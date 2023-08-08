Путин частично приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами Статьи редакции
В указе перечислены 38 стран, в том числе США, Сингапур и европейские государства.
- Путин издал указ об отмене некоторых пунктов соглашений об избежании двойного налогобложения (СИДН). Он вступил в силу со дня публикации.
- Указ касается 38 стран — США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Болгарии, Ирландии, Финляндии, Кипра, Великобритании, Швейцарии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Албании, Черногории, Македонии, Японии и других. Решение объясняется «недружественными» действиями иностранных государств в отношении России, её граждан и юрлиц.
- В указе перечислены отменённые статьи соглашений. В основном они касаются случаев, когда двойное налогообложение не будет действовать. Но во всех договорах остаётся в силе пункт о «постоянном местопребывании», по которому платить налоги два раза не надо. Сколько нужно прожить в стране или как будет определяться «постоянное местопребывание», не уточняется.
- Указ поручает правительству подготовить законопроект об отмене перечисленных пунктов СИДН и направить его на рассмотрение Госдумы, сроки не указаны.
- На начало 2023 года в списке международных договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и другими государствами было 84 страны. РБК отмечало, что изменения в соглашениях отразятся на международных компаниях, которые работают в России, и на «дочках» российских компаний за границей.
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"США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Болгарии, Ирландии, Финляндии, Кипра, Великобритании, Швейцарии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Албании, Черногории, Македонии, Японии и других" - недружественные страны 😂
Дипломаты потрудились на славу, вместе с главнокомандующим, это показатель лидерства, опережать по количеству санкций Иран, и поругаться с большинством адекватных стран мира.
Нет только оптового покупателя всей страны, которого называют "другом" - ему правда и так хорёсё
Насколько недалёкие далеко в своей Нарнии 🥲
А в чем их адекватность измеряется?
беда в том, что РФ этот список не взяли, хотя вроде как обещали, так что ...
Россия - страна возможностей 🥲
Из вашего ника можно легко сложить слово Налог.
С этой фразы захотелось заплакать
Вы угадаете эту картинку с двух нот
для смертных можете простым языком объяснить?
Если уехал будешь платить налог в двух странах одновременно
Оформлен в России как удаленщик — НДФЛ 13% по новому закону, живешь достаточно долго в стране пребывания, становишься ее налоговым резидентом, и тоже должен платить налог с доходов. Раньше ты по сути платил максимум из двух налогов, сейчас должен будешь сумму.
Да
Тут вроде и так максимально простым языком написано..
плоти
Кругом враги!
К чему-то готовится? Или таки ручку поймал и не нарадуется.приостановил, некоторые, специальная, частично
Словарик пополняется.
Так это наказание недружественных стран или недружественных граждан, которые посмели уехать?
Не думаю, что недруги будут сильно плакать, взимая доп налоги с россиянцев.
нужна пояснительная бригада ☝️
На юриков этот закон тоже распространяется что ли? Кто-нибудь знает? То есть, условно говоря, американская дочка раньше в РФ налоги не платила?
Да, их и коснется сильнее всего.
https://www.rbc.ru/economics/16/03/2023/6411a7929a79470600aba3ce
За такие мемасики сейчас срок дают
Вы как-то странно преподносите эти новости. Скорее всего с целью ввести в заблуждение слабые мозги молокососов. Вам надо было начать с того, что эти страны ранее уже отменили эти договоренности в отношении РФ. Вы случайно не из шпионов?
Комментарий недоступен
Для галочки сделали. Не знаю даже кто под такое попадет. Если кто из России получает доход там, то США заставит платить у себя по любому. Да и живут они в США и явно декларации отправлять не будут.
Сейчас-то США дает возможность платить 10% им и 3% здесь. А будет 30% им и 13% здесь
Иностранные представительства российских компаний попадут
Попахивает философским пароходом только с работягами)
Философским самокатом завоняло.
«что это у вас тут такое?
плотина.
логи.» (с)
Суть следующая: если налоговый резидент России и имеешь доходы вне России (в недружественной стране), платишь налоги в стране происхождения средств и в России. Т.е. два раза.
Если нерезидент России, имеешь доходы в России, то нужно ждать новостей)
30% (в США) + 13-15% (в РФ) = 45% с дохода и забываем про W8BEN на долгие годы
Для тех кто живёт в России но работает за бугром так понимаю это.
А у тех кто с ВНЖ и коню понятно что не нужно
Как по мне в целом странно тут зарабатывать, а жить там. Как минимум зп из России будет ну недостаточной для США
Здравствуйте, есть кто компетентный в данном вопросе? Если доход например с Адоб Стока (Канада), где загружена налоговая форма РФ, теперь придется с роялти отдавать 30% или это работает только в одностороннем порядке на территории РФ?
Будете отдавать 20-30% c американских продаж (либо со всех продаж) + 13% со всех остальных продаж уже в РФ
Странно. Сам же продолжает выводить наше бабло🤭
Ну хочет еще и за налог сверху
Значит и обмена с налоговым ведомством этих стран больше нет? если да, то это круто, никаких уведомлений о счетах в ифнс больше)))
На это вся надежда, народ уже затрахался эти декларации каждый год в ФНС РФ подавать. :))))
Есть компетентный спец? Не до конца понял суть новости
Уехал - платишь налог в две страны сразу
https://www.rbc.ru/economics/16/03/2023/6411a7929a79470600aba3ce
Когда же это всё приостановится не частично, а полностью, окончательно, железно.
от слова "частично" в последнее время аж смердит
Ну и хорошо
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