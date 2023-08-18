Китайский застройщик Evergrande подал заявление о банкротстве в США Статьи редакции
Это позволит защитить компанию от кредиторов в стране на период реструктуризации.
- China Evergrande Group подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке в соответствии с главой 15 кодекса о банкротстве США, пишет Bloomberg. Она предполагает рассмотрение дел о несостоятельности, в которых есть заинтересованные стороны более чем одной страны.
- Evergrande — застройщик с одним из самых больших долгом в мире, более $300 млрд на момент объявления дефолта по облигациям в 2021 году. Чтобы хоть частично расплатиться, основатель компании Хуэй Ка Янь продал некоторую недвижимость и искусство на $1,1 млрд. Сама компания также продавала активы.
- Кроме недвижимости у Evergrande есть и другие направления бизнеса — например, в 2022-м компания выпустила свой первый электромобиль под маркой Hengchi. В августе 2023-го около 28% этого подразделения договорился купить стартап NWTN в обмен на $500 млн инвестиций в China Evergrande New Energy Vehicle Group.
- Как пишет Bloomberg, компания несколько месяцев работает над завершением плана реструктуризации офшорного долга. В апреле 2023-го она сообщила, что пока не добилась необходимой поддержки кредиторов для реализации плана. Evergrande запланировала голосование кредиторов на конец августа.
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Какая красота, уже пару лет слежу за китайским мыльным экономическим чудом (пузырем). К этой новости есть ещё одна в нагрузку - "Китай перестал публиковать данные об уровне безработицы среди молодежи". Движение лежачей молодежи, которая не желает горбатиться на партию старых диктаторов, растет с геометрической прогрессией) ну а по факту Китай не пропадет, США всегда приходит на помощь в таких ситуациях, только при условии не помогать агрессорам и не проявлять агрессию самим)
Да уж. Китай видимо реально сильно застрял в ловушке среднего дохода и никакого мирового лидерства ему не светит. Они повторяют судьбу Японии.
Напомню, что фашизм (в том числе с либеральным оттенком) как раз и был создан в противовес коммунизму...
Ох уж эти советские сказки про либеральный фашизм. Что только не придумаешь что бы свой людоедский режим оправдать.
Да в бан этих ботов, у него на аватарке фсбшник)
В США банкротятся банки, а в Китае застройщики. Видимо это клиенты этих самых банков, нет возможности перекредитоватся. Кредитная пирамида потиху разрушается.
Браво, блестящая аналитика!
Ага, ногу зебры к ноге слона)
Говорят, в РФ скоро будут падать самолёты.
Так понимаю, китайские застройщики за кредитами в Америке летали из Китая российскими авиалиниями, да?)))
Шах и мат, РБК!
Что такое РБК?
Такс, эксперты VС, посоветуйте как тут Россию приплести?
Так а чего тут приплетать, если крупнейший застройщик Китая схлопнется с кредитами на 300млрд, весело будет всему миру.
Evergrande вроде уже 2 года как в Китае обанкротился. Это только сейчас дочка в США на банкротство подало. Но у китайцев вроде скоро банкротства второго крупного застройщика CountryGarden намечается.
Крипта вырастит ?
Крипта вообще от инфляции зависит (можно сравнить с золотом) и судя по настрою ФРС с инфляцией собираются бороться и дальше.
Его вроде, как-то государство поддерживало, что бы уж совсем трупными пятнами не покрылся
Новый кризис...
Вряд ли, уронят так нами любимый юань, повысят спрос на свою продукцию и как то вырулят
Так у них не только эта проблема
Две основных - падение спроса на их продукцию и закредитованность.
Сейчас 3 вырисовывается. Безработица среди молодежи
Просто оставлю здесь другой сегодняшний пост на виси %)) - https://vc.ru/u/igotosochi/799296-poka-sprosa-na-nedvizhimost-net-moskva-stavit-rekordy-po-ipotekam
Я могу ошибаться, а не на VC ли было написано об этой компании не одна статья, о том, что за банкротством данной компании в мире наступит кризис, поэтому Китай так активно ее спасал. Даже где то было дана характеристика как: "Колосс на глиняных ногах".
Про нее с 20/21 года говорят везде
А что в ней такого особенного?
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Может быть, он решил инвестировать в африканский рынок. Африка сейчас очень популярна!!!
Китай полностью оккупирован китайскими инвестициями
Берешь в долг 300
Отдаешь 1
….
Профит!!!
Что интересно америка с их ипотечным кризисом ничему не научила китайских товарищей, щас люди разбогатеют и раскупят весь тот хлам что мы нагородили.