Рубль попал в тройку валют развивающихся стран, которые сильнее других упали к доллару с начала 2023 года — Bloomberg Статьи редакции
Вместе с ним в списке — турецкая лира и аргентинское песо.
- К августу 2023 года российская валюта упала по отношению к доллару на 23% с начала года, пишет Bloomberg. На открытии торгов Мосбиржи 9 января доллар стоил 72,1 рубля, а 9 августа превысил 97 рублей.
- По данным ЦБ, в июне крупнейшие российские экспортёры продали 84% валютной выручки. Однако объём продаж при этом сократился с $16,8 млрд в июле 2022 года до $6,9 млрд в июле 2023-го. Как пишет Bloomberg, снижению экспорта способствовали ограничения на продажу энергоресурсов, и не помог даже рост цен на нефть марки Urals.
- Ухудшение торгового баланса — не единственная причина, по которой падает рубль, считает аналитик банка «Открытие» Андрей Кочетков. Он также указывает на отток капитала — это происходит из-за того, что иностранные компании выводят деньги из страны.
- Эксперты Bloomberg Economics отмечают, что деньги выводят и сами россияне: после того как многие российские финансовые организации оказались отрезаны от мировой платёжной инфраструктуры, они перевели в иностранные банки несколько десятков миллионов долларов. По состоянию на 30 июня 2023-го, граждане России держали на депозитах в зарубежных банках $66 млрд, или 6,4 трлн рублей.
- По мнению экономиста Bloomberg Economics Александра Искова, рубль может окрепнуть «в ближайшие месяцы», если ЦБ повысит ключевую ставку до 9,5%. В июле 2023 года регулятор увеличил её до 8,5% и допустил дальнейшее повышение, если инфляция не начнёт «сокращаться».
- Заместитель отдела исследований Freedom Finance Global в Астане Георгий Ващенко не исключает, что вскоре доллар преодолеет отметку в 100 рублей, так как не видит признаков укрепления российской валюты.
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Позволю себе процитировать классика экономической теории :
"А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились"
Только рубль упал на 30% а цены выросли на 100%, и весь доход коту под хвост, кто нибудь донесите эти знания из школьной программы классику экономической теории ))
Зачем так морочиться, можно же просто напечатать денег, не?
Для российского бюджета, вернее для чиновников, олигархов, их яхт, дворцов и военной машины это да. А для российских граждан то это что хорошего сулит?
Ты прав. Вот только когда придётся купить доллар, чтобы купить ноутбук зарубежной компании, то ты сможешь купить меньше долларов на свои рубли
Каждый рубль роста курса доллара приносит в казну 100-120 млрд рублей дополнительных доходов, оценивает Bloomberg Economics.
«При таких интересантах особых сомнений в траектории рубля нет. Интрига - в скорости процесса»
После сотки сразу тыщу надо въебать - и тогда заживём.
Прочитала «…разваливающихся стран»
Да, редакция допустила ошибку.
Спасибо, что увидели её, скоро исправят.
Это специальный манёвр ЦБ по подтягиванию к отметке 100. Чтобы простому человеку было удобно считать. Исключительно ради удобства, так сказать.
Потом удобнее будет считать по 200.
По просьбам трудящихся!
Теперь за стоимость услуг ЖКХ в Европе можно снять квартиру в какой-нибудь Москве или Питере. Чем не гойда?
Гойдец
Тем, что на стоимость аренды квартиры в мск не оплатить даже жкх в европе)
Мрот Германии 4к евро минус 2к коммуналки = 2к евро.
Мрот Рф 16к рублей минус 6к коммуналки = 10к рублей.
Я конечно понимаю, что 2<10.
Но что выберет скрепыш? На ответ дается 30 секунд.
Да, можно потешить чсв, пересчитав свой доход на рубли) Когда-то я за текущую цифру месячного оклада в пересчете на рубли, живя в рф, форд фокус покупал (половину в кредит причем)
это где, в Швейцарии если топить печку купюрами?
1000 злотых в среднем в год двушка, оплата отопления распределена на весь год, это уже с интернетами, телевизорами и всем таким. меньше 250$. конуру в мск не снимешь даже
В Хамовниках )
А что случилось?
Рубль попал в тройку валют развивающихся стран, которые сильнее других упали к доллару с начала 2023 года
Комментарий удален модератором
Развивающихся стран)))
*Разваливающихся
Разваливающихся лучше подходит.
Развивающихся обратно
Впервые узнал, что российская экономика развивается
Да, Россия официально относилась к развивающимся экономикам/странам (как и все страны БРИКСА).
Хоть где то мы в тройке лидеров.
Останавливаться на достигнутом нельзя! Цель - топ 1!
Хоть где то в топе
На пользу.
Рф и Турция - понятно, немного шизанутые дедушки не находят на карте 16 века страны и решают бомбить соседей, или пробуют новые экономические теории. А что там с Аргентиной?
там тоже «новая экономическая теория», превратившаяся в традицию
Курс валют часто падает в странах где и армии нет, чтобы бомбить.
Горжусь
Меня искренне поражают индивиды, которые к этому относятся спокойно, утверждая, что государство знает что делает и так пополняют бюджет за счет дорогого доллара. Вы будете спать спокойнее от того, что у дедушки и чиновников будет еще больше яхт и дворцов, а у вас лекарства подорожают в 2-3 раза, жратва в 1,5 раза и все остальное?
прочитал - рубль попал в тройку валют разваливающихся стран
Сообщение удалено
Нормально.jpg
Ладно, не буду ныть, шо первый написал об этом
Хотя, что это как не нытье)
Никогда такого небыло и вот опять
Обожаю вас, Полина! Как написать много цифр, которые не значат ничего?
Может сложиться впечатление, что $6,9 - это 84% валютной выручки экспортеров, но в первой части речь про июнь, а во второй - про июль. Сколько % выручки продали в июле 2022 и в июле 2023? Зачем вы так :)?
Попал в тройку и занял топ в этой тройке?
Главное что санкции на пользу
Так он по- жизни падает. Вот с 90х точно постоянно у нас твердят, что доллар это просто бумажка, которая за собой не несет никакого золотого запаса и так далее. Неудивительно, что рубль только ниже падает. Думаю, что в сентябре сотку пробьет точно
Вы оптимист. я думаю на этой неделе
Так и есть. Просто рубль еще более бумажка, которая не несет вообще никакого запаса.
c 72 до 97 - это рост на 34%, а не 23
с 97 до 72 - как раз примерно 23!
Ну так август. ЦБ весь на морях у нас отдыхает. Рынок нужно учетной ставкой лечить.
Насчет физиков, попробуйте в банках доллары купить.
А вот иностранцев нужно было останавливать еще в начале 22 года. Хочешь продать свой бизнес, нет вопросов. Но получаешь рубли. За эти рубли можешь купить продукцию российскую, или акции и облигации.
А в чем проблема?
https://cash.rbc.ru/
прикольные оценки из страны с госдолгом в 32 компании Эппл
А чо, стабильность же!
Хм, а каким образом мы попали в развивающиеся страны?.. Мы определенно деградирующая страна, а не развивающаяся, поправьте список пожалуйста.