День 543: экспорт легковых авто из Китая за год увеличился в 5,7 раза Статьи редакции
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Конткест
Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-июле 2023-го увеличился в 5,7 раза год к году, до 405 тысяч единиц, пишет ТАСС со ссылкой на таможенные данные КНР. В денежном выражении поставки увеличились в 7,5 раза и достигли $5,65 млрд.
Частичная приостановка налоговых соглашений будет действовать до «восстановления прав России» или до полной денонсации этих договоров, сообщил Минфин.
Спрос на ИТ-специалистов в России в августе 2023-го вырос в 3,7 раза год к году, подсчитали в «Авито Работа». По данным сервиса, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 23%, до 60,5 тысяч рублей.
Новости предыдущего дня, 19 августа — здесь.
Прошу возбудить уголовное дело на Луна 25. Аппарат самовольно отключил связь и остался на луне
Теперь можно для него поднять налог до 30% на доход.
Внести в список иностранных агентов
Ждем пояснений от прокремлевской местной братии, что "это нам только на пользу, накопим опыт, проанализируем ошибки, и следующие запуски будут точно успешными, да и у Маска ракеты падали сколько раз".
Это не комментарии с шутками писать, в данном деле думать нужно, не всё с первого раза получается.
Ну, станем ли мы её осуждать за это?
Как там исследования Луны? Все так радовались, и все закончилось чуть больше чем за неделю.
И следующую станцию когда отправят?тоже лет через 20?
Напомню, что Луну-25 готовили с 2005 года.
Можно было около 73 млн кг гречки купить
как всегда громкие заголовки и потом эпичное разочарование и так во всем)
А всё благодаря «отечественному» автопрому.
Самое смешное - но нет. Благодаря западным санкциям.
Точно, благ е санкции, дай накладывающим бог здоровья. Ежели б не они, то вообще не знали бы что такое польза (-:
Ну, китайские экспортёры именно так и думают, ведь благодаря этим санкциям они гонят авто в РФ.
Или ты отрицаешь что импорт китайских авто в РФ увеличился благодаря западным санкциям и уходу их авто из РФ?
Он оперирует к тезисам власти что санкции только на пользу.
Порадуемся за автопром наш...а нет, за китайский! Ура
Я не понял, а где айтишники, которые по 300к в сек. получают, все уехали?
А в 90-е все бабы хотели замуж за диджеев
Потому что в те годы пластинки крутили и миксовали руками. А потом пошла диджитализация и за вертушки встали все, кому не лень.
10 эникейщиков в регионе получают 27к, один сеньор в Мск зарабатывает 400. В среднем они получают в районе 60.
Так это из-за двойной конвертации, они-то уехали, только работают на старой работе, потому что на новой нахрен никому не сдались
600 долларов? Это ИТ-уборщики получают? Ох уж эта российская статистика, что государственная, что частная.
ВСЕГО???
Думаю - данные занижены раз наверное В ДЕСЯТЬ.