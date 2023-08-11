День 534: производитель автокомплектующих Magna продал активы в России, вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили цены Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 августа: доллар — 97,27 рубля (на 12 копеек меньше, чем 10 августа), евро — 107,15 рубля (на 26 копеек больше).
Курсы на Forex: доллар — 96,06 рубля, евро — 105,50 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,86 рубля.
Кто и как адаптируется
Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0», рассказали источники «Ведомостей». По данным газеты, в серии будет 25-26 судов, которые будут стоить по 300 млн рублей каждое. Источники говорят, что эксплуатантом катеров станет столичная компания «Водоходъ».
Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы за $15 млн. В России заводы компании работали в основном с иностранными автоконцернами, которые приостановили работу или вовсе ушли из страны — это привело к простою.
«Ростех» поставил три тысячи смартфонов на ОС «Авроре» корпоративным и государственным заказчикам, заявили в госкорпорации. В каких ведомствах и компаниях используют устройства — не уточняется.
Какие есть проблемы и трудности
Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другое) некоторым российским компаниям, которые попали под американские санкции, рассказали источники «Ъ». Их названия они не уточнили. По словам источника, в рассылке сотрудникам российских ИТ-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».
Контекст
ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК. По данным издания, регулятор запросил у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Затем ФАС сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.
Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС).
Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тысяч во втором квартале 2023 года. Спрос на создание и продвижение сайтов вырос в 3,3 раза относительно второго квартала 2021-го и втрое — относительно второго квартала 2022-го. В сфере маркетинга спрос вырос на 49% и 153% соответственно.
В первом полугодии 2023 г. онлайн-продажи продуктов питания в России составили 404 млрд руб., говорится в обзоре Infoline, с которым ознакомился Shopper’s. Это на 36,5% больше, чем год назад. Самым быстрорастущим направлением остаётся экспресс-доставка, говорят аналитики.
Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь.
У них тоже импортные компоненты поголовно?
Да импортный компонент в виде семей ректоров, обожающих городок Малага летом и предместья Лондона в ост время года.
Есть мысль, что это может быть связано со льготным зачислением определенных категорий граждан...Но это не точно
Опять плохо, что преподы будут больше получать.
Я очень люблю Москву и желаю ей развития, но блин… неужели уже всех из бараков в регионах расселили? Не зря говорят, что Мск отдельное государство.
даже как коренной москвич, соглашусь с вами
Вам на пару дней назад в новости про продление льготной ипотеки. А так же в количество сдающихся квартир и рекордов по ипотекам
А этим точно должна заниматься мэрия Москвы и компания "Водоход"? Может быть вам стоит своего мэра с губернатором спросить, почему бараки не расселяются?
Ну и да: льготных ипотек накидали. Что обитателям бараков мешает переезжать, я не понимаю
Да, Мск - отдельное государство. Остальные регионы - колонии, из которых выкачиваются ресурсы для Мск. Это реплика в адрес тех, кто любит тыкать странам Запада, мол, они колонисты и прочее. Мы ничем не хуже.
Сначала не понял, кого там будут судить за 300 млн, а потом понял...
Расселили по ветхим пятиэтажкам
Да что тут думать? Взять и поделить!
Комментарий удален модератором
Особенно это замечаешь, когда путешествуешь по России
А я предлагаю наоборот — вешать на доску почёта тех, кто цены НЕ повысил!
И заголовок: «Они не подняли цены».
Большой стенд не нужен, максимум — на пару строк.
Осторожнее с советами, а то их реально будут вешать
Каждый год само государство заставляет индексировать зарплаты, повышает регулируемые цены на эл-во газ воду, делает переоценку стоимости земли, зданий и т.д
А потом письма бизнесу: ну-ка обоснуй повышение цены, почему у тебя такая прибыль маленькая, почему ты платишь так мало налогов!
На тебе очередной штраф!
Повесили тебя на стенд — у тебя сразу экономика начала сходиться?
Турция теперь роскошь для обычных семей со средней зп
Нафига это надо есть загород )) и Путин по тв) лучше любого отдыха
Ясное дело, ректорам своих детей еще в Оксфорд отправлять, не оставлять же в го-не))
ФАС: «Рост цен объективно обоснован, торгуйте дальше».
Путин гуляет по Москве с собачкой, заходит в магазин, смотрит на мясо и как громко - ФАС
Отлично. Очень рад, что осваивают водный транспорт. Причем даже гражданские. Если раньше кого то увидеть на лодке / катере - было в диковину, теперь уже можно встретить на всех крупных водоемах.Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тысяч во втором квартале 2023 года.
Нет, минусы у этого дела тоже есть, но радует что люди начинают интересоваться этой областью и хватать денег на эти игрушки.
Если перееду к Волге, то точно озадачусь чем то плавательным :)
Еще один признак развивающегося бизнеса. Круто.
Отлично, это уже похоже на крах доллара, конец гегемонии, Россия преставила всем странам альтернативную концепцию мираевро — 107,15 рубля (на 26 копеек больше)
Круто, с продаж на основных рынках будем получать еще больше копеек за один евро.ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК. По данным издания, регулятор запросил у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Затем ФАС сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.
Превосходно. Значит спрос на мясо растет, особенно в новых регионах страны. А под нажимом ФАС производители займутся налаживанием производства и осенью ожидаем много дешевого мяса
300 млн за лодочку - это точно не распилизнес, твердо и однозначно.
6 млрд рублей на 20 лодок, неплохой распил
"американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями»"
Какой-то подленький аргумент.
Уровень российской журналистики высочайший. Ни самой рассылки, ни компании, ни сотрудника не приводится. Одна бабка сказала...
Комментарий удален модератором
На 300 в день я в школьные годы покупал себе абонемент на месяц, пополнял баланс телефона и еще забивал рюкзак чипсами и газировкой, еще оставалось что-то около 80 рублей 😅
в этом году турция всё, закончилась))
Хороших выходных друзья...
«Собственные средства» — они такие: из воздуха не берутся ( ͡° ͜ʖ ͡°)
с каких пор желание иметь денег не основание для повышения церы. Подскажите какая установлена предельная норма прибыли?
Ну если все производители внезапно подняли цены как под копирку, то есть основание полагать, что это может быть картельный сговор.
у ФАС есть методички с рекомендациями по повышению цен.
идея в том, что нельзя повышать цены на рынке всем игрокам просто так, так как это нарушает конкуренцию и направлено против граждан.
Магнит уже госуд но что то цены не упали
"Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до максимума с начала 2001" ура, откат к 2001 году 🥳🥳🥳🥳
Комментарий удален модератором
Добро пожаловать в Сибирь, абитуриенты! НГУ, НГУЭУ, ТГУ, НГТУ, СГУПС....
Интересно. Как быстро окажется, что виси это не площадка для бизнеса, а небольшой такой майданчик в СМИ?
Второй раз на эти грабли Комитет не наступит. TJ хватило.
Но будут на грани ходить, это да. Ну и да, санитары леса тоже, вносят свою лепту, чтобы этот момент отсрочить ;)
Тема с Emperium и электросуднами крутая, ждем ребят на IPO через какое-то время, благо АФК Система профильно и занимается раскручиванием бизнесов и выводом их на биржу.
"Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другое) некоторым российским компаниям, которые попали под американские санкции, рассказали источники «Ъ»."
Остальным иностранным почтовым службам придется покинуть Россию после решения Microsoft не продлевать лицензии по всей стране.
В противном случае их обвинят в поддержке.
Речь кстати о физиках больше, чем о юриках.
Запросил ответы от поставщиков софта, они заверили что их это не касается, так как они не оплачиют майкам через Сити и Райф.
"Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы за $15 млн."
Неизвестная компания купила активы канадского производителя в РФ.
15 миллионов долларов — небольшая сумма для этого бизнеса. Из-за экономических условий они сознательно продали дешево и покинули страну.
Всё растёт...