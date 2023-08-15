Деньги
Евгения Евсеева

«Точка» запустила инвестплатформу — так предприниматели смогут под процент вложиться в чужой бизнес Статьи редакции

Деньги пойдут на займы, которые ИП и юрлица берут в «Точке».

  • «Точка» запустила платформу «Точка Инвестиции»: она работает по принципу краудлендинга — инвестор может одолжить бизнесу деньги под процент, заключив договор займа, сообщила компания.
  • В договоре может быть несколько инвесторов — это минимизирует риски инвестиций, отмечают в «Точке». Оператор — ООО «Точка Инвестиции». Подключиться можно через личный кабинет в банке.

  • Сумму и срок инвестиций предприниматель выбирает самостоятельно, процентная ставка — от 5% до 15% годовых. При этом 5% — гарантированная, на случай, если кто-то не вернёт заём или итоговая доходность инвестиций будет меньше минимальной. В таком случае «Точка» выплатит деньги из резервного фонда. В сервисе можно будет увидеть ожидаемый доход от инвестиций в рублях.

  • В компании отметили, что доходность в 5% установили до объявления ЦБ о повышении ключевой ставки. До 20 августа 2023 года «Точка» её пересчитает.
  • Деньги, которые предприниматель направит на инвестиции, «Точка» вложит в займы своих клиентов — их берут ИП и юрлица для выполнения госзаказов, покупки оборудования, увеличения оборота и других задач. Деньги вкладывают в нескольких заёмщиков — чтобы диверсифицировать инвестиции.
  • Всех клиентов, которые получают деньги инвесторов, проверяют: изучают кредитную историю, участие в судебных делах, данные о банкротстве. Если есть хоть один «сигнал», что заёмщик не вернёт деньги, — он их не получит.
  • Инструмент уже протестировали предприниматели, отмечают в «Точке»: через сервис сделали 500 инвестиций. Главным преимуществом они посчитали помощь другому бизнесу, так как «деньги на развитие получить бывает непросто».

#новость #точка #инвестиции

2544 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 under construction

Помнится уже было пару подобных проектов от альфы поток и у сбера, что то было.
и где они?

а все от того, что банки перекидывали все риски и заботы на инвесторов, а сами тупо стригли %% за посреднечество.

По потоку от альфы у меня получилось -5% от суммы вложения за год.

Ответить
Развернуть ветку
Миша инвестирует

Поток существует и дает 19%

Ответить
Развернуть ветку
under construction

мой опыт дал -минус 5% за год.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

А миша знает что ты под его данными зарегистрировался?)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

Процентная ставка от 5 до 15. При этом банки предлагают кредиты от 18 до 39. А с завтрашнего дня наверное еще выше будет. Щедрость за наш счет? Риски невозврата тоже за наш счет?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Банк получит свои 18 - 39, просто проценты банку оплатят в складчину дающий и берущий )) так как заемщики в одиночку под 39 уже не тянут

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanoff

Через неделю...

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Которые я внёс в капитал

Ответить
Развернуть ветку
доллар по 100

они утонули

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

И да, почему при ставке цб в 12, я должен давать под 5? Проще купить валюту или тупо депозит. Если понадобятся деньги всегда можно закрыть депозит или продать валюту, но займ быстро не заберешь

Ответить
Развернуть ветку
Artem Semenovykh

Так в статье же указано - минимальная ставка 5% была установлена ранее, ее пересчитают. Или вы думаете, что сегодня ЦБ поменял ставку и все мгновенно за доли секунды побежали всё исправлять?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Храмченко

Альфа поток. Модуль деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Рус Рус

У них тоже самое так называется да?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Храмченко

Да, везде дефолты

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Поток работает

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Remizov

С кучей дефолтов, и средним результатом инвестора около нуля

Ответить
Развернуть ветку
Serge Schukin

В 2014 ещё - один из проектов ФРИИ такое запускал - забыл название.. так что банки тут вообще сбоку - просто прогоняют через себя с меньшими рисками

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот Точке всегда всего хорошего желаю, но инвестировать нынче в неведомые бизнесы, которые разлетаются ежесекундно.

Ответить
Развернуть ветку
ingeniare

5% это гораздо меньше ставки ЦБ РФ до ее обновления. Проще на депозит положить, чем играть в очередную лотерею.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

В Альфа-банк вроде аналогичная платформа сдохла из-за неадекватных проектов

Ответить
Развернуть ветку
Mr. Anderson

Поток жив, но отделился от Альфы. Видимо чтобы не ассоциировать себя со скамом

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Заходил пару раз, видел там нереальный треш.. реальных бизнесов нет

Ответить
Развернуть ветку
доллар по 100

дайте денег и больше вы их не увидите - чудесная идея

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Remizov

5% сверху это "не увидите"?

Ответить
Развернуть ветку
доллар по 100

12% )

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Remizov

И что? Была и 20% и 7.5%..

Тут же развилка от 25% в хорошем до 5% в плохом

Ответить
Развернуть ветку
доллар по 100

Соловьев перелогинься- скучно

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Remizov

На проекте с 15.08.23... Кто бы говорил

Ответить
Развернуть ветку
доллар по 100

чем ты гордишься что с 2018 года занимаешься херней просиживая штаны в каментах ) - иди работай

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
30 комментариев
null