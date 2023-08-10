«Цифра брокер» будет удерживать с американских дивидендов налог в 30% до «разъяснения позиции США» Статьи редакции
Брокер решил действовать превентивно из-за частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения со стороны России.
- С 8 августа 2023 года брокер будет удерживать НДФЛ в 30% на дивиденды по американским ценным бумагам (с суффиксом тикера «.US»). Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку клиентам.
- Компания решила удерживать налог самостоятельно до разъяснения позиции США в ответ на приостановку со стороны России соглашения об избежании двойного налогообложения. Владимир Путин частично приостановил такие соглашения с 38 «недружественными» странами 8 августа.
- Налог будет учитываться без учёта ранее принятых форм w-8ben (позволяет снизить налог на дивиденды и купоны по бумагам американских компаний, который удерживает иностранный регулятор). Если российский инвестор подписал форму, налог в пользу США составит 10%, ещё 3% — в пользу России.
- Если США решат, что не будут ответно приостановливать действие соглашения, то излишне удержанные деньги зачислят на брокерские счета клиентов «в установленные сроки после получения их “Цифра брокер“» от вышестоящего депозитария Freedom Finance Europe Ltd. При этом уплаченный в пользу США налог возможно учитывать при определении налоговых обязательств по НДФЛ в России.
- О порядке налогообложения дивидендов эмитентов США, осуществляемого «СПБ Биржой» (по иностранным ценным бумагам с суффиксом тикера «.SPB»), брокер сообщит дополнительно после получения официальных комментариев от биржи.
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Компания решила удерживать налог самостоятельно
Быстрый, дерзкий, как пуля резкий. И правда, чего тянуть?
Российские брокеры. Мы начинаем отношения сразу с угроз. Приходите к нам и приносите свои денежки.
Ну да, это же не арест тачек до выяснения обстоятельств)
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Вопрос…. Отменили, прекрасно…
Я ведь правильно понимаю, если россиянин работает в недружественной стране, налоги он должен будет платить в две казны?