Сумму и срок инвестиций предприниматель выбирает самостоятельно, процентная ставка — от 5% до 15% годовых. При этом 5% — гарантированная, на случай, если кто-то не вернёт заём или итоговая доходность инвестиций будет меньше минимальной. В таком случае «Точка» выплатит деньги из резервного фонда. В сервисе можно будет увидеть ожидаемый доход от инвестиций в рублях.