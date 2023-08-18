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Фото: Kartikeya Srivastava / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 августа: доллар — 93,74 (на 2,96 рубя меньше, чем 17 августа), евро — 102,18 рубля (на 3,47 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:45 мск: доллар — 93,37 рубля, евро — 101,97 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 93,44 рубля, евро — 101,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,79 рубля.

Кто и как адаптируется

Структура сети товаров для дома OBI — ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг, следует из базы данных Роспатента. Сейчас заявка находится на экспертизе.

Все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 года. А с 1 марта 2026-го требование локализации производства в России будет распространяться и на все SIM-карты операторов связи. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом.

Российский производитель ТВ-приставок, смартфонов и вычислительной техники GS Group планирует до конца 2024 года начать выпуск подложек для процессоров.

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey вышел из своего бизнеса в России. Российский завод компании — «Джонсон Матти Красноярск» — с конца июня 2023 года принадлежит ООО «Катализаторы и технологии», которое создали российские топ-менеджеры Johnson Matthey.

Какие есть проблемы и трудности

Владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России. Бывший с 2019 года гендиректором местной структуры Лоран Пийе перешёл в другой регион, а курировать прекращение бизнеса будет Игнатий Аракелян, руководивший входящим в Pernod Ricard Ереванским коньячным заводом.

Контекст

Повышение ключевой ставки ЦБ в 2023 году снизило потенциальную налоговую нагрузку на россиян — изменение показателя приводит к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам.