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Деньги
Артур Томилко

День 543: экспорт легковых авто из Китая за год увеличился в 5,7 раза Статьи редакции

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 18 августа: доллар — 93,75 рубля, евро — 101,91 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 18 августа: доллар — 94,83 рубля, евро — 101,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 95,27 рубля.

Конткест

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-июле 2023-го увеличился в 5,7 раза год к году, до 405 тысяч единиц, пишет ТАСС со ссылкой на таможенные данные КНР. В денежном выражении поставки увеличились в 7,5 раза и достигли $5,65 млрд.

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Частичная приостановка налоговых соглашений будет действовать до «восстановления прав России» или до полной денонсации этих договоров, сообщил Минфин.

Спрос на ИТ-специалистов в России в августе 2023-го вырос в 3,7 раза год к году, подсчитали в «Авито Работа». По данным сервиса, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 23%, до 60,5 тысяч рублей.

Новости предыдущего дня, 19 августа — здесь.

#новость

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24 комментария
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 Зеленый самолетик

Прошу возбудить уголовное дело на Луна 25. Аппарат самовольно отключил связь и остался на луне

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KK

Теперь можно для него поднять налог до 30% на доход.

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Зеленый самолетик

Внести в список иностранных агентов

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Иван Помидоров

Ждем пояснений от прокремлевской местной братии, что "это нам только на пользу, накопим опыт, проанализируем ошибки, и следующие запуски будут точно успешными, да и у Маска ракеты падали сколько раз".

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Светлана Завацкая

Это не комментарии с шутками писать, в данном деле думать нужно, не всё с первого раза получается.

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Вася Пражкин
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Влад Шушкевич

Ну, станем ли мы её осуждать за это?

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Гер Шмитт

Как там исследования Луны? Все так радовались, и все закончилось чуть больше чем за неделю.

И следующую станцию когда отправят?тоже лет через 20?

Напомню, что Луну-25 готовили с 2005 года.

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Зеленый самолетик

Можно было около 73 млн кг гречки купить

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SegaBoy

как всегда громкие заголовки и потом эпичное разочарование и так во всем)

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Вадим Д.
экспорт легковых авто из Китая за год увеличился в 5,7 раза

А всё благодаря «отечественному» автопрому.

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Leonid Bushuev

Самое смешное - но нет. Благодаря западным санкциям.

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Вадим Д.

Точно, благ е санкции, дай накладывающим бог здоровья. Ежели б не они, то вообще не знали бы что такое польза (-:

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Leonid Bushuev

Ну, китайские экспортёры именно так и думают, ведь благодаря этим санкциям они гонят авто в РФ.
Или ты отрицаешь что импорт китайских авто в РФ увеличился благодаря западным санкциям и уходу их авто из РФ?

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Гер Шмитт

Он оперирует к тезисам власти что санкции только на пользу.

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Похер

Порадуемся за автопром наш...а нет, за китайский! Ура

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Вася Пражкин
По данным сервиса, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 23%, до 60,5 тысяч рублей.

Я не понял, а где айтишники, которые по 300к в сек. получают, все уехали?

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ZuDwa

А в 90-е все бабы хотели замуж за диджеев

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Вася Пражкин

Потому что в те годы пластинки крутили и миксовали руками. А потом пошла диджитализация и за вертушки встали все, кому не лень.

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Роман?

10 эникейщиков в регионе получают 27к, один сеньор в Мск зарабатывает 400. В среднем они получают в районе 60.

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James Bomond

Так это из-за двойной конвертации, они-то уехали, только работают на старой работе, потому что на новой нахрен никому не сдались

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Невкусно и грустно

600 долларов? Это ИТ-уборщики получают? Ох уж эта российская статистика, что государственная, что частная.

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ZuDwa
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Abnatop Sky
экспорт легковых авто из Китая за год увеличился в 5,7 раза

ВСЕГО???

Думаю - данные занижены раз наверное В ДЕСЯТЬ.

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24 комментария
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