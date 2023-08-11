Акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в Россию Статьи редакции
Группа также согласовала делистинг с Лондонской биржи.
- VK сообщила о редомициляции — прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и её продолжении в «российском офшоре» на острове Октябрьский Калининградской области. После госрегистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК»).
- Также VK согласовала делистинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Площадка приостановила торги бумагами VK и других компаний из России в марте 2022 года.
Ожидаемая дата прекращения листинга — 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской бирже будет 11 сентября. Группа планирует сохранить листинг на Мосбирже. На фоне новости бумаги VK на бирже в Москве растут чуть более чем на 1%.
- Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию в России ещё в феврале 2023-го. Тогда в компании объясняли, что «подавляющее большинство её активов базируется и приносит выручку в стране, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось». Поэтому редомициляция «соответствует интересам компании и её акционеров».
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Добро пожаловать домой
Налоги платить Родине, а не всяким там
Давно пора
Комментарий удален модератором
Какие еще Британские Виргинские острова - это исторические земли России о чем есть записи в скрижалях .
С возвращением, бляха. Звучит сильно, конечно (-:
Остров Октябрьский скоро лопнет от натуги и важности.
Шо? Пашка вернёт стену?
Комментарий удален модератором
О, вдруг лубянка тогда переедет на виргинские острова.
Мне кажется им на Лубянки место не хватит.
И пусть теперь Паша Дуров обскрепится зубами от зависти )
Пашу Дурова до сих пор насильно пихают во все ТОП`ы Forbes и других рейтингах, потому что без него, братьев Бухман или Татьяны Бакальчук, этот рейтинг будет состоять исключительно из пердунов наживающихся на полезных ископаемых и удобных "инвестициях".
*Павлу бы завидовать с таким телом, состоянием и перспективами...
Опять будет бабками в окно пулять?
🤣
Ахаха)
Лол, в чем заключается ее международность?
Ей не только в России пользуются, но и в странах снг = международная компания.
Со слов статьи
Чёт ржу
Ага. Не понятно без коммента Вадима
Хм, однако любопытно ! Это хорошо или плохо ?
Смотря для кого
"Также западные банки при малейшем подозрении могут арестовать деньги на счетах офшорной компании и начать разбирательство (доклад 2000/2001 года «О типовых способах отмывания денег» выделила «серый» импорт в особую категорию методов отмывания денег)"
Комментарий удален модератором
Бггг)))
дан приказ ему на запад, ей (ВК) в другую сторону!!
Виси, а по-русски можно в скобках переводить. Листинги, де... Нет.. Ре до ми ля ция. Это что, надо читать напевом 😃 ?
Ну ка, Вадим д, напиши искромётно про редикомпиляцию релоканизации...
гайс, это хорошо?
Государство не может делать для тебя плохо
Налоги будут платить в Россию, поэтому да
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офшор#Мировая_борьба_с_офшорами
Да??? 🤣 а я думал они тут были. А почему они не ин агенты тогда? 😆
Добро пожаловать домой.
С одного острова на другой - у напёрсточников методы не меняются🤷🏻♂️
Етить твою налево.
1) Это что за зверь?
2) А еще в РФ такие конторы есть?
До икса.
Любой гуп бери, там название, как будто с другой планеты.
Вот тоже красивое.
Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции
Между Польшей и Литвой. Хоть через границу с косы посмотреть, повздыхать... Вдруг воздухом свободы пахнёт.
С гейропы пахнет если только пердежом говномеса
Простому, пользователю это безразлично.
А вот например у сотрудников будет меньше, офисов.
Ну тоже не проблема, найдут другую компанию ,с возможностью релокейта.
Благодаря этой новости я узнал значение слова "редомициляция". Спасибки.
Это что то, про грибы?
Какой отличный нейминг.
Хорошо хоть не РусВК
Международная компания - это мощно
Не забываем о посадочных страницах.
Ушли, громко хлопнув дверью, в свой скрепный сарай без дверей.
Это типо прикол такой
Никого из толстосумов, вернувших капитал, заработанный в России, из-за рубежа не обокрали в России. В отличие от тех, кто доверился западу.
Вот смотрите, карта 17 века, никаких британских виргинских островов нет!
а дальше хоть камни с неба