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Деньги
Артур Томилко

День 542: производитель Jacobs, Tassimo и Moccona прекратит их продажу в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 18 августа: доллар — 93,75 рубля, евро — 101,91 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 18 августа: доллар — 94,83 рубля, евро — 101,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Голландский производитель чая и кофе JDE Peetʼs перестанет продавать в России бренды Jacobs, Tassimo и Moccona, заявил генеральный директор компании Фабьен Саймон. Кофе Jacobs на российском рынке будут реализовывать под маркой Monarch, пояснил он. Саймон также отметил, что JDE Peetʼs не собирается полностью уходить из страны, поскольку считает свою продукцию товарами первой необходимости и опасается конфискации активов.

Компания «Кех Армения», которая, по данным «Ведомостей», связана с «Авито», привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу российского рубля из-за «неконтролируемый валютных рисков». Зарплаты сотрудников в связи с этим снизятся, отмечает газета: в августе 2022 года 1 драм стоил 0,15 рубля, в августе 2023-го его курс равен 0,25 рубля. В «Авито» отказались комментировать связь с «Кех Армения» и решения её руководства.

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Контекст

Армения в первом полугодии 2023-го впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные армянской таможни. Торговый профицит составил $210 млн.

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в ходе трёхстороннего саммита договорились продолжать «вводить скоординированные, жесткие санкции против России и ускорять снижение зависимости от российской энергетики», сообщает «Интерфакс».

Новости предыдущего дня, 18 августа — здесь.

#новость

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47 комментариев
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 Наиль Хунафин

Тем временем продавцы цикория

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Leonid Bushuev

Почему? Продавать кофе то не перестанут. Название поменяется.

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Мимо проходивший

Если б это было кофе

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Роман?

Прав как никогда, отец

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Leonid Bushuev

ну зря ты так. я покупаю капсулы для неспрессо, пока что мне нравится.

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Doco4ka

Дешевле в кофейне покупать за ближайшим углом, чем покупать капсулы.

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noname

Дешевле воду из-под крана пить. Зачем вообще ты такое пишешь? Показать, насколько ты беден?

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Комментарий удален модератором

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Беженцы с TJ

Иван чай же. Можно по лесам гриб чагу собирать и заваривать

продержимся короче

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Tim Tom

Комменты ещё не настоялись, зайдите позже!

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andrey andrey

только нашёл нормальный кофе в капсулах для машины Неспрессо, а его продавать перестанут.

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Flashback FM

я продал такую хуету, все виды капсул перепробовал, даже старбакс версии, говно притерное. Купила девушка у меня, говорит как хорошо, вовремя продаете, у меня вчера такая же сломалась. Бля, и это же говно покупать)) Взял турку и кофемолку - вкусно, просто, натурально

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Роман?

Респект. Варю в турке свежемолотый уже 5 лет. Каиииф.

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Николай Оболенский

Ну турка это же самое вкусное кофе!!!
Ежели сами зерна хорошие, конечно)

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James Bomond

Старбакс хуже жокея 🤣

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Вадим Д.

Почему старбакс «даже»? Редкостное дерьмище, откровенно говоря. На вкус, конечно, но кофе у них отстойный.

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andrey andrey

перепробовал почти все оригинальные капсулы - ни одна не понравилась. Два года машина стояла без дела. Случайно купил Якобс 8 и 10, в М.видео. Зашло. Очень нравится. Аромат, вкус, послевкусие.
Машину подарили, сам бы никогда не купил.

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Piu-piu

Нормальный кофе не может быть в капсулах. Граммовка капсулы слишком мизерная, поэтому производителю приходится использовать ядерный бленд еще и пережаренный чтобы был вкус

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Иван Саблин

У всех этих производителей есть капсулы и лучше

https://vc.ru/u/1148297-ivan-sablin/430883-gde-kupit-zernovoy-speshelti-kofe-na-zamenu-lavazza

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drapeg

Там ещё Verlé не хватает https://verleshop.com/capsules/

verlé shop — капсулы
SELECTIVE. CONSCIOUS. LOCAL. VERLÉ IS NEOTERIC PRODUCTION WITH THE FOCUS ON ROASTING COFFEE AND…
verleshop.com
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Иван Саблин

Верле это нижний сегмент. Они СТМом промышляют с дешевой Бразилией. Кофе под маркой Озона они тоже делают.
Там более солидные обжарщики

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Dmitry Kruger

попробуйте у тести кофе на пробу их капсулы, возможно понравится

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drapeg

Нормальный кофе и капсулы – вещи несовместимые

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Shoo

Посвящаю этот мем ребятам из инженерной команды авито.

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Ник К.

Объясните, смысл от этой ментальной дрочки с изменением названия бренда? По факту, Якобс будет продаваться как и раньше, только под названием Монарх

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Leonid Bushuev

ну, типа можно говорить что якобс то не продается. это некий левый монарх. а мы то не торгуем и частично ушли. мы бы и полностью ушли но вот у нас всё отберут. мы ВЫНУЖДЕНЫ оставаться и зарабатывать, понимаете?
;)

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Ник К.

Куда нам, холопам в лаптях до бесподобных эльфов. Будем давиться Монархом, так уж и быть....

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noname

Дак этот монарх и есть лютая дерьмина, которой только давиться и можно.

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Dmitry

Чтобы не зашкваривать бренд

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Allestor Klei

Куда ж нам до святых эльфов, которые Якобс пьют

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Кирилл Таран
Компания «Кех Армения», которая, по данным «Ведомостей», связана с «Авито», привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу российского рубля из-за «неконтролируемый валютных рисков». Зарплаты сотрудников в связи с этим снизятся, отмечает газета

В пределе они снизятся до 40%

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Фоксик

Росавиация попросила сократить количество рейсов из-за нехватки самолетов

Российским авиакомпаниям поручили провести корректировку расписания рейсов до 20 сентября в зависимости от резерва воздушных судов, чтобы исключить ситуации с непредвиденными поломками и задержками вылета. Телеграмму с таким поручением руководству авиаперевозчиков разослал замглавы Росавиации Владимир Потешкин, пишет телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на документ.

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James Bomond

Это для тех, у кого два с половиной боинга в парке

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Азер Гарягды

Конечно, на вкус и цвет одинаковых мнений нет, но, я, пожалуй, не вспомню, другого такого поганейшего растворимого кофея. Ну может быть еще Pele может соперничать. Раз 10 давал бренду второй шанс за 20+ лет, но ни разу не получил нормального кофе. Пережаренный, горький, кислый, без запаха - ну разве это кофе. Так что лично мне этот Jakobs ни в каком виде даром не сдался.

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James Bomond

Чибо например

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S1m0ne

а он ещё продаётся?

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noname

Ну я в целом нормального растворимого кофе вообще не знаю.

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Вадим Д.

Пусть монарх, главное, чтобы тот же. Опять же, императору приятно будет.

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Маша Батоева

Нет ничего лучше и полезнее, чем чистая питьевая вода. А все эти "кофейные напитки" не больше, чем развлечение.

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Иван Помидоров

Мы все равно все умрем, поэтому чего бы не поразвлекаться в промежутке)

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Pavel Petel

Кофе это про кофеин, как и чай.

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Михаил Аташев

Второй!

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Anti Anti

Можно переименовать Monarch в "Пахан", будет скрепнее.

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Роман?

Можно просто в Кофе «Путинка». Водка же есть такая.

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Беженцы с TJ

в "Путин" лучше. Водка путинка, кофе путин. будет соотвествовать названию, судя по отзывам на вкус выше

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Anti Anti

"Путинец" тогда уж, как маскулинитив, соответствующий "Путинке".

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James Bomond

Jacobs теперь просто Монарх🤣

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VadimMochemechant

Недавно наткнулся на газированный Иван чай в магазине, показалось отлично. По идее стране нужны все возможные санкции, чтоб сами свою пятую точку зашевелили. Если в самой большой стране мира ничего сами не делают, то надо воду пить… заслужили. Все на самом деле так как и должно было быть

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47 комментариев
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