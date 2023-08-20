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Фото Haval

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 18 августа: доллар — 93,75 рубля, евро — 101,91 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 18 августа: доллар — 94,83 рубля, евро — 101,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,27 рубля.

Конткест

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-июле 2023-го увеличился в 5,7 раза год к году, до 405 тысяч единиц, пишет ТАСС со ссылкой на таможенные данные КНР. В денежном выражении поставки увеличились в 7,5 раза и достигли $5,65 млрд.

Частичная приостановка налоговых соглашений будет действовать до «восстановления прав России» или до полной денонсации этих договоров, сообщил Минфин.

Спрос на ИТ-специалистов в России в августе 2023-го вырос в 3,7 раза год к году, подсчитали в «Авито Работа». По данным сервиса, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 23%, до 60,5 тысяч рублей.