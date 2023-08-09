ЦБ до конца 2023 года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила — из-за ослабления рубля Статьи редакции
9 августа курс доллара превысил 98 рублей, а Bloomberg включил рубль в тройку худших валют развивающихся рынков.
- Банк России объявил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для «зеркалирования» операций Минфина в рамках бюджетного правила. Такое решение регулятор принял, чтобы снизить «волатильность финансовых рынков».
- 9 августа стоимость доллара во время торгов достигала 98 рублей, евро торгуется по 107 рублей. Стоимость нефти Brent выросла до $87 за баррель впервые почти за четыре месяца.
- Бюджетное правило предназначено для перераспеределения доходов от экспорта сырья, в России оно действует с 2004 года. Механизм должен помочь снизить влияние цен на сырьё на экономику страны. Если доходов слишком много — из излишков формируют государственные накопления.
- По бюджетному правилу, которое действует с начала 2023 года, ввели базовую величину нефтегазовых доходов — 8 трлн рублей в год. Всё свыше этой суммы должно идти в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его пополняют в юанях, операции с валютой проводит ЦБ как агент Минфина. В обратной ситуации (если нефтегазовые доходы низкие), оба ведомства юани продают.
- С января по июль 2023-го нефтегазовые доходы были ниже базовых, поэтому ЦБ валюту только продавал, но с августа планировал закупать её: всего регулятор должен был приобрести для Минфина юани и золото на 40,5 млрд рублей — то есть на 1,8 млрд рублей в день. Как отмечает РБК, для рынка это «небольшая сумма», но любые закупки «играют против рубля».
- «Ведомости» при этом в начале месяца сообщали, что в ближайшие месяцы власти отступят от бюджетного правила и откажутся от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля. «Интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс», — говорил источник издания.
- Теперь ЦБ примет решение о возобновлении операций после того как оценит обстановку на финансовом рынке. Отложенные покупки могут возобновить в течение 2024 года и последующих лет, уточняет регулятор.
- В июле 2023 года ЦБ анонсировал, что будет продавать валюту параллельно таким же операциям Минфина по бюджетному правилу. РБК называл это «модификацией» бюджетного правила, а аналитики отмечали, что механизм должен поддержать курс рубля.
- Регулятор объяснял, что каждые полгода будет определять сумму продажи юаней в зависимости от того, сколько денег власти инвестировали за этот период в рублях из ФНБ. Лимит — 300 млрд рублей за полгода. Эти операции продолжатся, их объём составит 2,3 млрд рублей в день.
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Скоро все сравняемся
а вот в СССР доллары стоили копейки
В СССР доллары стоили от 2 до 8 лет
Но правда и были нюансы
Типа потом рублю полегчает.
Клоунада и цирк с конями, бляха.
Ну таки да. Если рубль постоянно дешевеет, то импортеры будут стремиться быстрее купить нужные им товары, по более выгодному курсу, что еще больше обесценит рубль. Такая вот положительная обратная связь, которую нужно разрывать
зря - пусть подкупит еще валюты чтобы курс стал 1000 . тогда трудящимся можно будет платить просто бумагой или ветками
видимо доллары скоро запретят как в СССР - только кому положено и чеки Березка
а если девушка требует в подарок айфон - можно будет его купить по старому курсу или теперь только онанизм ?
дарите отечественный телефон, если обидится, то значит иноагентка
девушке гейфон? нуну
спокойно - скоро будет мощный рост рубля до 95
А граждане смогут «купи/продай»? Или только после того, как ЦБ оценит обстановку на рынке и придумает план от которого мы все обомлеем?
Да
Девушка, это не для вас тут продается/покупается. Проходите дальше.
Значит они ставят (прогнозируют) на дальнейшее ослабление рубля
Так они щас провалят рубль до ~110, потом поднимут ставку рефинансирования, отпустят до 99 и скажут, что вон, рубль окреп до 100, а не упал, и народ схавает.
Не, ну я, конечно, хотел пожить в романе Ремарка, но где мои заботливые куртизанки тогда?
теперь они не по карману
теперь пенсионерам волноваться не о чем - рублей точно хватит
скажите а стоимость интим услуг привязана к доллару?
Конечно. А как же отдых в Дубае финансировать?
Они вообще что-то собираются делать????!!!!!!
Да
Они уже все сделали. А разгребать нам.
Алеее
Интересно, завтра или в пятницу доллар до 100 дойдет?
да
Качок, хули.
это будет новый рубль с 1 го января ?
🤡
Ура! Рубля завтра вырастет на 15копеек! Ура! Ура! Ура!
«Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 июля 2023 г. в совокупности составили 1,99 триллиона рублей» # Минфин.
Еще 1 триллион рублей Минфин получил от роста нефтегазовых доходов, вызванного девальвацией рубля.
И это только по 31 июля.
А вы про чай и лекарства, тут триллионы..
Ну и зря, могли бы и заработать. Ведь сотку скоро пробьем, а там и 110 недалеко.
По ходу дела Набиуллина действительно спецом до соточки дотягивала. Удобство в расчётах превыше всего.
а что если c 1го января приравнять старые 100 р к новому рублю - тогда курс станет 1:1
извини дорогая теперь свадебное путешествие будет не в Дубай а в колхоз Овощевод
Не, ну то что всратая Веста за 2 мульта уже, это не смущает. Она ж типа отечественная. А вот бакс, это прям Санта Барбара. Все с упоением наблюдают. Просто бюджет сверстать не получается. Поставки нефти в Индию увеличили в 11 раз, забыв сказать почём. Ну а где ещё взять-то? Народ неохотно вымирает, поэтому пока надежный ресурс.
$ нужны а тазики не очень...
Расти большой, не будь лапшой