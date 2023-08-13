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Источник: forst.forma.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 11 августа: доллар — 99,43 рубля, евро— 108, 77 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 98,35 рубля, евро — 107,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 98,78 рубля.

Контекст

Роскомнадзор заявил, что не блокировал в России иностранные поисковики, в том числе Google. Накануне некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Google на сетях мобильных операторов.

Средняя цена за 1 км поездки на такси в 2013 году составляла 22,98 рублей. За десять лет она выросла до 32,53 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание сделало график, как менялась цена.

Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля — это максимум с июня 2022 года, пишет «РИА Новости» на основе данных Росстата. Цену блюда посчитали из расчёта: 400 граммов мясного фарша, яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 мл растительного, свежая зелень и соль. Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась, а в начале 2023-го снова начала расти.

Количество вакансий в сфере строительства за первое полугодие 2023 года выросло на 23% год к году, больше всего отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru. Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях от строительных компаний — от 60 тысяч до 138 тысяч рублей, год назад — 57-126 тысяч рублей.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях в августе составила 23,72 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 23,24 тысячи. За месяц показатели выросли на 4,7% и 7,3% соответственно, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». Эксперты связывают динамику как с ростом активности арендаторов, так и с тем, что за счёт вымывания самых бюджетных предложений доля дорогих растёт — это повышает средние значения.