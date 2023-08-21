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Деньги
Маша Цепелева

День 544: Госсовет поддержал требование о машинах российской сборки в такси Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото globallookpress.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 93,55 рубля, евро — 101,82 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 93,23 рубля, евро — 103,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,35 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Занимающая первое место в России по выпуску яиц птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках срыва сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штата на 25–30%, выяснил «Ъ». Это связано с массовым оттоком персонала, в основном мигрантов, указано в письме. Гендиректор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов подтвердил, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.

Кто и как адаптируется

Комиссия по транспорту Госсовета поддержала поправки в закон о такси, которые требуют локализовать автомобили — то есть использовать в парке машины, собранные в России. В июле 2023-го против изменений выступил «Национальный совет такси».

Ювелирные компании, столкнувшись с сокращением спроса на украшения, попросили Минфин обнулить импортные пошлины на бриллианты размером до 0,3 карата. Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений.

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Россия и Беларусь договорились постепенно отменить систему разрешений для автоперевозок в третьи страны. Белорусским перевозчикам не потребуются разрешения на работу на российском рынке и наоборот.

Контекст

Роскомнадзор не смог купить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей. На участие в закупке не нашлось ни одного желающего.

Правительство не поддержало введение пошлин в 220% на импорт БАДов из США и ЕС. Такой размер налога равнозначен запрету. Его предлагал Национальный союз защиты прав потребителей «для борьбы с "серым" рынком».

Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии 2023-го вырос на 12% — до 1,9 млн рублей, на машины с пробегом — на 18%, до 1,3 млн, подсчитали в «СберАвто» и «Чек Индексе».

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники. За первое полугодие было продано более 500 тысяч холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше год к году. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.

Предприятия фиксируют резкий рост цен и издержек. Результаты августовского мониторинга предприятий опубликовал Банк России. В нём заметно ухудшились оценки текущего состояния деловой активности в основных секторах экономики.

Материал обновляется в течение дня

Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.

#новости

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38 комментариев
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 Black7

Миллиардная компания не хочет платить достойные зарплаты русским и нанимает иностранных специалистов за копейки) Мда.

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Сергей С.

Если умножить зарплаты в 3 раза, а количество произведённых товаров не умножать, то товары тупо станут дороже в 3 раза. Но говно лопатой будут собирать уже свои роднулечки вместо гастарбайтеров, да.

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Михаил Михалыч

А может просто урезать доходы совета директоров?

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Иван

Зачем?

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Дмитрий Толстых

зарплата - малая часть расходов, влияющая на себестоимость. соотношение не 1 к 1.

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S.Capusta
иностранных специалистов

Ахаха!
Да и где их взять, русских специалистов. Попробуйте найдите..

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Петя Вася

Эмм, то есть вы свято верите что в РФ на заработки едут сплошь специалисты?

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Иван

Apple за сборку iPhone в Китае/Индии тоже платит не сильно много

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Sergey Folps

Как там с пересадкой чиновников на лады, дождемся?

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Либерал-смузихлеб 2.0

посадок бы дождаться

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Sergey Folps

зачем сажать, они и так служат любой власти

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Марк Кац

Придётся перестать пользоваться такси, не верю в безопасность машин российской сборки. И отменяю заказ если такую вижу.

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Оля Калашникова

Неужто? Так прям и пишите: пришлите такси иностранной сборки. Ну так катайтесь на роликах.

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Юрий Б.

Нет, он просто отменяет и заказывает следующую. Ролики это не то же самое, что такси, зачем абсурд?

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Ale K

Очередной лоббизм

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Невкусно и грустно
Это связано с массовым оттоком персонала, в основном мигрантов, указано в письме. Гендиректор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов подтвердил, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.

Рома, в очередь, мы пока гвозди осваиваем

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Либерал-смузихлеб 2.0

что то не понятно, а чего это своего не пооткрывали на второй год гойды, а турецкого завозить начали

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Иван

Получается рекурсия. Нужны микросхемы для стиралок, а стиралки не производят.

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Либерал-смузихлеб 2.0

получается, скоро вторая волна похода за стиралками

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Юрий Б.

Всё будет. Когда-то. Уже масса анонсов в новостях была. Запланировано открытие, намечена постройка. Разве вы не видели? Не говорите, что нет.

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Либерал-смузихлеб 2.0

чуть чуть потерпеть осталось

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S.Capusta
в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники.

Покупают технику, которая дешевле, а не популярность растёт.

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Leonid Bushuev
Комиссия по транспорту Госсовета поддержала поправки в закон о такси, которые требуют локализовать автомобили — то есть использовать в парке машины, собранные в России. В июле 2023-го против изменений выступил «Национальный совет такси».

Наконец то россияне будут кататься на москвичах, а не наоборот! :D

Роскомнадзор не смог купить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей. На участие в закупке не нашлось ни одного желающего.

Даже шильдики переклеить никто не решился?) Видимо ФСБ за жопу начало брать, когда в безопасность подобные финты вкручивали. Еще бы в военке такое наблюдать, а то как не СВО, так выясняется что даже связи нет нормальной.

По данным группы «М.видео-Эльдорадо», в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники. ....турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше год к году. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.

Ну дык, ниша то освободилась. Ну и все же условные Beko / Grundig / Vestel куда как знакомее чем дядя-линь из кЕтая.

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Yep Yep

За прошлую неделю 25-30% мигрантов утекло? Или сейчас под этот повод все проёбы будут списываться?

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Либерал-смузихлеб 2.0

они паспорта получили

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Андрей Иванов

А с паспортами их сразу на фронт забрали.

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Либерал-смузихлеб 2.0

если поймали менты и отвели в военкомат вставать на учет

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Paul Borodin

Слава макаронному монстру РКН ритейлеры и поставщики стороной обходят.

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НаряднаяШайга

Не нужно верить во все что пишут. Может на показ выставили так, а по факту все закупили или закупят, такие нужды будут выполнены в любом случае и за любые деньги

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Paul Borodin

Когда то же ресурсы кончатся. И армия, и луна, и социалка требуют средств.

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Leonid Bushuev

Когда? Про дефолт и банкротство помню заговорили когда во времена Крыма, начали СВО в Сирии. На эхе-мацы постоянно эксперты говорили, что денег УЖЕ нет, и максимум год остался. Максимум, понимаешь?

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Александр Привалов

Всё проще: за лярд не нашли, перевыстявят за 5 лярдов и закупят.

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Pavel Petel

Уазик - комфорт или бизнес?

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Юрий Б.

Для каждого бизнеса свой комфорт

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Иван

Grundig AG — немецкая компания по производству бытовой аудио-, видеотехники. Основана в 1945 году.

Давно она стала турецким брендом?

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Иван Иванов

Grundig is a Turkish consumer electronics manufacturer owned by the Arçelik A.Ş., the white goods (major appliance) manufacturer of Turkish conglomerate Koç Holding. The company made domestic appliances and personal-care products.

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Сергей Леопольдович

К 2001 году убытки Grundig составили около 150 миллионов евро, компания была признана банкротом.[1]

Британско-турецкая инвестиционная группа выкупила часть обанкротившейся компании. Турецкая телевизионная компания Beko и британская компания Alba, специализирующиеся на производстве бытовой электроники, подписали соглашение о покупке на сумму 80 миллионов евро. В 2007 году Alba продала свою половину бизнеса Beko за 50,3 млн долл., хотя она сохранила лицензию на использование бренда Grundig в Великобритании до 2010 года и в Австралии до 2012 года.

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Артур Федосеев

это ж сколько авто на запчасти разбирать нужно будет
опомнитесь

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