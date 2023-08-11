Деньги
Таня Боброва

Акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в Россию Статьи редакции

Группа также согласовала делистинг с Лондонской биржи.

  • VK сообщила о редомициляции — прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и её продолжении в «российском офшоре» на острове Октябрьский Калининградской области. После госрегистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК»).
  • Также VK согласовала делистинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Площадка приостановила торги бумагами VK и других компаний из России в марте 2022 года.

  • Ожидаемая дата прекращения листинга — 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской бирже будет 11 сентября. Группа планирует сохранить листинг на Мосбирже. На фоне новости бумаги VK на бирже в Москве растут чуть более чем на 1%.

  • Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию в России ещё в феврале 2023-го. Тогда в компании объясняли, что «подавляющее большинство её активов базируется и приносит выручку в стране, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось». Поэтому редомициляция «соответствует интересам компании и её акционеров».

#новость #vk

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71 комментарий
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 Мистер Блондин

Добро пожаловать домой

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Aliona Marketing

Налоги платить Родине, а не всяким там

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10 комментариев
debil
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Жони Деп

Давно пора

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Astrid

Какие еще Британские Виргинские острова - это исторические земли России о чем есть записи в скрижалях .

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lakoros
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Вадим Д.

С возвращением, бляха. Звучит сильно, конечно (-:

Остров Октябрьский скоро лопнет от натуги и важности.

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Алексей С

Шо? Пашка вернёт стену?

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2 комментария

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Андрей Иванов

О, вдруг лубянка тогда переедет на виргинские острова.

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Ivan

Мне кажется им на Лубянки место не хватит.

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1 комментарий
Вадимов Вадим

И пусть теперь Паша Дуров обскрепится зубами от зависти )

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Axel Denisenko

Пашу Дурова до сих пор насильно пихают во все ТОП`ы Forbes и других рейтингах, потому что без него, братьев Бухман или Татьяны Бакальчук, этот рейтинг будет состоять исключительно из пердунов наживающихся на полезных ископаемых и удобных "инвестициях".
*Павлу бы завидовать с таким телом, состоянием и перспективами...

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2 комментария
Алексей С

Опять будет бабками в окно пулять?

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4 комментария
Ольга Дубровина

🤣

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Stanislav

Ахаха)

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Генерал Ермолов
"Международная компания"

Лол, в чем заключается ее международность?

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KONEV

Ей не только в России пользуются, но и в странах снг = международная компания.

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Информационная безопасность

Со слов статьи

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Artu

Чёт ржу

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Cеpгей Фeдотов

Ага. Не понятно без коммента Вадима

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Astrid
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Ольга Дубровина

Хм, однако любопытно ! Это хорошо или плохо ?

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Роман?

Смотря для кого

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3 комментария
Алексей С

"Также западные банки при малейшем подозрении могут арестовать деньги на счетах офшорной компании и начать разбирательство (доклад 2000/2001 года «О типовых способах отмывания денег» выделила «серый» импорт в особую категорию методов отмывания денег)"

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Andron Andronov

Бггг)))
дан приказ ему на запад, ей (ВК) в другую сторону!!

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Cеpгей Фeдотов

Виси, а по-русски можно в скобках переводить. Листинги, де... Нет.. Ре до ми ля ция. Это что, надо читать напевом 😃 ?
Ну ка, Вадим д, напиши искромётно про редикомпиляцию релоканизации...

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illusive man

гайс, это хорошо?

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Евгений В.

Государство не может делать для тебя плохо

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KONEV

Налоги будут платить в Россию, поэтому да

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Алексей С

https://ru.wikipedia.org/wiki/Офшор#Мировая_борьба_с_офшорами

Офшор
Офшор (от англ. offshore — «нечто вне / напротив сухопутного берега» — т.е. в прибрежной зоне…
ru.wikipedia.org
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Jian-Yang

Да??? 🤣 а я думал они тут были. А почему они не ин агенты тогда? 😆

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Thom322

Добро пожаловать домой.

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Аккаунт отморожен
прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и её продолжении в «российском офшоре» на острове Октябрьский Калининградской области.

С одного острова на другой - у напёрсточников методы не меняются🤷🏻‍♂️

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Патернализм Релоканта
МКПАО - международной компанией публичным акционерным обществом

Етить твою налево.
1) Это что за зверь?
2) А еще в РФ такие конторы есть?

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Фоксик

До икса.
Любой гуп бери, там название, как будто с другой планеты.
Вот тоже красивое.
Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции

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Император Нолимоций

Между Польшей и Литвой. Хоть через границу с косы посмотреть, повздыхать... Вдруг воздухом свободы пахнёт.

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Ректазавр

С гейропы пахнет если только пердежом говномеса

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Ivan

Простому, пользователю это безразлично.
А вот например у сотрудников будет меньше, офисов.
Ну тоже не проблема, найдут другую компанию ,с возможностью релокейта.

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Слегка Придурковатый

Благодаря этой новости я узнал значение слова "редомициляция". Спасибки.

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Ivan

Это что то, про грибы?

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1 комментарий
никита

Какой отличный нейминг.
Хорошо хоть не РусВК

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Информационная безопасность

Международная компания - это мощно

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дед Мазай и муравьеды

Не забываем о посадочных страницах.

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дед Мазай и муравьеды

Ушли, громко хлопнув дверью, в свой скрепный сарай без дверей.

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1E0P4RD

Это типо прикол такой

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Георгий Лессар

Никого из толстосумов, вернувших капитал, заработанный в России, из-за рубежа не обокрали в России. В отличие от тех, кто доверился западу.

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Шайхутдинов Роман

Вот смотрите, карта 17 века, никаких британских виргинских островов нет!

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Хозяин

а дальше хоть камни с неба

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71 комментарий
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