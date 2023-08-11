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Деньги
Таня Боброва

День 534: производитель автокомплектующих Magna продал активы в России, вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили цены Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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СПбГУ / Источник: spbu.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 августа: доллар — 97,27 рубля (на 12 копеек меньше, чем 10 августа), евро — 107,15 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 97,62 рубля, евро— 107,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,06 рубля, евро — 105,50 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,86 рубля.

Кто и как адаптируется

Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0», рассказали источники «Ведомостей». По данным газеты, в серии будет 25-26 судов, которые будут стоить по 300 млн рублей каждое. Источники говорят, что эксплуатантом катеров станет столичная компания «Водоходъ».

Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы за $15 млн. В России заводы компании работали в основном с иностранными автоконцернами, которые приостановили работу или вовсе ушли из страны — это привело к простою.

«Ростех» поставил три тысячи смартфонов на ОС «Авроре» корпоративным и государственным заказчикам, заявили в госкорпорации. В каких ведомствах и компаниях используют устройства — не уточняется.

Какие есть проблемы и трудности

Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другое) некоторым российским компаниям, которые попали под американские санкции, рассказали источники «Ъ». Их названия они не уточнили. По словам источника, в рассылке сотрудникам российских ИТ-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

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Контекст

ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК. По данным издания, регулятор запросил у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Затем ФАС сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.

Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС).

Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тысяч во втором квартале 2023 года. Спрос на создание и продвижение сайтов вырос в 3,3 раза относительно второго квартала 2021-го и втрое — относительно второго квартала 2022-го. В сфере маркетинга спрос вырос на 49% и 153% соответственно.

В первом полугодии 2023 г. онлайн-продажи продуктов питания в России составили 404 млрд руб., говорится в обзоре Infoline, с которым ознакомился Shopper’s. Это на 36,5% больше, чем год назад. Самым быстрорастущим направлением остаётся экспресс-доставка, говорят аналитики.

Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь.

#новость

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112 комментариев
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 Невкусно и грустно
Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС).

У них тоже импортные компоненты поголовно?

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ASh Chile

Да импортный компонент в виде семей ректоров, обожающих городок Малага летом и предместья Лондона в ост время года.

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2 комментария
Den Kotov

Есть мысль, что это может быть связано со льготным зачислением определенных категорий граждан...Но это не точно

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Патернализм Релоканта

Опять плохо, что преподы будут больше получать.

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1 комментарий
Роман?
По данным газеты, в серии будет 25-26 судов, которые будут стоить по 300 млн рублей каждое.

Я очень люблю Москву и желаю ей развития, но блин… неужели уже всех из бараков в регионах расселили? Не зря говорят, что Мск отдельное государство.

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Иван Емельянцев

даже как коренной москвич, соглашусь с вами

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Alex Meilis

Вам на пару дней назад в новости про продление льготной ипотеки. А так же в количество сдающихся квартир и рекордов по ипотекам

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28 комментариев
Alexey Ivanov
Я очень люблю Москву и желаю ей развития, но блин… неужели уже всех из бараков в регионах расселили?

А этим точно должна заниматься мэрия Москвы и компания "Водоход"? Может быть вам стоит своего мэра с губернатором спросить, почему бараки не расселяются?

Ну и да: льготных ипотек накидали. Что обитателям бараков мешает переезжать, я не понимаю

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21 комментарий
дед Мазай и муравьеды

Да, Мск - отдельное государство. Остальные регионы - колонии, из которых выкачиваются ресурсы для Мск. Это реплика в адрес тех, кто любит тыкать странам Запада, мол, они колонисты и прочее. Мы ничем не хуже.

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3 комментария
Den Kotov

Сначала не понял, кого там будут судить за 300 млн, а потом понял...

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Jonny White

Расселили по ветхим пятиэтажкам

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C. Steel

Да что тут думать? Взять и поделить!

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Олег Юрьевич
Не зря говорят, что Мск отдельное государство.

Особенно это замечаешь, когда путешествуешь по России

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2 комментария
Вадим Д.

А я предлагаю наоборот — вешать на доску почёта тех, кто цены НЕ повысил!
И заголовок: «Они не подняли цены».
Большой стенд не нужен, максимум — на пару строк.

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Alex Nosov

Осторожнее с советами, а то их реально будут вешать

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1 комментарий
S.Capusta

Каждый год само государство заставляет индексировать зарплаты, повышает регулируемые цены на эл-во газ воду, делает переоценку стоимости земли, зданий и т.д
А потом письма бизнесу: ну-ка обоснуй повышение цены, почему у тебя такая прибыль маленькая, почему ты платишь так мало налогов!
На тебе очередной штраф!

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6 комментариев
Blisk

Повесили тебя на стенд — у тебя сразу экономика начала сходиться?

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Nastya Tavakina

Турция теперь роскошь для обычных семей со средней зп

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ASh Chile

Нафига это надо есть загород )) и Путин по тв) лучше любого отдыха

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5 комментариев
ASh Chile

Ясное дело, ректорам своих детей еще в Оксфорд отправлять, не оставлять же в го-не))

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Вадим Д.
ФАС сделает вывод об объективности роста цен

ФАС: «Рост цен объективно обоснован, торгуйте дальше».

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jobisdone

Путин гуляет по Москве с собачкой, заходит в магазин, смотрит на мясо и как громко - ФАС

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Leonid Bushuev
Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0», рассказали источники «Ведомостей».

Отлично. Очень рад, что осваивают водный транспорт. Причем даже гражданские. Если раньше кого то увидеть на лодке / катере - было в диковину, теперь уже можно встретить на всех крупных водоемах.
Нет, минусы у этого дела тоже есть, но радует что люди начинают интересоваться этой областью и хватать денег на эти игрушки.
Если перееду к Волге, то точно озадачусь чем то плавательным :)

Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тысяч во втором квартале 2023 года.

Еще один признак развивающегося бизнеса. Круто.

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Иван Иванов
доллар — 97,27 рубля (на 12 копеек меньше, чем 10 августа)

Отлично, это уже похоже на крах доллара, конец гегемонии, Россия преставила всем странам альтернативную концепцию мира

евро — 107,15 рубля (на 26 копеек больше)

Круто, с продаж на основных рынках будем получать еще больше копеек за один евро.

ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК. По данным издания, регулятор запросил у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Затем ФАС сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.

Превосходно. Значит спрос на мясо растет, особенно в новых регионах страны. А под нажимом ФАС производители займутся налаживанием производства и осенью ожидаем много дешевого мяса

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4 комментария
Сергей Леопольдович

300 млн за лодочку - это точно не распилизнес, твердо и однозначно.

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2 комментария
This DayWalker

6 млрд рублей на 20 лодок, неплохой распил

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Слегка Придурковатый

"американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями»"

Какой-то подленький аргумент.

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S.Capusta
По словам источника “Ъ”, в рассылке, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями»

Уровень российской журналистики высочайший. Ни самой рассылки, ни компании, ни сотрудника не приводится. Одна бабка сказала...

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1 комментарий

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jobisdone

На 300 в день я в школьные годы покупал себе абонемент на месяц, пополнял баланс телефона и еще забивал рюкзак чипсами и газировкой, еще оставалось что-то около 80 рублей 😅

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2 комментария
Phung

в этом году турция всё, закончилась))

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MakaR

Хороших выходных друзья...

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Император Нолимоций
Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%

«Собственные средства» — они такие: из воздуха не берутся ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Neutron
ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК.

с каких пор желание иметь денег не основание для повышения церы. Подскажите какая установлена предельная норма прибыли?

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Слегка Придурковатый

Ну если все производители внезапно подняли цены как под копирку, то есть основание полагать, что это может быть картельный сговор.

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3 комментария
Leonid Bushuev

у ФАС есть методички с рекомендациями по повышению цен.
идея в том, что нельзя повышать цены на рынке всем игрокам просто так, так как это нарушает конкуренцию и направлено против граждан.

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4 комментария
Александр К

Магнит уже госуд но что то цены не упали

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Никита Звонарь

"Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до максимума с начала 2001" ура, откат к 2001 году 🥳🥳🥳🥳

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1X

Добро пожаловать в Сибирь, абитуриенты! НГУ, НГУЭУ, ТГУ, НГТУ, СГУПС....

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Cеpгей Фeдотов

Интересно. Как быстро окажется, что виси это не площадка для бизнеса, а небольшой такой майданчик в СМИ?

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Leonid Bushuev

Второй раз на эти грабли Комитет не наступит. TJ хватило.
Но будут на грани ходить, это да. Ну и да, санитары леса тоже, вносят свою лепту, чтобы этот момент отсрочить ;)

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2 комментария
Alex Meilis

Тема с Emperium и электросуднами крутая, ждем ребят на IPO через какое-то время, благо АФК Система профильно и занимается раскручиванием бизнесов и выводом их на биржу.

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новый участник

"Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другое) некоторым российским компаниям, которые попали под американские санкции, рассказали источники «Ъ»."

Остальным иностранным почтовым службам придется покинуть Россию после решения Microsoft не продлевать лицензии по всей стране.
В противном случае их обвинят в поддержке.

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Leonid Bushuev

Речь кстати о физиках больше, чем о юриках.
Запросил ответы от поставщиков софта, они заверили что их это не касается, так как они не оплачиют майкам через Сити и Райф.

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новый участник

"Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы за $15 млн."

Неизвестная компания купила активы канадского производителя в РФ.
15 миллионов долларов — небольшая сумма для этого бизнеса. Из-за экономических условий они сознательно продали дешево и покинули страну.

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MakaR

Всё растёт...

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112 комментариев
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