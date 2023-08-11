Деньги
Евгения Евсеева

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%, за год — на 26,4% Статьи редакции

11 августа курс доллара превысил 99 рублей, евро — 109 рублей.

  • Биржевой курс доллара на 18:43 мск составляет 99,25 рубля, на максимуме он стоил 99,43 рубля. Курс евро вырос до 108,89 рубля, на максимуме был 109,1 рубля.
  • При этом реальный эффективный курс рубля в июле 2023 года снизился на 7,7% по сравнению с июнем, следует из оценки динамики обменного курса рубля от ЦБ. С начала 2023-го он уменьшился на 26,4%.
  • Реальный эффективный курс рубля рассчитывается как средневзвешенное значение курсов всех торговых партнёров России.
  • Курс рубля к доллару в июле уменьшился на 7,8%, а с начала 2023 года — на 27,5%. К евро снижение относительно июня составило 9,3%, с начала 2023-го — 29,9%.
  • Центробанк объяснял ослабление рубля балансом спроса импортёров на иностранную валюту и её предложения со стороны экспортёров. Эксперты указывали, что на валютном рынке сложился дисбаланс, при котором есть дефицит предложения.
  • Аналитики «Альфа-капитала» объясняли ослабление рубля тем, что валютное предложение ограничено, а спрос на доллар и евро со стороны импортёров при этом растёт. В компании отметили, что не помогли ни повышение ключевой ставки, ни высокие цены на нефть.
  • Инвесторов продолжает пугать дисбаланс спроса и предложения валюты, поскольку быстрого решения этой проблемы не существует, говорят эксперты. Новости от ЦБ по поводу дополнительной покупки или продажи юаней из ФНБ должны были поддержать рубль, но этого не произошло, а затем регулятор и вовсе объявил, что не будет закупать валюту.
  • В банке «Санкт-Петербург» считают, что влияние на динамику курсов иностранных валют могло оказать окончание налогового периода (в конце июля), поэтому начало месяца традиционно оказалось негативным для рубля.
  • «Активизации покупок иностранных валют отчасти способствует фактор пятницы и закрытие трейдерами уязвимых позиций на выходные», — полагают в ПСБ. В SberCIB считают, что к концу августа 2023 года из-за налогового периода курс доллара должен приблизиться к отметке в 95 рублей.
  • В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей.

#новость #курсывалют

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79 комментариев
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ЯжПрограммист

подождите это много ходов очка

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2 комментария
Егор Егоров

Все шумели что их 85-90 устраивает, как стал 100 и шуметь перестали. Минфин остановил покупку, но и это не помогло. Давайте, вперёд, паники в обменниках же ещё нет.

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1 комментарий
Денис Фоминов

тоже ору)

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1 комментарий
Aleksey

да, что это за хер такая "эффективный курс" рубля?

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2 комментария
Бублик static void

Нормальный термин, даже статья на Вики есть https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effective_exchange_rate

Это к тому что падает не только рубль, но и другие валюты (не так сильно, конечно) из-за ралли повышения ставок рефинансирования на Западе.

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3 комментария
Александр Иванов

Чел, это термин

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Родитель 1

Не снизился, а:
– ушел в тактическое отступление
– совершил жест доброй воли
– перешел в отрицательный рост
– совершил рывок вниз
– вступил в ожесточенную схватку с вражеской валютой

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Зеленый самолетик

Отошел на более выгодные рубежи

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Андрей Ааа

Классика

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Elnar I
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1 комментарий
Игорь Худолей

Очень нравится данный слайд, всегда актуален

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Astrid

она не виновата - ей заплатили

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2 комментария

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Вадим Д.

Реальный? В какой реальности?!
Эффективный? Эффективный для чего?
Вопросы есть, ответы — на дне, рядом с безмятежным ₽.

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Либерал-смузихлеб 2.0

удивительно, но они даже не пытаются сдержать перед выборами такой важный экономический показатель для народа как курс. Но табло с курсами валют запретили
Или это они сдерживают

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виктор сикрит

Как будто курс поменяет исход выборов с:

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6 комментариев
Отнюдь

че за выборы?

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ЯжПрограммист

ЦБ поднажми, и я смогу продать то что накупил по 120 в марте

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Игорь Худолей

Надо было брать по 50 и продавать сейчас

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1 комментарий
Борис Вишневский

Усреднял, надеюсь?

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1 комментарий
Егор Егоров

Да погоди, скоро будешь думать зря мало так взял.

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Александр Таргетолог

Все что нужно знать об «аналитиках» и их экспертном мнении.

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Astrid

они не виноваты - они говорят то за что платят)

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1 комментарий
Mr Black

И почему мой белорусский коллега всегда «деньги» сразу в баксы конвертировал и еще не разу не прогадал спрашивается…..

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Vitaly Ya

Ну собственно станет как в Беларуси получил копейку - конвертируй во что то твердое

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Pavel Petel

Потому что пора привыкать считать все, вплоть до аренды, в долларе США.

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1 комментарий
S.Capusta
Центробанк объяснял ослабление рубля балансом спроса импортёров на иностранную валюту и её предложения со стороны экспортёров.

Торговля за "недружественные" валюты. Валюты больше точно не станет, тем более экспортерам разрешили не продавать на бирже.
Так что это еще не предел.

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A V

Все на дно!!!🤭🤭🤭

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Александр Таргетолог

Часть команды, часть корабля😵‍💫

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Либерал-смузихлеб 2.0

Российская экономика адаптировалась к вызовам и показывает устойчивый рост, заявил в пятницу премьер Михаил Мишустин. По его словам, это происходит «благодаря решениям, которые были приняты по поручениям президента» Владимира Путина.

В первом полугодии удалось выйти на положительные значения по всем ключевым показателям, а ВВП прибавил 1,5%, привел Мишустин официальную статистику Минэкономразвития.

Во втором квартале, согласно оценке МЭР, годовой рост ВВП достиг 4,6%. Однако это объясняется «эффектом базы»: в прошлом году в апреле–июне провал экономики был максимальным из-за санкций, девальвации и инфляционного всплеска.

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Serge Schukin

*здесь матерный коммент в адрес всех причастных*

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Astrid

не надо паники - береста с деревьев и картошка на огороде не подорожают . зато все будут уважать и бояться

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Kiss1nger

"В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей."

Все что нужно знать об "аналитиках" ;DDDD

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Astrid

экономист Хазин сказал что доллару кирдык - а он знает что говорит

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Dertg Ervbg
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виктор сикрит
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%, за год — на 26,4%

Курсик нереалка

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Astrid

7% - не о чем говорить - вот если бы 70%

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Игорь Худолей

7 за месяц так то

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1 комментарий
Astrid

доллар грязная бумашка - только юани рупии и рубли

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Ddd

Да, неслабо так доллар скукожился. Всё случилось как и предсказывал наш геостратег.

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stikerman
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تقي

А как же гениальные мувы Нoбиуллинoй по укреплению рубля путем приастаноаок закупок валюты? Не сработали?

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Astrid

они начнут работать если перейдет за 200

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Kiss1nger

Так Минфин-то все равно выкупает валюту.

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Aleksey

Вообще баксов не хватает но Путин и Ко даже не собираются заниматься импортозамешением, весь автопром на Китай переориентировали. С автопромом прямое вредительство выходит. К ЦБ отдельные вопросы: зачем разрешили через фищиков по 1 ляму баксов выводить зарубеж?))))

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sles

а как Вы видите импортозамещение? это ж мало того , что на долгие годы, так и вообще работать надо :-)

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Daniil G

Лишь бы окончательно не рухнуло всё в один момент. Кто знает,что у них в голове и откуда в этот раз будет "готовиться нападение"

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Pavel Petel

Наки все же спор милову проиграл, что не удивительно.

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Collateral Damage

Дяденька, я говорю "халва*, а во рту слаще не становится!

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Говорю на 12 языках

Время ценнее 😃

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dimaworldboy

Пока кубышку не наполнят в профицит рубль не перестанут топить. Клоунов про «россияне поехали в отпуск» и «импорт восстановился» не слушаем

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Kiss1nger

Даже когда наполнят, девальвация продолжится.

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Всеволод Золотухин

курс рубля только и может снижаться, к сожалению(

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Ivan. Zakladka

Ставку повышать будет ЦБ? Или все равно уже на рубль, главное Минфин пусть бюджет наполняет любыми способами?

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Андрей Соколов

Я как на заводе за 40к оклада работал так и работаю. Тут есть пояснительная бригада что все так малют за курс доллара?

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Алексей Фек

Ничего страшного. Просто украли у людей четверть депозита. Все так делают.)

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Зеленый самолетик

Самая стабильная валюта в мире Северокорейская вона.

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79 комментариев
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