День 531: отток денег в иностранные банки в июне впервые за год упал ниже $1 млрд Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 августа: доллар — 96,56 рубля (на 1,75 рубля больше, чем 7 августа), евро — 106,05 рубля (на 2,21 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,97 рубля.
Кто и как адаптируется
Совладельцы производителя косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology займутся производством лакомств и товаров для домашних питомцев — обороты этого рынка в денежном выражении растут, в том числе из-за роста инфляции.
Минцифры включило в реестр российского ПО первый комплекс для обработки больших данных — «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х», пишут «Ведомости».
Контекст
Отток средств россиян на депозиты в иностранных банках замедлился в начале лета, приводит РБК статистику ЦБ. Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов.
Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на её территории граждан России и Беларуси. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.
Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, считают экономисты ВШЭ. Другие опрошенные РБК эксперты солидарны с нижней границей диапазона. По оценке ЦБ, 10% падения курса добавляет инфляции 0,5–0,6 п.п.
Новости предыдущего дня, 7 августа — здесь.
"Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции"
Минимум 15-30% добавит!
Отставить негойдование!!!
Тут главное, как считать.
Росстат отложил включение данных из онлайн-чеков в расчет индекса потребительских цен и продолжит собирать сведения по старинке — путем обхода торговых точек.
Кто купил доллары по 40? Есть здесь эти счастливчики? Порадоваться за них и лайкнуть - на фарт.
По 56 ₽ 👌🏻
По 58 считается?😅
Завистники уже дислайкают 😏
Варламов вроде
Что ж такие названия-то выдумывают? Прям машина судного дня какая-то.
"Прям"?
Это ассоциация такая?
Ну, как известно, за содержание и степень ассоциации ответственность несет её Автор)))
Отток денег упал, но не сдался. Поднимется и ещё покажет, как он умеет.
Надеюсь, не потому что всех пересажать хотят. А то прибалтийские сателлиты один чуднее другого.
Власти Эстонии традиционно ценят специалистов.
Довлатов не даст соврать.
Да и меня в свое время в сауну приглашал Минфин Эстонии.
Слушай, такой вариант даже я не обдумал :D
Так то там сидеть почти комфортно
«Машина больших данных Скала-Р МБД.Х»
Первые три слова, думаю, излишни. Аббревиатура МБД как бы и говорит о том, что это "машина больших данных". Хотя канеш у них там есть ещё одна аббревиатура МБД, но только "машина баз данных". Поди сами без поллитры уже путаются.
а че
Гойда!
Курс доллара на AliExpress взлетел до 100 рублей:
https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/1174987/kurs-dollara-na-aliexpress-vzletel-do-100-rublej.html
戈伊达
Уже давно перестала покупать там. Искуственно завышают цены, а потом еще доллар накидывают намного выше курса
Все что было уже утекло. Кубышка пуста
А если новый начнется, то скажешь что кубышка оказывается была не пуста а вот теперь все начали выводить деньги?)
Мы вынуждены регулярно поднимать цену на продукцию.
Правда, и скидки приходится давать, ориентируясь на реальный спрос.
Барыги. Креста на вас нет.
" Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов."
С таким стремительным разложением рубля скоро не то что $1млрд. или хотя бы $1млн. а всего 1$ целым состоянием станет наверное...
Когда у меня в кармане в 1968 году лежал серебряный доллар с профилем Д.Ф.Кеннеди, я тоже считал это целым состоянием.
Всё возвращается ...
Фига, из прибалтов кто-то еще в адеквате :)
Стоимость доллара в России растет, но количество стран, из которых будут импортировать продукцию, значительно сократилось.
Не будет сюрпризом, если вскоре они решат торговать с Китаем в собственной валюте.
Зато отток денег россиян из РФ побил рекорд - 253 млрд долл - это исторический максимум. Рассея рассея (с) Газманов