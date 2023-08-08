Деньги
Таня Боброва

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлёк $280 млн Статьи редакции

В июне 2023-го Reuters сообщал, что оценка компании достигла $5 млрд.

  • Компания Макса Ходака (в 2021 году ушёл из стартапа) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, объявила о раунде D на $280 млн в X (Twitter). Его возглавила венчурная фирма Founders Fund.
  • Компания не раскрыла свою оценку и другие детали раунда. В июне 2023 года источники Reuters говорили, что оценка Neuralink достигла $5 млрд. Она основана на частных сделках с акциями компании. В 2021 году инвесторы оценивали разработчика в $2 млрд в раунде на $205 млн, писало агентство со ссылкой на данные Pitchbook.
  • Компания объявила о новом раунде спустя два месяца после того, как получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях.
  • В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными. Сотрудники говорили, что эксперименты проводят в спешке из-за давления Маска.
Будущее
Евгений Делюкин
Сила мысли: как работает нейроинтерфейс Neuralink Илона Маска, где применим и что о проекте думают эксперты Статьи редакции

Телепатическое общение, лечение паралича и другие амбиции стартапа, который вызывает одновременно восторги и сомнения специалистов.

#новость #neuralink

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2 комментария
Роман?

Ишь, привлекательный какой!

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Вадим Д.

Скорей бы уже тот дивный мир, где нейроинтерфейсы ставят при посещении госучреждений. Но сперва чиновникам, протестируем на биомассе.

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