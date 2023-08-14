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Деньги
Евгения Евсеева

День 537: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, ОС «Аврора» доработают ещё за 300 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 08:25 мск: доллар — 99,86 рубля, евро— 109,14 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 99,81 рубля, евро — 109,2 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,65 рубля.

ЦБ установил индивидуальные значения нормативов достаточности капитала дочерним структурам китайских Bank of China и ICBC в России — «Бэнк оф Чайна» и «Айсибиси банку» — которые на 1,5-3 процентных пункта ниже обязательного в России минимума.

Санкт-Петербургская валютная биржа разместила на HeadHunter объявление о поиске руководителя валютной секции, обнаружил «Коммерсантъ». Сейчас на СПВБ есть денежная и фондовая секции. В компании объяснили, что стратегия биржи предполагает развитие в качестве универсального организатора торгов.

Кто и как адаптируется

Московский аэропорт «Домодедово» перевёл оборудование для управления обработкой багажа на отечественное ПО — от компании «Рексофт». Система заработала в новом терминале Т2 для обслуживания международных рейсов.

Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент.

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РЖД, прогнозируя повторение дефицита мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока в 2022 году, предлагает дать себе возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы.

Какие есть проблемы и трудности

Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ РУС». Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить её.

Контекст

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о первом в новых условиях твёрдом контракте на поставку российских самолетов, о продвижении переговоров с иностранными лизингодателями, повышении зарплат сотрудникам авиакомпании и подключении «Победы» к программе «Аэрофлот бонус».

У компании «Глори Эйр», о создании совместного предприятия с которой 11 августа 2023 года объявила Объединённая авиастроительная корпорация, пока нет собственного производства, выяснил «Коммерсантъ».

Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ритейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5-10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты.

По итогам первой половины 2023 года стоимость ввезённых в Россию смартфонов выросла в среднем на треть — на 32%, говорится в отчёте аналитического центра GS Group об импорте в Россию мобильных телефонов.

Новости предыдущего дня, 13 августа — здесь.

#новость

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83 комментария
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 Жони Деп

До них никак не дойдет, что отключение ПО гражданам никак не способствует свержению власти или какие там цели они преследуют. Они только отталкивают от себя настоящих и будущих клиентов, выказывают своё презрение и дискриминируют определенную национальность - все по заветам Шикльгрубера. Молодцы! Скоро печи будут строить вместо заводов.

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Иван Иванов

с чего вы решили, что не способствует?

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20 комментариев
Cеpгей Фeдотов

А кто сказал, что им нужны , волнуют граждане. Наивные. Им нужна территория. Ресурсы. И не Европе, а больше США. Вот и все. Чем абсурднее действия соседей, тем на руку пиндосам.

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1 комментарий
KK

Ну ок, не отключили. А деньги как за лицензию они получат? Выплатой на спец счёт в рублях РФ, которые нельзя вывести, а только потратить на что-то?

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Blisk

Как оставление ПО в работоспособном состоянии способствует свержению власти?

Как брали так и будут брать, просто дороже. Уже проходили в советском союзе.

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Neutron

определенную национальность? Это какую? Люди какой национальности проживающие в Европе не могут пользоваться у официалов всеми услугами? Или в США?

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6 комментариев
неформат

у них и нет таковых целей, а есть санкции (читай поиказ) которые приходится выполнять

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varchar

Вы путаете свержение власти революционным (народным) путём и госпереворот, когда на вершине нашей пирамидки окажется такой же… ну вы понимаете… только более сговорчивый. Первое никаким внешним и внутренним «партнерам» ну совсем не нужно. А вот второй сценарий вполне соответствует их логике поведения

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cathrynlowe73

Так Мерседес не о свержении власти заботится, он вышел из РФ, зачем ему продолжать предоставлять ПО российским дилерам теперь?

И способствует это тем, что меньше людей, которых "это не касается".

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Dan

А что способствует?

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Александр Фридом

.

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Влад Шушкевич

Вряд ли Мерседес стремится свергнуть власть в России или где-то ещё. Им наоборот стабильность нужна. Все эти решения с "уходом" это результат оценки рисков.

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Анти Космонавт
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Сергей Гудлакин

Ах, вот какой пароль 😆

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Cеpгей Фeдотов

К стати, иногда это помогает. Но не так категорично, но может надо попробовать...

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Водяной

Ещё 300 млрд.... Когда же вы наедитесь... Хотя, вата будет довольна... 300 млрд... Твою ж мать

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Анти Космонавт
предупредил ритейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5-10%

нам эти ваши соусы...

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Амбассадор Черноголовки

Ужс

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Андрей Вечерний

Сегодня сделаем соточку?

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S.Capusta

Сделаем, первый раз что ли..

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Энтони Лавджой

Уже

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Black7

Сделали

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1 комментарий
Arc

Надо как Вагнера - валить в Белоруссию.

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schengen.reisen versicherung
Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд руб. до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент.

А может лучше гугол?

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Анти Космонавт

национализировать?

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3 комментария
Александр Привалов

Опишите одной фразой концепцию импортозамещения

предлагает дать себе возможность забирать чужие
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ЧятЖПТ

Причем тут импортозамещение,вагоны то все российского производства.

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1 комментарий
Cеpгей Фeдотов

Хорошая новость от МБ. Просто прекрасная. Так что 3 соточки.

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CRY CRYSTAL

Всë идёт по плану

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Энтони Лавджой

Пересаживайтесь на жигули

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S.Capusta
Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО.

А зачем вам ПО, если машин нет? ))
# цитата

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Cеpгей Фeдотов

Поднимаем продажи АвтоВАЗу. Тоже норм.

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Артур Анатольевич Ротарь

С - Стратег и стратегия. Все по плану и по срокам.

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Юрий Хачецуков

Отлично! У дилерского холдинга «Автодом» появилась законная возможность аннулировать положения сделки по покупке российских активов Mercedes-Benz в части опциона, полученного Mercedes-Benz на обратный выкуп своих российских активов.

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Патернализм Релоканта
Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем

Это что за инициатива на местах? Какое дело РКН до операционных систем? Я думаю, что у них другой набор обязанностей

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Слегка Придурковатый

ТСПУ почти всем провайдерам воткнули, но этого, канеш, мало. Нужно думать о будущем - заведомо предусмотреть в "Авроре" какую-нибудь балалайку, которая напрямую и мгновенно будет сливать всю инфу с телефона трищу маёру. Чтоб без вот этого всего.

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Слегка Придурковатый

Хороший заголовок у "Коммерсанта", годный. И добавить нечего.

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A V

Позор

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1 комментарий
Патернализм Релоканта
Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО

Теперь на ТО автомобиль в казахстан или грузию гонять?

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KK

Теслы вроде возили раньше в ЕС на ТО/гарантию. Теперь остальные тачки будут возить.

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Oleg Gorbunov

Не получится, придется на учет ставить, с VIN не стоящими на учете в стране дилера софт не работает

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Dozent

Поисковик Спутник уже доработали

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sdhgshehrh

Не, тот был с особенностями

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Тучка

аврора второй спутник

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A V

Аврору лет так 100 нужно дорабатывать

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Pavel S

Все растет!

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Black7

Курс бакса выше сотки🎉

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unknown

«Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО»

Китайские автопроизводители хлопают в ладоши такому мудрому решению….

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Leonid Bushuev
Московский аэропорт «Домодедово» перевёл оборудование для управления обработкой багажа на отечественное ПО — от компании «Рексофт».

Ну, наблюдаем. Через полгодика можно будет посмотреть на первые результаты.

Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ РУС».

Не повезло тем, кого прокинули по гарантийным обязательствам.

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Вася Пражкин
Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент.

Молодцы, дороже крымского моста.

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83 комментария
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