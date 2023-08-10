Деньги
Полина Лааксо

VK раскрыла стоимость, по которой выкупила право аренды «Дома Зингера», — 2,5 млрд рублей Статьи редакции

В здании с 2010 года располагается штаб-квартира «ВКонтакте».

  • Стоимость приобретения компания назвала в отчёте за второй квартал и первое полугодие 2023 года. ЗАО «Зингер» владеет долгосрочными правами аренды в здании.
  • VK сообщила о закрытии сделки в июне, но сумму не раскрывала. Тогда «Деловой Петербург» писал, что она составила около 2,3 млрд рублей. Компания рассчитывала, что покупка позволит ей «оптимизировать расходы и защитить экономические интересы» бизнеса.
  • Договор аренды здания заключён у «Зингера» с 1999 года на 49 лет — он истекает в 2048 году. Субаренда у VK заключена до 2047 года. Выкупить или приватизировать саму недвижимость нельзя — она считается объектом культурного наследия.
  • В 2021 году ЗАО «Зингер», которое после банкротства связанного с ним «Балтийского банка» перешло под контроль «Альфа-банка», подало иск к владельцу «Дома книги». Тот платил за аренду меньше существующих арендных ставок — примерно 7 млн рублей в месяц. Суд удовлетворил иск и признал договоры субаренды недействительными.
  • «Зингер» также требовал расторгнуть договор с «ВКонтакте», но офис компании остался, а в декабре 2022 года VK также открыла в здании магазин с мерчем VK Store.
Здание «Зингера» — справа. Источник: «РИА Новости»

#новость #vk #вконтакте

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18 комментариев
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 Тимон

А сколько денег выбросили оттуда..

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veryrarepepega

Золотое время

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Ярослав Богданов

На фоне того, что есть сейчас, действительно кажется золотым)

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Владимир Путин

Или аренда всего здания за 9 миллионов рублей в месяц

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Пена Литрова

За такое здание вполне себе неплохо

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Sam Greenwood

копейки

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Кирилл Кириллов

Зачем тебя так зовут?

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Вадим Д.

104 ляма в год, получается. Вполне неплохо.

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Невкусно и грустно

Это сколько за квадрат?

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Hox

8 871 квадратных метров за 2.5 миллиарда?

281 тысяч 817 рублей 16 копеек за метр квадратный.

Хочу футболку с надписью "эксперт".

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Илюша Шантарамка

держи, мужик, и̶з̶о̶л̶е̶н̶т̶у̶ футболку

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Error-min

Сейчас какой-нибудь эксперт посчитает

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Пёсокот

Дохуя

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Zoringer

По сравнению с квартирой на Пречистенке за 6 млрд - почти даром аренда)

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Григорий Ефремов

Страшно даже такие ценники слышать

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Газанова

Какое же здание на самом деле красивое. Каждый раз как приезжаю не могу налюбоваться)

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Олег Олег

вот же талантище было у людей, такой дом красивый построили, что за право аренды в нём борьба идет нешуточная.

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Информационная безопасность

При Дурове была нормальная компания, сейчас под руководством майл сру - не то

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18 комментариев
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