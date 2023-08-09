ЦБ начнёт тестировать реальные операции с цифровым рублём 15 августа Статьи редакции
В нём примут участие ограниченное количество клиентов 13 банков.
- Дату назвала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на пресс-конфереции. Участники — «Альфа-банк», банк «Дом.РФ», «Газпромбанк», «Ингосстрах банк», ВТБ, «Киви банк», «Ак Барс Банк», «Промсвязьбанк», «МТС банк», «Совкомбанк», банк «Синара», «Росбанк» и «ТКБ банк».
- Ещё 19 банков — во «второй очереди» и хотят участвовать в пилоте, из них 16 готовы присоединиться к первой группе в 2024 году.
- Банки протестируют открытие и закрытие кошельков физическим и юридическим лицам, переводы цифровых рублей между клиентами и оплату покупок и услуг по QR-коду. В 2024 году регулятор планирует добавить к операциям оплату по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами.
- На первом этапе расплатиться цифровыми рублями участники смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России. После этого, до конца 2023 года, ЦБ планирует расширить количество участников — как физлиц, так и юрлиц.
Что такое цифровой рубль и как он будет работать
- Цифровой рубль — это, как говорит регулятор, третья форма рубля, которая будет равноценна наличным и безналичным. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний на платформе ЦБ. Но доступ к ним будет в интернет-банках и мобильных приложениях.
- Скоробогатова отметила, что цифровой рубль, прежде всего, — новое средство платежа: «На него мы не будем начислять проценты, он не будет использоваться в кредитах». Это не средство для сбережений, подчеркнула она, — для вкладов есть банки.
- Первый зампред ЦБ также рассказала, что регулятор разработает на своей платформе шаблоны автоплатежей (например, оплата ЖКХ), а клиент сам будет выбирать, хочет ли он использовать эти шаблоны для своих операций.
- Для россиян переводы в цифровых рублях будут бесплатными, ограничений по сумме и по остатку не будет.
- Для бизнеса ЦБ установил тарифы: комиссия за приём платежей в цифровых рублях составит 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей. Для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Эти тарифы начнут действовать с января 2025 года, до этого операции бесплатные.
- Регулятор объявил о планах по разработке цифрового рубля в октябре 2020 года, её тестировали с некоторыми банками. В июле 2023-го Владимир Путин подписал закон об операциях с цифровыми рублями.
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А там и до нереальных операций недалеко совсем.
Походу в старый рубль уже даже ЦБ не верит
И чё, нужно радоваться?
Интересно было бы посмотреть на список, это же даже не сетевуха наверное, если всего 30
И в чем разница, с обычным рублем на счету в банке и цифровом ?
Вроде уже про этот рубль все уши прожужжали, но всё равно главный вопрос " а чем он отличается?" Вкратце - двумя вещами:
а) принадлежность. Это не ваш рубль, а рубль Центробанка. А вам дали попользоваться. Мне возразят, что обычный рубль тоже собственность Центробанка. Но это для обычного рубля не важно в отсутствие для обычного рубля второго пункта отличия.
б) полной прозрачностью. Представьте, что у вас есть копейка, на которой записаны все, кто держал её в руках. И по какой причине с этой копейкой расстался. Вроде тоже ничего страшного, но есть ньюансы.
Поскольку основной задачей Центробанка есть забота о населении (в его понимании), то он сам отследит сколько у вас есть рублей, сам посчитает сколько вы ему должны, и сам эту сумму изымит, когда посчитает нужным. Вам ничего и делать не прийдётся, сплошное удобство. НУ а если, упаси боже эти деньги "грязные" (в банка понимании) то они просто исчезнут с вашего счёта. Потому что не вы их владелец.
Это первый ньюанс. А второй... Представьте, что вы что либо купили (или продали, не имеет значения) человеку, который оказался наркодилером. Вы об этом даже не предполагали, естественно. В случае обычного рубля об этом никто не узнает, если сам наркодилер об этом не заявит.
Но цифровой рубль, наша прелесть, он все помнит. Поэтому визит к следователю в качестве свидетеля вам гарантирован. Это если диллер наличиствует в добром здравии. Но работа у них опасная и он может исчезнуть. И тогда из свидетеля вы плавно перетекаете в подозреваемого в отмывании денег. А почему нет? Вы имели задокументированные финансовые отношения с пропавшим. И получается, что вы Вы последнее звено разорванной цепи циркуляции денег. Да, всего раз вы прокололись с рублём. Вот и расскажите следствию, где чемоданы с наличкой, полученной от реализации наркоты, которые исчезнувший диллер регулярно вам передавал?
Да, бред. Но нервов он вам попортит изрядно. В лучшем случае.
Вот и думайте, оно вам надо?
(С Хабра)
И запомните, 15 августа 2023 года земля налетит на небесную ось! 0_о
Продаю цифровую очередь за цифровым рублём. Дорого.