ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа Статьи редакции
14 августа курс доллара превысил 101 рубль, евро — 111 рублей.
- 15 августа 2023 года Банк России проведёт внеочередное заседание Совета директоров, на котором обсудит уровень ключевой ставки. Решение опубликуют в 10:30 мск.
- 14 августа курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 101 рубль, евро — 111 рублей. ЦБ заявил, что не видит рисков для финансовой стабильности в динамике рубля, но допустил повышение ставки на ближайших заседаниях.
- Регулятор объяснил рост курсов сокращением объёмов экспорта и расширением спроса на импорт, а также высокими темпами кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса.
- После новостей о внеочередном собрании биржевой курс доллара опустился ниже 100 рублей — до 99,66 рубля, евро — до 108,5 рубля, по данным на 17:39 мск.
- 21 июля 2023 года Банк России изменил ключевую ставку в первые с сентября 2022-го — повысил с 7,5% до 8,5% из-за «растущего инфляционного давления». Очередное заседание планировали провести 15 сентября 2023 года.
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Все уже сделал: доллар по 100 и Россия за бесценок продает нефть Индии.
Рынок растерян, сказал Reuters дилер крупного российского банка: «Все настроены на приток выручки от дорогой нефти, но она как будто где-то зависла, а наши регуляторы почему-то индифферентны, опереться не на что».
На российском рынке дефицит валюты — не хватает около $3 млрд в месяц, оценивает банкир из крупного госбанка. Проблема в том, что почти 40% экспортных сделок осуществляются «в рублях» и не приносят валюты на рынок.
Все, как просили..
Глас народа, глас царя - обе стороны довольны и удовлетворены.
ХПП значит
Рубль НЕ падает.
Он занимает более выгодные рубежи!
Вообще-то курс рубля растет а не падает. Вот было 60 рублей, стало 100. 100 больше чем 60 соотвественно курс ВЫРОС.
Говорят, сегодня в обменнике в очереди за $ видели Хазина. Врут поди..
Кто сказал, что падает? Наоборот растёт, поднимается к новым вершинам.
Дебилы. Вместо подъема ставки можно ввести ограничения на вывоз капитала и обязательную продажу выручки.
Оказывается вот всё так просто, странно что вас до сих пор не взяли в какую либо престижную компанию.
Да просто курс зафиксировать на уровне 6 рублей за доллар и заживём!
А могут ввести принудительную конвертацию $ на онлайн счетах в банках? Как считаете,кто шарит
Можно еще высечь море
ввести ограничения на вывоз капитала и обязательную продажу выручки.
автохолокост чтоль? :-D
Нельзя. Там олигархат может обидеться. Хотя в конце концов до этого дойдут.
Комментарий удален модератором
по выручке уже етсь ты видать не в курсах
Достаточно просто заставить экспортёров выручку ввозить в Россию а не оставлять за рубежом.
Делаем ставки, на сколько дёрнут ставку? Думаю сразу до 10%.
А что случилось?
Август случился.
что то
все испугались и теперь опять меньше ста :)
ну всё, можно ставку не поднимать)
Сейчас всё решим: клонировать объект.
Какой вы интересный психолог. :)
Они же до 20% поднимали в 2022? Или это сон? Или я смотрю в завтрашний день?
не, там максимум был 9,5 вроде
Сепуку наверно сделают.
В РФ сепуку уже давно импортозаместили! Наступят или на грабли или на яйца
Ну раз внеочередное, ждем повышения. Ваш капитан.
Какой великолепный подскок с приспрыгом, загляденье просто.
Неужто не ожидали «умные господа»?
Комментарий удален модератором
Дедолларизация экономики набирает обороты.
Экономика теперь стоит гораздо меньше долларов и отходит на более выгодные позиции перед капитализацией Apple.
Ставлю движению 4.5 гойды из 5.
Да это все Байдон гандон Россиюшке в штаны насрал
Стало быть вот вот заживем.
Вангую 11% поставят
Не могут, будут показушно поднимать на «0.1» подпункт, под которым 0,5 базисных подпункта, за которыми следует повышение с 8,5 до 9, а на следующий день - упражнение повторить! Такие лохи там сидят я порой диву даюсь
Комментарий удален модератором
Это же Отрицательный Рост, вы же наверно забыли. Это не падение рубля.
Снижать наверное будут. Они же буквально сегодня говорили что всё норм, ситуация с курсом естественная.
я устал я ухожу ?
так кто виноват во всем - фамилия
https://www.youtube.com/watch?v=QBo8MjTUo8c
При той дыре в бюджете, что видится, поднятие ставки сыграет ровно наоборот.
Поэтому надо не ставку поднимать, а действовать другими рычагами, более эффективными.
уже начался мощный рост рубля к 98 - скептики посрамлены . ждем 60
Ага, представляю сегодня визг в новостях, как доллар РУХНУЛ.
Комментарий удален модератором
Вроде многие восхваляют СССР. Там был курс: 1 доллар за 60 копеек, насколько я помню. Но никто, кроме номенклатуры и выездных (что впрочем практически было одно и то же) из жителей СССР этим курсом и Березкой пользоваться не мог. Лишь немногие избранные покупали западные товары за чеки в Березках по этому курсу.
Так что даже при сегодняшнем курсе в 100 деревянных за гринбэк есть позитив - за покупку, хранение и продажу долларов (пока еще?) не сажают на несколько лет в тюрьму, как это было в СССР.
там было все советское - импортное было не нужно
*пока не сажают
Зато ставки по депозитам вырастут (сарказм)
По вкладам после предыдущего заседания подняли - по накопительным, вроде, нет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Соберутся, в ноги себе постреляют, и к НГ будет 150-200.
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А я думаю, чо рубль так резко укрепился со 101.5 ушёл ниже 99...А вон оно чо...
2% не особо резко .. бывало в день на столько болтался
Можно ли подводить газ в медных трубах
Комментарий удален модератором
ты иннаагент
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Какой эффект даст повышение ключевой ставки? Что банки и крупняк будут меньше занимать на валютные спекуляции? Что кто-то решит перейти в рубли ради более высоких ставок? Что розница больше айфон не сможет даже в кредит купить? Мне кажется, это всё — мертвому припарки.
Они прикалываются ахахаххахахахаха
Ну правильно, вместо того, чтобы сделать кредиты максимально доступными для бизнеса и поднимать реальный сектор, они щас будут таргетировать инфляцию...