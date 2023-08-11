ЦБ пригрозил брокерам отзывом лицензий за схемы по выводу замороженных активов иностранцев — СМИ Статьи редакции
Такие схемы способствуют их «разморозке» и мешают планам регулятора — тот собирался обменять активы иностранцев на заблокированные активы российских инвесторов.
- Банк России провёл встречу с брокерами и другими участниками финансового рынка, на которой пригрозил им «жёсткими санкциями» за схемы по выводу замороженных российских активов иностранцев, сообщила юрист Елена Рязанова в своём Telegram-канале «Invest.Lawyer». Об этом также сообщают Frank Media и РБК со ссылкой на источники.
- Темой обсуждения стало соблюдение участниками рынка указов президента №81 и №138. Первый устанавливает ограничения на сделки с резидентами «недружественных» стран: в частности, предписывает получать разрешение на покупку у них ценных бумаг. Второй — ограничения на дальнейшие сделки с активами, купленными у иностранцев. В том числе он требует согласовывать сделки с российскими бумагами, купленными у «недружественных» иностранцев после 1 марта 2022 года.
- Поводом для встречи стали «итоги многочисленных проверок». Они показали, что участники рынка помогают нерезидентам выйти из заблокированных активов с помощью разных схем — «в обход антисанкционного законодательства». Речь о практике, когда брокер помогает клиентам покупать российские акции у иностранных держателей со скидкой и переводить их в российские депозитарии для продажи.
- ЦБ против таких схем: регулятор считает их «выпуском нерезидентов из заблокированных активов». Кроме того, таким образом брокер «подвергает риску не только себя, но и своего клиента», отмечает регулятор. Раньше Банк России ограничивался предупреждениями, но теперь готов к перейти к «жёстким мерам» — в том числе отзывать лицензии.
- По словам источника Frank Media, главным поводом стали операции с акциями компании «Сибур», которые «возмутили регулятора до глубины души», а встреча стала «последним китайским предупреждением» со стороны ЦБ. Если брокеры не перестанут проводить такие операции, он «показательно кого-то прихлопнет».
- Источник РБК утверждает, что радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев: тот собирался использовать их в качестве «фонда» для обмена на замороженные активы российских инвесторов. А действия участников рынка «фактически уменьшают обменный фонд». Источник Frank Media добавил, что таким образом, по мнению ЦБ, «размывается пул заложников».
- ЦБ беспокоит и соблюдение новых правил заморозки доходов по «схематозным» бумагам. Речь об активах, купленных за пределами России и впоследствии переведённых в российский контур не в ходе принудительного перевода (завершился в начале мая 2023 года), а с помощью цепочек с депозитариями из «дружественных» стран. Все доходы и иные выплаты по таким бумагам должны выводиться на счета типа «С» (средства с него можно тратить ограниченно). Но не все брокеры предупреждают об этом клиентов и не открывают им такие счета.
985 просмотров
Брокеров в России хрен чем напугаешь уже. Будут новые схемы.
Мутки мутятся, бабки крутятся.
Да и рынка, как такового, уже нет. Остались одни физики. Профессионалы уже давно ушли. Щас тапком кто-нибудь шлепнет, и остатки разбегутся, как тараканы, по углам.
Так правильно, такая опа творится, глубин неизведанных.
Почему я искал в гугле "Слабоумие и отвага", а мне выдало эту картинку? %)
Брокеры уже ничего не боятся)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
каких еще активов иностранцев - все их активы теперь не их - было ваше - стало наше
Значит под таким же предлогом я могу просто залезть в твой дом и стащить оттуда стиральную машину?
да
Хотите выпрыгнуть с тонущего корабля? А вот хрен вам, пока я тут капитан (с) Сахипзадовна, из неопубликованного
Крававыйрижим