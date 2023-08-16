Правительство обсуждает возврат к обязательной продаже 80-90% валютной выручки экспортёрами — СМИ Статьи редакции
Совещание с Владимиром Путиным по ужесточению валютного контроля состоится 16 августа, говорят источники.
- По данным пяти источников Reuters, меры могут ввести «в любой момент». Обсуждается принудительная продажа до 90% валютной выручки, говорит один из собеседников. Другой рассказывает о диапазоне в 80-90% и продаже в течение 70-90 дней после экспорта товаров.
- Среди других мер — запрет на выплату дивидендов за границу и субсидирование импорта или лишение экспортёров, которые не будут следовать требованиям, мер государственной поддержки.
- Источники Financial Times сообщают, что президент Владимир Путин рассмотрит предложения Минфина по усилению валютного контроля 16 августа. Среди них продажа 80% валютной выручки в течение 90 дней после её получения. Компаниям, которые не выполнят требования, откажут в госсубсидиях. Источники «Ведомостей» подтверждают, что совещание состоится в этот день.
- Также ведомство предлагает ввести запрет на выплату дивидендов за границу, отменить импортные субсидии, ограничить сделки с валютными свопами и сократить объём иностранной валюты, которые экспортёры могут выводить из России.
- О том, что российские власти обсуждают с экспортёрами продажу валютной выручки, 15 августа со ссылкой на источники писал Bloomberg. По данным издания, вопрос поднимали на заседании правительства с бизнесом, но решение не приняли. Следующая встреча должна состояться «до конца недели», говорили источники.
- Позже в тот же день «Интерфакс» рассказал, что встреча прошла 14 августа, на ней правительство попросило компании «активизировать продажу валюты в рынок», а также отчитаться об объёмах этих продаж.
- По словам одного из источников издания, «встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки среди компаний» и возможном использовании «посредников», в связи с чем обсуждали возможность ввести мониторинг накоплений валюты за границей. Если эти меры «не дадут эффекта» — власти готовы вернуть обязательную продажу от 70% до 90% валютной выручки.
- Также рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в «дружественные» юрисдикции, запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также других сделок, которые можно классифицировать как вывод капитала за границу, говорят источники «Интерфакса». Если экспортёры будут уклоняться от «возврата выручки», им грозят ограничения предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки.
- В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней. Продавать нужно было любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ. Можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
- В апреле срок продажи увеличили до 60 дней, в мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. В июне Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю должна была определять правкомиссия. В июне его отменили полностью.
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А никого уже не удивляет тот факт, что о планах нашего правительства мы узнаем из СМИ недружественных стран?
Нет конечно! Где нам ещё новости узнавать то? У нас же СМИ больше не осталось...
Удивляет цирк который устроили, ЦБ и минфин саботируя экономику страны, дождались роста цен и инфляции а теперь изображают бурную деятельности, а нужно было уже на 85р меры предпринимать. Очевидно что специально ждали, закупились по 50р за $ потом разгружались на 100, сейчас небось в шорте по баксу...
Я уже ничему не удивляюсь.
Больше скажу, уже устал удивляться.
Скоро будем как тот чувак из американских горок.
какая разница все равно скоро в армию
Нас уже ничем не удивишь, как мне кажется
Откуда вообще взялась валютная выручка? Разве президент не сказал, что мы за рубли теперь продаём нефть и газ? Ещё в прошлом году.
В том и дело, что твёрдой валюты нет, только жидкая))
Там если почитать, то никакого "Покупка токмо за рубли" нет) все реально за баксы как продавали, так и продавали
только за рубли но рублей ни у кого нет
это говорили про ЕС, туда уже нефть не продают,
Китай и Индия не за рубли покупают
Пенсионный возраст 100.
Курс доллара 100.
Зарплата 100.
Захуярить все по 100.
Зато считать удобно.
Штраф за любую провинность - 100.
Ещё процент проголосовавших, по традиции, 146
все верно кроме пенсионного возраста - 150
пытаются вернуть курс к 85 хотя бы
Они скорее пенсионный возраст к этим цифрам подведут.
обязать продавать по 75!
Ждём доллар по 50
Юлия Цепляева все еще ждет по 35)))
Ну допустим до выборов вернет обязательную продажу и цб даже ставку еще несколько раз поднимет, а дальше что?
Всё...
Так хотя б до выборов курс будет норм)
Демократия даже до сих пор плюсы дает ахах
Их разве еще выплачивают нерезидентам?
Стратег, стратег! Я - тактик.
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура
Перед смертью не надышишься
все правильно делает наш президент и попробуйте сказать что нет
Если вас держат в заложниках моргните 2 раза
Бля, дайте роялти получить и обменять, потом вводите. Итак грустно стало c курсом :(
Обсуждения растянутся на целых 2 часа и завершаться единогласным принуждением? Молодцы.
Хоть бы хоть бы
если сделают, это будет первая тема Путина идея за последние хх лет
дальше - запрет доллара конфискация мобилизация ГУЛАГ
Так, если так все почему вы в рф?
наконец то СССР
10% чтоб залить горе было ЧЕМ
О!
Надо, а то совсем скатимся. Если поможет вернуть к стабильным 50-60р за доллар то готов и принудительную консервацию всех платежей в национальную валюту поддержать (как в некоторых странах сделано) .
Капец ты умный
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Пора валюту мне видимо продавать. Дальше курс будет ниже некоторое время
Оставшимся западным компаниям будет по кайфу работать в таких условиях, не просто же так они остались)
Это хорошо, после этого опустят ключевую ставку, и для производства будут доступны инвестиции (кредиты)…давно пора подприжать экспортеров
вы правы - путин наш рулевой а кто не согласен - тот будет отвечать
Тот момент когда выдернуть не откуда а срочно надо
Баскетболист как всегда всех переиграл! Стратег и точка!
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура