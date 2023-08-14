Деньги
Евгения Евсеева

Курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей, евро — 110 рублей Статьи редакции

Валюты продолжают обновлять значения, до которых доходили весной 2022 года.

Обновлено в 10:21. Курс евро превысил 110 рублей. На 10:06 мск он торгуется по 110,24 рубля.
  • Биржевой курс доллара превысил 100 рублей и на максимуме составил 100,4 рубля. Курс евро вырос до 109,49 рублей, на максимуме был 109,87. На 9:26 мск доллар торгуется по 100,17 рубля, евро — 109,58.
  • Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения, написал помощник Владимира Путина Максим Орешкин в колонке для ТАСС. Основной причиной для его ослабления и ускорения инфляции он считает мягкую денежно-кредитную политику.
  • Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял 11 августа, что основная причина — соотношение экспорта и импорта товаров и услуг. По его словам, стоимостной объём экспорта сейчас примерно на треть меньше своих уровней второй половины 2022 года, а импорт практически восстановился до значений февраля 2022 года. Основное снижение экспортной выручки пришлось на первую половину 2023-го, но задержки получения валютной выручки и поступления её на рынок увеличились, а эффекты оказались более растянутыми по времени.
  • Центробанк также объяснял ослабление рубля балансом спроса импортёров на иностранную валюту и её предложения со стороны экспортёров. Эксперты указывали, что на валютном рынке сложился дисбаланс, при котором есть дефицит предложения.
Деньги
Евгения Евсеева
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%, за год — на 26,4% Статьи редакции

11 августа курс доллара превысил 99 рублей, евро — 109 рублей.

#новость #курсывалют

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142 комментария
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 Андрей Вечерний

Ну вы поняли к чему я это

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13 комментариев
Old Car Raffle

А вы видели госдолг США в рублях?!

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Michael Velichko

США все равно сколько не возвращать

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10 комментариев
Егор Егоров

А в попугаях? Зачем гос.долг США в руб видеть? Да и кого он волнует вообще? Всех кроме них самих

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6 комментариев
Марк Кац

покажи

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2 комментария
Виталий Кузнецов

Видел в гемах из бравл старс

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Владис

Я наготове, не постите мем про 35 рублей

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hakhagmon

Чо за говно? Вот оригинал

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никита

Тоже классика

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2 комментария
Andrey

👍🏻😂

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Чингиз

Нахрена такие аналитики, если их анализ оторван от действительности. Все что она перечислила, наша жизнь.
По крайней мере сейчас может дать скорректированный анализ, основываясь на том что знает.

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Андрей Вечерний
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Piu-piu

Она, наверное, еще лет на 25 постарела

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Framework Юзернеймович

Рубль=цент

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hakhagmon
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1 комментарий
Ian Karpow

50 cent = 50 рублей
Черноросия как сказали в Африке))

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1 комментарий
Ами Варджа

Дайте уже бакс по 150, квартирку поменяю наконец. Главное с улыбкой и никакого стресса. *печатает с лицом Гарольда

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Garmonbon
на их лицах видны улыбки и никакого стресса
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2 комментария
stikerman

Улыбки на лицах граждан

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Sergey

Конечно не волнует, а то что цены взлетят ничего? А доллару пздц через сколько, завтра? Не волнует бакс тех у кого ЗП 15к, тех кто выживает и некогда даже посмотреть на курс...

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Амбассадор Черноголовки

Глаза звероящера

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p0sted

даёшь 200! А лучше 300, чтобы сразу за шутки расплачиваться

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S.Capusta

Вот я вышел на плато,
Почесать свой бакс по сто
Сунул руку, сука– глядь,
Бакс всё выше лезет, блядь!

© народное творчество

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A V

Взлетаем!🤭🤭🤭

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1 комментарий
Vait Vait
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Andrey
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Vasha Masha

Жду местных ботов, которые замолкли в ожидании методичек, чтобы успокоили и рассказали, как это всё не важно и как всё идёт по плану

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Васисуалий Лоханкин

Они побежали покупать технику из старых поставок, пока не подорожало )

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A1

Ждут, пока выдадут по 15 центов.

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Ian Karpow

Блин
Дааааа
Жду симонян
Мой любимый фантазер

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S.Capusta

- Мне баксы не покупать?
- Heт.
- "Нет, не покупать" или "Нет, покупать"?
- Дa.

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Zinaida Sukhanova
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Ivan. Zakladka

А всё почему? Потому, что доллар грязная, зелёная бумажка ничем не обеспеченная. И вообще скоро дефолт и Америке конец. Осталось немного потерпеть, затянуть пояса и рывок(прорыв) обеспечен.

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Ian Karpow

Рывок до крематория

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Котик Котиков

Прорыв толчка разве что

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Ian Karpow

Рывок и точка

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Василий Мартьянов

Прорыв дна)

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Василий Мартьянов

Ну раз очевидных причин нет, но "это" происходит, значит "оно", кому то очень выгодно.

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Shoo

Да уж действительно, вообще никаких причин.

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Роман?

Хорошая новость — удобнее считать цены в баксах в пересчете на рубли.

Плохая новость — это ненадолго. Ту зе мун!

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Vitaly Ya

Согласен, кредитование как не в себя в том числе подорвало рубль. Чем отдавать будут, банки волнует хоть на минуточку, или ту биг ту фейл, и государство зальёт деньгами тех, кто эти кредиты не брал, посредством обесценения нац валюты.

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Dima Alexeev

1) Большая часть выданных кредитов обеспечены ипотекой, если их не будут отдавать, то недвижимость будет изыматься и продаваться
2) Кредитование не может подорвать рубль, тк кредитование ускоряет скорость обращения денег
3) Как государство зальет деньгами тех, кто кредиты не брал, посредством обесценения нац валюты? Курс высокий из-за того, что есть дисбаланс между экспортом и импортом, а ЦБ не удосужился разработать иные механизмы управления, кроме как отпустить в свободное плавание. Денежной массы в стране, как раз, не хватает

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14 комментариев
Antoshka Zhuravlyov

С - Стабильность !

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Владис

Смотря под каким углом на это смотреть

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Pavel Loginov

По сто всё равно неудобно считать. Нужно сделать по тысяче

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A V

ЦБ бухает там чтоли???

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Soulis

Почему бухает? Без шуток - это профессионалы, но не независимые как по идее должно быть, а на службе у гэбистов и поэтому сейчас выполняют поставленную задачу

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1 комментарий
Pavel Cree

У нас курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется!

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John Malkovich

Ну сейчас ЦБ уговорит западные страны вернуть импорт нефти из РФ на прежний уровень и цену за нее по овер 100

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Axel Denisenko
ЦБ бухает там чтоли???

Уже высказывали мнение, что при падении объемов продаж полезных ископаемых, комфортный уровень $ должен составлять около 114-117р.
При этом утверждали, что нет никакой реакции со стороны В.В., так что, возможно, к этому и ведут. Не быстро, но, как вариант, через пол года-год такое увидим.

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Фоксик

Пора курс рупии публиковать. Зачем нам не скрепный бакс?

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Vasha Masha

Рупия стабильно около 15000 за доллар уже лет цать

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2 комментария
Заводная Лягуха

По телеку новости, интересно будут про курс?) И как преподнесут.

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Alex J. Alen

То что нет смысла смотреть на курс доллара, у нас надои, удои повышаются и вообще мы полностью отказались от всего западного, а со странами партнерами торгуем исключительно в национальных валютах. А ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ ЧТО ВНА УКРАИНЕ!

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1 комментарий
Василий Мартьянов

Элементарно, "так и было задумано"

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1 комментарий
Бинарный Ёж

"Посмотрите на цены в супермаркетах Польши! Картоха — больше 100 рублей за килограмм!!! Поляки смотрят на нас и завидуют!"

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1 комментарий
Alex J. Alen
«Я за соотношением рубль/доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — заявил Аксаков.
Депутат привел в пример Чувашию, где, по его словам, все предприятия загружены, наращивают объемы производства, а люди получают зарплату. «Республика живет полноценной жизнью, на лицах — улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — заверил глава думского комитета.
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Александр Кайт

Есть пробитие.

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Dima Alexeev

Днище вышибло?

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3 комментария
Котик Котиков

Это гойдец или ещё нет?

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MakaR

Полный...

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Ian Karpow

Это как фильм нолана - начало

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Bahhoff S

Караул

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Иван Иванов

Обрезать нули и прийти к курсу "Машани"

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Mickola m

Как думаете при каком курсе обвинят во всем Эльвиру и снимут с должности?

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Владислав Недзвецкий

ни при каком

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Друз Фаруэл

Ну только если брякнется сразу процентов на 20 за короткий срок.

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A V

Наебулина у шваба на окладе

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Олег Матвеенко

До обвала доллара осталось n лет 😀😀😀

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Вадим Д.

Стоило только в отпуск пойти. Хоть не возвращайся, наворочают — караул просто.

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Иван Хлипиткин

Подзадолбали эти заголовки Курс XXX впервые с "dd.mm.yyyy". Хроники пикирующего лайнера.

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Ian Karpow

Крутое пике называется
Они там на протяжении всех серий так и падали

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хруст
Основной причиной для его ослабления и ускорения инфляции он считает мягкую денежно-кредитную политику.
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Hero
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Сергей Гудлакин

Зато я знаю шикарную шутку для курса бакса за 300😆

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MakaR

Гойда!

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Quentin Costello

Не имей сто рублей, а имей один доллар

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Encode

Вы не понимаете, в бюджете рублевая дыра и при низком курсе на бакс ее не залатать. Нужно опустить рубль, поменять иностранную валюту на рубли и пополнить бюджет. А почему, собственно, дырка в бюджете - это уже другой вопрос. А что там тявкает население, им, властям не интересно…

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Владислав Недзвецкий

Остается только верить в чудо

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Vangelis

вы как маленькие. осенью бюджет новый предложат. Он базируется на высоком курсе. Иначе не свести его. Скорее всего заложат курс 90. Но в реальности к зиме он будет 120.
Из-за этого бюджет еще и выиграет.
Но не обычный челвоек

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Denis Azarenko

Новые 90-ые наступают

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142 комментария
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