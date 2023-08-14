День 537: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, ОС «Аврора» доработают ещё за 300 млрд рублей Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12-14 августа: доллар — 98,20 рубля (на 92 копейки больше, чем 11 августа), евро — 107,97 рубля (на 81 копейку больше).
Курсы на Forex: доллар — 99,81 рубля, евро — 109,2 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 99,65 рубля.
ЦБ установил индивидуальные значения нормативов достаточности капитала дочерним структурам китайских Bank of China и ICBC в России — «Бэнк оф Чайна» и «Айсибиси банку» — которые на 1,5-3 процентных пункта ниже обязательного в России минимума.
Санкт-Петербургская валютная биржа разместила на HeadHunter объявление о поиске руководителя валютной секции, обнаружил «Коммерсантъ». Сейчас на СПВБ есть денежная и фондовая секции. В компании объяснили, что стратегия биржи предполагает развитие в качестве универсального организатора торгов.
Кто и как адаптируется
Московский аэропорт «Домодедово» перевёл оборудование для управления обработкой багажа на отечественное ПО — от компании «Рексофт». Система заработала в новом терминале Т2 для обслуживания международных рейсов.
Роскомнадзор обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем доработку ОС «Аврора» и её адаптацию к мобильным устройствам. Проект оценили в 300 млрд рублей до 2027 года, когда ОС должна выйти в потребительский сегмент.
РЖД, прогнозируя повторение дефицита мощностей по вывозу импортных контейнеров с Дальнего Востока в 2022 году, предлагает дать себе возможность забирать чужие порожние полувагоны под эти грузы.
Какие есть проблемы и трудности
Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ РУС». Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить её.
Контекст
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о первом в новых условиях твёрдом контракте на поставку российских самолетов, о продвижении переговоров с иностранными лизингодателями, повышении зарплат сотрудникам авиакомпании и подключении «Победы» к программе «Аэрофлот бонус».
У компании «Глори Эйр», о создании совместного предприятия с которой 11 августа 2023 года объявила Объединённая авиастроительная корпорация, пока нет собственного производства, выяснил «Коммерсантъ».
Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ритейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5-10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты.
По итогам первой половины 2023 года стоимость ввезённых в Россию смартфонов выросла в среднем на треть — на 32%, говорится в отчёте аналитического центра GS Group об импорте в Россию мобильных телефонов.
Новости предыдущего дня, 13 августа — здесь.
До них никак не дойдет, что отключение ПО гражданам никак не способствует свержению власти или какие там цели они преследуют. Они только отталкивают от себя настоящих и будущих клиентов, выказывают своё презрение и дискриминируют определенную национальность - все по заветам Шикльгрубера. Молодцы! Скоро печи будут строить вместо заводов.
с чего вы решили, что не способствует?
А кто сказал, что им нужны , волнуют граждане. Наивные. Им нужна территория. Ресурсы. И не Европе, а больше США. Вот и все. Чем абсурднее действия соседей, тем на руку пиндосам.
Ну ок, не отключили. А деньги как за лицензию они получат? Выплатой на спец счёт в рублях РФ, которые нельзя вывести, а только потратить на что-то?
Как оставление ПО в работоспособном состоянии способствует свержению власти?
Как брали так и будут брать, просто дороже. Уже проходили в советском союзе.
определенную национальность? Это какую? Люди какой национальности проживающие в Европе не могут пользоваться у официалов всеми услугами? Или в США?
у них и нет таковых целей, а есть санкции (читай поиказ) которые приходится выполнять
Вы путаете свержение власти революционным (народным) путём и госпереворот, когда на вершине нашей пирамидки окажется такой же… ну вы понимаете… только более сговорчивый. Первое никаким внешним и внутренним «партнерам» ну совсем не нужно. А вот второй сценарий вполне соответствует их логике поведения
Так Мерседес не о свержении власти заботится, он вышел из РФ, зачем ему продолжать предоставлять ПО российским дилерам теперь?
И способствует это тем, что меньше людей, которых "это не касается".
А что способствует?
.
Вряд ли Мерседес стремится свергнуть власть в России или где-то ещё. Им наоборот стабильность нужна. Все эти решения с "уходом" это результат оценки рисков.
Ах, вот какой пароль 😆
К стати, иногда это помогает. Но не так категорично, но может надо попробовать...
Ещё 300 млрд.... Когда же вы наедитесь... Хотя, вата будет довольна... 300 млрд... Твою ж мать
нам эти ваши соусы...
Ужс
Сегодня сделаем соточку?
Сделаем, первый раз что ли..
Уже
Сделали
Надо как Вагнера - валить в Белоруссию.
А может лучше гугол?
национализировать?
Опишите одной фразой концепцию импортозамещенияпредлагает дать себе возможность забирать чужие
Причем тут импортозамещение,вагоны то все российского производства.
Хорошая новость от МБ. Просто прекрасная. Так что 3 соточки.
Всë идёт по плану
Пересаживайтесь на жигули
А зачем вам ПО, если машин нет? ))
# цитата
Поднимаем продажи АвтоВАЗу. Тоже норм.
С - Стратег и стратегия. Все по плану и по срокам.
Отлично! У дилерского холдинга «Автодом» появилась законная возможность аннулировать положения сделки по покупке российских активов Mercedes-Benz в части опциона, полученного Mercedes-Benz на обратный выкуп своих российских активов.
Это что за инициатива на местах? Какое дело РКН до операционных систем? Я думаю, что у них другой набор обязанностей
ТСПУ почти всем провайдерам воткнули, но этого, канеш, мало. Нужно думать о будущем - заведомо предусмотреть в "Авроре" какую-нибудь балалайку, которая напрямую и мгновенно будет сливать всю инфу с телефона трищу маёру. Чтоб без вот этого всего.
Хороший заголовок у "Коммерсанта", годный. И добавить нечего.
Позор
Теперь на ТО автомобиль в казахстан или грузию гонять?
Теслы вроде возили раньше в ЕС на ТО/гарантию. Теперь остальные тачки будут возить.
Не получится, придется на учет ставить, с VIN не стоящими на учете в стране дилера софт не работает
Поисковик Спутник уже доработали
Не, тот был с особенностями
аврора второй спутник
Аврору лет так 100 нужно дорабатывать
Все растет!
Курс бакса выше сотки🎉
«Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО»
Китайские автопроизводители хлопают в ладоши такому мудрому решению….
Ну, наблюдаем. Через полгодика можно будет посмотреть на первые результаты.Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего ПО, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора компании «МБ РУС».
Не повезло тем, кого прокинули по гарантийным обязательствам.
Молодцы, дороже крымского моста.