Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":788490,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":788490,"gtm":null} 953 просмотров

Источник: kartinkin.net

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 96,07 рубля (на 49 копеек меньше, чем 8 августа), евро — 105,43 рубля (на 61 копейку).

Курсы на Мосбирже на 07:35 мск: доллар — 96,79 рубля, евро— 106,28 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,02 рубля, евро — 105,13 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,99 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идёт о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон, пишут «Ведомости». Тест проходил на двух участках магистральной сети оператора.

Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тысяч м², сообщили «Ъ» в NF Group — это консультант проекта. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.

Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. Такое ограничение вводили федеральные ритейлеры.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», пишет «Ъ».

Контекст

Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го выросло год к году на 41%, до 36,7 млн, следует из исследования Telecom Daily. При этом увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков. Это оценка на основе опроса 10 тысяч зрителей.

Активность на российском рынке слияний и поглощений (M&A) сохраняется на высоком уровне. Объём сделок во втором квартале составил $12,5 млрд. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают продолжения роста числа сделок — в основном речь о выходе российских собственников из зарубежных активов.

При этом в первом полугодии компании с российскими корнями совершили восемь сделок по покупке активов за рубежом общей стоимостью почти $3,3 млрд, следует из отчёта по рынку M&A от агентства AK&M, пишет РБК.