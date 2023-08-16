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Шираз, Иран. Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 августа: 97,42 рубля (на 3,61 рубля меньше, чем 15 августа), евро — 106,57 (на 4,11 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:53 мск: доллар — 97,2 рубля, евро— 106,06 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 97,38 рубля, евро — 106,36 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 98,09 рубля.

Банк для бизнеса «Бланк» после повышения ключевой ставки ЦБ решил с 16 августа повысить ставку по депозиту «Овернайт» на 3 п.п. — с 6% до 9%, рассказали в компании. Она доступна всем клиентам. «Овернайт» — краткосрочный депозит, где проценты начисляются каждую ночь, пока средства находятся на счету.

Кто и как адаптируется

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранские власти готовы пойти на отмену визового режима с Россией. По его словам, иранские власти уже работают над этим.

Топ-менеджеры российского подразделения Faurecia — одного из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем — в конце июня создали компанию «Формат Инвест». Как рассказывают собеседники «Коммерсанта», с её помощью они намерены купить активы французской группы и перезапустить их. О планах уйти из России Faurecia объявила в начале 2023 года: компания ссылалась в том числе на прекращение работы иностранных автоконцернов.

Немецкий концерн Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведёт переговоры о продаже своих активов (магазины) и обязательств в стране, говорится в отчёте компании за первую половину 2023 года.

Контекст

Forbes разбирается, как повышение ключевой ставки ЦБ до 12% повлияет на российский фондовый рынок.

«Ведомости» рассуждают, как решение регулятора скажется на депозитах, рубле, инфляции и всей экономике. Коротко — продукты банков подорожают, инфляция уложится в прогнозы ЦБ, но рублю нужны другие стимулы.

Доля зарубежных препаратов на российском рынке по итогам первой половины 2023 года остаётся на уровне аналогичного периода 2021-го и составляет 34%, по подсчётам маркетингового агентства DSM Group. По итогам первых шести месяцев 2022 года доля импортных лекарств составляла 35%.