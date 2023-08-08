{"id":14041,"url":"\/distributions\/14041\/click?bit=1&hash=9b92ecd02a614ce10723c854133a3374ad179a6a1fc5b5cc1e3a71bc96a32d97","title":"\u0412 \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Таня Боброва

День 531: отток денег в иностранные банки в июне впервые за год упал ниже $1 млрд Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2459 просмотров
Источник: ЦБ / «Банки.ру»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 августа: доллар — 96,56 рубля (на 1,75 рубля больше, чем 7 августа), евро — 106,05 рубля (на 2,21 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:25 мск: доллар — 95,86 рубля, евро— 105,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 95,36 рубля, евро — 104,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Совладельцы производителя косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology займутся производством лакомств и товаров для домашних питомцев — обороты этого рынка в денежном выражении растут, в том числе из-за роста инфляции.

Минцифры включило в реестр российского ПО первый комплекс для обработки больших данных — «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х», пишут «Ведомости».

Купить рекламу Отключить

Контекст

Отток средств россиян на депозиты в иностранных банках замедлился в начале лета, приводит РБК статистику ЦБ. Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов.

Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на её территории граждан России и Беларуси. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.

Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции, считают экономисты ВШЭ. Другие опрошенные РБК эксперты солидарны с нижней границей диапазона. По оценке ЦБ, 10% падения курса добавляет инфляции 0,5–0,6 п.п.

Новости предыдущего дня, 7 августа — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
 MakaR

"Ослабление рубля на 30% с начала года добавит 1,5–3 процентных пункта к инфляции"
Минимум 15-30% добавит!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Отставить негойдование!!!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Фоксик

Тут главное, как считать.
Росстат отложил включение данных из онлайн-чеков в расчет индекса потребительских цен и продолжит собирать сведения по старинке — путем обхода торговых точек.

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Borisova

Кто купил доллары по 40? Есть здесь эти счастливчики? Порадоваться за них и лайкнуть - на фарт.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

По 56 ₽ 👌🏻

Ответить
Развернуть ветку
23 комментария
Родитель 2

По 58 считается?😅

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Svetlana Borisova

Завистники уже дислайкают 😏

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Андрей Вечерний

Варламов вроде

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Вадим Д.
Машина больших данных Скала-Р МБД.Х

Что ж такие названия-то выдумывают? Прям машина судного дня какая-то.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Борис Васильев

"Прям"?
Это ассоциация такая?
Ну, как известно, за содержание и степень ассоциации ответственность несет её Автор)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Отток денег упал, но не сдался. Поднимется и ещё покажет, как он умеет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Власти Эстонии не планируют депортировать живущих на её территории граждан России и Беларуси

Надеюсь, не потому что всех пересажать хотят. А то прибалтийские сателлиты один чуднее другого.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Васильев

Власти Эстонии традиционно ценят специалистов.
Довлатов не даст соврать.
Да и меня в свое время в сауну приглашал Минфин Эстонии.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Leonid Bushuev

Слушай, такой вариант даже я не обдумал :D

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Так то там сидеть почти комфортно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

«Машина больших данных Скала-Р МБД.Х»

Первые три слова, думаю, излишни. Аббревиатура МБД как бы и говорит о том, что это "машина больших данных". Хотя канеш у них там есть ещё одна аббревиатура МБД, но только "машина баз данных". Поди сами без поллитры уже путаются.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
«Машина больших данных Скала-Р МБД.Х»
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

а че

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Гойда!
Курс доллара на AliExpress взлетел до 100 рублей:

https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/1174987/kurs-dollara-na-aliexpress-vzletel-do-100-rublej.html

Курс доллара на AliExpress взлетел до 100 рублей
Курс доллара на платформе AliExpress достиг максимума с апреля 2023 года, составив 100,61 рубля…
forpost-sevastopol.ru
Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки
Гойда!

戈伊达

Ответить
Развернуть ветку
Venom

Уже давно перестала покупать там. Искуственно завышают цены, а потом еще доллар накидывают намного выше курса

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Рамазанов

Все что было уже утекло. Кубышка пуста

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

А если новый начнется, то скажешь что кубышка оказывается была не пуста а вот теперь все начали выводить деньги?)

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Борис Васильев

Мы вынуждены регулярно поднимать цену на продукцию.
Правда, и скидки приходится давать, ориентируясь на реальный спрос.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей С

Барыги. Креста на вас нет.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

" Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов."
С таким стремительным разложением рубля скоро не то что $1млрд. или хотя бы $1млн. а всего 1$ целым состоянием станет наверное...

Ответить
Развернуть ветку
Борис Васильев

Когда у меня в кармане в 1968 году лежал серебряный доллар с профилем Д.Ф.Кеннеди, я тоже считал это целым состоянием.
Всё возвращается ...

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на её территории граждан России и Беларуси. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.

Фига, из прибалтов кто-то еще в адеквате :)

Ответить
Развернуть ветку
новый участник

Стоимость доллара в России растет, но количество стран, из которых будут импортировать продукцию, значительно сократилось.
Не будет сюрпризом, если вскоре они решат торговать с Китаем в собственной валюте.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Зато отток денег россиян из РФ побил рекорд - 253 млрд долл - это исторический максимум. Рассея рассея (с) Газманов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
74 комментария
null