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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 08:25 мск: доллар — 99,86 рубля, евро— 109,14 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 99,81 рубля, евро — 109,2 рубля. На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,65 рубля.

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ЦБ установил индивидуальные значения нормативов достаточности капитала дочерним структурам китайских Bank of China и ICBC в России — «Бэнк оф Чайна» и «Айсибиси банку» — которые на 1,5-3 процентных пункта ниже обязательного в России минимума.

Санкт-Петербургская валютная биржа разместила на HeadHunter объявление о поиске руководителя валютной секции, обнаружил «Коммерсантъ». Сейчас на СПВБ есть денежная и фондовая секции. В компании объяснили, что стратегия биржи предполагает развитие в качестве универсального организатора торгов.

Кто и как адаптируется

Московский аэропорт «Домодедово» перевёл оборудование для управления обработкой багажа на отечественное ПО — от компании «Рексофт». Система заработала в новом терминале Т2 для обслуживания международных рейсов.

Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент.

РЖД, прогнозируя повторение дефицита мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока в 2022 году, предлагает дать себе возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы.

Какие есть проблемы и трудности

Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ РУС». Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить её.

Контекст

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о первом в новых условиях твёрдом контракте на поставку российских самолетов, о продвижении переговоров с иностранными лизингодателями, повышении зарплат сотрудникам авиакомпании и подключении «Победы» к программе «Аэрофлот бонус».

У компании «Глори Эйр», о создании совместного предприятия с которой 11 августа 2023 года объявила Объединённая авиастроительная корпорация, пока нет собственного производства, выяснил «Коммерсантъ».

Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ритейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5-10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты.

По итогам первой половины 2023 года стоимость ввезённых в Россию смартфонов выросла в среднем на треть — на 32%, говорится в отчёте аналитического центра GS Group об импорте в Россию мобильных телефонов.