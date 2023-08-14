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Маша Цепелева

ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа Статьи редакции

14 августа курс доллара превысил 101 рубль, евро — 111 рублей.

  • 15 августа 2023 года Банк России проведёт внеочередное заседание Совета директоров, на котором обсудит уровень ключевой ставки. Решение опубликуют в 10:30 мск.
  • 14 августа курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 101 рубль, евро — 111 рублей. ЦБ заявил, что не видит рисков для финансовой стабильности в динамике рубля, но допустил повышение ставки на ближайших заседаниях.
  • Регулятор объяснил рост курсов сокращением объёмов экспорта и расширением спроса на импорт, а также высокими темпами кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса.
  • После новостей о внеочередном собрании биржевой курс доллара опустился ниже 100 рублей — до 99,66 рубля, евро — до 108,5 рубля, по данным на 17:39 мск.
  • 21 июля 2023 года Банк России изменил ключевую ставку в первые с сентября 2022-го — повысил с 7,5% до 8,5% из-за «растущего инфляционного давления». Очередное заседание планировали провести 15 сентября 2023 года.
Фото пресс-службы Госдумы

#новость #цб

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168 комментариев
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 Andrey
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Labeling

Все уже сделал: доллар по 100 и Россия за бесценок продает нефть Индии.

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6 комментариев
S.Capusta

Рынок растерян, сказал Reuters дилер крупного российского банка: «Все настроены на приток выручки от дорогой нефти, но она как будто где-то зависла, а наши регуляторы почему-то индифферентны, опереться не на что».
На российском рынке дефицит валюты — не хватает около $3 млрд в месяц, оценивает банкир из крупного госбанка. Проблема в том, что почти 40% экспортных сделок осуществляются «в рублях» и не приносят валюты на рынок.

Все, как просили..

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8 комментариев
Иван Серик
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1 комментарий
Илья Попов

Глас народа, глас царя - обе стороны довольны и удовлетворены.

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sles

ХПП значит

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Андрей Вечерний

Рубль НЕ падает.
Он занимает более выгодные рубежи!

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ЯжПрограммист

Вообще-то курс рубля растет а не падает. Вот было 60 рублей, стало 100. 100 больше чем 60 соотвественно курс ВЫРОС.

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17 комментариев
S.Capusta

Говорят, сегодня в обменнике в очереди за $ видели Хазина. Врут поди..

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4 комментария
Илья Попов

Кто сказал, что падает? Наоборот растёт, поднимается к новым вершинам.

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Dmitry Lis

Дебилы. Вместо подъема ставки можно ввести ограничения на вывоз капитала и обязательную продажу выручки.

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Ale K

Оказывается вот всё так просто, странно что вас до сих пор не взяли в какую либо престижную компанию.

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13 комментариев
ЯжПрограммист

Да просто курс зафиксировать на уровне 6 рублей за доллар и заживём!

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Αιιροm

А могут ввести принудительную конвертацию $ на онлайн счетах в банках? Как считаете,кто шарит

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5 комментариев
Невкусно и грустно

Можно еще высечь море

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2 комментария
sles

ввести ограничения на вывоз капитала и обязательную продажу выручки.

автохолокост чтоль? :-D

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2 комментария
Kiss1nger

Нельзя. Там олигархат может обидеться. Хотя в конце концов до этого дойдут.

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like Perm

по выручке уже етсь ты видать не в курсах

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Oleg Rico

Достаточно просто заставить экспортёров выручку ввозить в Россию а не оставлять за рубежом.

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Uwxan
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ЯжПрограммист

Делаем ставки, на сколько дёрнут ставку? Думаю сразу до 10%.

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27 комментариев
ЯжПрограммист

А что случилось?

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Sergei Timofeyev

Август случился.

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Aleks B

что то

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andrey andreys
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Mike Elkin

все испугались и теперь опять меньше ста :)

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Uwxan

ну всё, можно ставку не поднимать)

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Svetlana Borisova

Сейчас всё решим: клонировать объект.

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Отнюдь
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Sergei Timofeyev

Какой вы интересный психолог. :)

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11 комментариев
виктор сикрит

Они же до 20% поднимали в 2022? Или это сон? Или я смотрю в завтрашний день?

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Uwxan

не, там максимум был 9,5 вроде

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2 комментария
Ware Wow

Сепуку наверно сделают.

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Виктор

В РФ сепуку уже давно импортозаместили! Наступят или на грабли или на яйца

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Роман?

Ну раз внеочередное, ждем повышения. Ваш капитан.

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Вадим Д.

Какой великолепный подскок с приспрыгом, загляденье просто.
Неужто не ожидали «умные господа»?

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High Stakes

Дедолларизация экономики набирает обороты.

Экономика теперь стоит гораздо меньше долларов и отходит на более выгодные позиции перед капитализацией Apple.

Ставлю движению 4.5 гойды из 5.

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Black7

Да это все Байдон гандон Россиюшке в штаны насрал

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Broke

Стало быть вот вот заживем.

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Anton
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Владислав Брючко

Вангую 11% поставят

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jobisdone

Не могут, будут показушно поднимать на «0.1» подпункт, под которым 0,5 базисных подпункта, за которыми следует повышение с 8,5 до 9, а на следующий день - упражнение повторить! Такие лохи там сидят я порой диву даюсь

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Роман Хомуха

Это же Отрицательный Рост, вы же наверно забыли. Это не падение рубля.

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Ddd

Снижать наверное будут. Они же буквально сегодня говорили что всё норм, ситуация с курсом естественная.

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debil
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pexafe

я устал я ухожу ?

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pexafe

так кто виноват во всем - фамилия

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sles

https://www.youtube.com/watch?v=QBo8MjTUo8c

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Sergei Timofeyev

При той дыре в бюджете, что видится, поднятие ставки сыграет ровно наоборот.

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Dmitry Lis

Поэтому надо не ставку поднимать, а действовать другими рычагами, более эффективными.

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3 комментария
pexafe

уже начался мощный рост рубля к 98 - скептики посрамлены . ждем 60

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Заводная Лягуха

Ага, представляю сегодня визг в новостях, как доллар РУХНУЛ.

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1 комментарий
Vladimir Zaytsev

Вроде многие восхваляют СССР. Там был курс: 1 доллар за 60 копеек, насколько я помню. Но никто, кроме номенклатуры и выездных (что впрочем практически было одно и то же) из жителей СССР этим курсом и Березкой пользоваться не мог. Лишь немногие избранные покупали западные товары за чеки в Березках по этому курсу.

Так что даже при сегодняшнем курсе в 100 деревянных за гринбэк есть позитив - за покупку, хранение и продажу долларов (пока еще?) не сажают на несколько лет в тюрьму, как это было в СССР.

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pexafe

там было все советское - импортное было не нужно

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1 комментарий
Dmitry

*пока не сажают

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Всё как у людей

Зато ставки по депозитам вырастут (сарказм)

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енот

По вкладам после предыдущего заседания подняли - по накопительным, вроде, нет

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Александр Кайт

Соберутся, в ноги себе постреляют, и к НГ будет 150-200.

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1 комментарий

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Alex Lee

А я думаю, чо рубль так резко укрепился со 101.5 ушёл ниже 99...А вон оно чо...

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Беженцы с TJ

2% не особо резко .. бывало в день на столько болтался

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Сергей

Можно ли подводить газ в медных трубах

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jobisdone

ты иннаагент

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Император Нолимоций

Какой эффект даст повышение ключевой ставки? Что банки и крупняк будут меньше занимать на валютные спекуляции? Что кто-то решит перейти в рубли ради более высоких ставок? Что розница больше айфон не сможет даже в кредит купить? Мне кажется, это всё — мертвому припарки.

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A V

Они прикалываются ахахаххахахахаха

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Eva

Ну правильно, вместо того, чтобы сделать кредиты максимально доступными для бизнеса и поднимать реальный сектор, они щас будут таргетировать инфляцию...

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168 комментариев
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