День 544: Госсовет поддержал требование о машинах российской сборки в такси Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 19-21 августа: доллар — 93,4 (на 34 копейки меньше, чем 18 августа), евро — 101,48 рубля (на 70 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,35 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Занимающая первое место в России по выпуску яиц птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках срыва сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штата на 25–30%, выяснил «Ъ». Это связано с массовым оттоком персонала, в основном мигрантов, указано в письме. Гендиректор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов подтвердил, что из-за ослабления курса рубля возник дефицит иностранных рабочих.
Кто и как адаптируется
Комиссия по транспорту Госсовета поддержала поправки в закон о такси, которые требуют локализовать автомобили — то есть использовать в парке машины, собранные в России. В июле 2023-го против изменений выступил «Национальный совет такси».
Ювелирные компании, столкнувшись с сокращением спроса на украшения, попросили Минфин обнулить импортные пошлины на бриллианты размером до 0,3 карата. Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений.
Россия и Беларусь договорились постепенно отменить систему разрешений для автоперевозок в третьи страны. Белорусским перевозчикам не потребуются разрешения на работу на российском рынке и наоборот.
Контекст
Роскомнадзор не смог купить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей. На участие в закупке не нашлось ни одного желающего.
Правительство не поддержало введение пошлин в 220% на импорт БАДов из США и ЕС. Такой размер налога равнозначен запрету. Его предлагал Национальный союз защиты прав потребителей «для борьбы с "серым" рынком».
Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии 2023-го вырос на 12% — до 1,9 млн рублей, на машины с пробегом — на 18%, до 1,3 млн, подсчитали в «СберАвто» и «Чек Индексе».
По данным группы «М.видео-Эльдорадо», в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники. За первое полугодие было продано более 500 тысяч холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше год к году. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.
Предприятия фиксируют резкий рост цен и издержек. Результаты августовского мониторинга предприятий опубликовал Банк России. В нём заметно ухудшились оценки текущего состояния деловой активности в основных секторах экономики.
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Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.
Миллиардная компания не хочет платить достойные зарплаты русским и нанимает иностранных специалистов за копейки) Мда.
Если умножить зарплаты в 3 раза, а количество произведённых товаров не умножать, то товары тупо станут дороже в 3 раза. Но говно лопатой будут собирать уже свои роднулечки вместо гастарбайтеров, да.
А может просто урезать доходы совета директоров?
Зачем?
зарплата - малая часть расходов, влияющая на себестоимость. соотношение не 1 к 1.
Ахаха!
Да и где их взять, русских специалистов. Попробуйте найдите..
Эмм, то есть вы свято верите что в РФ на заработки едут сплошь специалисты?
Apple за сборку iPhone в Китае/Индии тоже платит не сильно много
Как там с пересадкой чиновников на лады, дождемся?
посадок бы дождаться
зачем сажать, они и так служат любой власти
Придётся перестать пользоваться такси, не верю в безопасность машин российской сборки. И отменяю заказ если такую вижу.
Неужто? Так прям и пишите: пришлите такси иностранной сборки. Ну так катайтесь на роликах.
Нет, он просто отменяет и заказывает следующую. Ролики это не то же самое, что такси, зачем абсурд?
Очередной лоббизм
Рома, в очередь, мы пока гвозди осваиваем
что то не понятно, а чего это своего не пооткрывали на второй год гойды, а турецкого завозить начали
Получается рекурсия. Нужны микросхемы для стиралок, а стиралки не производят.
получается, скоро вторая волна похода за стиралками
Всё будет. Когда-то. Уже масса анонсов в новостях была. Запланировано открытие, намечена постройка. Разве вы не видели? Не говорите, что нет.
чуть чуть потерпеть осталось
Покупают технику, которая дешевле, а не популярность растёт.
Наконец то россияне будут кататься на москвичах, а не наоборот! :DРоскомнадзор не смог купить оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей. На участие в закупке не нашлось ни одного желающего.
Даже шильдики переклеить никто не решился?) Видимо ФСБ за жопу начало брать, когда в безопасность подобные финты вкручивали. Еще бы в военке такое наблюдать, а то как не СВО, так выясняется что даже связи нет нормальной.По данным группы «М.видео-Эльдорадо», в России растёт популярность турецких брендов бытовой техники. ....турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше год к году. Тенденцию подтвердили в «Ситилинке» и Wildberries.
Ну дык, ниша то освободилась. Ну и все же условные Beko / Grundig / Vestel куда как знакомее чем дядя-линь из кЕтая.
За прошлую неделю 25-30% мигрантов утекло? Или сейчас под этот повод все проёбы будут списываться?
они паспорта получили
А с паспортами их сразу на фронт забрали.
если поймали менты и отвели в военкомат вставать на учет
Слава макаронному монстру РКН ритейлеры и поставщики стороной обходят.
Не нужно верить во все что пишут. Может на показ выставили так, а по факту все закупили или закупят, такие нужды будут выполнены в любом случае и за любые деньги
Когда то же ресурсы кончатся. И армия, и луна, и социалка требуют средств.
Когда? Про дефолт и банкротство помню заговорили когда во времена Крыма, начали СВО в Сирии. На эхе-мацы постоянно эксперты говорили, что денег УЖЕ нет, и максимум год остался. Максимум, понимаешь?
Всё проще: за лярд не нашли, перевыстявят за 5 лярдов и закупят.
Уазик - комфорт или бизнес?
Для каждого бизнеса свой комфорт
Grundig AG — немецкая компания по производству бытовой аудио-, видеотехники. Основана в 1945 году.
Давно она стала турецким брендом?
Grundig is a Turkish consumer electronics manufacturer owned by the Arçelik A.Ş., the white goods (major appliance) manufacturer of Turkish conglomerate Koç Holding. The company made domestic appliances and personal-care products.
К 2001 году убытки Grundig составили около 150 миллионов евро, компания была признана банкротом.[1]
Британско-турецкая инвестиционная группа выкупила часть обанкротившейся компании. Турецкая телевизионная компания Beko и британская компания Alba, специализирующиеся на производстве бытовой электроники, подписали соглашение о покупке на сумму 80 миллионов евро. В 2007 году Alba продала свою половину бизнеса Beko за 50,3 млн долл., хотя она сохранила лицензию на использование бренда Grundig в Великобритании до 2010 года и в Австралии до 2012 года.
это ж сколько авто на запчасти разбирать нужно будет
опомнитесь