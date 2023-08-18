Российские инвесторы подали первый коллективный иск к депозитарию Clearstream — на 200 млн рублей Статьи редакции
В 2022 году Минфин Люксембурга разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД в Clearstream, но российский депозитарий заключил, что в лицензии есть «невыполнимые условия».
- 17 августа 2023 года частные инвесторы из России подали первый групповой иск к люксембургскому депозитарию Clearstream в Арбитражный суд Москвы, сообщила юридическая фирма NSP, представляющая интересы истцов. Инвесторы требуют возместить около 200 млн рублей стоимости заблокированных активов и взыскать купоны, погашения по облигациям и дивиденды по акциям.
- Иск пока не появился в картотеке суда. В NSP добавили, что к заявлению хочет присоединиться вторая группа инвесторов, которые не успели вступить в первую. Компания ожидает, что первые заседания пройдут в октябре 2023-го.
- В июле 2023 года NSP подала аналогичный иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, общая сумма требований — 2 млрд рублей. В карточке дела указано, что к иску присоединились восемь физлиц, а предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября.
- Всего к Euroclear подано 13 исков в российские суды — на 200 млрд рублей. В феврале суд взыскал с депозитария в пользу банка «Санкт-Петербурга» $107 млн, а в апреле разблокировал в Бельгии активов на сумму около $110 млн.
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчётного депозитария (НРД), а 3 июня ЕС ввёл санкции против него — они означают заморозку активов НРД на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с депозитарием для резидентов этих стран.
- После этого НРД зеркально заблокировал в России €134,1 млн (около 13,6 млрд рублей по курсу ЦБ на 18 августа 2023 года) средств клиентов Clearstream. Европейский депозитарий указал в годовом отчёте, что полностью списал эту дебиторскую задолженность НРД, потому что «больше не ожидает её погашения».
- В декабре 2022 года Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream. Но после депозитарий добавил, что лицензия содержит невыполнимые условия и не позволит разблокировать активы в Clearstream.
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Российские инвесторы? Скоро это словосочетание будет подчёркиваться как ошибочное и устаревшее.
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Точно, пора собирать словарь специально выбывших понятий (-:
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Обмакнутые дольщики/валютные ипотечники
В то самое обмакнутые? )))))))))))))
По самые уши.
Обмакнутые? Тогда и валютные иМпотечники (-:
Обмакнули действительно куда нужно
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Что мертво умереть не может
200 млн рублей? Не ошибка? Это же копейки
@Маша Цепелева
Масштаб российских инвесторов)
не ошибка, действительно 200 млн рублей
Ща как 2 млн долларов вернут
В Басманный суд?
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Интересно, выплатят?
“перечислили вам хрен за щеку, проверяйте!»
Как вариант. Можно по безналу?
И платежку скиньте. (скрин хрена)
не спешите мои Искандеры
«Yndx история успеха» или как продолбаться с 80$ до 20$ за акцию меньше чем за 2 года. И вот опять у яндексойдов будет пятничный ужин при свечах (красных).
Шо по вестингу, посоны?😂
нам бы под повестинг не попасть