-го фонд вложил в Legionfarm $5 млн по оценке в $100 млн, говорит источник. В Winter Capital эту сумму комментировать отказались.



Но хоть раунд и закрыли, махинации с выручкой продолжились. В конце 2021-го — начале 2022 года компания начала практиковать «переливы выручки» из одного юнита в другой. Белянкин утверждал в 2020 году, что доля «бустинга» не превышает 10% от общей выручки, но в реальности его финансовые показатели перевешивали показатели по коучингу.

Чтобы скрыть это и показать акционерам, что коучинг, в развитие которого они вкладывались, растёт, Legionfarm в отчётах для них завышал его выручку. Черновики таких отчётов вплоть до мая 2022 года помогал готовить Скурихин — после он ушёл в отпуск, а затем уволился. Согласно иску, компания в среднем завышала показатели коучинга на $200-300 тысяч в месяц.

В январе 2022 года топ-менеджеры, включая его Югая, Скурихина и ещё нескольких управленцев, на звонке с Белянкиным также озвучили недовольство тем, «как принимаются решения». Команда была в том числе не нравился выпуск NFT и рекламный контракт с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым на $3 млн. В итоге Югай и ещё двое ушли из компании.