Владельцы Game Insight признали и решили погасить долг в €1,92 млн перед российской «дочкой», которую обанкротили Статьи редакции
Российское подразделение закрыли, а сотрудников уволили, объясняя, что не могут перевести деньги из Литвы и вернуть долги из-за санкций.
- Литовская Game Insight UAB в рамках дела о банкротстве дочерней ООО «Гейм Инсайт» подтвердила долг в €1,92 млн перед последней, рассказал «Ъ» представитель владельцев компании Александр Масгутов.
- По его словам, литовская структура, «несмотря на санкционные ограничения ЕС, а также запрет на перевод денежных средств из литовских в российские банки, имеет возможность и намерение погасить задолженность в полном объёме».
- Game Insight консультируется с исполнительными и финансовыми органами Литвы о возможных «механизмах преодоления сложившейся санкционно-правовой коллизии и возможной легализации российских судебных актов на территории Литвы».
- Game Insight основала в 2009 году Алиса Чумаченко, в 2014 году головной офис компании перенесли в Вильнюс. Компания занимается разработкой и издательством мобильных игр. По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Гейм Инсайт» в 2021 году составила 1,5 млрд рублей, прибыль — 100 млн рублей.
- У компании были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.
- Game Insight ушла с российского рынка в июне 2022 года. Через месяц несколько сотрудников рассказали, что компания отказалась выплачивать выходные пособия и потребовала вернуть рабочую технику. К августу в картотеке дел судов общей юрисдикции было зарегистрировано 74 иска от сотрудников, общая сумма требований — около 70 млн рублей.
- В августе 2022 года ООО «Гейм Инсайт» подало заявление на банкротство. По словам источника «Ъ», знакомого с делом, задолженность перед работниками составила 125 млн рублей. В октябре компанию признали банкротом.
- В феврале 2023-го арбитражный управляющий заподозрил владельцев Game Insight в преднамеренном банкротстве российского юрлица. В июле по его иску суд арестовал счета и имущество владельцев и финансового директора компании.
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Т.е. только после этого они решили выплатить людям деньги.
Мне жаль что из страны уходят компании и то куда страна стала падать, но то что данная шарага ушла — это не плохо. Оставаться человеком надо всегда. Да проблемы со страной, да уйти, но сотрудники не при чем.
посмотрел то что они создают - мое мнение об андройд играх только укрепилось. На 70% это игровые автоматы 2.0, и компании разработчики такие же барыги
Вы правы, человеком оставаться нужно всегда! И не нападать на соседние страны)
Это безусловно
Означает ли это, что литовская компания Game Insight окончательно европейзировалась или судебное решение мешает им это сделать ?
Мешает то что, видимо, арестованные счета и имущество стоят дороже их задолженности.
Но тем удобнее потом будет влиться в европейскую тусовку как преследуемых государством.
Ха-ха-ха!