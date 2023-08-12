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Деньги
Таня Боброва

День 535: на фоне падения рубля в России стали дорожать видеокарты и другая электроника Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ign.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 11 августа: доллар — 99,43 рубля, евро— 108, 77 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 98,35 рубля, евро — 107,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,34 рубля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов проанализировал валютный рынок США и Китая и выяснил для «РБК Инвестиций», в какой валюте инвесторам выгоднее спасать свои инвестиции от девальвации рубля.

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг стал отказывать в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения, узнал Frank Media. По словам одного из источников, это произошло по ряду выпусков евробондов «Газпрома».

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Какие есть проблемы и трудности

На фоне падения рубля в России стали дорожать видеокарты и другая электроника. DTF изучил, как изменились цены к 12 августа 2023 года.

Контекст

Минцифры разбирается в ситуации с сообщениями о том, что Microsoft после 30 сентября 2023 года перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам.

Новости предыдущего дня, 11 августа — здесь.

#новость

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36 комментариев
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 Astrid

странно а почему они должны дорожать ведь мы платим рублями а не долларами нам нет дела до американского госдолга

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Андрей Вечерний

Это все происки внутренних врагов.
Недостаток патриотизма, западные ценности, малодушие, в конце концов отсутствие икон дома.

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Astrid

надо наказать их - спекулянтов

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Алексей Никитенко

Оба х..ю несете, если честно.

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Just a human

Не прошел тест Тьюринга

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Роман Вячеславович

Успехи импортозамещения.
Нехватка вакцин от оспы и кори
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachi-soobshili-o-deficite-vakcin-ot-vetryanki-i-kori.html
в нашем городе тоже проблема, ребенка положено привить, но нечем

Врачи сообщили о дефиците вакцин от ветрянки и…
Причины – уход иностранных препаратов и вспышка кори
medvestnik.ru
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fullstackoff

а где-то инсулин выдают только при получении паспорта рф...

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Роман Вячеславович
только при получении паспорта рф

это другое! носы же не меряют! понимать надо!

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Отнюдь

просто обьясните ребенку про госдолг, он поймет

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BblCMOPK HACMOPKA

надо писать в страховую

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Astrid

лучше в ООН - пусть разберутся

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Ivan Cato

Сейчас Шалтай-Болтай из Гамалеи быстро изобретет новую вакцину за 100500 рублей.

Не переживайте! Всё схвачено. О побочках не беспокойтесь, со Спутником прокатило и тут зайдёт.

Главное, что своё — родное. Главный ингредиент - Plantаgo. Очень перспективная находка.

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Внешний хот-дог

Заходишь в новость, а коменты еще не настоялись :(

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оля янко

Все просто в шоке. Да и слов уже нет, что бы все это описать.

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Роман?

Все в шоке от цен

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Sergei Timofeyev

Сделайте поправку на субботу. Завтра вообще день строителя!

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Aleksandr Rogozhnikov

Пора проводить деноминацию, убрать два нуля и доллар будет стоить всего один рубль!

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Astrid

лучше убрать три - чтобы доллару наступил кирдык

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Роман?

Гойда!

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Андрей Вечерний

На нашу улицу еще придет хорошая погойда!
Надо просто потерпеть...

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Роман?

До 2024 гойда!

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Андрей Вечерний
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Император Нолимоций

@Таня Боброва , Максут себе ещё ойфон запретил, добавить бы.

https://www.interfax.ru/russia/915900

Минцифры запретило использовать своим…
Минцифры России запретило использовать своим сотрудникам мобильные устройства компании Apple в…
www.interfax.ru
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Сергей С.

Удивительное, конечно.
На передаче данных правительству вечно попадаются китайцы, а запрещают эппле

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Astrid

что творят эти американские спекулянты - совсем совесть потеряли

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Kiss1nger

"Па плану", "только выйграли", "не нужон".

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Kudgi

"на пользу" забыли

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Astrid

ну а зачем народу электроника - там одна реклама и никакой пользы - будет больше времени чтобы гулять с семьей

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неформат

вот это новость 🫣 (какие новости такие и комменты)

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Astrid

отлично - наконец то начнется выпуск своей электроники а не этой западной ерунды со шпионскими закладками

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Astrid

вот в СССР ловили спекулянтов - поэтому все было дешево и цены не росли - надо начать ловить спекулянтов .

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Зеленый самолетик

Объясните как это коснется меня если электронику не покупаю?

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Dmitry Martynovich

Общее подорожание, даже казалось бы на наших предприятиях еще много где стоит импортное оборудование которое надо обслуживать. Ну и в целом у руритейла под предлогом повышения доллара поднимать цены)

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Eddie II

Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.

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Продюсер душнила

Пробьет до пн сотку?

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Dmitry Martynovich

И 110 пробьет, че уж

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36 комментариев
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