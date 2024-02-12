ЦБ: владельцы ИИС могут держать на счетах купленные до запрета бумаги иностранных и квазироссийских компаний Статьи редакции
С какого числа ограничения вступили в силу, опрошенные «РБК Инвестиции» эксперты разошлись во мнениях.
- Держатели ИИС могут продолжать владеть иностранными ценными бумагами, в том числе квазироссийскими (TCS Group, «Яндекс» и другие), если они приобретены на инвестсчета до вступления в силу соответствующего запрета. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на ЦБ.
- «Обязанности продавать или переводить их на иной брокерский счет у владельцев ИИС не возникает», — заявил регулятор и добавил, что покупка иностранных бумаг с 1 января 2024 года до момента вступления в силу распоряжения не была запрещена.
- Распоряжение правительства о запрете покупки иностранных бумаг на ИИС от 22 января 2024 года было опубликовано 26 января. Опрошенные изданием юристы разошлись во мнениях, когда оно вступило в силу: в день подписания (22 января), спустя семь дней после опубликования (то есть 3 февраля) или спустя десять дней (5 февраля). Российские брокеры запретили покупку иностранных бумаг на ИИС в конце января и начале февраля.
- Проект документа с запретом покупки иностранных бумаг на ИИС Минфин подготовил ещё осенью 2023 года. По плану, он должен был вступить в силу с 1 января 2024 года вместе с запуском ИИС третьего типа (ИИС-3).
- Но документ не подписали к этой дате из-за разногласий Минфина и Минэкономразвития, говорил источник «Интерфакса». Из-за этого возник юридический казус: инвесторы могли открывать ИИС-3 и покупать на такие счета иностранные бумаги.
- ИИС-3 заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС третьего типа.
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Очень тонкий юмор у ЦБ: ЦБ не может не знать, что у многих россиян ИЦБ просто заблокированы и продать их нельзя. И ЦБ ничего для этого не делает,чтобы можно было продать. А если продать нельзя , то что можно делать ? Правильно, держать. Было бы прикольно, если бы законодательный акт обязал всех продать ИЦБ, вот тогда было бы интересно - как можно сделать то, чего сделать нельзя. А держать - можно..... пожизненно
Да, прям по-больному всем, у кого зависли бумажки в СПб бирже.
Значит, ИИС приобретённые до введения запрета держать можно, но дату введения запрета никто сказать не может, такое могло произойти только у нас🤦♂️
Держать можно, потому что продать нельзя 😂