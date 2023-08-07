«Либо мы это делаем, либо раунд не поднимается»: как Legionfarm завышал выручку в отчётах и дошёл до суда с инвесторами Статьи редакции
Главное из материала Forbes, который пообщался с акционером сервиса, его финансовыми директорами и бывшими сотрудниками.
- В июле 2023 года фонд TMT Investments подал иск к основателю сервиса для обучения геймеров Legionfarm Алексею Белянкину. Согласно исковому заявлению, Белянкин манипулировал данными в финансовых отчётах для инвесторов, тратил деньги на личные цели. Фонд попросил отстранить предпринимателя от управления стартапом и назначить вместо него попечителя.
Как развивалась компания
- До 2021 года Legionfarm «динамично» рос, а хвалили Белянкина и его стартап «заслуженно», говорит Степан Югай, топ-менеджер, который с конца 2018 года по начало 2022-го отвечал в Legionfarm за финансы. В 2019 выручка компании составила $6 млн — «в три-четыре раза выше, чем годом ранее». Тогда же стартап привлёк первые «существенные» инвестиции — $1,4 млн от TMT Investments.
- Основой бизнеса тогда был «таск-сервис»: пользователи выбирали на сайте «плюшки», которые они хотели получить, например, редкое оружие, и платили за них. После этого профиль передавали профессиональному игроку, который выбивал нужную вещь и возвращал аккаунт. Такая модель называется «бустингом», и его прямо или косвенно запрещает большинство издателей и разработчиков игр.
- Со временем Legionfarm планировал отказаться от «бустинга»: он активно развивал направление коучинга — когда пользователи нанимают себе в помощь опытных геймеров, чтобы те научили их играть. Под него стартап привлёк $6 млн в 2021 году. На руку бизнесу «сыграла» пандемия Covid-19: компания «пробила» выручку в $1 млн в месяц и начала привлекать инвестиции от фонда Winter Capital.
Махинации с выручкой
- С весны 2021 года фразой, которой можно описать принцип ведения бизнеса, стала Fake it till you make it («притворяйся, пока это не станет правдой»), говорят сотрудники. Пока стороны заключали сделку, выручка начала снижаться. По мнению бывшего гендиректора «таск-сервиса» и члена совета директоров Legionfarm Эмина Алекперова, это произошло, потому что «стоимость привлечения клиента выросла, а компания урезала бюджет на маркетинг». Югай считает, что дело в окончании пандемии: «люди наигрались в игры, плюс, издательства задерживали обновления».
- На финальных обсуждениях с Winter Capital Белянкин решил, что «нужно накачивать выручку, чтобы хотя бы не падать, не терять свою инвестиционную привлекательность и закрыть раунд», говорит Югай. Для этого использовалась такая схема: компания выводила деньги со счета своего сингапурского юрлица как выплаты про-игрокам за занятия с клиентами. Эти деньги через платёжную систему Wise на российские карты получала «группа знакомых», которая затем совершала покупки в Legionfarm.
- Использование этой схемы подтвердил Forbes Александр Скурихин, который в то время отвечал в Legionfarm за взаимодействие с инвесторами. Она «напрягала команду», но позиция Белянкина была «либо мы это делаем, либо раунд не поднимается».
- По словам Югая, казалось, что Белянкин «может остановиться после раунда». Механику использовали с июня по сентябрь 2021 года, максимальная сумма «завышения» составила около 10% месячной выручки. Совокупно за четыре месяца Legionfarm искусственно нарастил выручку на $350 тысяч. В распоряжении издания также есть выгрузка финансовых поступлений за этот период, косвенно схему подтверждают скриншоты переписки Белянкина с Югаем из приложения к иску. Сам основатель Legionfarm отказался это комментировать.
Winter Capital перед сделкой провёл due diligence стартапа, наняв стороннюю компанию, но махинаций не обнаружил. Аудиторы запрашивали общие отчёты из платёжной системы — без указания стран, откуда поступали деньги. В августе 2021-го фонд вложил в Legionfarm $5 млн по оценке в $100 млн, говорит источник. В Winter Capital эту сумму комментировать отказались.
Но хоть раунд и закрыли, махинации с выручкой продолжились. В конце 2021-го — начале 2022 года компания начала практиковать «переливы выручки» из одного юнита в другой. Белянкин утверждал в 2020 году, что доля «бустинга» не превышает 10% от общей выручки, но в реальности его финансовые показатели перевешивали показатели по коучингу.
Чтобы скрыть это и показать акционерам, что коучинг, в развитие которого они вкладывались, растёт, Legionfarm в отчётах для них завышал его выручку. Черновики таких отчётов вплоть до мая 2022 года помогал готовить Скурихин — после он ушёл в отпуск, а затем уволился. Согласно иску, компания в среднем завышала показатели коучинга на $200-300 тысяч в месяц.
- В январе 2022 года топ-менеджеры, включая его Югая, Скурихина и ещё нескольких управленцев, на звонке с Белянкиным также озвучили недовольство тем, «как принимаются решения». Команда была в том числе не нравился выпуск NFT и рекламный контракт с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым на $3 млн. В итоге Югай и ещё двое ушли из компании.
Обнаружение схемы и начало конфликта с инвесторами
- Новым финдиректором Legionfarm вместо Югая стал Антон Поверин. Он утверждает, что в первые месяцы его работы «коммуникации с инвесторами практически не было». В марте 2022 года Legionfarm получил $250 тысяч от TMT Investments по оценке в $250 млн. Затем проект решал вопросы, возникшие из-за «спецоперации»: открывал офис в Турции и перевозил туда российских сотрудников, «резал косты», чтобы пережить «венчурную зиму».
- Компания снова сфокусировалась на бустинге и довела ежемесячный убыток «до минимального уровня». Также испортились отношения с Нурмагомедовым: рекламное сотрудничество с ним «не оказало эффекта», и Legionfarm заплатила бойцу $1,2 млн вместо $3 млн. В результате тот подал иск. В конце 2022 года стартап привлёк ещё $1,5 млн от Winter Capital. Белянкину «срочно нужны были деньги» и фонд оценил компанию уже в $50 млн.
- Поверин начал готовить инвестиционные отчёты только осенью 2022-го, в том числе сравнивать с их прошлыми периодами. Когда он обнаружил обман, то нанял знакомого аудитора из KPMG, который помог с расследованием замеченных нестыковок. Махинации с выручкой они обнаружили весной 2023-го.
- Пока шло это «расследование», отношения между Белянкиным, Повериным и Алекперовым «накалились». «Последней каплей» стал кредит на $72 тысячи, который основатель Legionfarm взял в мае 2023-го под проведение выездного буткемпа. Из них $10 тысяч он выписал себе в качестве бонуса.
- После этого Поверин рассказал Алекперову о финансовых несостыковках и тратах Белянкина. Тот уже знал о манипуляциях — обнаружил их в декабре 2022 года. Вместе они сообщили обо всём инвесторам. В июле 2023-го акционеры провели созвон, где задали Белянкину вопросы о тратах и выручке. Тот сознался в махинациях, и инвесторы предложили основателю отдать свои акции (около 30%), чтобы компенсировать убытки и «не доводить до суда». Белянкин сказал, что ему нужно проконсультироваться с юристом.
- Затем Алекперов опубликовал в корпоративном канале подкаст для сотрудников, где рассказал о вопросах к Белянкину. В тот же день его уволили. Кроме него, сократили ещё семь управленцев, несколько сотрудников ушли сами, среди них был и Поверин. К концу июля конфликт перерос в судебный. Истцом выступил только TMT Investments, но источник Forbes говорит, что Winter Capital тоже готовит иск.
- Как утверждает собеседник издания, траты Белянкина — $700 тысяч из бюджета компании на личные цели — не основная жалоба инвесторов. Им «не понравился размер трат», но главная претензия — к махинациям с выручкой.
Стартап-пословица «fake it till you make it» в действии :D
В Штатах таким жуликам дают 10 лет тюрьмы, а в России арбитражный суд...