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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 августа: 96,7 рубля (на 72 копейки меньше, чем 16 августа), евро — 105,65 рубля (на 92 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:06 мск: доллар — 93,91 рубля, евро — 102,17 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 93,78 рубля, евро — 102,06 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,59 рубля.

Устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Qiwi оценила выплату по налогу на «сверхприбыль» в 500 млн рублей. Компания. планирует воспользоваться возможностью «досрочного платежа» в федеральный бюджет и заплатить налог в четвёртом квартале 2023 года.

Кто и как адаптируется

«Объединённая чайная компания», выкупившая мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела входивший в её портфель бренд «Беседа». Компания перезапустит эту марку, появившуюся в конце 1990-х годов, в среднем ценовом сегменте.

Какие есть проблемы и трудности

Отечественные и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, осенью 2023 года могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелётов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes, пишет РБК. Работа по переходу на отечественные решения находится «в ускоренном режиме» и «риски сняты», говорят в Минтрансе.

Контекст

Меры капитального контроля, которые обсуждаются в правительстве, способны решить задачу стабилизации курса рубля, считают опрошенные Forbes эксперты. Но у них могут быть и побочные эффекты в виде осложнения во внешнеторговых расчётах.

Участники рынка считают влияние решения ЦБ по ключевой ставке недостаточным для поддержки рубля и ожидают других мер поддержки, включая возвращения обязательной продажи экспортной выручки. Уже только спекуляции по этому поводу привели к падению курса доллара ниже 95 рублей.

Российский банковский сектор 15 августа, в день внепланового повышения ключевой ставки до 12%, на один день ушел в рекордный структурный дефицит ликвидности в размере около 7 трлн рублей, следует из данных регулятора. За день до этого сектор находился в структурном профиците — режиме, в котором он обычно функционирует. К 16 августа банковский сектор вновь вернулся к профициту. Похожая ситуация уже складывалась летом, когда ЦБ провел первый в 2023 году раунд повышения ключевой ставки. Эксперты, опрошенные Forbes, предполагают, что банки научились адаптироваться к ужесточению денежно-кредитной политики.

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2023-го увеличился на 84% год к году: экспорт автобусов и грузовых автомобилей вырос на 60,2%. Это связано с тем, что с 9 августа Япония запретила поставки в Россию бензиновых и дизельных машин с объёмом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей.

Консалтинговые компании отметили новый всплеск обращений ИТ-бизнеса за консультациями по открытию представительств в «дружественных» государствах: ОАЭ, Индии, и странах СНГ. Если в 2022 году спрос был скорее на релокацию, открытие представительств для удержания сотрудников и способы обхода санкций, сейчас он больше мотивирован поиском новых клиентов и партнёров.