День 542: производитель Jacobs, Tassimo и Moccona прекратит их продажу в России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).
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Кто и как адаптируется
Голландский производитель чая и кофе JDE Peetʼs перестанет продавать в России бренды Jacobs, Tassimo и Moccona, заявил генеральный директор компании Фабьен Саймон. Кофе Jacobs на российском рынке будут реализовывать под маркой Monarch, пояснил он. Саймон также отметил, что JDE Peetʼs не собирается полностью уходить из страны, поскольку считает свою продукцию товарами первой необходимости и опасается конфискации активов.
Компания «Кех Армения», которая, по данным «Ведомостей», связана с «Авито», привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу российского рубля из-за «неконтролируемый валютных рисков». Зарплаты сотрудников в связи с этим снизятся, отмечает газета: в августе 2022 года 1 драм стоил 0,15 рубля, в августе 2023-го его курс равен 0,25 рубля. В «Авито» отказались комментировать связь с «Кех Армения» и решения её руководства.
Контекст
Армения в первом полугодии 2023-го впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные армянской таможни. Торговый профицит составил $210 млн.
Лидеры США, Японии и Южной Кореи в ходе трёхстороннего саммита договорились продолжать «вводить скоординированные, жесткие санкции против России и ускорять снижение зависимости от российской энергетики», сообщает «Интерфакс».
Новости предыдущего дня, 18 августа — здесь.
Тем временем продавцы цикория
Почему? Продавать кофе то не перестанут. Название поменяется.
Если б это было кофе
Прав как никогда, отец
ну зря ты так. я покупаю капсулы для неспрессо, пока что мне нравится.
Дешевле в кофейне покупать за ближайшим углом, чем покупать капсулы.
Дешевле воду из-под крана пить. Зачем вообще ты такое пишешь? Показать, насколько ты беден?
Комментарий удален модератором
Иван чай же. Можно по лесам гриб чагу собирать и заваривать
продержимся короче
Комменты ещё не настоялись, зайдите позже!
только нашёл нормальный кофе в капсулах для машины Неспрессо, а его продавать перестанут.
я продал такую хуету, все виды капсул перепробовал, даже старбакс версии, говно притерное. Купила девушка у меня, говорит как хорошо, вовремя продаете, у меня вчера такая же сломалась. Бля, и это же говно покупать)) Взял турку и кофемолку - вкусно, просто, натурально
Респект. Варю в турке свежемолотый уже 5 лет. Каиииф.
Ну турка это же самое вкусное кофе!!!
Ежели сами зерна хорошие, конечно)
Старбакс хуже жокея 🤣
Почему старбакс «даже»? Редкостное дерьмище, откровенно говоря. На вкус, конечно, но кофе у них отстойный.
перепробовал почти все оригинальные капсулы - ни одна не понравилась. Два года машина стояла без дела. Случайно купил Якобс 8 и 10, в М.видео. Зашло. Очень нравится. Аромат, вкус, послевкусие.
Машину подарили, сам бы никогда не купил.
Нормальный кофе не может быть в капсулах. Граммовка капсулы слишком мизерная, поэтому производителю приходится использовать ядерный бленд еще и пережаренный чтобы был вкус
У всех этих производителей есть капсулы и лучше
https://vc.ru/u/1148297-ivan-sablin/430883-gde-kupit-zernovoy-speshelti-kofe-na-zamenu-lavazza
Там ещё Verlé не хватает https://verleshop.com/capsules/
Верле это нижний сегмент. Они СТМом промышляют с дешевой Бразилией. Кофе под маркой Озона они тоже делают.
Там более солидные обжарщики
попробуйте у тести кофе на пробу их капсулы, возможно понравится
Нормальный кофе и капсулы – вещи несовместимые
Посвящаю этот мем ребятам из инженерной команды авито.
Объясните, смысл от этой ментальной дрочки с изменением названия бренда? По факту, Якобс будет продаваться как и раньше, только под названием Монарх
ну, типа можно говорить что якобс то не продается. это некий левый монарх. а мы то не торгуем и частично ушли. мы бы и полностью ушли но вот у нас всё отберут. мы ВЫНУЖДЕНЫ оставаться и зарабатывать, понимаете?
;)
Куда нам, холопам в лаптях до бесподобных эльфов. Будем давиться Монархом, так уж и быть....
Дак этот монарх и есть лютая дерьмина, которой только давиться и можно.
Чтобы не зашкваривать бренд
Куда ж нам до святых эльфов, которые Якобс пьют
В пределе они снизятся до 40%
Росавиация попросила сократить количество рейсов из-за нехватки самолетов
Российским авиакомпаниям поручили провести корректировку расписания рейсов до 20 сентября в зависимости от резерва воздушных судов, чтобы исключить ситуации с непредвиденными поломками и задержками вылета. Телеграмму с таким поручением руководству авиаперевозчиков разослал замглавы Росавиации Владимир Потешкин, пишет телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на документ.
Это для тех, у кого два с половиной боинга в парке
Конечно, на вкус и цвет одинаковых мнений нет, но, я, пожалуй, не вспомню, другого такого поганейшего растворимого кофея. Ну может быть еще Pele может соперничать. Раз 10 давал бренду второй шанс за 20+ лет, но ни разу не получил нормального кофе. Пережаренный, горький, кислый, без запаха - ну разве это кофе. Так что лично мне этот Jakobs ни в каком виде даром не сдался.
Чибо например
а он ещё продаётся?
Ну я в целом нормального растворимого кофе вообще не знаю.
Пусть монарх, главное, чтобы тот же. Опять же, императору приятно будет.
Нет ничего лучше и полезнее, чем чистая питьевая вода. А все эти "кофейные напитки" не больше, чем развлечение.
Мы все равно все умрем, поэтому чего бы не поразвлекаться в промежутке)
Кофе это про кофеин, как и чай.
Второй!
Можно переименовать Monarch в "Пахан", будет скрепнее.
Можно просто в Кофе «Путинка». Водка же есть такая.
в "Путин" лучше. Водка путинка, кофе путин. будет соотвествовать названию, судя по отзывам на вкус выше
"Путинец" тогда уж, как маскулинитив, соответствующий "Путинке".
Jacobs теперь просто Монарх🤣
Недавно наткнулся на газированный Иван чай в магазине, показалось отлично. По идее стране нужны все возможные санкции, чтоб сами свою пятую точку зашевелили. Если в самой большой стране мира ничего сами не делают, то надо воду пить… заслужили. Все на самом деле так как и должно было быть