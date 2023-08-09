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Полина Лааксо

Рубль попал в тройку валют развивающихся стран, которые сильнее других упали к доллару с начала 2023 года — Bloomberg Статьи редакции

Вместе с ним в списке — турецкая лира и аргентинское песо.

  • К августу 2023 года российская валюта упала по отношению к доллару на 23% с начала года, пишет Bloomberg. На открытии торгов Мосбиржи 9 января доллар стоил 72,1 рубля, а 9 августа превысил 97 рублей.
  • По данным ЦБ, в июне крупнейшие российские экспортёры продали 84% валютной выручки. Однако объём продаж при этом сократился с $16,8 млрд в июле 2022 года до $6,9 млрд в июле 2023-го. Как пишет Bloomberg, снижению экспорта способствовали ограничения на продажу энергоресурсов, и не помог даже рост цен на нефть марки Urals.
  • Ухудшение торгового баланса — не единственная причина, по которой падает рубль, считает аналитик банка «Открытие» Андрей Кочетков. Он также указывает на отток капитала — это происходит из-за того, что иностранные компании выводят деньги из страны.
  • Эксперты Bloomberg Economics отмечают, что деньги выводят и сами россияне: после того как многие российские финансовые организации оказались отрезаны от мировой платёжной инфраструктуры, они перевели в иностранные банки несколько десятков миллионов долларов. По состоянию на 30 июня 2023-го, граждане России держали на депозитах в зарубежных банках $66 млрд, или 6,4 трлн рублей.
  • По мнению экономиста Bloomberg Economics Александра Искова, рубль может окрепнуть «в ближайшие месяцы», если ЦБ повысит ключевую ставку до 9,5%. В июле 2023 года регулятор увеличил её до 8,5% и допустил дальнейшее повышение, если инфляция не начнёт «сокращаться».
  • Заместитель отдела исследований Freedom Finance Global в Астане Георгий Ващенко не исключает, что вскоре доллар преодолеет отметку в 100 рублей, так как не видит признаков укрепления российской валюты.
Положительное сальдо счёта текущих операций — в миллиардах долларов по кварталам. Источник: ЦБ, Bloomberg

#рубль #новость #курсвалют

4029 просмотров
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151 комментарий
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 Цифровые комплексы

Позволю себе процитировать классика экономической теории :
"А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились"

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S E

Только рубль упал на 30% а цены выросли на 100%, и весь доход коту под хвост, кто нибудь донесите эти знания из школьной программы классику экономической теории ))

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41 комментарий
Ivan. Zakladka

Зачем так морочиться, можно же просто напечатать денег, не?

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10 комментариев
Dee
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LatvianPotato Farmer

Для российского бюджета, вернее для чиновников, олигархов, их яхт, дворцов и военной машины это да. А для российских граждан то это что хорошего сулит?

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Валера Сатков

Ты прав. Вот только когда придётся купить доллар, чтобы купить ноутбук зарубежной компании, то ты сможешь купить меньше долларов на свои рубли

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S.Capusta

Каждый рубль роста курса доллара приносит в казну 100-120 млрд рублей дополнительных доходов, оценивает Bloomberg Economics.
«При таких интересантах особых сомнений в траектории рубля нет. Интрига - в скорости процесса»

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Слегка Придурковатый

После сотки сразу тыщу надо въебать - и тогда заживём.

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13 комментариев
Инга Русланова

Прочитала «…разваливающихся стран»

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Даниил Васильев
Вместе с ним в списке — турецкая лира и аргентинское песо.

Да, редакция допустила ошибку.
Спасибо, что увидели её, скоро исправят.

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Слегка Придурковатый

Это специальный манёвр ЦБ по подтягиванию к отметке 100. Чтобы простому человеку было удобно считать. Исключительно ради удобства, так сказать.

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Pavel Petel

Потом удобнее будет считать по 200.

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1 комментарий
Горка Тлетов

По просьбам трудящихся!

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Piu-piu

Теперь за стоимость услуг ЖКХ в Европе можно снять квартиру в какой-нибудь Москве или Питере. Чем не гойда?

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Seppo Nopilainen

Гойдец

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Kiss

Тем, что на стоимость аренды квартиры в мск не оплатить даже жкх в европе)

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4 комментария
Ovechkin

Мрот Германии 4к евро минус 2к коммуналки = 2к евро.
Мрот Рф 16к рублей минус 6к коммуналки = 10к рублей.
Я конечно понимаю, что 2<10.
Но что выберет скрепыш? На ответ дается 30 секунд.

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14 комментариев
Илья Фридман

Да, можно потешить чсв, пересчитав свой доход на рубли) Когда-то я за текущую цифру месячного оклада в пересчете на рубли, живя в рф, форд фокус покупал (половину в кредит причем)

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3 комментария
Анти Космонавт

это где, в Швейцарии если топить печку купюрами?
1000 злотых в среднем в год двушка, оплата отопления распределена на весь год, это уже с интернетами, телевизорами и всем таким. меньше 250$. конуру в мск не снимешь даже

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8 комментариев
Life Expert

В Хамовниках )

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Илья Фридман

А что случилось?

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Даниил Васильев

Рубль попал в тройку валют развивающихся стран, которые сильнее других упали к доллару с начала 2023 года

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Информационная безопасность

Развивающихся стран)))

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При себе ничего нет

*Разваливающихся

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S E

Разваливающихся лучше подходит.

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Андрей Иванов

Развивающихся обратно

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1 комментарий
Анти Космонавт

Впервые узнал, что российская экономика развивается

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Продюсер душнила

Да, Россия официально относилась к развивающимся экономикам/странам (как и все страны БРИКСА).

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1 комментарий
SregaagerS

Хоть где то мы в тройке лидеров.

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Новорег

Останавливаться на достигнутом нельзя! Цель - топ 1!

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Антон

Хоть где то в топе

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Zloy Marketolog

На пользу.

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Zzz Zzz

Рф и Турция - понятно, немного шизанутые дедушки не находят на карте 16 века страны и решают бомбить соседей, или пробуют новые экономические теории. А что там с Аргентиной?

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Драка вегетарианца с людоедом

там тоже «новая экономическая теория», превратившаяся в традицию

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Станислав

Курс валют часто падает в странах где и армии нет, чтобы бомбить.

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Inna Moon

Горжусь

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LatvianPotato Farmer

Меня искренне поражают индивиды, которые к этому относятся спокойно, утверждая, что государство знает что делает и так пополняют бюджет за счет дорогого доллара. Вы будете спать спокойнее от того, что у дедушки и чиновников будет еще больше яхт и дворцов, а у вас лекарства подорожают в 2-3 раза, жратва в 1,5 раза и все остальное?

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kova7ev

прочитал - рубль попал в тройку валют разваливающихся стран

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Илья Фридман

Сообщение удалено

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High Stakes

Нормально.jpg

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Kiss

Ладно, не буду ныть, шо первый написал об этом

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Kiss

Хотя, что это как не нытье)

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S E

Никогда такого небыло и вот опять

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Pavel S
По данным ЦБ, в июне крупнейшие российские экспортёры продали 84% валютной выручки. Однако объём продаж при этом сократился с $16,8 млрд в июле 2022 года до $6,9 млрд в июле 2023-го

Обожаю вас, Полина! Как написать много цифр, которые не значат ничего?
Может сложиться впечатление, что $6,9 - это 84% валютной выручки экспортеров, но в первой части речь про июнь, а во второй - про июль. Сколько % выручки продали в июле 2022 и в июле 2023? Зачем вы так :)?

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Арина Баженова

Попал в тройку и занял топ в этой тройке?

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Garmonbon

Главное что санкции на пользу

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Константин

Так он по- жизни падает. Вот с 90х точно постоянно у нас твердят, что доллар это просто бумажка, которая за собой не несет никакого золотого запаса и так далее. Неудивительно, что рубль только ниже падает. Думаю, что в сентябре сотку пробьет точно

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Sasha Step

Вы оптимист. я думаю на этой неделе

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C. Steel
Вот с 90х точно постоянно у нас твердят, что доллар это просто бумажка, которая за собой не несет никакого золотого запаса и так далее.

Так и есть. Просто рубль еще более бумажка, которая не несет вообще никакого запаса.

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Марат

c 72 до 97 - это рост на 34%, а не 23

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Rodya The Capitalist

с 97 до 72 - как раз примерно 23!

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Станислав

Ну так август. ЦБ весь на морях у нас отдыхает. Рынок нужно учетной ставкой лечить.
Насчет физиков, попробуйте в банках доллары купить.
А вот иностранцев нужно было останавливать еще в начале 22 года. Хочешь продать свой бизнес, нет вопросов. Но получаешь рубли. За эти рубли можешь купить продукцию российскую, или акции и облигации.

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C. Steel
Насчет физиков, попробуйте в банках доллары купить.

А в чем проблема?
https://cash.rbc.ru/

USD/RUB (Доллар США) - Курс в банках - РБК Рынок…
Курсы обмена валют банков, продажа валюты, покупка валюты
cash.rbc.ru
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Artem
развивающихся стран

прикольные оценки из страны с госдолгом в 32 компании Эппл

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Vikium

А чо, стабильность же!

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дед Мазай и муравьеды

Хм, а каким образом мы попали в развивающиеся страны?.. Мы определенно деградирующая страна, а не развивающаяся, поправьте список пожалуйста.

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151 комментарий
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