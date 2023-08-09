День 532: региональные ритейлеры ограничат наценку на хлеб и сахар, «Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 9 августа: доллар — 96,07 рубля (на 49 копеек меньше, чем 8 августа), евро — 105,43 рубля (на 61 копейку).
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Кто и как адаптируется
«Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идёт о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон, пишут «Ведомости». Тест проходил на двух участках магистральной сети оператора.
Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тысяч м², сообщили «Ъ» в NF Group — это консультант проекта. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.
Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. Такое ограничение вводили федеральные ритейлеры.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», пишет «Ъ».
Контекст
Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го выросло год к году на 41%, до 36,7 млн, следует из исследования Telecom Daily. При этом увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков. Это оценка на основе опроса 10 тысяч зрителей.
Активность на российском рынке слияний и поглощений (M&A) сохраняется на высоком уровне. Объём сделок во втором квартале составил $12,5 млрд. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают продолжения роста числа сделок — в основном речь о выходе российских собственников из зарубежных активов.
При этом в первом полугодии компании с российскими корнями совершили восемь сделок по покупке активов за рубежом общей стоимостью почти $3,3 млрд, следует из отчёта по рынку M&A от агентства AK&M, пишет РБК.
Новости предыдущего дня, 8 августа — здесь.
Наоборот, надо поднимать цены, ведь никто не против 😂
Гойдная идея!
Обернётся добровольным повышением цен на всё остальное.
Все новое, это хорошо забытое старое
наши бабули будут не против, ещё и стенку через третьи руки по знакомству возьмут
Талоны на еду? Вы хотите как в США?!
А что, в США тоже курицу и масло только по талонам отпускают?
На бензин ещё и на хлеб обязательно.
Какая восхитительная причина.
— Вы почто цены задрали, ироды?!
— Так у нас ситуация сложная.
— Аргумент.
А вдруг и получится у ростелекома? Ну когда-то должно что-то у него получиться, правда? Хотя, возможно, мы до этого и не доживём.
Конечно, все будет хорошо. Без этого никак!
*Санитары, уведите его в палату*
Хуле там чай и кофе, тут курятина и свинина начали резко дорожать. Ну и говядина. Про рыбу вообще молчу. Это ладно я, скромный миллиардер, могу себе ежедневно позволить пирог из австралийского отеля Lord Dudley с мраморной говядиной премиум-класса, лобстерами и трюфелями, посыпанный сусальным золотом. Но ведь не все же такие успешные как я.
Очень обидно и печально вот это всё.
"Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9%"
Когда они уже пля нажрутся и лопнут от количества денег, бесконечные повышатели всего и вся???
Вроде и технарь но ниче не понял. Что такое Т8?Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.
Бизнес. Зубами пророют но не загнутся. Тигры.Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи.
Моё уважение, даже ФАС не нужен.Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го выросло год к году на 41%, до 36,7 млн, следует из исследования Telecom Daily. При этом увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн.
Это видимо те самые люди, которые обнищали и пол картофелины покупают, вместо той легендарной бабушки пенсионерки у кассы.
Изучай, технарь: t8.ru
Спасибо!
Да лана, наивность детектед )))) В одном месте убудет, в другом х5 прибавится. Таков путь!
Сперва прочитал - "... калообразующих блоках..."
97, обратный отсчет до сотки
Под Бишкеком на 28,8 га планируется строительство крупного в Киргизии складского комплекса — Asia Park на 163 тысяч м², сообщили «Ъ» в NF Group — это консультант проекта. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы.
Работников этих складов уже на родину отправили, теперь осталось им там рабочие места организовать, чтобы возвращаться не было смысла обратно.
"Региональные сети введут добровольное ограничение наценок на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. "
Почему обычные люди потребляют так много сахара в своих домах?
https://www.youtube.com/watch?v=YherZdGe4Ig