VK раскрыла стоимость, по которой выкупила право аренды «Дома Зингера», — 2,5 млрд рублей Статьи редакции
В здании с 2010 года располагается штаб-квартира «ВКонтакте».
- Стоимость приобретения компания назвала в отчёте за второй квартал и первое полугодие 2023 года. ЗАО «Зингер» владеет долгосрочными правами аренды в здании.
- VK сообщила о закрытии сделки в июне, но сумму не раскрывала. Тогда «Деловой Петербург» писал, что она составила около 2,3 млрд рублей. Компания рассчитывала, что покупка позволит ей «оптимизировать расходы и защитить экономические интересы» бизнеса.
- Договор аренды здания заключён у «Зингера» с 1999 года на 49 лет — он истекает в 2048 году. Субаренда у VK заключена до 2047 года. Выкупить или приватизировать саму недвижимость нельзя — она считается объектом культурного наследия.
- В 2021 году ЗАО «Зингер», которое после банкротства связанного с ним «Балтийского банка» перешло под контроль «Альфа-банка», подало иск к владельцу «Дома книги». Тот платил за аренду меньше существующих арендных ставок — примерно 7 млн рублей в месяц. Суд удовлетворил иск и признал договоры субаренды недействительными.
- «Зингер» также требовал расторгнуть договор с «ВКонтакте», но офис компании остался, а в декабре 2022 года VK также открыла в здании магазин с мерчем VK Store.
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А сколько денег выбросили оттуда..
Золотое время
На фоне того, что есть сейчас, действительно кажется золотым)
Или аренда всего здания за 9 миллионов рублей в месяц
За такое здание вполне себе неплохо
копейки
Зачем тебя так зовут?
104 ляма в год, получается. Вполне неплохо.
Это сколько за квадрат?
8 871 квадратных метров за 2.5 миллиарда?
281 тысяч 817 рублей 16 копеек за метр квадратный.
Хочу футболку с надписью "эксперт".
держи, мужик, и̶з̶о̶л̶е̶н̶т̶у̶ футболку
Сейчас какой-нибудь эксперт посчитает
Дохуя
По сравнению с квартирой на Пречистенке за 6 млрд - почти даром аренда)
Страшно даже такие ценники слышать
Какое же здание на самом деле красивое. Каждый раз как приезжаю не могу налюбоваться)
вот же талантище было у людей, такой дом красивый построили, что за право аренды в нём борьба идет нешуточная.
При Дурове была нормальная компания, сейчас под руководством майл сру - не то