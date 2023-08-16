У Bank of Ireland произошёл сбой — клиенты без денег на счету могли вывести на кошелёк €1000 и снять в банкомате Статьи редакции
Ошибку уже исправили, а клиентов банк предупредил, что всё равно спишет с них деньги.
- 15 августа у одного из крупнейших банков Ирландии — Bank of Ireland произошёл сбой, пишет The Guardian. Пользователи жаловались, что не могут перевести деньги, а банк сообщил, что возникла ошибка с сайтом и приложением.
- Чуть позже клиенты обнаружили, что сбой позволяет им перевести €1000 (около $1090) на счёт в Revolut, а затем снять в банкомате — даже если на счету в банке нет средств. Когда новость об этом распространилась, люди начали выстраиваться в очереди перед банкоматами. Полиция Ирландии заявляла, что ей известно о «проблемах, связанных с трудностями у одной финансовой организации» и «необычной активности».
- Bank of Ireland предупредил клиентов, что любые деньги, снятые в банкомате или переведённые на другой кошелёк во время сбоя, всё равно будут списаны со счетов. 16 августа банк сообщил, что проблему исправили, и принёс извинения клиентам. Revolut уточнял, что «изучает» новости о возможности перевести деньги из Bank of Ireland на счёт у финтех-компании.
- Сколько ирландцев успели снять деньги и в какую сумму банк оценил ущерб — пока не уточняется.
- В июле 2023 года FT рассказала об изъяне в платёжной системе Revolut в США, который позволил злоумышленникам украсть $20 млн в 2022-м. При отклонении некоторых транзакций сервис по ошибке возмещал средства из своих денег. Часть украденного в итоге удалось вернуть.
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В этом весь пи*дец банковской системы Ирландии. Это доподобный колхоз со стрёмными приложениями и дуопольным отношением к клиентам. Из страны сейчас уходит 3 банка и по итогу для ритейл пользователей остаётся 3-4 банка на всю страну. Хорошо что револют наконец получил лицензию, надеюсь всё на него перейдут и это гавно старое разорится.
Тут и население то всего 5 миллионов. В целом 3-4 банка на ритейл вполне достаточно. При необходимости есть монобанки или иностранные банки работающие с клиентами. В чём я особенно согласен, так в том, что тут банковская система колхозная
В Грузии, Армении, Кипре, Мальте, Черногории на меньшее число населения больше 10 банков.
Да, просто банки допотопные, я бы не сказал что это поломка, просто особенность работы системы, не обновляют счет в рилтайме, в Чехии тоже такое у Сбера было, причём на регулярной основе
То ли дело православный аналоговнетный Тиньков, который год назад в течение суток позволял клиентам зарабатывать на схеме рубли-фунты-доллары-рубли.
Но как же так, ведь это просвещенная эльфийская Европа? Там все соблюдают законы, переходят дорогу только на зеленый и ни за что и никогда не подумают нажиться на баге в системе банка.
Молодец, заработал свои 15 центов
А по фактам есть что сказать, чтобы без шаблонной аппеляции к промытости.
Потанин-банк уже связался с коллегами в Ирландии и предложил консультационные услуги в составлении исков о неосновательном обогащении?
У «Здоровых» банков происходят сбои - начисляются деньги.
У остальных происходят сбои - списываются деньги.
🤔
(C) Джейсон Стэтхэм
Интересно, если у клиента не было на счёте средств, перевел 1000 евро на счет в Револют и снял, а далее решил не быть клиентом банка. Как банк заберет свои бабки?
Подаст в полицию как кража (на счету же денег не было и клиент это знал, если сам не вернет после извещения), тк факт на лицо, у всех деньги заберут, тк все клиенты верифицированы
Я вот не помню есть ли у меня на альфе сто рублей или нет. Если зайду и увижу там сто рублей и выведу, а окажется это баг банка, меня что посадют?
уголовка для сумм ниже 2500 руб не предусмотрена
можешь спать спокойно.
Если докажут, что знали и это был умысел - то посадят, есть реальные истории.
Вроде была такая - у сберовского банкомата был баг и при запросе 5к рублей он выдавал 10к, а со счета списывал 5к.
Кто-то это продавал и гонял 5к рублей по кругу. Реально посадили.
Но если бы разово снял 5к или разово снял 100к - думаю обошлось бы без посадки.
сразу в суд в любом случае никто не пойдет. Тебе пришлют инфо о том, что надо бы вернуть эти 100 рублей, т.к. это была ошибка
Стоимость судебных тяжб в таких масштабах банк потянет?
Через суд, очевидно же
Эксперимент по безусловному доходу)
Вспомнил фильм Изобретение лжи, где мужик пришел и попросил 500 бачей в банке и ему дали
Тоже мне новость, у чешского Сбера когда он ещё был, по выходным вне банковских часов, баланс тоже не обновлялся и можно было тратить сколько угодно, потом правда можно было в минус жесткий уйти.
Безграмотность людей, поражает, дол**ебы одним словом
А смысл? Всё равно потом всё пересчитают и запишут в долг.
Круто
прям как в России когда с курсом у одного жетлого косяк был 😁
Надеюсь все кто мог и хотел воспользовались акцией...
Когда мы на мир перешли я иисусу христу молился чтоб у нас такие сбои не были, уголовная отвественность гарант ценности валюты.
Побольше бы таких поломок
Неееет, ну почему я не клиент банка Ирландии 😭😢
На что интересно они рассчитывали, что не придется возвращать? Это как рекламные посты в ТГ, как ребята якобы макбуки за 2000 рублей забирали
Ирландская удача
Там камер не хватит всех посадить, кто решил бабки вывести. Да и отдавать их можно годами ... мол есть 10 евро сейчас. отдаю долг. В следующем месяце еще 10 отправлю
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