День 538: сборы в бюджет от покупок иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей, VK откроет офис в Беларуси Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 августа: доллар — 101,03 рубля (на 2,83 рубля больше, чем 14 августа) евро — 110,68 рубля (на 2,71 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 97,2 рубля.
В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился более чем на 5 рублей — с 97,66 рубля до 92,61 рубля. Но уже в 07:01 мск курс восстановился до уровня, близкого к закрытию торгов 14 августа — 97,15 рубля.
Банк России сообщил, что не рассматривает возможность послаблений для кредитных организаций по фиксации валютного курса. Подобные меры ЦБ применял в феврале 2022 года: тогда регулятор разрешил временно не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и не отражать отрицательную валютную переоценку.
Кто и как адаптируется
Холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Беларуси, узнал «Коммерсантъ». В посольстве страны уточнили, что в конце июня 2023 года посол Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провёл встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. В VK сообщили изданию, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы».
«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве.
Контекст
Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.
«Безвозмездные» сборы в бюджет от бизнеса со сделок с российскими активами иностранных компаний в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Их направляет в бюджет покупатель активов компаний из «недружественных» стран. Размер взноса — 5-10% от их рыночной стоимости.
Новости предыдущего дня, 14 августа — здесь.
С 80 руб до 101 руб за $ - это ослабление российской валюты по контролем ЦБ, нет повода для беспокойства.
С 97,66 рубля до 92,61 рубля - $ обрушился.
Не перепутайте!!
А это где такое? 96.4 пока.
Это в первые минуты торгов
Уже растет до 97
А, я просто на графике гэпа даже не вижу, видимо там доли миллисекунды был курс такой. Но для журнашалавы норм.
Обрушение это или ослабление зависит от того, с какой стороны на ₽ смотреть (-:
"Всё растёт! Всё развивается!"
Гойда!
Пройдут гойда, а «развитие» будет всё там же.
Бегут гойда и грусть, печаль в твоих глазах...
«Мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились – спасибо Сергею Семеновичу – о создании аналогичного завода», – сказал Лихачев. А затем добавил: «Хлопну электролит за здоровье Собянина!».
А как же омывайка?
Каждый должен хлопать то, к чему у него лежит душа.
Сборы в бюджет растут, штрафодобыча и отжим работает почти на полную, но всё же есть куда стремиться.
Ты же в отпуске?
Или "my account was hacked"? )))
У vk бизнес просто прёт. Ждём открытия офиса в каком Афганистане
а после освоения Афганистана, можно будет и в Украине открыться ;)
Сначала лучше в Уссурийске
Долго ждать прийдеться
Ты куда-то торопишься?)
Был же кстати офис в Киеве
Че там по ставке ребят, когда озвучат?
через два часа, в 10:30
Спасибо
Когда в плане всем по 150 - пока под грифом ДСПСС
Инсайды говорят про
13
Мало!
Дохуя .
Пизда ценам на недвижку и годовому росту ВВП
«В первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар обрушился…»
нельзя же так с нервами играть, vc! чуть кондратий не хватил🤡
Доллар не обрушился, это был тест сердечно-сосудистой системы людей.
Какие есть предположения по ставке?Какую ставку цб установит?
9,5
10%
1 доллар = 101,03 рубля
С экономической точки зрения комментировать бессмысленно.
Почему рубль укрепленный нефть и газом никому не нужен?
Хм, решили начать развивать айти в РБ? Наша контора давно окучивает айтишников оттуда, много толковых кадров. В РФ дефицит кадров так и не исправили.«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве.
Хорошие новости.Из России может уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов.
Давите долла к 200 рублям, как завещал дедушка Байден. Пожалуйста! Глядишь и все уедут ;)
раньше они хорохорились "када доллар па двести", а теперь очень хотят доллар по 200
Дык кто же такие позитивные последствия предпологал :D
Ну и да, ты то что расстраиваешься? Раньше вы и так заявляли что курс рисованный а доллар стоит 200. Байдан не мог же врать :D