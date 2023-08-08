Деньги
Маша Цепелева

Путин частично приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами Статьи редакции

В указе перечислены 38 стран, в том числе США, Сингапур и европейские государства.

  • Путин издал указ об отмене некоторых пунктов соглашений об избежании двойного налогобложения (СИДН). Он вступил в силу со дня публикации.
  • Указ касается 38 стран — США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Болгарии, Ирландии, Финляндии, Кипра, Великобритании, Швейцарии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Албании, Черногории, Македонии, Японии и других. Решение объясняется «недружественными» действиями иностранных государств в отношении России, её граждан и юрлиц.
  • В указе перечислены отменённые статьи соглашений. В основном они касаются случаев, когда двойное налогообложение не будет действовать. Но во всех договорах остаётся в силе пункт о «постоянном местопребывании», по которому платить налоги два раза не надо. Сколько нужно прожить в стране или как будет определяться «постоянное местопребывание», не уточняется.
  • Указ поручает правительству подготовить законопроект об отмене перечисленных пунктов СИДН и направить его на рассмотрение Госдумы, сроки не указаны.
  • На начало 2023 года в списке международных договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и другими государствами было 84 страны. РБК отмечало, что изменения в соглашениях отразятся на международных компаниях, которые работают в России, и на «дочках» российских компаний за границей.

#новость #налоги

5671 просмотров
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107 комментариев
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 Артём Горячкин

"США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Болгарии, Ирландии, Финляндии, Кипра, Великобритании, Швейцарии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Албании, Черногории, Македонии, Японии и других" - недружественные страны 😂

Дипломаты потрудились на славу, вместе с главнокомандующим, это показатель лидерства, опережать по количеству санкций Иран, и поругаться с большинством адекватных стран мира.

Нет только оптового покупателя всей страны, которого называют "другом" - ему правда и так хорёсё

Насколько недалёкие далеко в своей Нарнии 🥲

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Жони Деп

А в чем их адекватность измеряется?

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28 комментариев
sles

беда в том, что РФ этот список не взяли, хотя вроде как обещали, так что ...

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Наглый Кот

Россия - страна возможностей 🥲

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Андрей Вечерний

Из вашего ника можно легко сложить слово Налог.

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4 комментария
Глеб Цапля

С этой фразы захотелось заплакать

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Андрей Вечерний

Вы угадаете эту картинку с двух нот

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Иван Серик
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5 комментариев
Никита Белоусов

для смертных можете простым языком объяснить?

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Жони Деп

Если уехал будешь платить налог в двух странах одновременно

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3 комментария
Бублик static void

Оформлен в России как удаленщик — НДФЛ 13% по новому закону, живешь достаточно долго в стране пребывания, становишься ее налоговым резидентом, и тоже должен платить налог с доходов. Раньше ты по сути платил максимум из двух налогов, сейчас должен будешь сумму.

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1 комментарий
Марсель

Да

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бомба для ванны

Тут вроде и так максимально простым языком написано..

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Не очень хороший человек
для смертных можете простым языком объяснить?

плоти

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Родитель 1

Кругом враги!

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Вадим Д.

К чему-то готовится? Или таки ручку поймал и не нарадуется.

приостановил, некоторые, специальная, частично

Словарик пополняется.

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Иван Серик
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Магомед Султанбегов

Так это наказание недружественных стран или недружественных граждан, которые посмели уехать?

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Leo Uvarov

Не думаю, что недруги будут сильно плакать, взимая доп налоги с россиянцев.

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При себе ничего нет

нужна пояснительная бригада ☝️

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1 комментарий
Сергей Ковалевский

На юриков этот закон тоже распространяется что ли? Кто-нибудь знает? То есть, условно говоря, американская дочка раньше в РФ налоги не платила?

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S.Capusta

Да, их и коснется сильнее всего.

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1 комментарий
drapeg

https://www.rbc.ru/economics/16/03/2023/6411a7929a79470600aba3ce

Как отмена налоговых соглашений с Западом…
Россия останавливает соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами…
www.rbc.ru
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Информационная безопасность
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Травка

За такие мемасики сейчас срок дают

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3 комментария
Миша Сапунков

Вы как-то странно преподносите эти новости. Скорее всего с целью ввести в заблуждение слабые мозги молокососов. Вам надо было начать с того, что эти страны ранее уже отменили эти договоренности в отношении РФ. Вы случайно не из шпионов?

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Аккаунт заморожен

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3 комментария
Станислав

Для галочки сделали. Не знаю даже кто под такое попадет. Если кто из России получает доход там, то США заставит платить у себя по любому. Да и живут они в США и явно декларации отправлять не будут.

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Jeronimo

Сейчас-то США дает возможность платить 10% им и 3% здесь. А будет 30% им и 13% здесь

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Кирилл Таран

Иностранные представительства российских компаний попадут

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НаряднаяШайга

Попахивает философским пароходом только с работягами)

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C. Steel

Философским самокатом завоняло.

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no name

«что это у вас тут такое?
плотина.
логи.» (с)

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Digger M

Суть следующая: если налоговый резидент России и имеешь доходы вне России (в недружественной стране), платишь налоги в стране происхождения средств и в России. Т.е. два раза.
Если нерезидент России, имеешь доходы в России, то нужно ждать новостей)

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sunblade

30% (в США) + 13-15% (в РФ) = 45% с дохода и забываем про W8BEN на долгие годы

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2 комментария
При себе ничего нет

Для тех кто живёт в России но работает за бугром так понимаю это.
А у тех кто с ВНЖ и коню понятно что не нужно

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2 комментария
Степан Беленький

Как по мне в целом странно тут зарабатывать, а жить там. Как минимум зп из России будет ну недостаточной для США

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1 комментарий
Kostya Timofeev

Здравствуйте, есть кто компетентный в данном вопросе? Если доход например с Адоб Стока (Канада), где загружена налоговая форма РФ, теперь придется с роялти отдавать 30% или это работает только в одностороннем порядке на территории РФ?

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Artem 69

Будете отдавать 20-30% c американских продаж (либо со всех продаж) + 13% со всех остальных продаж уже в РФ

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1 комментарий
A V

Странно. Сам же продолжает выводить наше бабло🤭

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Тимофей Измайлов

Ну хочет еще и за налог сверху

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Juja 111

Значит и обмена с налоговым ведомством этих стран больше нет? если да, то это круто, никаких уведомлений о счетах в ифнс больше)))

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sunblade

На это вся надежда, народ уже затрахался эти декларации каждый год в ФНС РФ подавать. :))))

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Сергей Лукьянчиков

Есть компетентный спец? Не до конца понял суть новости

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Жони Деп

Уехал - платишь налог в две страны сразу

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2 комментария
drapeg

https://www.rbc.ru/economics/16/03/2023/6411a7929a79470600aba3ce

Как отмена налоговых соглашений с Западом…
Россия останавливает соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами…
www.rbc.ru
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дед Мазай и муравьеды

Когда же это всё приостановится не частично, а полностью, окончательно, железно.

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Sergey Ananiev

от слова "частично" в последнее время аж смердит

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Tarki

Ну и хорошо

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Комментарий удален модератором

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Странный Игрок

.

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107 комментариев
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