Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлёк $280 млн Статьи редакции
В июне 2023-го Reuters сообщал, что оценка компании достигла $5 млрд.
- Компания Макса Ходака (в 2021 году ушёл из стартапа) и Илона Маска, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером, объявила о раунде D на $280 млн в X (Twitter). Его возглавила венчурная фирма Founders Fund.
- Компания не раскрыла свою оценку и другие детали раунда. В июне 2023 года источники Reuters говорили, что оценка Neuralink достигла $5 млрд. Она основана на частных сделках с акциями компании. В 2021 году инвесторы оценивали разработчика в $2 млрд в раунде на $205 млн, писало агентство со ссылкой на данные Pitchbook.
- Компания объявила о новом раунде спустя два месяца после того, как получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях.
- В декабре 2022-го Reuters рассказал, что власти США начали расследование против Neuralink из-за предполагаемого жестокого обращения с животными. Сотрудники говорили, что эксперименты проводят в спешке из-за давления Маска.
296 просмотров
Ишь, привлекательный какой!
Скорей бы уже тот дивный мир, где нейроинтерфейсы ставят при посещении госучреждений. Но сперва чиновникам, протестируем на биомассе.