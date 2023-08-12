День 535: на фоне падения рубля в России стали дорожать видеокарты и другая электроника Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,34 рубля.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов проанализировал валютный рынок США и Китая и выяснил для «РБК Инвестиций», в какой валюте инвесторам выгоднее спасать свои инвестиции от девальвации рубля.
Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг стал отказывать в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения, узнал Frank Media. По словам одного из источников, это произошло по ряду выпусков евробондов «Газпрома».
Какие есть проблемы и трудности
На фоне падения рубля в России стали дорожать видеокарты и другая электроника. DTF изучил, как изменились цены к 12 августа 2023 года.
Контекст
Минцифры разбирается в ситуации с сообщениями о том, что Microsoft после 30 сентября 2023 года перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам.
Новости предыдущего дня, 11 августа — здесь.
странно а почему они должны дорожать ведь мы платим рублями а не долларами нам нет дела до американского госдолга
Это все происки внутренних врагов.
Недостаток патриотизма, западные ценности, малодушие, в конце концов отсутствие икон дома.
надо наказать их - спекулянтов
Оба х..ю несете, если честно.
Не прошел тест Тьюринга
Успехи импортозамещения.
Нехватка вакцин от оспы и кори
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachi-soobshili-o-deficite-vakcin-ot-vetryanki-i-kori.html
в нашем городе тоже проблема, ребенка положено привить, но нечем
а где-то инсулин выдают только при получении паспорта рф...
это другое! носы же не меряют! понимать надо!
просто обьясните ребенку про госдолг, он поймет
надо писать в страховую
лучше в ООН - пусть разберутся
Сейчас Шалтай-Болтай из Гамалеи быстро изобретет новую вакцину за 100500 рублей.
Не переживайте! Всё схвачено. О побочках не беспокойтесь, со Спутником прокатило и тут зайдёт.
Главное, что своё — родное. Главный ингредиент - Plantаgo. Очень перспективная находка.
Заходишь в новость, а коменты еще не настоялись :(
Все просто в шоке. Да и слов уже нет, что бы все это описать.
Все в шоке от цен
Сделайте поправку на субботу. Завтра вообще день строителя!
Пора проводить деноминацию, убрать два нуля и доллар будет стоить всего один рубль!
лучше убрать три - чтобы доллару наступил кирдык
Гойда!
На нашу улицу еще придет хорошая погойда!
Надо просто потерпеть...
До 2024 гойда!
@Таня Боброва , Максут себе ещё ойфон запретил, добавить бы.
https://www.interfax.ru/russia/915900
Удивительное, конечно.
На передаче данных правительству вечно попадаются китайцы, а запрещают эппле
что творят эти американские спекулянты - совсем совесть потеряли
"Па плану", "только выйграли", "не нужон".
"на пользу" забыли
ну а зачем народу электроника - там одна реклама и никакой пользы - будет больше времени чтобы гулять с семьей
вот это новость 🫣 (какие новости такие и комменты)
отлично - наконец то начнется выпуск своей электроники а не этой западной ерунды со шпионскими закладками
вот в СССР ловили спекулянтов - поэтому все было дешево и цены не росли - надо начать ловить спекулянтов .
Объясните как это коснется меня если электронику не покупаю?
Общее подорожание, даже казалось бы на наших предприятиях еще много где стоит импортное оборудование которое надо обслуживать. Ну и в целом у руритейла под предлогом повышения доллара поднимать цены)
Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.
Пробьет до пн сотку?
И 110 пробьет, че уж