Деньги
Таня Боброва

Китайский застройщик Evergrande подал заявление о банкротстве в США Статьи редакции

Это позволит защитить компанию от кредиторов в стране на период реструктуризации.

  • China Evergrande Group подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке в соответствии с главой 15 кодекса о банкротстве США, пишет Bloomberg. Она предполагает рассмотрение дел о несостоятельности, в которых есть заинтересованные стороны более чем одной страны.
  • Evergrande — застройщик с одним из самых больших долгом в мире, более $300 млрд на момент объявления дефолта по облигациям в 2021 году. Чтобы хоть частично расплатиться, основатель компании Хуэй Ка Янь продал некоторую недвижимость и искусство на $1,1 млрд. Сама компания также продавала активы.
  • Кроме недвижимости у Evergrande есть и другие направления бизнеса — например, в 2022-м компания выпустила свой первый электромобиль под маркой Hengchi. В августе 2023-го около 28% этого подразделения договорился купить стартап NWTN в обмен на $500 млн инвестиций в China Evergrande New Energy Vehicle Group.
  • Как пишет Bloomberg, компания несколько месяцев работает над завершением плана реструктуризации офшорного долга. В апреле 2023-го она сообщила, что пока не добилась необходимой поддержки кредиторов для реализации плана. Evergrande запланировала голосование кредиторов на конец августа.
Источник: Gilles Sabrie / Bloomberg

#новость #evergrande

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 НаряднаяШайга

Какая красота, уже пару лет слежу за китайским мыльным экономическим чудом (пузырем). К этой новости есть ещё одна в нагрузку - "Китай перестал публиковать данные об уровне безработицы среди молодежи". Движение лежачей молодежи, которая не желает горбатиться на партию старых диктаторов, растет с геометрической прогрессией) ну а по факту Китай не пропадет, США всегда приходит на помощь в таких ситуациях, только при условии не помогать агрессорам и не проявлять агрессию самим)

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Dimitri

Да уж. Китай видимо реально сильно застрял в ловушке среднего дохода и никакого мирового лидерства ему не светит. Они повторяют судьбу Японии.

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Максим Ростокин

Напомню, что фашизм (в том числе с либеральным оттенком) как раз и был создан в противовес коммунизму...

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Dimitri

Ох уж эти советские сказки про либеральный фашизм. Что только не придумаешь что бы свой людоедский режим оправдать.

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НаряднаяШайга

Да в бан этих ботов, у него на аватарке фсбшник)

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Павел Шкутко

В США банкротятся банки, а в Китае застройщики. Видимо это клиенты этих самых банков, нет возможности перекредитоватся. Кредитная пирамида потиху разрушается.

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Бинарный Ёж

Браво, блестящая аналитика!

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Vitaly Ya

Ага, ногу зебры к ноге слона)

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Александр Озерцов

Говорят, в РФ скоро будут падать самолёты.
Так понимаю, китайские застройщики за кредитами в Америке летали из Китая российскими авиалиниями, да?)))
Шах и мат, РБК!

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Водяной

Что такое РБК?

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Банановый хлебушек

Такс, эксперты VС, посоветуйте как тут Россию приплести?

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Александр Озерцов

Так а чего тут приплетать, если крупнейший застройщик Китая схлопнется с кредитами на 300млрд, весело будет всему миру.

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Dimitri

Evergrande вроде уже 2 года как в Китае обанкротился. Это только сейчас дочка в США на банкротство подало. Но у китайцев вроде скоро банкротства второго крупного застройщика CountryGarden намечается.

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Водяной

Крипта вырастит ?

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Vitaly Ya

Крипта вообще от инфляции зависит (можно сравнить с золотом) и судя по настрою ФРС с инфляцией собираются бороться и дальше.

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Фоксик

Его вроде, как-то государство поддерживало, что бы уж совсем трупными пятнами не покрылся

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Alex Lee

Новый кризис...

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Vitaly Ya

Вряд ли, уронят так нами любимый юань, повысят спрос на свою продукцию и как то вырулят

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Фоксик

Так у них не только эта проблема

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Vitaly Ya

Две основных - падение спроса на их продукцию и закредитованность.

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Фоксик

Сейчас 3 вырисовывается. Безработица среди молодежи

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Невкусно и грустно

Просто оставлю здесь другой сегодняшний пост на виси %)) - https://vc.ru/u/igotosochi/799296-poka-sprosa-na-nedvizhimost-net-moskva-stavit-rekordy-po-ipotekam

Пока «спроса на недвижимость нет», Москва ставит…
Росреестр пересчитал по пальцам всех, кто хочет жить в новеньких квартирах Москвы, и оказалось…
vc.ru
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Serpantin74

Я могу ошибаться, а не на VC ли было написано об этой компании не одна статья, о том, что за банкротством данной компании в мире наступит кризис, поэтому Китай так активно ее спасал. Даже где то было дана характеристика как: "Колосс на глиняных ногах".

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Dmitrii

Про нее с 20/21 года говорят везде

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Андрей Иванов

А что в ней такого особенного?

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Vitaly Ya

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новый участник

Может быть, он решил инвестировать в африканский рынок. Африка сейчас очень популярна!!!

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Garmonbon

Китай полностью оккупирован китайскими инвестициями

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Балкон.Ру
более $300 млрд

Берешь в долг 300
Отдаешь 1
….
Профит!!!

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Vitaly Ya

Что интересно америка с их ипотечным кризисом ничему не научила китайских товарищей, щас люди разбогатеют и раскупят весь тот хлам что мы нагородили.

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30 комментариев
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