«Цифра брокер» запустил криптовалютную платформу ITS DeFi в Беларуси — Frank Media Статьи редакции
Вместе с «СПБ биржей» компания развивает площадку для трейдеров и в Казахстане.
- Российский «Цифра брокер» (до октября 2022 года — «Фридом Финанс») создал криптовалютную платформу ITS DeFi в Беларуси. Её сайт заметило издание Frank Media.
- Оператор площадки — ООО «АйТиЭс ДеФай», его «Цифра брокер» учредил в феврале 2023 года в Беларуси. Компания вложила в уставной фонд юрлица 109 млн рублей и владеет долей в 85% (кому принадлежит оставшиеся 15% — не уточняется). «АйТиЭс ДеФай» — также резидент Парка высоких технологий, эта площадка занимается развитием ИТ-проектов в стране.
- ITS DeFi будет развиваться в партнёрстве с «СПБ Биржей» рассказали источники издания. Компания не комментировала информацию.
- На платформе можно торговать криптовалютами и высоколиквидными токенами, покупать и продавать BTC, ETH, USDT и «другие популярные активы». Также доступны торги на внебиржевом рынке (ОТС) и рынке токенизированных активов.
- В июле 2023 года МВД Беларуси предупредило, что запретит обмен криптовалюты между физлицами, чтобы «пресечь работу нелегальных обменников». Проводить такие операции можно будет только через биржи Парка высоких технологий.
- В феврале 2023 года «СПБ биржа» и Freedom Holding объявили о запуске биржи ITS в Казахстане. О планах создать площадку, где россияне смогут торговать иностранными акциями, сообщали в июне 2022 года.
122 показа
931 открытие
Белорусская крипта? Я доверяю только BulbaCoin
это те самые которые дважды принудительно валюту обрублили клиентам 😄
Это хорошо. А то после ввода санкций зарубежные платформы сразу же ограничили доступ.
До запуска проекта «it's default» осталось...
Я еще догкоины не отбил))
По заезженному крипто-шаблону для WordPress сразу видно, что компания серьезная.
Тот самый брокер, что принудительно продавал валюту клиентов и обосабливался активы по предписанию цб? Сколько до принудительной продажи крипты по низу рынка и обосабливания крипты (ну или блокировке всего счета по 115 фз, раз уж тут не просто акции, а целая крипта)?
Ждите, опергруппа за вами выехала и неторопитесь