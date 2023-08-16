Деньги
Евгения Евсеева

Правительство обсуждает возврат к обязательной продаже 80-90% валютной выручки экспортёрами — СМИ Статьи редакции

Совещание с Владимиром Путиным по ужесточению валютного контроля состоится 16 августа, говорят источники.

  • По данным пяти источников Reuters, меры могут ввести «в любой момент». Обсуждается принудительная продажа до 90% валютной выручки, говорит один из собеседников. Другой рассказывает о диапазоне в 80-90% и продаже в течение 70-90 дней после экспорта товаров.
  • Среди других мер — запрет на выплату дивидендов за границу и субсидирование импорта или лишение экспортёров, которые не будут следовать требованиям, мер государственной поддержки.
  • Источники Financial Times сообщают, что президент Владимир Путин рассмотрит предложения Минфина по усилению валютного контроля 16 августа. Среди них продажа 80% валютной выручки в течение 90 дней после её получения. Компаниям, которые не выполнят требования, откажут в госсубсидиях. Источники «Ведомостей» подтверждают, что совещание состоится в этот день.
  • Также ведомство предлагает ввести запрет на выплату дивидендов за границу, отменить импортные субсидии, ограничить сделки с валютными свопами и сократить объём иностранной валюты, которые экспортёры могут выводить из России.
  • О том, что российские власти обсуждают с экспортёрами продажу валютной выручки, 15 августа со ссылкой на источники писал Bloomberg. По данным издания, вопрос поднимали на заседании правительства с бизнесом, но решение не приняли. Следующая встреча должна состояться «до конца недели», говорили источники.
  • Позже в тот же день «Интерфакс» рассказал, что встреча прошла 14 августа, на ней правительство попросило компании «активизировать продажу валюты в рынок», а также отчитаться об объёмах этих продаж.
  • По словам одного из источников издания, «встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки среди компаний» и возможном использовании «посредников», в связи с чем обсуждали возможность ввести мониторинг накоплений валюты за границей. Если эти меры «не дадут эффекта» — власти готовы вернуть обязательную продажу от 70% до 90% валютной выручки.
  • Также рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в «дружественные» юрисдикции, запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также других сделок, которые можно классифицировать как вывод капитала за границу, говорят источники «Интерфакса». Если экспортёры будут уклоняться от «возврата выручки», им грозят ограничения предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки.
  • В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней. Продавать нужно было любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ. Можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
  • В апреле срок продажи увеличили до 60 дней, в мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. В июне Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю должна была определять правкомиссия. В июне его отменили полностью.

#новость #валюты

3669 просмотров
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133 комментария
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 Zoringer

А никого уже не удивляет тот факт, что о планах нашего правительства мы узнаем из СМИ недружественных стран?

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MakaR

Нет конечно! Где нам ещё новости узнавать то? У нас же СМИ больше не осталось...

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2 комментария
S E

Удивляет цирк который устроили, ЦБ и минфин саботируя экономику страны, дождались роста цен и инфляции а теперь изображают бурную деятельности, а нужно было уже на 85р меры предпринимать. Очевидно что специально ждали, закупились по 50р за $ потом разгружались на 100, сейчас небось в шорте по баксу...

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47 комментариев
Андрей Вечерний

Я уже ничему не удивляюсь.
Больше скажу, уже устал удивляться.

Скоро будем как тот чувак из американских горок.

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1 комментарий
wanawo

какая разница все равно скоро в армию

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Error-min

Нас уже ничем не удивишь, как мне кажется

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Anton

Откуда вообще взялась валютная выручка? Разве президент не сказал, что мы за рубли теперь продаём нефть и газ? Ещё в прошлом году.

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Juja 111

В том и дело, что твёрдой валюты нет, только жидкая))

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Михаил

Там если почитать, то никакого "Покупка токмо за рубли" нет) все реально за баксы как продавали, так и продавали

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2 комментария
wanawo

только за рубли но рублей ни у кого нет

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t t

это говорили про ЕС, туда уже нефть не продают,
Китай и Индия не за рубли покупают

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1 комментарий
Александр Кайт

Пенсионный возраст 100.
Курс доллара 100.
Зарплата 100.
Захуярить все по 100.
Зато считать удобно.

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Вася Пражкин

Штраф за любую провинность - 100.

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2 комментария
Konstantin Feoktistov

Ещё процент проголосовавших, по традиции, 146

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wanawo

все верно кроме пенсионного возраста - 150

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Andrei Tsay

пытаются вернуть курс к 85 хотя бы

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Sign Undefined

Они скорее пенсионный возраст к этим цифрам подведут.

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3 комментария
Filato

обязать продавать по 75!

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Chinko

Ждём доллар по 50

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Juja 111

Юлия Цепляева все еще ждет по 35)))

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2 комментария
Михаил

Ну допустим до выборов вернет обязательную продажу и цб даже ставку еще несколько раз поднимет, а дальше что?

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MakaR

Всё...

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Kiss

Так хотя б до выборов курс будет норм)
Демократия даже до сих пор плюсы дает ахах

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Kruason
Среди других мер — запрет на выплату дивидендов за границу

Их разве еще выплачивают нерезидентам?

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Sign Undefined

Стратег, стратег! Я - тактик.

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wanawo
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wanawo

слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура

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debil
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911

Перед смертью не надышишься

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wanawo

все правильно делает наш президент и попробуйте сказать что нет

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При себе ничего нет

Если вас держат в заложниках моргните 2 раза

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1 комментарий
Заводная Лягуха

Бля, дайте роялти получить и обменять, потом вводите. Итак грустно стало c курсом :(

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Вадим Д.

Обсуждения растянутся на целых 2 часа и завершаться единогласным принуждением? Молодцы.

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Kiss

Хоть бы хоть бы

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Kiss

если сделают, это будет первая тема Путина идея за последние хх лет

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wanawo
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wanawo

дальше - запрет доллара конфискация мобилизация ГУЛАГ

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Muvandr

Так, если так все почему вы в рф?

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22 комментария
wanawo

наконец то СССР

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Pavel Chernev

10% чтоб залить горе было ЧЕМ

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MakaR

О!

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dimaworldboy

Надо, а то совсем скатимся. Если поможет вернуть к стабильным 50-60р за доллар то готов и принудительную консервацию всех платежей в национальную валюту поддержать (как в некоторых странах сделано) .

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Dodik

Капец ты умный

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Muvandr

Пора валюту мне видимо продавать. Дальше курс будет ниже некоторое время

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НаряднаяШайга

Оставшимся западным компаниям будет по кайфу работать в таких условиях, не просто же так они остались)

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Kid 87

Это хорошо, после этого опустят ключевую ставку, и для производства будут доступны инвестиции (кредиты)…давно пора подприжать экспортеров

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wanawo

вы правы - путин наш рулевой а кто не согласен - тот будет отвечать

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Rashid Guseynov

Тот момент когда выдернуть не откуда а срочно надо

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Дiдова Пiдлива

Баскетболист как всегда всех переиграл! Стратег и точка!

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wanawo

слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура

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