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Маша Цепелева

Роскомнадзор по решению ЦБ разблокировал сайт криптобиржи OKX Статьи редакции

Площадка была недоступна с октября 2022 года за «распространение запрещённой в России информации».

  • Роскомнадзор восстановил доступ к сайту okx.com 7 августа 2023 года, сообщили РБК в компании.
  • По требованию регулятора OKX провела аудит документов, продуктов и русскоязычной версии сайта и перевела на русский язык условия, положения обслуживания и другие сопутствующие документы, уточнили представители площадки.
  • В конце июня OKX также ограничила некоторые услуги для россиян из-за «запросов рынка и регуляторных требований». Например, продукты с возможностью получения пассивного дохода, а также финансовые индексы Shark Fin и продукт «Двойные инвестиции».
  • 4 августа, изучив документы площадки, Банк России решил снять блокировку и восстановить работу домена в стране.
  • В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию Генпрокуратуры за «распространение запрещённой в России информации». Какой именно, не уточнялось. Ведомство не комментировало блокировку.

#новость #криптовалюта

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7 комментариев
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 Игорь

Мне кажется, большинство из тех, кто пользовался OKX, даже не знали, что был блок какой-то :D

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Илья Попов

Теперь будут знать.🤣

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Cat Biz

А она была заблочена?

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Илья Попов

С добрым утром.🙄

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Bahhoff S

Что это такое захотел заблокировал захотел разблокировал а у пользователей спросить

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При себе ничего нет

У судов даже не спрашивают законно это или нет

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Император Нолимоций

РКН разблокировал clownpenis.fart 💃🎉🥳
https://www.youtube.com/watch?v=NWIlScfHwOU

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7 комментариев
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