ЦБ: реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%, за год — на 26,4% Статьи редакции
11 августа курс доллара превысил 99 рублей, евро — 109 рублей.
- Биржевой курс доллара на 18:43 мск составляет 99,25 рубля, на максимуме он стоил 99,43 рубля. Курс евро вырос до 108,89 рубля, на максимуме был 109,1 рубля.
- При этом реальный эффективный курс рубля в июле 2023 года снизился на 7,7% по сравнению с июнем, следует из оценки динамики обменного курса рубля от ЦБ. С начала 2023-го он уменьшился на 26,4%.
- Реальный эффективный курс рубля рассчитывается как средневзвешенное значение курсов всех торговых партнёров России.
- Курс рубля к доллару в июле уменьшился на 7,8%, а с начала 2023 года — на 27,5%. К евро снижение относительно июня составило 9,3%, с начала 2023-го — 29,9%.
- Центробанк объяснял ослабление рубля балансом спроса импортёров на иностранную валюту и её предложения со стороны экспортёров. Эксперты указывали, что на валютном рынке сложился дисбаланс, при котором есть дефицит предложения.
- Аналитики «Альфа-капитала» объясняли ослабление рубля тем, что валютное предложение ограничено, а спрос на доллар и евро со стороны импортёров при этом растёт. В компании отметили, что не помогли ни повышение ключевой ставки, ни высокие цены на нефть.
- Инвесторов продолжает пугать дисбаланс спроса и предложения валюты, поскольку быстрого решения этой проблемы не существует, говорят эксперты. Новости от ЦБ по поводу дополнительной покупки или продажи юаней из ФНБ должны были поддержать рубль, но этого не произошло, а затем регулятор и вовсе объявил, что не будет закупать валюту.
- В банке «Санкт-Петербург» считают, что влияние на динамику курсов иностранных валют могло оказать окончание налогового периода (в конце июля), поэтому начало месяца традиционно оказалось негативным для рубля.
- «Активизации покупок иностранных валют отчасти способствует фактор пятницы и закрытие трейдерами уязвимых позиций на выходные», — полагают в ПСБ. В SberCIB считают, что к концу августа 2023 года из-за налогового периода курс доллара должен приблизиться к отметке в 95 рублей.
- В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей.
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подождите это много ходов очка
Все шумели что их 85-90 устраивает, как стал 100 и шуметь перестали. Минфин остановил покупку, но и это не помогло. Давайте, вперёд, паники в обменниках же ещё нет.
тоже ору)
да, что это за хер такая "эффективный курс" рубля?
Нормальный термин, даже статья на Вики есть https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effective_exchange_rate
Это к тому что падает не только рубль, но и другие валюты (не так сильно, конечно) из-за ралли повышения ставок рефинансирования на Западе.
Чел, это термин
Не снизился, а:
– ушел в тактическое отступление
– совершил жест доброй воли
– перешел в отрицательный рост
– совершил рывок вниз
– вступил в ожесточенную схватку с вражеской валютой
Отошел на более выгодные рубежи
Классика
Очень нравится данный слайд, всегда актуален
она не виновата - ей заплатили
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Реальный? В какой реальности?!
Эффективный? Эффективный для чего?
Вопросы есть, ответы — на дне, рядом с безмятежным ₽.
удивительно, но они даже не пытаются сдержать перед выборами такой важный экономический показатель для народа как курс. Но табло с курсами валют запретили
Или это они сдерживают
Как будто курс поменяет исход выборов с:
че за выборы?
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ЦБ поднажми, и я смогу продать то что накупил по 120 в марте
Надо было брать по 50 и продавать сейчас
Усреднял, надеюсь?
Да погоди, скоро будешь думать зря мало так взял.
Все что нужно знать об «аналитиках» и их экспертном мнении.
они не виноваты - они говорят то за что платят)
И почему мой белорусский коллега всегда «деньги» сразу в баксы конвертировал и еще не разу не прогадал спрашивается…..
Ну собственно станет как в Беларуси получил копейку - конвертируй во что то твердое
Потому что пора привыкать считать все, вплоть до аренды, в долларе США.
Торговля за "недружественные" валюты. Валюты больше точно не станет, тем более экспортерам разрешили не продавать на бирже.
Так что это еще не предел.
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Все на дно!!!🤭🤭🤭
Часть команды, часть корабля😵💫
Российская экономика адаптировалась к вызовам и показывает устойчивый рост, заявил в пятницу премьер Михаил Мишустин. По его словам, это происходит «благодаря решениям, которые были приняты по поручениям президента» Владимира Путина.
В первом полугодии удалось выйти на положительные значения по всем ключевым показателям, а ВВП прибавил 1,5%, привел Мишустин официальную статистику Минэкономразвития.
Во втором квартале, согласно оценке МЭР, годовой рост ВВП достиг 4,6%. Однако это объясняется «эффектом базы»: в прошлом году в апреле–июне провал экономики был максимальным из-за санкций, девальвации и инфляционного всплеска.
*здесь матерный коммент в адрес всех причастных*
не надо паники - береста с деревьев и картошка на огороде не подорожают . зато все будут уважать и бояться
"В декабре 2022 года аналитики предполагали, что при самом негативном сценарии доллар в 2023 году может превысить отметку в 80 рублей. Теперь допускают, что американская валюта рискует подняться выше 100 рублей."
Все что нужно знать об "аналитиках" ;DDDD
экономист Хазин сказал что доллару кирдык - а он знает что говорит
Курсик нереалка
7% - не о чем говорить - вот если бы 70%
7 за месяц так то
доллар грязная бумашка - только юани рупии и рубли
Да, неслабо так доллар скукожился. Всё случилось как и предсказывал наш геостратег.
А как же гениальные мувы Нoбиуллинoй по укреплению рубля путем приастаноаок закупок валюты? Не сработали?
они начнут работать если перейдет за 200
Так Минфин-то все равно выкупает валюту.
Вообще баксов не хватает но Путин и Ко даже не собираются заниматься импортозамешением, весь автопром на Китай переориентировали. С автопромом прямое вредительство выходит. К ЦБ отдельные вопросы: зачем разрешили через фищиков по 1 ляму баксов выводить зарубеж?))))
а как Вы видите импортозамещение? это ж мало того , что на долгие годы, так и вообще работать надо :-)
Лишь бы окончательно не рухнуло всё в один момент. Кто знает,что у них в голове и откуда в этот раз будет "готовиться нападение"
Наки все же спор милову проиграл, что не удивительно.
Дяденька, я говорю "халва*, а во рту слаще не становится!
Время ценнее 😃
Пока кубышку не наполнят в профицит рубль не перестанут топить. Клоунов про «россияне поехали в отпуск» и «импорт восстановился» не слушаем
Даже когда наполнят, девальвация продолжится.
курс рубля только и может снижаться, к сожалению(
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Ставку повышать будет ЦБ? Или все равно уже на рубль, главное Минфин пусть бюджет наполняет любыми способами?
Я как на заводе за 40к оклада работал так и работаю. Тут есть пояснительная бригада что все так малют за курс доллара?
Ничего страшного. Просто украли у людей четверть депозита. Все так делают.)
Самая стабильная валюта в мире Северокорейская вона.