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СПбГУ / Источник: spbu.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 августа: доллар — 97,27 рубля (на 12 копеек меньше, чем 10 августа), евро — 107,15 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 97,62 рубля, евро— 107,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,06 рубля, евро — 105,50 рубля. На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 96,86 рубля.

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Кто и как адаптируется

Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0», рассказали источники «Ведомостей». По данным газеты, в серии будет 25-26 судов, которые будут стоить по 300 млн рублей каждое. Источники говорят, что эксплуатантом катеров станет столичная компания «Водоходъ».

Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы за $15 млн. В России заводы компании работали в основном с иностранными автоконцернами, которые приостановили работу или вовсе ушли из страны — это привело к простою.

«Ростех» поставил три тысячи смартфонов на ОС «Авроре» корпоративным и государственным заказчикам, заявили в госкорпорации. В каких ведомствах и компаниях используют устройства — не уточняется.

Какие есть проблемы и трудности

Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и другое) некоторым российским компаниям, которые попали под американские санкции, рассказали источники «Ъ». Их названия они не уточнили. По словам источника, в рассылке сотрудникам российских ИТ-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

Контекст

ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей, узнал РБК. По данным издания, регулятор запросил у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Затем ФАС сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.

Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС).

Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тысяч во втором квартале 2023 года. Спрос на создание и продвижение сайтов вырос в 3,3 раза относительно второго квартала 2021-го и втрое — относительно второго квартала 2022-го. В сфере маркетинга спрос вырос на 49% и 153% соответственно.

В первом полугодии 2023 г. онлайн-продажи продуктов питания в России составили 404 млрд руб., говорится в обзоре Infoline, с которым ознакомился Shopper’s. Это на 36,5% больше, чем год назад. Самым быстрорастущим направлением остаётся экспресс-доставка, говорят аналитики.