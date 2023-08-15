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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 августа: доллар — 101,03 рубля (на 2,83 рубля больше, чем 14 августа) евро — 110,68 рубля (на 2,71 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 96,7 рубля, евро— 105,5 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 96,53 рубля, евро — 105,33 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 97,2 рубля.

В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился более чем на 5 рублей — с 97,66 рубля до 92,61 рубля. Но уже в 07:01 мск курс восстановился до уровня, близкого к закрытию торгов 14 августа — 97,15 рубля.

Банк России сообщил, что не рассматривает возможность послаблений для кредитных организаций по фиксации валютного курса. Подобные меры ЦБ применял в феврале 2022 года: тогда регулятор разрешил временно не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и не отражать отрицательную валютную переоценку.

Кто и как адаптируется

Холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Беларуси, узнал «Коммерсантъ». В посольстве страны уточнили, что в конце июня 2023 года посол Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провёл встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. В VK сообщили изданию, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы».

«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве.

Контекст

Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

«Безвозмездные» сборы в бюджет от бизнеса со сделок с российскими активами иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Их направляет в бюджет покупатель активов компаний из «недружественных» стран. Размер взноса — 5-10% от их рыночной стоимости.