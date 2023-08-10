«Цифра брокер» будет удерживать с американских дивидендов налог в 30% до «разъяснения позиции США»

Последствия отмены 38 налоговых соглашений с «недружественными» странами: самый полный анализ

Вчера президент РФ в одностороннем порядке приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения почти с половиной стран, с которыми они раньше действовали. В этой статье мы подробно разбираем с налоговым юристом – как это повлияет на обычных людей, и почему российские инвесторы с зарубежными ценными бумагами «попали».