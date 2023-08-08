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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 августа: доллар — 96,56 рубля (на 1,75 рубля больше, чем 7 августа), евро — 106,05 рубля (на 2,21 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:25 мск: доллар — 95,86 рубля, евро— 105,35 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 95,36 рубля, евро — 104,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Совладельцы производителя косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology займутся производством лакомств и товаров для домашних питомцев — обороты этого рынка в денежном выражении растут, в том числе из-за роста инфляции.

Минцифры включило в реестр российского ПО первый комплекс для обработки больших данных — «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х», пишут «Ведомости».

Контекст

Отток средств россиян на депозиты в иностранных банках замедлился в начале лета, приводит РБК статистику ЦБ. Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов.

Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на её территории граждан России и Беларуси. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.

Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, считают экономисты ВШЭ. Другие опрошенные РБК эксперты солидарны с нижней границей диапазона. По оценке ЦБ, 10% падения курса добавляет инфляции 0,5–0,6 п.п.