Деньги
Евгения Евсеева

Вводить обязательную продажу валютной выручки не будут, экспортёры согласились добровольно её увеличить — «Ведомости» Статьи редакции

Участники совещания, которое состоялось 16 августа, согласились, что это только «крайняя мера», которая только маскирует причины ослабления рубля — то есть мягкую денежную политику.

  • На встрече Владимира Путина с правительством и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной стороны договорились, что пока не будут вводить нормативы продажи валютной выручки экспортёрами и вводить ограничения на движение капитала. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».
  • Кроме Набиуллиной, своё видение ситуации на валютном рынке представили глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. В итоге кабмину удалось «в неформальном порядке» договориться с экспортёрами об увеличении продажи валютной выручки. Власти ограничатся только мониторингом их действий, говорят источники.
  • Как отмечают собеседники издания, игнорировали возврат доходов в страну прежде всего неэнергетические компании, главным образом — производители удобрений. Нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортной выручки, половина которой налоги.
  • В целом бизнес согласился продавать больше выручки. Но если ситуация не изменится, её обязательная продажа станет неизбежной, говорят источники. Также участники встречи сошлись на том, что ужесточение требований к продаже валютной выручки — это «крайняя мера». Она может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом «фундаментальные причины ослабления».
  • Главный фактор снижения курса — мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы. А её рост случился из-за резкого ускорения кредитования, главным образом, корпоративного.
  • Источники поясняют, что экспортёры могли вместо продажи валютной выручки привлекать рублёвые кредиты для финансирования расходов или прямого вывода за рубеж. Поэтому на встрече также договорились разработать механизмы сдерживания роста кредитования, а ЦБ пообещал провести работу с банками.
  • В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней. Продавать нужно было любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ. Можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
  • В апреле срок продажи увеличили до 60 дней, в мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. В июне Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю должна была определять правкомиссия. В июне его отменили полностью.

#новость

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 Игорь Рейтер
мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы. А её рост случился из-за резкого ускорения кредитования, главным образом, корпоративного.

Или кому-то захотелось профинансировать сво из карманов населения, напечатав 30 триллионов рублей (около 40-50% от всей денежной массы) за 2 года =)

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hakhagmon

Вертолетные деньги))

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Eozvarit

Жалкие 450 ярдов по старому курсу? После того, как Запад допечатал раз в 6 больше выглядит как необходимая мера

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Алоха

необходимая для чего?

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Eozvarit

Для поддержания денежной массы. Соседи заливают тебя халявными деньгами и подешевевшими (потому что будет укрепляться курс твоей валюты) товарами, ты раздаешь деньги своим, чтобы их не скупили за гроши и чтобы подешевел в их валюте обратно твой импорт.

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Eozvarit

Просто, в целом все рыбки и не помнят, что до вертолетных денег была два раунда количественного смещения с 2008 года, что привело аж к отрицательным процентным ставкам, т.е. денег было напечатано так много, что банкам не нужно было стандартное фондирование в виде депозитов.
Но это все не для аудитории vc вещи )

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Seppo Nopilainen
В целом бизнес согласился продавать больше выручки

формулировка — огонь!

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Blisk

"В целом" звучит как победа.

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Драка вегетарианца с людоедом
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bsatou

Жидко кто-то звучит

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Макс Мартин

— Не надо никаких нормативов, Эльвира, мы с пацанами и так порешаем, — добавил Владимир Владимирович.

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Blisk
Главный фактор снижения курса — мягкая денежная политика

А этот, что с длинным носом, так и не может признаться себе в главной причине данного звездеца?

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Макс Мартин

Дедушка старый — ему все равно

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Chinko

Доллара по 60 не будет, расходимся

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hakhagmon

Геополитику, геостратегу и экономисту же выгодно когда за один доллар дают 100р, казна же увеличивает. Зачем совещание проводили то!?

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Alex Meilis

Не выгодно когда доллар под 100, поскольку в стране инфляция ускоряется и государство за большие % берет в долг на рынке.

Государству нужна инфляция 4%, и в этом случае ему все равно какой курс (ибо цены не меняются). Все подвижки делаются вокруг инфляции.

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Слегка Придурковатый

Чтобы цены не менялись достаточно... запретить их менять!

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Kabanchik
Государству нужна инфляция 4%

А мне нужен ящик "Cristal", ведро кокаина и пассивный доход хотя бы в миллион долларов. Но мы с государством схожи в том, что наши желания с нашими возможностями не совпадают.

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Дмитрий

Рост денежной массы произошёл из-за увеличения кредитов бизнесу. Этот же рост привёл к ослаблению рубля.
У меня как-то в голове не сходиться. Получается, бизнес хочет развиваться, поэтому берет кредиты, но это плохо, так как это ослабляет рубль и растёт инфляция?! Растёт бизнес = растёт инфляция?

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Alex Meilis

Если спрос растет больше, чем предложение, то растет инфляция. Если спрос растет за счет потребления импорта, в то время как экспорт падает, то это может привести к росту курса.

В США сейчас ровно такая же история - в рамках ковида раздали кучу денег населению, после чего оно вышло потреблять, а предложения было мало. В результате начали расти цены на разные составляющие и цены повысились (инфляция).

Чтобы цены не росли, нужно производить соразмерно росту спроса. Поэтому можно целевым образом напечатать 1 трлн.$, пустив его в постройку чего-то, что создает спрос на такую сумму, и в экономике ничего не изменится.

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Полит Зак Лючённый

про негров забыл

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Alex Meilis

при чем тут негры?

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Полит Зак Лючённый

линчуют там

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Alex Meilis

в блок бота

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Полит Зак Лючённый
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сергей мартынов

Кого ты слушаешь? У них только враньё всегда!

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Император Нолимоций

Да они и сами не объяснят, если их спросить. Они через каждые 5 рублей роста доллара новую причину этому придумывают — одна всратее другой

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Eozvarit

Плохо, когда инфляция растет быстрее, чем растет бизнес. Физический объем выпуска товаров и услуг увеличился не сильно, а его цена сильно. Значит стоит притормозить. Вот логика монетаристов.

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Андрей Вечерний

Не бу-де-т!
Твердо и четко.

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Вадим Д.

Это не обязательно, это — добровольно. Не путайте.
Вот это — очкнь гойдно и похвально. Какие сознательные и понимающие экспортёры.

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Энтони Лавджой

У меня есть немного наличных долларов

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Слегка Придурковатый

Хорошо, что есть. Плохо, что немного.

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Турок

Вы согласны их добровольно продать? Или будете ждать неизбежного?

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Роман?

Там еще про ввозные пошлины что-то было. Слишком много покупают импортное, будут увеличивать. Гойда!

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Blisk

Хах :) Длинноносый явно хочет при совке пожить, когда телеки были в дефиците.

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Alex Lee

Мы это все заслужили, кто бы что не говорил!!!

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Hox
Я верю в карму. Поэтому со спокойной совестью делаю людям гадости, считая, что раз получилось - значит они это заслужили.
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Andrey Vasilev

Начинай каяться.

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КакЦапля

Значит будут

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Генератор случайных мыслей

Знаем мы эти ваши добровольно, сейчас только добровольно-принудительно

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Alexey Smirnoff
Вводить обязательную продажу валютной выручки не будут, экспортёры согласились добровольно её увеличить
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Слегка Придурковатый

Старое доброе "добровольно в принудительном порядке".

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John Smith Junior

Будет как в том анекдоте про евреев, водку и котёл.

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Vitaly Ya

Поэтому ждём принудительно

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Полит Зак Лючённый
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Lina Gold

классик

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46 комментариев
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