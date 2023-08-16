{"id":14053,"url":"\/distributions\/14053\/click?bit=1&hash=cdc003434f12dc2c3264dd2b507b50296f765980530c440119c88b058071494a","title":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u041f\u0414\u0414 \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432? ","buttonText":"\u041e\u0431\u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"28e1338e-fe5a-5994-bd2b-8b61e2e05d15"}
Деньги
Евгения Евсеева

День 539: Hugo Boss допустил продажу магазинов в России, в Иране заявили о готовности отменить визы для россиян Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2464 просмотров
Шираз, Иран. Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 августа: 97,42 рубля (на 3,61 рубля меньше, чем 15 августа), евро — 106,57 (на 4,11 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:53 мск: доллар — 97,2 рубля, евро— 106,06 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 97,38 рубля, евро — 106,36 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 98,09 рубля.

Банк для бизнеса «Бланк» после повышения ключевой ставки ЦБ решил с 16 августа повысить ставку по депозиту «Овернайт» на 3 п.п. — с 6% до 9%, рассказали в компании. Она доступна всем клиентам. «Овернайт» — краткосрочный депозит, где проценты начисляются каждую ночь, пока средства находятся на счету.

Кто и как адаптируется

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранские власти готовы пойти на отмену визового режима с Россией. По его словам, иранские власти уже работают над этим.

Купить рекламу Отключить

Топ-менеджеры российского подразделения Faurecia — одного из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем — в конце июня создали компанию «Формат Инвест». Как рассказывают собеседники «Коммерсанта», с её помощью они намерены купить активы французской группы и перезапустить их. О планах уйти из России Faurecia объявила в начале 2023 года: компания ссылалась в том числе на прекращение работы иностранных автоконцернов.

Немецкий концерн Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведёт переговоры о продаже своих активов (магазины) и обязательств в стране, говорится в отчёте компании за первую половину 2023 года.

Контекст

Forbes разбирается, как повышение ключевой ставки ЦБ до 12% повлияет на российский фондовый рынок.

«Ведомости» рассуждают, как решение регулятора скажется на депозитах, рубле, инфляции и всей экономике. Коротко — продукты банков подорожают, инфляция уложится в прогнозы ЦБ, но рублю нужны другие стимулы.

Доля зарубежных препаратов на российском рынке по итогам первой половины 2023 года остаётся на уровне аналогичного периода 2021-го и составляет 34%, по подсчётам маркетингового агентства DSM Group. По итогам первых шести месяцев 2022 года доля импортных лекарств составляла 35%.

Новости предыдущего дня, 15 августа — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
 Ale K

Какая положительная новость, раньше только это и останавливало при желании посетить Иран

Ответить
Развернуть ветку
Danil Korolev

Типично русско-имперское пренебрежительное отношение к другим культурам и цивилизациям. В том числе о наследнике персидской империи

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Марсель

Ахаххахах бля

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Новость сама по себе неплохая, но возникает вопрос. На чем летать?
Что у нас, что у них с авиапарком не очень..
И что там будет с визами в Израиль, после посещения Ирана?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Хуго Боссу нужно просто крупный заказ на пошив формы для ВС дать. Опыт-то имеется, лол.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Смешная шютка

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

А может лучше Босс пускай останется а Иранскую «дружбу» отменим?

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Так вроде они и не собираются уходить, раз хотят оставить оптовые поставки. Это CK ушли полностью.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
xdvmx

Возможно в скором будущем и в северную корею отдыхать поедем)

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

У меня друг там был, совок совком говорит

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Leonid Bushuev

Перелет дорогой. А так, почему бы и нет? Я бы съездил, посмотрел бы своими глазами.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мейрам Сагунов

Единственный помпезный отель в столице лет тридцать никак не достроют

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Гойда!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карташов

Теперь на отдых только в Иран, смотреть на боеголовки

Ответить
Развернуть ветку
Егор Корницкий

Доброе утро 💯🎵
Запевай утреннюю песню как все у нас плохо)))

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Держи, ты обронил

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Ты на фронте уже ? Или отмазали и такой позитивный

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Я уже просто жду возврат вещевых и радиорынков с платным входом, как это было в постсовке.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Зачем ждать? Делай!

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Dozent

На горбушке тоже был платный вход?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Роман Величкин
инфляция уложится в прогнозы ЦБ

Как, как это возможно? У нас в регионе бензин подорожал больше чем на 5 рублей. Это около 10-12% роста.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Вам не повезло

Ответить
Развернуть ветку
сергей мартынов

Был в Иране , плюсы и минусы: дешево гостиницы но пять звёзд нет, а 4 только на троечку. Бренды есть всего мира , но всё потделка, поменять валюты можно, но приходить надо с рюкзаком , так как за что баксов получишь пять килограмм местных денег . Можно путешествовать, но не по всему Ирану, так как завидев иностранца не в Тегеране часто проверяют документы. Купаться можно, но только одному, дама твоя должна купаться на другом пляже. На автобусе можно ехать загород, но на границах городов автоматчики шмонают багаж. Купить золото можно, но оно дороже в полтора раза чем у нас. Много исторических мест, но они заброшены. И тд. И тп.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Звучит как тизер, или уже трейлер

Ответить
Развернуть ветку
неформат

пот_делки они такие

Ответить
Развернуть ветку
Artur Golitsyn

Ездил в Иран год назад. Со многим соглашусь, но кое-какие пункты спорные.
Документы у меня не проверяли ни разу - я посетил, кроме Тегерана, Исфахан, Шираз, Абузейдабад и нигде ни разу вообще не встретил полицейского. Багаж не шмонали ни разу, хотя на автобусах мы ездили часто.

Ответить
Развернуть ветку
Noname

Отмена виз для россиян это удар по режиму путина, ведь наивные россияне поехав в Иран поймут что так жить они не хотят. Ждем также туры по дружественной Северной Корее, так сказать для тех кто хочет заглянуть в светлое будущее.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Россияне поймут, что жить так не хотят, вернутся в свою благоустроенную страну и вздохнут с облегчением

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Невероятный Блондин

О!
А вот и нативная рекламная интеграция ))

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
отмену визового режима

Россия и Иран братья на век

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Навек".

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
911

Еее, иранские братушки!

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

У Ирана с РФ отношения построены на прагматизме, обменка военкой. Они за дроны тоже получили чертежи, скорее всего каких-то ракет

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Калмыков

Безвизовый режим с Ираном, прорыв

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

А с КНДР когда уже?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
51 комментарий
null