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Евгения Евсеева

ЦБ повысил ключевую ставку почти в полтора раза — до 12% годовых Статьи редакции

С июля 2023-го ставка — 8,5%.

  • ЦБ объявил о решении на внеочередном заседании, которое провёл на фоне ослабления рубля: 14 августа курс доллара превысил 100 рублей, евро — 110 рублей. Регулятор и до этого допускал повышение ставки — но на плановом заседании, которое состоится 15 сентября 2023 года.
  • Банк России объяснил, что повышение необходимо «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Также в ЦБ отметили, что усиливается инфляционное давление: на 7 августа 2023-го показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%.
  • «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт», — пояснили в ЦБ.
  • Следующее заседание пройдёт, как и планировалось, 15 сентября.
  • Рубль дешевеет с весны почти непрерывно, но в ЦБ отмечали, что «спасать» его не будут, а глава регулятора Эльвира Набиуллина называла плавающий курс «благом для экономики». При этом на фоне «волатильности финансовых рынков» ЦБ до конца 2023 года отказался от покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако рубль на это почти не отреагировал.
  • Официальные причины ослабления курса — спад экспорта и рост импорта. Но аналитики считают их «неубедительными». По их мнению, дело в оттоке капитала и финансовых спекуляциях, а спасти рубль от «обвала» можно, если ввести ограничения на вывод валюты и «наказать» игроков, которые систематически ставили на ослабление курса.
  • Ещё днём 14 августа ЦБ отмечал, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке.
  • Все опрошенные Forbes аналитики прогнозировали рост ставки — выше 10%, вплоть до 12%. Эксперты, с которыми пообщались «Ведомости», допускали повышение до 15%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле регулятор начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняли это умеренным ростом цен. В июле ЦБ впервые изменил ставку — повысил до 8,5%.

#новость #цб #ключеваяставка

13 356 просмотров
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208 комментариев
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 Зеленый самолетик

Ставка не повысилась а отошла на более выгодные рубежи

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sles

не рубежи, а высоты.

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1 комментарий
Ale K

*заняла более выгодную позицию

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2 комментария
Невкусно и грустно

Мне больше понравилось, что ставку подняли почти в полтора раза, а наш пациент по отношению к доллару почти никак не отреагировал %)

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2 комментария
Александр

Рубежи банановой республики.

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6 комментариев
Евгений Ковтун

Вышла на новый уровень

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Невероятный Блондин

Дислоцировалась на стратегические позиции

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Тот самый партизан

Если кратко: ипотека будет дороже, продукты будут дороже, кредиты будут дороже.
А заплатит за это всё простой русский Иван.

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S.Capusta

И как-то незаметно фразы: "накопил на новую Ладу", "отдохнул на море" снова стали означать, что ты успешен и богат.
Даже уже не средний класс, а буржуазия!

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Георгий Станков

Дорогой доллар - товары дорожают. Высокая ставка - товары дорожают. Теперь и дорогой доллар и высокая ставка, кайф

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Иван Заморев / zamorev4d

Я Иван и я за это платить не буду)

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like Perm

продукты не будут дороже - люди кони всё смешалось - лиж бы ляпнуть. Ставку для того и повысили чтоб цены потребительские не росли

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3 комментария
Невкусно и грустно

Передайте ̶И̶л̶ь̶и̶ч̶у̶ Сахипзадычу, нам и 20% по плечу!

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Андрей Макароне

а что по вкладам в скрепной валюте? тоже иксанут?

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1 комментарий
lakoros

А если ставку не повышать, продукты не станут дороже? и за это не заплатит русский Иван?

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Новиков Леонид

Всё-таки зря я вчера закупил USDT)))))

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Евгений Ярных

Ну вы конечно выбрали курс😅

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10 комментариев
Батищев Александр

Всегда выгодно покупать доллар, нет смысла угадывать день покупки. Чаще рубль упадет, чем вырастет

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jonewayne

А у меня сегодня зп, и я хотел поменять по 100+, не свезло

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11 комментариев
ЯжПрограммист

Почему зря, просто ждите новой паники

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Neva Home Cleaning

Надо купить всегда валюта !!!

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Приятель

Наконец-то ЦБ официально признал двузначную инфляцию.

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hakhagmon

так было не так давно 20%

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A V

На каждой волне девальвации рубля приближенные к денежным властям спекулянты получают гигантские прибыли путём манипулирования рынком. Это уголовщина, на которую ни правоохранители, ни регуляторы не обращают внимания
В любой стране с развитой рыночной экономикой таких манипуляторов бы давно пересажали. А у нас они становятся миллиардерами за счет обесценения доходов и сбережений всех остальных. И еще болтают про слишком мягкую денежную политику

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ЯжПрограммист

Где-то на Уолл-стрит. За спекуляции сажают при другой модели экономики, вы что-то запутались.

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2 комментария
dixi

Сорес започему-то не сидит,а рынком он манипулил сильно когда фунт ронял,да и России было горазло более веселые манипуляции чем сейчас-черный вторник и красный четверг,вот это было игра так игра

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Roberto Martinez

Посоветуйте книги про истории с манипуляциами фондовых рынков, и как на этом люди миллиарды зарабатывали

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Leo Uvarov

По какой статье УК собираетесь сажать шпекулянтов?

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Dima Alexeev

Не можешь увеличить экспорт - ограничь импорт. ЦБ в своём репертуаре

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Pushkareva Ekaterina

А что объективно может сделать ЦБ?

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11 комментариев
NeuroNoir

Это ведь не в полномочиях ЦБ?

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1 комментарий
Странный Игрок

Так же Тинькофф и накопительные счета 5% 🗿🗿🗿

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енот

Тинькофф тоже не поднял ставку по накопительным после июльского повышения?

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5 комментариев
неформат

при оплате про, а так то 3

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wlad wlad

"когда запихвзадовну, силуанова и прочих уже к стенке поставят с полной конфискацией всего у них и их родни до 5-го колена???!!!"
вот такие мысли у народа встречаю.
как считаете, адекватно будет?!

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Васисуалий Лоханкин

Т.е страну и экономику разваливает бункерный своими многоходовками, а претензии к Эльвире?

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1 комментарий
енот

Летом 2022 года у неё истекал контракт, были слухи, что она хотела уйти в отставку, но, как сами видите, президент снова выдвинул её кандидатуру и её снова переизбрали. Так что претензии не совсем в ту сторону направляете. Набиуллину не защищаю, но ей и ЦБ сейчас приходится разгребать проблемы, которые прибавились после 24 февраля 2022 года

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2 комментария
Роман?

Она тут при чем? Можно искусственно усилить рубль, но тогда дыра в бюджете поглотит в себя всё и экономике настанет полный кирдык.

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hakhagmon

не поможет же

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Вадимов Вадим

Ждем объяснений от Соловьева: "И чего такого сделал ЦБ? Вон в Аргентине ставка вообще 81%"

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Zoringer

Открываем Закон о ЦБ: Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
✅ защита и обеспечение устойчивости рубля;
✅ обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации
Вот он и защищает и обеспечивает...)

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Константин Лучко

Экономике кирдык! Производствам кирдык

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Жони Деп

Ага уже полтора года у всему и всем кирдык, ток чёт все живут

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6 комментариев
like Perm

а ставку думаешь тогда для чего повышали? подумай лысой башкой

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C. Steel

С 2014 года разорвана в клочья.

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Kudgi

На пользу, по плану, новый рывок, ну вы поняли вобщем

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sles

После решения ЦБ по ставке доллар подорожал на ₽3,5 и вырос до ₽99

весьма ожидаемо :-)

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C. Steel

А вчерашнее падение на ₽3,5 тоже было ожидаемо?

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3 комментария
Максим Неплох

Ох, дед, наворотил ты, конечно...

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Citizen X

Это лишь прелюдия, как и каждые предшествующие несколько лет.

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NeuroNoir

До скольки отскок будет?

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Aik Music

до 105 😂😂😂

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Заводная Лягуха

Так, наверное, до 100+ обратно. Что изменилось-то по факту, от повышения ставки?

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11 комментариев
Максим Степанов

Теперь ипотека на ближайшие пол года под 15 % и потребы под 23

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ЯжПрограммист

Круто если недвижка наконец в мск начнет дешеветь, но пока государство субсидирует хренас два.

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like Perm

у меня как была 4.2 так и осталась до октября ждет, сча ещё цена на новострйоку под такие новости шлепнется - вокруг

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Руслан Каспаров

Не, ну так вы точно снизите курс рубля 😂

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Vasiliy coconut

Заживем!!!

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Александр Кузьмин

Снова считать неудобно((

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Китайский умник

Даёшь 60 рублей за бакс !

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Svetlana Borisova

Так всё же хорошо:
https://youtu.be/4W8txeV7Ajs

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Энтони Лавджой

Сейчас понесу рублики на вклад

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Hox
спасти рубль от «обвала» можно, если ввести ограничения на вывод валюты и «наказать» игроков, которые систематически ставили на ослабление курса.

Ага, виноваты, значит, буржуины-спекулянты.
Запретить и наказать!

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Тоже хочу

Рынок недвижки рухнет? Малый бизнес закороется? Цены на продукты вырастут?

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Neva Home Cleaning

Конечно

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Cargo

Не рухнет, но ипотека от 12% это больно... Хотя тут некоторые усираются что такой волчий капитализм только на пользу, мол "выживут сильнейшие".

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5 комментариев
Dima Alexeev

Всё правление ЦБ можно заменить на простой скрипт. На входе курс и инфляция, на выходе ставка рефинансирования.

Прозрачно, и денег можно сэкономить

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NeuroNoir

Капец ты хейтер ЦБ

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2 комментария
C. Steel

Авторов коментариев на VC тоже можно заменить на простой скрипт.

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Cargo
При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.

Но разве деньги которые просто лежат на счетах это не вред для экономики? Ведь лучше если люди ТРАТЯТ деньги, а не складывают их в "кубышку" сберегательных счетов, нет? Я всегда думал что деньги должны работать, циркулировать, как "кровь" экономики.

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Garmonbon

Но люди при всякой неопределенности будущего не хотят тратить деньги.

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4 комментария
Михаил

Когда у тебя будущее понятно, все стабильно, без шоков - люди тратят. Когда нихера непонятно - люди сберегают больше. Это логично

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2 комментария
Владислав Брючко

Не всегда. Нужен баланс
Чем больше люди тратят, тем больше инфляция. Плюс при слаборазвитом производстве товаров/оборудования будет отток денег за границу, что увеличит курс иностранной валюты и инфляцию еще сильнее

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3 комментария
Dmitriy

Прощай ипотека для обычных граждан

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Dimitri

Да простую ипотеку никто и не берет. Все умудряются льготную брать.

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3 комментария
Mike Elkin

будет на этой неделе 95, к концу следующей опять 100

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Заводная Лягуха

Так он уже 97 и ползет к 98.

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7 комментариев
sles

а он чижика съёл (ц)

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bsiobko

дальше больше

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A V

А толку из пустого в порожнее???

"Анекдот про сантехника, когда он говорит: ууууу да вам не трубы надо менять, а всю систему".

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Vsevolod Oni

Господи, кто придумал этот заголовок🥃🤯.

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NoName

Повышение процентов по вкладам ожидать?)

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енот

После прошлого повышения в июле вроде как топ-10 банков не проигнорировали и подняли, хотя и в рамках 0,5-0,7%. Сейчас, по логике, тем более должны поднять, в том числе и по накопительным

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Антон Логинов

Давай Тинькофф, повышай быстрее ставки по вкладам!

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Михаил

в прошлый раз через пару тройку дней подняли

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Michael Velichko

В принципе билеты цб- это товар этой барахолки.
Поэтому ЦБ творит со своими билетами что хочет.
А то что россиян принудили пользоваться этим неликвидом как платежным средством и не стали создавать нормальные государственные деньги это, конечно трагедия, угрожающая нашему будущему

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Слегка Придурковатый

Ну что, какие ставки? Думаю, ща откатится немножко и стабилизируется на 90.

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Кузя

Поживем увидим, сейчас только ванговать)

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Unknown

Интересно , под какой процент сейчас будут давать кредиты ? 😅

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Алексей

Вы что хотите как в Украине, 25%?

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Михаил

Самая мякотка, что баксу похер)

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debil
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Genby

Либерасты скажут - беда, патриоты - время новых возможностей.
Ну а мы двигаемся дальше.

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Мистер Твистер

Уважаемые эксперты есть вопрос. Недвижимость в таких случаях растет в цене или падает, с учетом, что ипотека для некоторых теперь стала немыслимой и покупательская способность уменьшилась?

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Буратина

недвижимость и бензин только растут, иногда замирая

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Илья Дёмин

С первичкой ничего не будет из-за льготной ипотеки. Вторичка не подешевеет, просто многие отложат продажу и покупку. Снимут объявления, количество предложения уменьшиться. Вторичка встанет.

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2 комментария
James Bomond

12% уже не интересно, все ждут 20%

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Станислав

Ну так мало они ее поставили. Полумеры так сказать. Поэтому рынок и ушел со смехом ...

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Maksim Shcheglov

Превосходная работа, Эльвира Сахипзадовна!

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Александр Кайт

Положительный рост ставки.
Отрицательный рост благосостояния.
Главное рост.

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Иван Бирюков

Доллар по 200 - до сих пор смешно?

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Alex Lee

Предполагаю, что обязательная продажа валютной выручки хотя-бы 50% дала бы более очевидный эффект. И ставку возможно бы не пришлось повышать. Но этот инструмент кому то видимо не нравится и ЦБ не идёт против этих интересов.

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