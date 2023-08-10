День 533: доля просроченных россиянами микрозаймов в июне резко выросла, растёт и рынок аудиокниг Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 августа: доллар — 97,39 рубля (на 1,32 рубля больше, чем 9 августа), евро — 106,88 рубля (на 1,45 рубля).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,89 рубля.
По данным ЦБ, по итогам июня ставки по автокредитам сроком более трех лет впервые с декабря 2021 года оказались ниже 14% — до 13,91%. Годом ранее показатель достигал почти 15%.
Кто и как адаптируется
Входящий в «Ростех» «Спектр» разработал линейку базовых станций стандарта LTE (4G) и начал поставки российским операторам, узнал «Ъ». По словам источника, станции получил «ВТК Мобайл» («Воентелеком»). В Минцифры подтвердили: «ВТК Мобайл» тестирует российские станции и планирует в 2024 году начать их коммерческую эксплуатацию в Крыму.
Производитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне», следует из данных Роспатента. Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже продаётся.
Издательство «Эксмо» купило 51% Popcorn Books, выпустившего в 2021 году «Лето в пионерском галстуке». Новый владелец будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл, обещая не вмешиваться в редакционную политику, пишет РБК.
Немецкая фармкомпания Bionorica начала поиск покупателей на свой завод по производству лекарственных препаратов в Воронеже, узнали «Ведомости». Решение о продаже связно с санкциями ЕС: из-за них компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию своё предприятие.
Какие есть проблемы и трудности
«VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России американский Tinder, пишут «Ведомости». Из магазина приложений Google Play с момента запуска 29 июня 2023 года пользователи загрузили сервис VK около 15 тысяч раз, из App Store (появилось в магазине 25 июля) — 10,5 тысяч раз, следует из статистики Sensor Tower. Представитель холдинга отметил, что «VK Знакомства» появились в ноябре 2021-го на базе VK Mini Apps, и по данным на второй квартал 2023-го, его средняя месячная аудитория достигла 2,4 млн пользователей.
Контекст
Рынок аудиокниг во втором квартале вырос на 33%, превысив 920 млн рублей, рассказали в «Литресе». Рост произошёл впервые с первого квартала 2022-го. Основная причина — активное потребление контента россиянами в рамках подписных сервисов, пишет «Ъ».
Более 26 тысяч осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, сообщили «Ведомостям» во ФСИН. Практика привлечения таких граждан к принудительным работам расширяется и становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов», отметили в ведомстве.
В мае-июне 2023-го в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены свыше 90 дней. Она достигла 46%, показали данные «Скоринг Бюро». Но опрошенные РБК эксперты и МФО пока не считают ситуацию критической.
К середине 2023 года почти все отрасли экономики страдают от кадровой уязвимости, пишет РБК со ссылкой на экспертов ВШЭ. Больше всего на нехватку квалифицированных кадров жалуются автопром, производители электрооборудования и нефтепродуктов.
Новости предыдущего дня, 9 августа — здесь.
Ничего, если заключить договор с МО РФ и поехать под Бахмут, то эти долги можно будет закрыть.
В случае гибели?
Какой гибели? Потерь нет.
Когда думал что пойдешь в Мордор, но в итоге стал лордом Винтерфелл
искупить
Пломбир «Домик в деревне» со вкусом домика в деревне.
Новый владелец будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл... бля, что?..
«VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло.
Основная причина — активное потребление контента россиянами (запасаются на зиму, скоро кроме контента потреблять будет нечего).
Почти все отрасли экономики страдают от кадровой уязвимости - ебать копать, вот играть словами они научились.
«Воентелеком» - бля, хунта и сюда полезла.
"«VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России американский Tinder, пишут «Ведомости»"
Люди не хотят писать свою личную переписку на платформе, которой не доверяют.
Нет никакой гарантии, что эти сообщения не будут использованы против них в будущем.
ВКонтакте такая темнуха, пережиток прошлого
Как будто что-то поменялось, и вообще нужны ваши переписки майору? Мне вот скрывать нечего
(Sarcasm)
Долги растут, ₽ падает, экая красотища, всё на пользу, всё для россиян.
Пора издавать полное собрание банальностей от Вадима Д. Купи два тома - тортик в подарок!
А можно я только тортик заберу?
Диабетики - вне очереди.
Человек ночами не спит, щитпостит под всеми новостями - прояви уважение!
Администрация его поддерживает по ходу. А комменты недовольных трут. Эту ветку, скорее всего, тоже потрут.
Что-то много новостей про всё африканское, теперь ещё и развитие африканских новелл. Больше инвестировать не во что?
Отстаем сильно, и чтобы вообще не остаться за бортом, нужно что-то делать, и быстро..
Чтой-то Россия и «кличевые мировые» уже не складывается в осмысленное предложение.
Евре, Китаю и США нужны ресурсы, это понятно. А РФии что делать в Африке? Купить дешево, а потом продать той же евре, но уже дороже?
Именно так
Самое время вспомнить эпохальный лозунг: "Роисся вперде!"
Россия в полной перде, да.
Алиса скажи 300...
ЦБ скажи 100...
(камент негодования)
Коммерсантъ заебал со своими "зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью". Днище ебаное.
Воентелеком?! О_о 4G?! Как-то несовременно. Где 8-10G обещанные?
Про кадровую уязвимость — лишнее.
Просто страдают все отрасли экономики. Кроме, разве что, штрафодобывающей отрасли.
Пора для таких оборотные штрафы вводить, чтобы лодку не раскачивали и другим неповадно было.
ЦБ до сих пор недоумевают почему доллар растёт. Ничего не предвещало и тут раз и 100.
Дожили. Россияне берут микрозаймы на подписки аудиокниг.
"Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже продаётся."- подсластили пилюлю от курса доллара
Пломбир со вкусом
Мне вот списали микро займ в 37к ,хотя я не под бахмутом.небылица или чудо?
аванс, ждите повестки
С регистрацией!
Недооснащённый и не введённый в эксплуатацию завод по производству лексредств уйдёт дешевле, чем могут думать немцы. Тут всё готовое и рабочее-то с офигенными «скидками» сливают.
"По данным ЦБ, по итогам июня ставки по автокредитам сроком более трех лет впервые с декабря 2021 года оказались ниже 14% — до 13,91%. Годом ранее показатель достигал почти 15%"
Стартовали акции по продаже автомобилей китайского производства!!!
Это напрямую связанные вещи! :DПроизводитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне», следует из данных Роспатента.
Хм, даже интересно - зачем? Чистая линия вроде тоже популярный бренд и очень вкусная продукция (но не дешевая).Решение о продаже связно с санкциями ЕС: из-за них компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию своё предприятие.
А я думал порриджи пришли в офис и потребовали выйти из кровавого мордора. Ан нет, опять политики надавили. Ну, швободные рыночки, вот это вот всё ;)Рынок аудиокниг во втором квартале вырос на 33%, превысив 920 млн рублей, рассказали в «Литресе».
Ну и славненько. Читать (и слушать книги) это всегда хорошо.Более 26 тысяч осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, сообщили «Ведомостям» во ФСИН.
Исправительные работы становятся исправительными. Да еще и вместо того, чтобы феню изучать и хуйней маятся, будут работать и даже деньги получать. Мужики-сидельцы думаю очень довольны.
Ух заживем!
“В мае-июне 2023-го в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены свыше 90 дней. Она достигла 46%”
А как же так, неужели народ беднеет? Неужели инфляция не перекрывается ростом затрат? Где-то я слышал, что реальные доходы населения растут…