Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":792830,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":792830,"gtm":null} 1268 просмотров

Источник: ign.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии 11 августа: доллар — 99,43 рубля, евро— 108, 77 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 98,35 рубля, евро — 107,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,34 рубля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов проанализировал валютный рынок США и Китая и выяснил для «РБК Инвестиций», в какой валюте инвесторам выгоднее спасать свои инвестиции от девальвации рубля.

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг стал отказывать в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения, узнал Frank Media. По словам одного из источников, это произошло по ряду выпусков евробондов «Газпрома».

Какие есть проблемы и трудности

На фоне падения рубля в России стали дорожать видеокарты и другая электроника. DTF изучил, как изменились цены к 12 августа 2023 года.

Контекст

Минцифры разбирается в ситуации с сообщениями о том, что Microsoft после 30 сентября 2023 года перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам.