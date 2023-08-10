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Источник: svoi-knigi.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 августа: доллар — 97,39 рубля (на 1,32 рубля больше, чем 9 августа), евро — 106,88 рубля (на 1,45 рубля).

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 96,59 рубля, евро— 106,11 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 95,71 рубля, евро — 105,08 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,89 рубля.

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По данным ЦБ, по итогам июня ставки по автокредитам сроком более трех лет впервые с декабря 2021 года оказались ниже 14% — до 13,91%. Годом ранее показатель достигал почти 15%.

Кто и как адаптируется

Входящий в «Ростех» «Спектр» разработал линейку базовых станций стандарта LTE (4G) и начал поставки российским операторам, узнал «Ъ». По словам источника, станции получил «ВТК Мобайл» («Воентелеком»). В Минцифры подтвердили: «ВТК Мобайл» тестирует российские станции и планирует в 2024 году начать их коммерческую эксплуатацию в Крыму.

Производитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне», следует из данных Роспатента. Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже продаётся.

Издательство «Эксмо» купило 51% Popcorn Books, выпустившего в 2021 году «Лето в пионерском галстуке». Новый владелец будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл, обещая не вмешиваться в редакционную политику, пишет РБК.

Немецкая фармкомпания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в Воронеже, узнали «Ведомости». Решение о продаже связно с санкциями ЕС: из-за них компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию своё предприятие.

Какие есть проблемы и трудности

«VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России американский Tinder, пишут «Ведомости». Из магазина приложений Google Play с момента запуска 29 июня 2023 года пользователи загрузили сервис VK около 15 тысяч раз, из App Store (появилось в магазине 25 июля) — 10,5 тысяч раз, следует из статистики Sensor Tower. Представитель холдинга отметил, что «VK Знакомства» появились в ноябре 2021-го на базе VK Mini Apps, и по данным на второй квартал 2023-го, его средняя месячная аудитория достигла 2,4 млн пользователей.

Контекст

Рынок аудиокниг во втором квартале вырос на 33%, превысив 920 млн рублей, рассказали в «Литресе». Рост произошёл впервые с первого квартала 2022-го. Основная причина — активное потребление контента россиянами в рамках подписных сервисов, пишет «Ъ».

Более 26 тысяч осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, сообщили «Ведомостям» во ФСИН. Практика привлечения таких граждан к принудительным работам расширяется и становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов», отметили в ведомстве.

В мае-июне 2023-го в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены свыше 90 дней. Она достигла 46%, показали данные «Скоринг Бюро». Но опрошенные РБК эксперты и МФО пока не считают ситуацию критической.

К середине 2023 года почти все отрасли экономики страдают от кадровой уязвимости, пишет РБК со ссылкой на экспертов ВШЭ. Больше всего на нехватку квалифицированных кадров жалуются автопром, производители электрооборудования и нефтепродуктов.