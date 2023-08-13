День 536: количество вакансий в сфере строительства выросло на 23%, растёт стоимость аренды квартир Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 98,78 рубля.
Контекст
Роскомнадзор заявил, что не блокировал в России иностранные поисковики, в том числе Google. Накануне некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Google на сетях мобильных операторов.
Средняя цена за 1 км поездки на такси в 2013 году составляла 22,98 рублей. За десять лет она выросла до 32,53 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание сделало график, как менялась цена.
Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля — это максимум с июня 2022 года, пишет «РИА Новости» на основе данных Росстата. Цену блюда посчитали из расчёта: 400 граммов мясного фарша, яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 мл растительного, свежая зелень и соль. Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась, а в начале 2023-го снова начала расти.
Количество вакансий в сфере строительства за первое полугодие 2023 года выросло на 23% год к году, больше всего отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru. Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях от строительных компаний — от 60 тысяч до 138 тысяч рублей, год назад — 57-126 тысяч рублей.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях в августе составила 23,72 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 23,24 тысячи. За месяц показатели выросли на 4,7% и 7,3% соответственно, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». Эксперты связывают динамику как с ростом активности арендаторов, так и с тем, что за счёт вымывания самых бюджетных предложений доля дорогих растёт — это повышает средние значения.
Новости предыдущего дня, 12 августа — здесь.
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Google.
Кто слил переписку, я не понял
Кроме Вадима Д некому
Кстати, а кто может объяснить такой рост стоимости жилья в провинции, за пару лет - выросли цены почти в два раза - хотя как-то привлекательней они не стали и люди как уезжали - так уезжают в Москву, где цены на вторичку - так и бултыхаются.
Тоже интересно. В маленьком городке за 2000 км от Москвы цены на квартиры почти сравнялись с МО с близкой транспортной доступностью от Москвы. Кто там при таких условиях покупает - хз
такси у нас в регионах теперь тоже как в москве питере 500 р за 10 км и 12 мин езды
Не совсем понятно, что вы имеете в виду под словом провинция, где это территориально и какие там, как пример, районы, новостройки, вторичка подорожали так сильно.
Ну вот по отдельным регионам, не понимаю как могла вырасти на треть за год стоимость жилья в Челябинске.
Что делать с рублями, "заработанными" на СВО? В том числе и за ранения и смерти. Получили 12 лямов за покойника, вложили в недвижку и сдают, пока дети подрастают.
Вы немного не правы, г.Челябинск это один из немногочисленных городов миллионников в России. Таких городов всего 16, в Китае их же насчитывается 116... Это крайне желанные места в вижу понятных причин.
Что влияет на цены:
- изначально это будут стоимость стройматериалов которые повышаются ежегодно, оплаты труда работников, налоговых отчислений, доставки и, конечно же, востребованности этого жилья. В конечном итоге, зачем продавать дешево, если есть спрос и люди готовы платить больше!?
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/03/10/nostroi-fiksiruet-vozobnovlenie-rosta-tsen-na-stroimateriali
*если будет интересно, посмотрите ролики небольших блогеров как они путешествуют по заброшенным деревням в поисках ценного и просто ради информации.
- на рынке появилось много достаточно выгодных, для некоторых людей, ипотечных кредитов.
- в России крайне неравномерна распределено население, регионы которые не получают необходимое кол-во дотаций, загибаются быстрыми темпами. Люди предпочитают мигрировать в более лучшие условия, чем создают повышенный спрос.
Челябинск огромный город.
Ипотеки поднимают стоимость точно, возможно строят меньше чем требуется и дефицит новостроя
Потому что недвижимость - это традиционный способ сохранить бабки в кризис. Если еще и добавить кровавые бабки то все еще прозаичнее
Так вот почему в ПИКе работают такие профессионалы. Понимаю, целых 600 баксов гросс.
Гросс, старичок, это у тебя там в забугории. У нас все так же - сумма на руки.
А что за вакансии в строительстве? И как посщитали ?
Там же написаны какие самые нужные
Я почему-то подумал, про стропальщиков, крановщиков, сантехников, электриков, монтажников.
И прочие специфические профессии.
На самом деле все правильно вы подумали. Проектологов бимеров хватает, у них проблема лишь в полном бардаке с нормативкой.
Чернорабочие скорее всего. Их много на фронт по забирали
"больше всего отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках" Хотя бы прочитал сперва прежде чем бзднуть в пространство
Ну черняг тоже позабирали много, лично видел
Много это сколько? Стройки остановились?
Ага, заместили мигрантами, как и демографию тоже мигрантами считали, так и чернорабочих ими замещают...
Это другая проблема. Сейчас хай по этому поводу подняли, думаю будут разбираться.
Ага, без нас умные товарищи начальники разберутся, главное не бухтеть.
Надо бухтеть
Так там мигрантов всегда было много.
В этом плане не поменялось ничего.
Согласен. Но надо менять. Смотрю ЛОМы этот вопрос конкретно подняли.
Раньше ничто не поднимало настроение, чем фото царя. Сейчас, собственно, ничто не портит его больше, чем фото Байдена. Не пришло ли время запретить его фотки показывать народу и поднять у них настроение?
Но он же так весело падает
с таким курсом доллара стройте сами сказали хитрые гости столицы - мы поехали обратно в аулы и кишлаки
Кажется я понял хитрый план Сахибзадовны
отправить всех гостей столицы на родину ?)
Не резиновая жеж...
а как только все уедут - хуяк и доллар по 30)
ну и дела
срочно завезти гостей столицы - они все построят
"растёт стоимость аренды квартир" - лучшие программисты мира повалили в Москву чтобы работать за 1500 евро - снимают квартиры в Бирюлево в Капотне в Чертаново.