Вводить обязательную продажу валютной выручки не будут, экспортёры согласились добровольно её увеличить — «Ведомости» Статьи редакции
Участники совещания, которое состоялось 16 августа, согласились, что это только «крайняя мера», которая только маскирует причины ослабления рубля — то есть мягкую денежную политику.
- На встрече Владимира Путина с правительством и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной стороны договорились, что пока не будут вводить нормативы продажи валютной выручки экспортёрами и вводить ограничения на движение капитала. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».
- Кроме Набиуллиной, своё видение ситуации на валютном рынке представили глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. В итоге кабмину удалось «в неформальном порядке» договориться с экспортёрами об увеличении продажи валютной выручки. Власти ограничатся только мониторингом их действий, говорят источники.
- Как отмечают собеседники издания, игнорировали возврат доходов в страну прежде всего неэнергетические компании, главным образом — производители удобрений. Нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортной выручки, половина которой налоги.
- В целом бизнес согласился продавать больше выручки. Но если ситуация не изменится, её обязательная продажа станет неизбежной, говорят источники. Также участники встречи сошлись на том, что ужесточение требований к продаже валютной выручки — это «крайняя мера». Она может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом «фундаментальные причины ослабления».
- Главный фактор снижения курса — мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы. А её рост случился из-за резкого ускорения кредитования, главным образом, корпоративного.
- Источники поясняют, что экспортёры могли вместо продажи валютной выручки привлекать рублёвые кредиты для финансирования расходов или прямого вывода за рубеж. Поэтому на встрече также договорились разработать механизмы сдерживания роста кредитования, а ЦБ пообещал провести работу с банками.
- В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, не позднее, чем в течение трёх рабочих дней. Продавать нужно было любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ. Можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
- В апреле срок продажи увеличили до 60 дней, в мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. В июне Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю должна была определять правкомиссия. В июне его отменили полностью.
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Или кому-то захотелось профинансировать сво из карманов населения, напечатав 30 триллионов рублей (около 40-50% от всей денежной массы) за 2 года =)
Вертолетные деньги))
Жалкие 450 ярдов по старому курсу? После того, как Запад допечатал раз в 6 больше выглядит как необходимая мера
необходимая для чего?
Для поддержания денежной массы. Соседи заливают тебя халявными деньгами и подешевевшими (потому что будет укрепляться курс твоей валюты) товарами, ты раздаешь деньги своим, чтобы их не скупили за гроши и чтобы подешевел в их валюте обратно твой импорт.
Просто, в целом все рыбки и не помнят, что до вертолетных денег была два раунда количественного смещения с 2008 года, что привело аж к отрицательным процентным ставкам, т.е. денег было напечатано так много, что банкам не нужно было стандартное фондирование в виде депозитов.
Но это все не для аудитории vc вещи )
формулировка — огонь!
"В целом" звучит как победа.
Жидко кто-то звучит
— Не надо никаких нормативов, Эльвира, мы с пацанами и так порешаем, — добавил Владимир Владимирович.
А этот, что с длинным носом, так и не может признаться себе в главной причине данного звездеца?
Дедушка старый — ему все равно
Доллара по 60 не будет, расходимся
Геополитику, геостратегу и экономисту же выгодно когда за один доллар дают 100р, казна же увеличивает. Зачем совещание проводили то!?
Не выгодно когда доллар под 100, поскольку в стране инфляция ускоряется и государство за большие % берет в долг на рынке.
Государству нужна инфляция 4%, и в этом случае ему все равно какой курс (ибо цены не меняются). Все подвижки делаются вокруг инфляции.
Чтобы цены не менялись достаточно... запретить их менять!
А мне нужен ящик "Cristal", ведро кокаина и пассивный доход хотя бы в миллион долларов. Но мы с государством схожи в том, что наши желания с нашими возможностями не совпадают.
Рост денежной массы произошёл из-за увеличения кредитов бизнесу. Этот же рост привёл к ослаблению рубля.
У меня как-то в голове не сходиться. Получается, бизнес хочет развиваться, поэтому берет кредиты, но это плохо, так как это ослабляет рубль и растёт инфляция?! Растёт бизнес = растёт инфляция?
Если спрос растет больше, чем предложение, то растет инфляция. Если спрос растет за счет потребления импорта, в то время как экспорт падает, то это может привести к росту курса.
В США сейчас ровно такая же история - в рамках ковида раздали кучу денег населению, после чего оно вышло потреблять, а предложения было мало. В результате начали расти цены на разные составляющие и цены повысились (инфляция).
Чтобы цены не росли, нужно производить соразмерно росту спроса. Поэтому можно целевым образом напечатать 1 трлн.$, пустив его в постройку чего-то, что создает спрос на такую сумму, и в экономике ничего не изменится.
про негров забыл
при чем тут негры?
линчуют там
в блок бота
Кого ты слушаешь? У них только враньё всегда!
Да они и сами не объяснят, если их спросить. Они через каждые 5 рублей роста доллара новую причину этому придумывают — одна всратее другой
Плохо, когда инфляция растет быстрее, чем растет бизнес. Физический объем выпуска товаров и услуг увеличился не сильно, а его цена сильно. Значит стоит притормозить. Вот логика монетаристов.
Не бу-де-т!
Твердо и четко.
Это не обязательно, это — добровольно. Не путайте.
Вот это — очкнь гойдно и похвально. Какие сознательные и понимающие экспортёры.
У меня есть немного наличных долларов
Хорошо, что есть. Плохо, что немного.
Вы согласны их добровольно продать? Или будете ждать неизбежного?
Там еще про ввозные пошлины что-то было. Слишком много покупают импортное, будут увеличивать. Гойда!
Хах :) Длинноносый явно хочет при совке пожить, когда телеки были в дефиците.
Мы это все заслужили, кто бы что не говорил!!!
Начинай каяться.
Значит будут
Знаем мы эти ваши добровольно, сейчас только добровольно-принудительно
Старое доброе "добровольно в принудительном порядке".
Будет как в том анекдоте про евреев, водку и котёл.
Поэтому ждём принудительно
классик