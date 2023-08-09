Многие желающие задавали в своё время вопрос: «А как нам присоединиться к пилоту?». Вы увидите сегодня список банков, кто участвует в пилоте. Если вы клиент какого-то из этих банков, вы сможете через какое-то время подать заявку и стать тем, кто сможет участвовать в пилоте уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций.