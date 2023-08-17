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Деньги
Евгения Евсеева

День 540: в России вернётся в продажу чай «Беседа», у авиакомпаний могут возникнуть сложности с организацией полётов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: агентство Depot

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 августа: 96,7 рубля (на 72 копейки меньше, чем 16 августа), евро — 105,65 рубля (на 92 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:06 мск: доллар — 93,91 рубля, евро — 102,17 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 93,78 рубля, евро — 102,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,59 рубля.

Устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Qiwi оценила выплату по налогу на «сверхприбыль» в 500 млн рублей. Компания. планирует воспользоваться возможностью «досрочного платежа» в федеральный бюджет и заплатить налог в четвёртом квартале 2023 года.

Кто и как адаптируется

«Объединённая чайная компания», выкупившая мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела входивший в её портфель бренд «Беседа». Компания перезапустит эту марку, появившуюся в конце 1990-х годов, в среднем ценовом сегменте.

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Какие есть проблемы и трудности

Отечественные и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, осенью 2023 года могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелётов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes, пишет РБК. Работа по переходу на отечественные решения находится «в ускоренном режиме» и «риски сняты», говорят в Минтрансе.

Контекст

Меры капитального контроля, которые обсуждаются в правительстве, способны решить задачу стабилизации курса рубля, считают опрошенные Forbes эксперты. Но у них могут быть и побочные эффекты в виде осложнения во внешнеторговых расчётах.

Участники рынка считают влияние решения ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер поддержки, включая возвращения обязательной продажи экспортной выручки. Уже только спекуляции по этому поводу привели к падению курса доллара ниже 95 рублей.

Российский банковский сектор 15 августа, в день внепланового повышения ключевой ставки до 12%, на один день ушел в рекордный структурный дефицит ликвидности в размере около 7 трлн рублей, следует из данных регулятора. За день до этого сектор находился в структурном профиците — режиме, в котором он обычно функционирует. К 16 августа банковский сектор вновь вернулся к профициту. Похожая ситуация уже складывалась летом, когда ЦБ провел первый в 2023 году раунд повышения ключевой ставки. Эксперты, опрошенные Forbes, предполагают, что банки научились адаптироваться к ужесточению денежно-кредитной политики.

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2023-го увеличился на 84% год к году: экспорт автобусов и грузовых автомобилей вырос на 60,2%. Это связано с тем, что с 9 августа Япония запретила поставки в Россию бензиновых и дизельных машин с объёмом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей.

Консалтинговые компании отметили новый всплеск обращений ИТ-бизнеса за консультациями по открытию представительств в «дружественных» государствах: ОАЭ, Индии, и странах СНГ. Если в 2022 году спрос был скорее на релокацию, открытие представительств для удержания сотрудников и способы обхода санкций, сейчас он больше мотивирован поиском новых клиентов и партнёров.

Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.

#новость

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52 комментария
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 Kaly Stainless

Ожидание - в Россию вернётся Икея, кока кола , Макдональдс
Реальность - Чай беседа

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Alexander Golubev

Для начала в РФ должно вернуться гражданское общество. Его 106 лет не видели.

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2 комментария
Невероятный Блондин

ИКЕА не вернётся.

Жестокая и ugly правда

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1 комментарий
Pavel Cree

Ну есть же хорошие новости!

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Владимир Егоров

Этим дедом был Альберт Эйнштейн?

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2 комментария
Анастасия Андреева

Жду возвращения скелетонов

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Слегка Придурковатый

Жвачки "Турбо" тогда. Надо покопаться в чулане, у меня была коробка с несколькими сотнями турб, ёпта.

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3 комментария
Alex Nosov

тест на возраст))

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Just a human

Хубу бубу

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Alexander Golubev
Экспорт автомобилей из Японии в Россию

Импорт же, если это новости РФ, а не Японии. Нет?

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S.Capusta
Меры капитального контроля, которые обсуждаются в правительстве, способны решить задачу стабилизации курса рубля, считают опрошенные Forbes эксперты. Но у них могут быть и побочные эффекты в виде осложнения во внешнеторговых расчётах.

"Эффекты в виде осложнения" , куда уж сложнее!!
Как говорят эксперты, оптимист – это тот, кто находясь по уши в дерьме, весело и задорно булькает.

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Максим Степанов

90-е возвращаются. С одним ньюансом

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Sergei Timofeyev

Что нюанс пишется без "ь"

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6 комментариев
under construction

в ход пошли занафталиненные бренды

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Alexander Golubev

Импортные. 😊

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Pavel S

Ждём тот самый чай со слоном

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Внешний хот-дог

Разблюренно помню этот чай, он вроде хуевый был

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Pavel S

да, но по телеку был в жесткой ротации

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Полит Зак Лючённый
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Добрый Пуховик

Ждем перезапуск.

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Cтас Белов

Так может и не нужна эта гражданская авиация? Ростов и Краснодар как то уже без нее который год живут. Самые мобильные и так уже мобилизовались заграницу. Оставить только корпоративную авиацию для обслуживания месторождений, рабочих возить

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Слегка Придурковатый

"Компания перезапустит эту марку, появившуюся в конце 1990-х годов, в среднем ценовом сегменте"

Ролики можно старые оставить, чо деньги зря тратить.

https://www.youtube.com/watch?v=A8kNizcHkSo

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Фоксик

Только сейчас узнал, что он в среднем ценовом сегменте.
Мне казалось, что в низшем

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1 комментарий
Ирина Соболева

Каки

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Alexander Golubev

Держите в курсе!

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Арсен Аникян

Не пью я эту беседу, жуть как этот чай на зубах налёт оставляет

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Alexander Golubev

Ну теперь поправят, то что было сломанно при заграничном владельце.

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Энтони Лавджой

В деревне пил эту беседу. На рекламу повелся

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Невероятный Блондин

А теперь в городе, и без рекламы.
Ыыыы 😬

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Mike Amir

что не убивает - делает сильнее

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Дмитрий Сомов

Кончено у авиакомпаний будут сложности с полетами, если уголовку заводят за то, что ты переносишь рейс из-за поломок

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Sergei Timofeyev

С полётами сложностей не будет, а вот за перенос рейса - тут всё может быть.

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Pavel Cree

Там уголовку не за перенос завели, а за то, что людей в самолёте держали всё это время задержки, вроде как.

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КакЦапля

часик в радость, чифир в сладость

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Вадим Д.

Авиакомпании могут столкнуться с нехваткой самолётов, пилотов и пассажиров.
Переход «на отечественные решения», ну конечно... Как язык-то поворачивается.

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Иван Помидоров

О насущном: потребительские цены на свинину в РФ за неделю с 8 по 14 августа выросли на 1,54%, на мясо кур - на 1,53%, сообщил Росстат в среду.

-

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John Smith
Работа по переходу на отечественные решения находится «в ускоренном режиме» и «риски сняты», говорят в Минтрансе.

Вспоминаю сразу, как Аэрофлот помпезно представил, что перешел на отечественную (тм) систему онлайн-бронирования и управления заказами, а я находясь в Ереване не мог онлайн зарегистрироваться на рейс в РФ и докупить багаж, а центральный офис АФ разводил руками и говорил: вот когда регистрация на стойках откроется, тогда и выясняйте там детали.

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52 комментария
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