«Точка» запустила инвестплатформу — так предприниматели смогут под процент вложиться в чужой бизнес Статьи редакции
Деньги пойдут на займы, которые ИП и юрлица берут в «Точке».
- «Точка» запустила платформу «Точка Инвестиции»: она работает по принципу краудлендинга — инвестор может одолжить бизнесу деньги под процент, заключив договор займа, сообщила компания.
- В договоре может быть несколько инвесторов — это минимизирует риски инвестиций, отмечают в «Точке». Оператор — ООО «Точка Инвестиции». Подключиться можно через личный кабинет в банке.
Сумму и срок инвестиций предприниматель выбирает самостоятельно, процентная ставка — от 5% до 15% годовых. При этом 5% — гарантированная, на случай, если кто-то не вернёт заём или итоговая доходность инвестиций будет меньше минимальной. В таком случае «Точка» выплатит деньги из резервного фонда. В сервисе можно будет увидеть ожидаемый доход от инвестиций в рублях.
- В компании отметили, что доходность в 5% установили до объявления ЦБ о повышении ключевой ставки. До 20 августа 2023 года «Точка» её пересчитает.
- Деньги, которые предприниматель направит на инвестиции, «Точка» вложит в займы своих клиентов — их берут ИП и юрлица для выполнения госзаказов, покупки оборудования, увеличения оборота и других задач. Деньги вкладывают в нескольких заёмщиков — чтобы диверсифицировать инвестиции.
- Всех клиентов, которые получают деньги инвесторов, проверяют: изучают кредитную историю, участие в судебных делах, данные о банкротстве. Если есть хоть один «сигнал», что заёмщик не вернёт деньги, — он их не получит.
- Инструмент уже протестировали предприниматели, отмечают в «Точке»: через сервис сделали 500 инвестиций. Главным преимуществом они посчитали помощь другому бизнесу, так как «деньги на развитие получить бывает непросто».
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Помнится уже было пару подобных проектов от альфы поток и у сбера, что то было.
и где они?
а все от того, что банки перекидывали все риски и заботы на инвесторов, а сами тупо стригли %% за посреднечество.
По потоку от альфы у меня получилось -5% от суммы вложения за год.
Поток существует и дает 19%
мой опыт дал -минус 5% за год.
А миша знает что ты под его данными зарегистрировался?)
Процентная ставка от 5 до 15. При этом банки предлагают кредиты от 18 до 39. А с завтрашнего дня наверное еще выше будет. Щедрость за наш счет? Риски невозврата тоже за наш счет?
Банк получит свои 18 - 39, просто проценты банку оплатят в складчину дающий и берущий )) так как заемщики в одиночку под 39 уже не тянут
Через неделю...
Которые я внёс в капитал
они утонули
И да, почему при ставке цб в 12, я должен давать под 5? Проще купить валюту или тупо депозит. Если понадобятся деньги всегда можно закрыть депозит или продать валюту, но займ быстро не заберешь
Так в статье же указано - минимальная ставка 5% была установлена ранее, ее пересчитают. Или вы думаете, что сегодня ЦБ поменял ставку и все мгновенно за доли секунды побежали всё исправлять?
Альфа поток. Модуль деньги.
У них тоже самое так называется да?
Да, везде дефолты
Поток работает
С кучей дефолтов, и средним результатом инвестора около нуля
В 2014 ещё - один из проектов ФРИИ такое запускал - забыл название.. так что банки тут вообще сбоку - просто прогоняют через себя с меньшими рисками
Вот Точке всегда всего хорошего желаю, но инвестировать нынче в неведомые бизнесы, которые разлетаются ежесекундно.
5% это гораздо меньше ставки ЦБ РФ до ее обновления. Проще на депозит положить, чем играть в очередную лотерею.
В Альфа-банк вроде аналогичная платформа сдохла из-за неадекватных проектов
Поток жив, но отделился от Альфы. Видимо чтобы не ассоциировать себя со скамом
Заходил пару раз, видел там нереальный треш.. реальных бизнесов нет
дайте денег и больше вы их не увидите - чудесная идея
5% сверху это "не увидите"?
12% )
И что? Была и 20% и 7.5%..
Тут же развилка от 25% в хорошем до 5% в плохом
Соловьев перелогинься- скучно
На проекте с 15.08.23... Кто бы говорил
чем ты гордишься что с 2018 года занимаешься херней просиживая штаны в каментах ) - иди работай
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