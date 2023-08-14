Курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей, евро — 110 рублей Статьи редакции
Валюты продолжают обновлять значения, до которых доходили весной 2022 года.
- Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения, написал помощник Владимира Путина Максим Орешкин в колонке для ТАСС. Основной причиной для его ослабления и ускорения инфляции он считает мягкую денежно-кредитную политику.
- Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял 11 августа, что основная причина — соотношение экспорта и импорта товаров и услуг. По его словам, стоимостной объём экспорта сейчас примерно на треть меньше своих уровней второй половины 2022 года, а импорт практически восстановился до значений февраля 2022 года. Основное снижение экспортной выручки пришлось на первую половину 2023-го, но задержки получения валютной выручки и поступления её на рынок увеличились, а эффекты оказались более растянутыми по времени.
- Центробанк также объяснял ослабление рубля балансом спроса импортёров на иностранную валюту и её предложения со стороны экспортёров. Эксперты указывали, что на валютном рынке сложился дисбаланс, при котором есть дефицит предложения.
6650 просмотров
Ну вы поняли к чему я это
А вы видели госдолг США в рублях?!
США все равно сколько не возвращать
А в попугаях? Зачем гос.долг США в руб видеть? Да и кого он волнует вообще? Всех кроме них самих
покажи
Видел в гемах из бравл старс
Я наготове, не постите мем про 35 рублей
Чо за говно? Вот оригинал
Тоже классика
👍🏻😂
Нахрена такие аналитики, если их анализ оторван от действительности. Все что она перечислила, наша жизнь.
По крайней мере сейчас может дать скорректированный анализ, основываясь на том что знает.
Она, наверное, еще лет на 25 постарела
Рубль=цент
50 cent = 50 рублей
Черноросия как сказали в Африке))
Дайте уже бакс по 150, квартирку поменяю наконец. Главное с улыбкой и никакого стресса. *печатает с лицом Гарольда
Улыбки на лицах граждан
Конечно не волнует, а то что цены взлетят ничего? А доллару пздц через сколько, завтра? Не волнует бакс тех у кого ЗП 15к, тех кто выживает и некогда даже посмотреть на курс...
Глаза звероящера
даёшь 200! А лучше 300, чтобы сразу за шутки расплачиваться
Вот я вышел на плато,
Почесать свой бакс по сто
Сунул руку, сука– глядь,
Бакс всё выше лезет, блядь!
© народное творчество
Взлетаем!🤭🤭🤭
Жду местных ботов, которые замолкли в ожидании методичек, чтобы успокоили и рассказали, как это всё не важно и как всё идёт по плану
Они побежали покупать технику из старых поставок, пока не подорожало )
Ждут, пока выдадут по 15 центов.
Блин
Дааааа
Жду симонян
Мой любимый фантазер
- Мне баксы не покупать?
- Heт.
- "Нет, не покупать" или "Нет, покупать"?
- Дa.
А всё почему? Потому, что доллар грязная, зелёная бумажка ничем не обеспеченная. И вообще скоро дефолт и Америке конец. Осталось немного потерпеть, затянуть пояса и рывок(прорыв) обеспечен.
Рывок до крематория
Прорыв толчка разве что
Рывок и точка
Прорыв дна)
Ну раз очевидных причин нет, но "это" происходит, значит "оно", кому то очень выгодно.
Да уж действительно, вообще никаких причин.
Хорошая новость — удобнее считать цены в баксах в пересчете на рубли.
Плохая новость — это ненадолго. Ту зе мун!
Согласен, кредитование как не в себя в том числе подорвало рубль. Чем отдавать будут, банки волнует хоть на минуточку, или ту биг ту фейл, и государство зальёт деньгами тех, кто эти кредиты не брал, посредством обесценения нац валюты.
1) Большая часть выданных кредитов обеспечены ипотекой, если их не будут отдавать, то недвижимость будет изыматься и продаваться
2) Кредитование не может подорвать рубль, тк кредитование ускоряет скорость обращения денег
3) Как государство зальет деньгами тех, кто кредиты не брал, посредством обесценения нац валюты? Курс высокий из-за того, что есть дисбаланс между экспортом и импортом, а ЦБ не удосужился разработать иные механизмы управления, кроме как отпустить в свободное плавание. Денежной массы в стране, как раз, не хватает
С - Стабильность !
Смотря под каким углом на это смотреть
По сто всё равно неудобно считать. Нужно сделать по тысяче
ЦБ бухает там чтоли???
Почему бухает? Без шуток - это профессионалы, но не независимые как по идее должно быть, а на службе у гэбистов и поэтому сейчас выполняют поставленную задачу
У нас курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется!
Ну сейчас ЦБ уговорит западные страны вернуть импорт нефти из РФ на прежний уровень и цену за нее по овер 100
Уже высказывали мнение, что при падении объемов продаж полезных ископаемых, комфортный уровень $ должен составлять около 114-117р.
При этом утверждали, что нет никакой реакции со стороны В.В., так что, возможно, к этому и ведут. Не быстро, но, как вариант, через пол года-год такое увидим.
Пора курс рупии публиковать. Зачем нам не скрепный бакс?
Рупия стабильно около 15000 за доллар уже лет цать
По телеку новости, интересно будут про курс?) И как преподнесут.
То что нет смысла смотреть на курс доллара, у нас надои, удои повышаются и вообще мы полностью отказались от всего западного, а со странами партнерами торгуем исключительно в национальных валютах. А ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ ЧТО ВНА УКРАИНЕ!
Элементарно, "так и было задумано"
"Посмотрите на цены в супермаркетах Польши! Картоха — больше 100 рублей за килограмм!!! Поляки смотрят на нас и завидуют!"
Депутат привел в пример Чувашию, где, по его словам, все предприятия загружены, наращивают объемы производства, а люди получают зарплату. «Республика живет полноценной жизнью, на лицах — улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — заверил глава думского комитета.
Есть пробитие.
Днище вышибло?
Это гойдец или ещё нет?
Полный...
Это как фильм нолана - начало
Караул
Обрезать нули и прийти к курсу "Машани"
Как думаете при каком курсе обвинят во всем Эльвиру и снимут с должности?
ни при каком
Ну только если брякнется сразу процентов на 20 за короткий срок.
Наебулина у шваба на окладе
До обвала доллара осталось n лет 😀😀😀
Стоило только в отпуск пойти. Хоть не возвращайся, наворочают — караул просто.
Подзадолбали эти заголовки Курс XXX впервые с "dd.mm.yyyy". Хроники пикирующего лайнера.
Крутое пике называется
Они там на протяжении всех серий так и падали
Зато я знаю шикарную шутку для курса бакса за 300😆
Гойда!
Не имей сто рублей, а имей один доллар
Вы не понимаете, в бюджете рублевая дыра и при низком курсе на бакс ее не залатать. Нужно опустить рубль, поменять иностранную валюту на рубли и пополнить бюджет. А почему, собственно, дырка в бюджете - это уже другой вопрос. А что там тявкает население, им, властям не интересно…
Остается только верить в чудо
вы как маленькие. осенью бюджет новый предложат. Он базируется на высоком курсе. Иначе не свести его. Скорее всего заложат курс 90. Но в реальности к зиме он будет 120.
Из-за этого бюджет еще и выиграет.
Но не обычный челвоек
Новые 90-ые наступают