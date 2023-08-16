День 539: Hugo Boss допустил продажу магазинов в России, в Иране заявили о готовности отменить визы для россиян Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 августа: 97,42 рубля (на 3,61 рубля меньше, чем 15 августа), евро — 106,57 (на 4,11 рубля меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 98,09 рубля.
Банк для бизнеса «Бланк» после повышения ключевой ставки ЦБ решил с 16 августа повысить ставку по депозиту «Овернайт» на 3 п.п. — с 6% до 9%, рассказали в компании. Она доступна всем клиентам. «Овернайт» — краткосрочный депозит, где проценты начисляются каждую ночь, пока средства находятся на счету.
Кто и как адаптируется
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранские власти готовы пойти на отмену визового режима с Россией. По его словам, иранские власти уже работают над этим.
Топ-менеджеры российского подразделения Faurecia — одного из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем — в конце июня создали компанию «Формат Инвест». Как рассказывают собеседники «Коммерсанта», с её помощью они намерены купить активы французской группы и перезапустить их. О планах уйти из России Faurecia объявила в начале 2023 года: компания ссылалась в том числе на прекращение работы иностранных автоконцернов.
Немецкий концерн Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведёт переговоры о продаже своих активов (магазины) и обязательств в стране, говорится в отчёте компании за первую половину 2023 года.
Контекст
Forbes разбирается, как повышение ключевой ставки ЦБ до 12% повлияет на российский фондовый рынок.
«Ведомости» рассуждают, как решение регулятора скажется на депозитах, рубле, инфляции и всей экономике. Коротко — продукты банков подорожают, инфляция уложится в прогнозы ЦБ, но рублю нужны другие стимулы.
Доля зарубежных препаратов на российском рынке по итогам первой половины 2023 года остаётся на уровне аналогичного периода 2021-го и составляет 34%, по подсчётам маркетингового агентства DSM Group. По итогам первых шести месяцев 2022 года доля импортных лекарств составляла 35%.
Новости предыдущего дня, 15 августа — здесь.
Какая положительная новость, раньше только это и останавливало при желании посетить Иран
Типично русско-имперское пренебрежительное отношение к другим культурам и цивилизациям. В том числе о наследнике персидской империи
Ахаххахах бля
Новость сама по себе неплохая, но возникает вопрос. На чем летать?
Что у нас, что у них с авиапарком не очень..
И что там будет с визами в Израиль, после посещения Ирана?
Хуго Боссу нужно просто крупный заказ на пошив формы для ВС дать. Опыт-то имеется, лол.
Смешная шютка
А может лучше Босс пускай останется а Иранскую «дружбу» отменим?
Так вроде они и не собираются уходить, раз хотят оставить оптовые поставки. Это CK ушли полностью.
Возможно в скором будущем и в северную корею отдыхать поедем)
У меня друг там был, совок совком говорит
Перелет дорогой. А так, почему бы и нет? Я бы съездил, посмотрел бы своими глазами.
Единственный помпезный отель в столице лет тридцать никак не достроют
Гойда!
Теперь на отдых только в Иран, смотреть на боеголовки
Доброе утро 💯🎵
Запевай утреннюю песню как все у нас плохо)))
Держи, ты обронил
Ты на фронте уже ? Или отмазали и такой позитивный
Я уже просто жду возврат вещевых и радиорынков с платным входом, как это было в постсовке.
Зачем ждать? Делай!
На горбушке тоже был платный вход?
Как, как это возможно? У нас в регионе бензин подорожал больше чем на 5 рублей. Это около 10-12% роста.
Вам не повезло
Был в Иране , плюсы и минусы: дешево гостиницы но пять звёзд нет, а 4 только на троечку. Бренды есть всего мира , но всё потделка, поменять валюты можно, но приходить надо с рюкзаком , так как за что баксов получишь пять килограмм местных денег . Можно путешествовать, но не по всему Ирану, так как завидев иностранца не в Тегеране часто проверяют документы. Купаться можно, но только одному, дама твоя должна купаться на другом пляже. На автобусе можно ехать загород, но на границах городов автоматчики шмонают багаж. Купить золото можно, но оно дороже в полтора раза чем у нас. Много исторических мест, но они заброшены. И тд. И тп.
Звучит как тизер, или уже трейлер
пот_делки они такие
Ездил в Иран год назад. Со многим соглашусь, но кое-какие пункты спорные.
Документы у меня не проверяли ни разу - я посетил, кроме Тегерана, Исфахан, Шираз, Абузейдабад и нигде ни разу вообще не встретил полицейского. Багаж не шмонали ни разу, хотя на автобусах мы ездили часто.
Отмена виз для россиян это удар по режиму путина, ведь наивные россияне поехав в Иран поймут что так жить они не хотят. Ждем также туры по дружественной Северной Корее, так сказать для тех кто хочет заглянуть в светлое будущее.
Россияне поймут, что жить так не хотят, вернутся в свою благоустроенную страну и вздохнут с облегчением
О!
А вот и нативная рекламная интеграция ))
Россия и Иран братья на век
"Навек".
Еее, иранские братушки!
У Ирана с РФ отношения построены на прагматизме, обменка военкой. Они за дроны тоже получили чертежи, скорее всего каких-то ракет
Безвизовый режим с Ираном, прорыв
А с КНДР когда уже?