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Деньги
Евгения Евсеева

День 538: сборы в бюджет от покупок иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей, VK откроет офис в Беларуси Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 августа: доллар — 101,03 рубля (на 2,83 рубля больше, чем 14 августа) евро — 110,68 рубля (на 2,71 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 96,7 рубля, евро— 105,5 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,53 рубля, евро — 105,33 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 97,2 рубля.

В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился более чем на 5 рублей — с 97,66 рубля до 92,61 рубля. Но уже в 07:01 мск курс восстановился до уровня, близкого к закрытию торгов 14 августа — 97,15 рубля.

Банк России сообщил, что не рассматривает возможность послаблений для кредитных организаций по фиксации валютного курса. Подобные меры ЦБ применял в феврале 2022 года: тогда регулятор разрешил временно не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и не отражать отрицательную валютную переоценку.

Кто и как адаптируется

Холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Беларуси, узнал «Коммерсантъ». В посольстве страны уточнили, что в конце июня 2023 года посол Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провёл встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. В VK сообщили изданию, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы».

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«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве.

Контекст

Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

«Безвозмездные» сборы в бюджет от бизнеса со сделок с российскими активами иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Их направляет в бюджет покупатель активов компаний из «недружественных» стран. Размер взноса — 5-10% от их рыночной стоимости.

Новости предыдущего дня, 14 августа — здесь.

#новость

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36 комментариев
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 S.Capusta
В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился более чем на 5 рублей — с 97,66 рубля до 92,61 рубля.

С 80 руб до 101 руб за $ - это ослабление российской валюты по контролем ЦБ, нет повода для беспокойства.
С 97,66 рубля до 92,61 рубля - $ обрушился.
Не перепутайте!!

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Заводная Лягуха

А это где такое? 96.4 пока.

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Ben

Это в первые минуты торгов
Уже растет до 97

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Заводная Лягуха

А, я просто на графике гэпа даже не вижу, видимо там доли миллисекунды был курс такой. Но для журнашалавы норм.

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Вадим Д.

Обрушение это или ослабление зависит от того, с какой стороны на ₽ смотреть (-:

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MakaR

"Всё растёт! Всё развивается!"
Гойда!

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Вадим Д.

Пройдут гойда, а «развитие» будет всё там же.

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MakaR

Бегут гойда и грусть, печаль в твоих глазах...

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Слегка Придурковатый

«Мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились – спасибо Сергею Семеновичу – о создании аналогичного завода», – сказал Лихачев. А затем добавил: «Хлопну электролит за здоровье Собянина!».

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Степан Немура

А как же омывайка?

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Слегка Придурковатый

Каждый должен хлопать то, к чему у него лежит душа.

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Вадим Д.

Сборы в бюджет растут, штрафодобыча и отжим работает почти на полную, но всё же есть куда стремиться.

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S.Capusta

Ты же в отпуске?
Или "my account was hacked"? )))

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Павел Шкутко

У vk бизнес просто прёт. Ждём открытия офиса в каком Афганистане

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Leonid Bushuev

а после освоения Афганистана, можно будет и в Украине открыться ;)

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Сергей С.

Сначала лучше в Уссурийске

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Ben

Долго ждать прийдеться

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Leonid Bushuev

Ты куда-то торопишься?)

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John Smith

Был же кстати офис в Киеве

Источники: «ВКонтакте» закрывает офис в Киеве…
Соцсеть «ВКонтакте» закроет свой офис в Киеве. Об этом vc.ru сообщил источник внутри компании и…
vc.ru
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Заводная Лягуха

Че там по ставке ребят, когда озвучат?

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Евгения Евсеева
Автор

через два часа, в 10:30

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Заводная Лягуха

Спасибо

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Сергей Леопольдович

Когда в плане всем по 150 - пока под грифом ДСПСС

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Ben

Инсайды говорят про
13

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MakaR

Мало!

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Ben

Дохуя .
Пизда ценам на недвижку и годовому росту ВВП

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El

«В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился…»

нельзя же так с нервами играть, vc! чуть кондратий не хватил🤡

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Вадим Д.

Доллар не обрушился, это был тест сердечно-сосудистой системы людей.

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Alex V

Какие есть предположения по ставке?Какую ставку цб установит?

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Роман?

9,5

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MakaR

10%

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новый участник

1 доллар = 101,03 рубля
С экономической точки зрения комментировать бессмысленно.

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Зеленый самолетик

Почему рубль укрепленный нефть и газом никому не нужен?

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Leonid Bushuev
Холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Беларуси, узнал «Коммерсантъ»

Хм, решили начать развивать айти в РБ? Наша контора давно окучивает айтишников оттуда, много толковых кадров. В РФ дефицит кадров так и не исправили.

«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве.

Хорошие новости.

Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов.

Давите долла к 200 рублям, как завещал дедушка Байден. Пожалуйста! Глядишь и все уедут ;)

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Роман Вячеславович

раньше они хорохорились "када доллар па двести", а теперь очень хотят доллар по 200

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Leonid Bushuev

Дык кто же такие позитивные последствия предпологал :D
Ну и да, ты то что расстраиваешься? Раньше вы и так заявляли что курс рисованный а доллар стоит 200. Байдан не мог же врать :D

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36 комментариев
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