ЦБ повысил ключевую ставку почти в полтора раза — до 12% годовых Статьи редакции
С июля 2023-го ставка — 8,5%.
- ЦБ объявил о решении на внеочередном заседании, которое провёл на фоне ослабления рубля: 14 августа курс доллара превысил 100 рублей, евро — 110 рублей. Регулятор и до этого допускал повышение ставки — но на плановом заседании, которое состоится 15 сентября 2023 года.
- Банк России объяснил, что повышение необходимо «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Также в ЦБ отметили, что усиливается инфляционное давление: на 7 августа 2023-го показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%.
- «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт», — пояснили в ЦБ.
- Следующее заседание пройдёт, как и планировалось, 15 сентября.
- Рубль дешевеет с весны почти непрерывно, но в ЦБ отмечали, что «спасать» его не будут, а глава регулятора Эльвира Набиуллина называла плавающий курс «благом для экономики». При этом на фоне «волатильности финансовых рынков» ЦБ до конца 2023 года отказался от покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако рубль на это почти не отреагировал.
- Официальные причины ослабления курса — спад экспорта и рост импорта. Но аналитики считают их «неубедительными». По их мнению, дело в оттоке капитала и финансовых спекуляциях, а спасти рубль от «обвала» можно, если ввести ограничения на вывод валюты и «наказать» игроков, которые систематически ставили на ослабление курса.
- Ещё днём 14 августа ЦБ отмечал, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке.
- Все опрошенные Forbes аналитики прогнозировали рост ставки — выше 10%, вплоть до 12%. Эксперты, с которыми пообщались «Ведомости», допускали повышение до 15%.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле регулятор начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняли это умеренным ростом цен. В июле ЦБ впервые изменил ставку — повысил до 8,5%.
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Ставка не повысилась а отошла на более выгодные рубежи
не рубежи, а высоты.
*заняла более выгодную позицию
Мне больше понравилось, что ставку подняли почти в полтора раза, а наш пациент по отношению к доллару почти никак не отреагировал %)
Рубежи банановой республики.
Вышла на новый уровень
Дислоцировалась на стратегические позиции
Если кратко: ипотека будет дороже, продукты будут дороже, кредиты будут дороже.
А заплатит за это всё простой русский Иван.
И как-то незаметно фразы: "накопил на новую Ладу", "отдохнул на море" снова стали означать, что ты успешен и богат.
Даже уже не средний класс, а буржуазия!
Дорогой доллар - товары дорожают. Высокая ставка - товары дорожают. Теперь и дорогой доллар и высокая ставка, кайф
Я Иван и я за это платить не буду)
продукты не будут дороже - люди кони всё смешалось - лиж бы ляпнуть. Ставку для того и повысили чтоб цены потребительские не росли
Передайте ̶И̶л̶ь̶и̶ч̶у̶ Сахипзадычу, нам и 20% по плечу!
а что по вкладам в скрепной валюте? тоже иксанут?
А если ставку не повышать, продукты не станут дороже? и за это не заплатит русский Иван?
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Всё-таки зря я вчера закупил USDT)))))
Ну вы конечно выбрали курс😅
Всегда выгодно покупать доллар, нет смысла угадывать день покупки. Чаще рубль упадет, чем вырастет
А у меня сегодня зп, и я хотел поменять по 100+, не свезло
Почему зря, просто ждите новой паники
Надо купить всегда валюта !!!
Наконец-то ЦБ официально признал двузначную инфляцию.
так было не так давно 20%
На каждой волне девальвации рубля приближенные к денежным властям спекулянты получают гигантские прибыли путём манипулирования рынком. Это уголовщина, на которую ни правоохранители, ни регуляторы не обращают внимания
В любой стране с развитой рыночной экономикой таких манипуляторов бы давно пересажали. А у нас они становятся миллиардерами за счет обесценения доходов и сбережений всех остальных. И еще болтают про слишком мягкую денежную политику
Где-то на Уолл-стрит. За спекуляции сажают при другой модели экономики, вы что-то запутались.
Сорес започему-то не сидит,а рынком он манипулил сильно когда фунт ронял,да и России было горазло более веселые манипуляции чем сейчас-черный вторник и красный четверг,вот это было игра так игра
Посоветуйте книги про истории с манипуляциами фондовых рынков, и как на этом люди миллиарды зарабатывали
По какой статье УК собираетесь сажать шпекулянтов?
Не можешь увеличить экспорт - ограничь импорт. ЦБ в своём репертуаре
А что объективно может сделать ЦБ?
Это ведь не в полномочиях ЦБ?
Так же Тинькофф и накопительные счета 5% 🗿🗿🗿
Тинькофф тоже не поднял ставку по накопительным после июльского повышения?
при оплате про, а так то 3
"когда запихвзадовну, силуанова и прочих уже к стенке поставят с полной конфискацией всего у них и их родни до 5-го колена???!!!"
вот такие мысли у народа встречаю.
как считаете, адекватно будет?!
Т.е страну и экономику разваливает бункерный своими многоходовками, а претензии к Эльвире?
Летом 2022 года у неё истекал контракт, были слухи, что она хотела уйти в отставку, но, как сами видите, президент снова выдвинул её кандидатуру и её снова переизбрали. Так что претензии не совсем в ту сторону направляете. Набиуллину не защищаю, но ей и ЦБ сейчас приходится разгребать проблемы, которые прибавились после 24 февраля 2022 года
Она тут при чем? Можно искусственно усилить рубль, но тогда дыра в бюджете поглотит в себя всё и экономике настанет полный кирдык.
не поможет же
Ждем объяснений от Соловьева: "И чего такого сделал ЦБ? Вон в Аргентине ставка вообще 81%"
Открываем Закон о ЦБ: Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
✅ защита и обеспечение устойчивости рубля;
✅ обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации
Вот он и защищает и обеспечивает...)
Экономике кирдык! Производствам кирдык
Ага уже полтора года у всему и всем кирдык, ток чёт все живут
а ставку думаешь тогда для чего повышали? подумай лысой башкой
С 2014 года разорвана в клочья.
На пользу, по плану, новый рывок, ну вы поняли вобщем
После решения ЦБ по ставке доллар подорожал на ₽3,5 и вырос до ₽99
весьма ожидаемо :-)
А вчерашнее падение на ₽3,5 тоже было ожидаемо?
Ох, дед, наворотил ты, конечно...
Это лишь прелюдия, как и каждые предшествующие несколько лет.
До скольки отскок будет?
до 105 😂😂😂
Так, наверное, до 100+ обратно. Что изменилось-то по факту, от повышения ставки?
Теперь ипотека на ближайшие пол года под 15 % и потребы под 23
Круто если недвижка наконец в мск начнет дешеветь, но пока государство субсидирует хренас два.
у меня как была 4.2 так и осталась до октября ждет, сча ещё цена на новострйоку под такие новости шлепнется - вокруг
Не, ну так вы точно снизите курс рубля 😂
Заживем!!!
Снова считать неудобно((
Даёшь 60 рублей за бакс !
Так всё же хорошо:
https://youtu.be/4W8txeV7Ajs
Сейчас понесу рублики на вклад
Ага, виноваты, значит, буржуины-спекулянты.
Запретить и наказать!
Рынок недвижки рухнет? Малый бизнес закороется? Цены на продукты вырастут?
Конечно
Не рухнет, но ипотека от 12% это больно... Хотя тут некоторые усираются что такой волчий капитализм только на пользу, мол "выживут сильнейшие".
Всё правление ЦБ можно заменить на простой скрипт. На входе курс и инфляция, на выходе ставка рефинансирования.
Прозрачно, и денег можно сэкономить
Капец ты хейтер ЦБ
Авторов коментариев на VC тоже можно заменить на простой скрипт.
Но разве деньги которые просто лежат на счетах это не вред для экономики? Ведь лучше если люди ТРАТЯТ деньги, а не складывают их в "кубышку" сберегательных счетов, нет? Я всегда думал что деньги должны работать, циркулировать, как "кровь" экономики.
Но люди при всякой неопределенности будущего не хотят тратить деньги.
Когда у тебя будущее понятно, все стабильно, без шоков - люди тратят. Когда нихера непонятно - люди сберегают больше. Это логично
Не всегда. Нужен баланс
Чем больше люди тратят, тем больше инфляция. Плюс при слаборазвитом производстве товаров/оборудования будет отток денег за границу, что увеличит курс иностранной валюты и инфляцию еще сильнее
Прощай ипотека для обычных граждан
Да простую ипотеку никто и не берет. Все умудряются льготную брать.
будет на этой неделе 95, к концу следующей опять 100
Так он уже 97 и ползет к 98.
а он чижика съёл (ц)
дальше больше
А толку из пустого в порожнее???
"Анекдот про сантехника, когда он говорит: ууууу да вам не трубы надо менять, а всю систему".
Господи, кто придумал этот заголовок🥃🤯.
Повышение процентов по вкладам ожидать?)
После прошлого повышения в июле вроде как топ-10 банков не проигнорировали и подняли, хотя и в рамках 0,5-0,7%. Сейчас, по логике, тем более должны поднять, в том числе и по накопительным
Давай Тинькофф, повышай быстрее ставки по вкладам!
в прошлый раз через пару тройку дней подняли
В принципе билеты цб- это товар этой барахолки.
Поэтому ЦБ творит со своими билетами что хочет.
А то что россиян принудили пользоваться этим неликвидом как платежным средством и не стали создавать нормальные государственные деньги это, конечно трагедия, угрожающая нашему будущему
Ну что, какие ставки? Думаю, ща откатится немножко и стабилизируется на 90.
Поживем увидим, сейчас только ванговать)
Интересно , под какой процент сейчас будут давать кредиты ? 😅
Вы что хотите как в Украине, 25%?
Самая мякотка, что баксу похер)
Либерасты скажут - беда, патриоты - время новых возможностей.
Ну а мы двигаемся дальше.
Уважаемые эксперты есть вопрос. Недвижимость в таких случаях растет в цене или падает, с учетом, что ипотека для некоторых теперь стала немыслимой и покупательская способность уменьшилась?
недвижимость и бензин только растут, иногда замирая
С первичкой ничего не будет из-за льготной ипотеки. Вторичка не подешевеет, просто многие отложат продажу и покупку. Снимут объявления, количество предложения уменьшиться. Вторичка встанет.
12% уже не интересно, все ждут 20%
Комментарий удален модератором
Ну так мало они ее поставили. Полумеры так сказать. Поэтому рынок и ушел со смехом ...
Комментарий удален модератором
Превосходная работа, Эльвира Сахипзадовна!
Положительный рост ставки.
Отрицательный рост благосостояния.
Главное рост.
Доллар по 200 - до сих пор смешно?
Предполагаю, что обязательная продажа валютной выручки хотя-бы 50% дала бы более очевидный эффект. И ставку возможно бы не пришлось повышать. Но этот инструмент кому то видимо не нравится и ЦБ не идёт против этих интересов.