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Фото globallookpress.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 93,55 рубля, евро — 101,82 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 93,23 рубля, евро — 103,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,35 рубля.

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Какие есть проблемы и трудности

Занимающая первое место в России по выпуску яиц птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках срыва сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штата на 25–30%, выяснил «Ъ». Это связано с массовым оттоком персонала, в основном мигрантов, указано в письме. Гендиректор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов подтвердил, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.

Кто и как адаптируется

Комиссия по транспорту Госсовета поддержала поправки в закон о такси, которые требуют локализовать автомобили — то есть использовать в парке машины, собранные в России. В июле 2023-го против изменений выступил «Национальный совет такси».

Ювелирные компании, столкнувшись с сокращением спроса на украшения, попросили Минфин обнулить импортные пошлины на бриллианты размером до 0,3 карата. Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений.

Россия и Беларусь договорились постепенно отменить систему разрешений для автоперевозок в третьи страны. Белорусским перевозчикам не потребуются разрешения на работу на российском рынке и наоборот.

Контекст

Роскомнадзор не смог купить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей. На участие в закупке не нашлось ни одного желающего.

Правительство не поддержало введение пошлин в 220% на импорт БАДов из США и ЕС. Такой размер налога равнозначен запрету. Его предлагал Национальный союз защиты прав потребителей «для борьбы с "серым" рынком».

Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии 2023-го вырос на 12% — до 1,9 млн рублей, на машины с пробегом — на 18%, до 1,3 млн, подсчитали в «СберАвто» и «Чек Индексе».

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники. За первое полугодие было продано более 500 тысяч холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше год к году. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.

Предприятия фиксируют резкий рост цен и издержек. Результаты августовского мониторинга предприятий опубликовал Банк России. В нём заметно ухудшились оценки текущего состояния деловой активности в основных секторах экономики.

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