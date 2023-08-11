Ожидаемая дата прекращения листинга — 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской бирже будет 11 сентября. Группа планирует сохранить листинг на Мосбирже. На фоне новости бумаги VK на бирже в Москве растут чуть более чем на 1%.