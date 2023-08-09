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Деньги
Таня Боброва

День 532: региональные ритейлеры ограничат наценку на хлеб и сахар, «Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kartinkin.net

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 96,07 рубля (на 49 копеек меньше, чем 8 августа), евро — 105,43 рубля (на 61 копейку).

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 96,79 рубля, евро— 106,28 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,02 рубля, евро — 105,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,99 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идёт о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон, пишут «Ведомости». Тест проходил на двух участках магистральной сети оператора.

Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тысяч м², сообщили «Ъ» в NF Group — это консультант проекта. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.

Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. Такое ограничение вводили федеральные ритейлеры.

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Какие есть проблемы и трудности

Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», пишет «Ъ».

Контекст

Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го выросло год к году на 41%, до 36,7 млн, следует из исследования Telecom Daily. При этом увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков. Это оценка на основе опроса 10 тысяч зрителей.

Активность на российском рынке слияний и поглощений (M&A) сохраняется на высоком уровне. Объём сделок во втором квартале составил $12,5 млрд. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают продолжения роста числа сделок — в основном речь о выходе российских собственников из зарубежных активов.

При этом в первом полугодии компании с российскими корнями совершили восемь сделок по покупке активов за рубежом общей стоимостью почти $3,3 млрд, следует из отчёта по рынку M&A от агентства AK&M, пишет РБК.

Новости предыдущего дня, 8 августа — здесь.

#новость

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21 комментарий
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 Edward

Наоборот, надо поднимать цены, ведь никто не против 😂

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Андрей Вечерний

Гойдная идея!

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Вадим Д.
добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи

Обернётся добровольным повышением цен на всё остальное.

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S.Capusta

Все новое, это хорошо забытое старое

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Оптимист

наши бабули будут не против, ещё и стенку через третьи руки по знакомству возьмут

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Leonid Bushuev

Талоны на еду? Вы хотите как в США?!

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Dmitry

А что, в США тоже курицу и масло только по талонам отпускают?

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Вадим Д.

На бензин ещё и на хлеб обязательно.

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Вадим Д.
Повышают цены, ссылаясь на «сложную ситуацию»

Какая восхитительная причина.
— Вы почто цены задрали, ироды?!
— Так у нас ситуация сложная.
— Аргумент.

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Вадим Д.

А вдруг и получится у ростелекома? Ну когда-то должно что-то у него получиться, правда? Хотя, возможно, мы до этого и не доживём.

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Bronyus Velmunskas

Конечно, все будет хорошо. Без этого никак!

*Санитары, уведите его в палату*

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Слегка Придурковатый

Хуле там чай и кофе, тут курятина и свинина начали резко дорожать. Ну и говядина. Про рыбу вообще молчу. Это ладно я, скромный миллиардер, могу себе ежедневно позволить пирог из австралийского отеля Lord Dudley с мраморной говядиной премиум-класса, лобстерами и трюфелями, посыпанный сусальным золотом. Но ведь не все же такие успешные как я.

Очень обидно и печально вот это всё.

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Сергей Леопольдович

"Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9%"
Когда они уже пля нажрутся и лопнут от количества денег, бесконечные повышатели всего и вся???

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Leonid Bushuev
«Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идёт о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон, пишут «Ведомости».

Вроде и технарь но ниче не понял. Что такое Т8?

Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.

Бизнес. Зубами пророют но не загнутся. Тигры.

Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи.

Моё уважение, даже ФАС не нужен.

Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го выросло год к году на 41%, до 36,7 млн, следует из исследования Telecom Daily. При этом увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн.

Это видимо те самые люди, которые обнищали и пол картофелины покупают, вместо той легендарной бабушки пенсионерки у кассы.

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Слегка Придурковатый

Изучай, технарь: t8.ru

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Leonid Bushuev

Спасибо!

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Сергей Леопольдович

Да лана, наивность детектед )))) В одном месте убудет, в другом х5 прибавится. Таков путь!

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dos en

Сперва прочитал - "... калообразующих блоках..."

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Батищев Александр

97, обратный отсчет до сотки

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Дмитрий Косатиков

Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тысяч м², сообщили «Ъ» в NF Group — это консультант проекта. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.
Работников этих складов уже на родину отправили, теперь осталось им там рабочие места организовать, чтобы возвращаться не было смысла обратно.

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новый участник

"Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. "

Почему обычные люди потребляют так много сахара в своих домах?

https://www.youtube.com/watch?v=YherZdGe4Ig

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