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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 18 августа: доллар — 93,75 рубля, евро — 101,91 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 18 августа: доллар — 94,83 рубля, евро — 101,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Голландский производитель чая и кофе JDE Peetʼs перестанет продавать в России бренды Jacobs, Tassimo и Moccona, заявил генеральный директор компании Фабьен Саймон. Кофе Jacobs на российском рынке будут реализовывать под маркой Monarch, пояснил он. Саймон также отметил, что JDE Peetʼs не собирается полностью уходить из страны, поскольку считает свою продукцию товарами первой необходимости и опасается конфискации активов.

Компания «Кех Армения», которая, по данным «Ведомостей», связана с «Авито», привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу российского рубля из-за «неконтролируемый валютных рисков». Зарплаты сотрудников в связи с этим снизятся, отмечает газета: в августе 2022 года 1 драм стоил 0,15 рубля, в августе 2023-го его курс равен 0,25 рубля. В «Авито» отказались комментировать связь с «Кех Армения» и решения её руководства.

Контекст

Армения в первом полугодии 2023-го впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные армянской таможни. Торговый профицит составил $210 млн.

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в ходе трёхстороннего саммита договорились продолжать «вводить скоординированные, жесткие санкции против России и ускорять снижение зависимости от российской энергетики», сообщает «Интерфакс».