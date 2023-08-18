Роскомнадзор по решению ЦБ разблокировал сайт криптобиржи OKX Статьи редакции
Площадка была недоступна с октября 2022 года за «распространение запрещённой в России информации».
- Роскомнадзор восстановил доступ к сайту okx.com 7 августа 2023 года, сообщили РБК в компании.
- По требованию регулятора OKX провела аудит документов, продуктов и русскоязычной версии сайта и перевела на русский язык условия, положения обслуживания и другие сопутствующие документы, уточнили представители площадки.
- В конце июня OKX также ограничила некоторые услуги для россиян из-за «запросов рынка и регуляторных требований». Например, продукты с возможностью получения пассивного дохода, а также финансовые индексы Shark Fin и продукт «Двойные инвестиции».
- 4 августа, изучив документы площадки, Банк России решил снять блокировку и восстановить работу домена в стране.
- В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию Генпрокуратуры за «распространение запрещённой в России информации». Какой именно, не уточнялось. Ведомство не комментировало блокировку.
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Мне кажется, большинство из тех, кто пользовался OKX, даже не знали, что был блок какой-то :D
Теперь будут знать.🤣
А она была заблочена?
С добрым утром.🙄
Что это такое захотел заблокировал захотел разблокировал а у пользователей спросить
У судов даже не спрашивают законно это или нет
РКН разблокировал clownpenis.fart 💃🎉🥳
https://www.youtube.com/watch?v=NWIlScfHwOU