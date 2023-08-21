Деньги
Таня Боброва

«Райффайзенбанк» введёт комиссию в 50% за зачисления в долларах из других банков для физлиц и малого бизнеса Статьи редакции

Банк объяснил ограничения «изменением рыночных условий».

  • С 1 сентября 2023 года комиссия за входящие переводы из других банков в долларах США на счета клиентов составит 50% от суммы перевода, сообщил банк. Изменения коснутся физлиц и малого бизнеса — юрлиц и ИП.
  • При этом минимальная комиссия составит $1000, но не более суммы поступления. Максимальная — $10 тысяч.
  • В своём Telegram-канале компания уточнила, что комиссия не будет применяться к зачислению зарплаты в долларах, если у работодателя открыт зарплатный проект в банке.
  • В «Райффайзенбанке» объяснили, что вынуждены ограничивать количество входящих переводов в долларах из-за «изменений рыночных условий». Банк рекомендовал клиентам пользоваться другими способами получения платежей.
  • В июне 2023 года банк уже вводил комиссию за входящие переводы в долларах США на счета физлиц — 50% от суммы пополнения, но не более $500.
  • С 1 августа «Райффайзенбанк» приостановил приём и покупку наличных долларов и евро в кассах у физлиц. Вносить наличные доллары и евро через банкоматы его клиенты не могут с февраля 2023-го.

#новость #райффайзенбанк

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64 комментария
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 Ale K

А почему не 100%, так было всем удобнее

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noname
Комиссия не будет превышать сумму поступления, уточняет банк.
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2 комментария
Юрий Б.

Не все так просто: минимальная комиссия составит $1000, но не более суммы поступления. Максимальная — $10 тысяч.

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1 комментарий
Alex S

Если это не отъем денег, то что тогда отъем денег?))

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Таир Бакиев

Санкции с блокировкой активов - вот что такое отъем денег.

По плану Райф должен выделить/продать российское подразделение.
Надо ли говорить, что на следующий день после этого ЕС и США наложат на российский Райф санкции и отберут все доллары и евро на его счетах?

Надеюсь понятно, почему Райф не горит желанием иметь обязательства перед кем-то в валюте?

Ну а брать долларовые кредиты в России в нужных объемах никто не хочет.
Выдавать вместо этого рублевые кредиты - не вариант, ибо далеко не факт что курс доллара не вырастет больше 20% (условно) за год.

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Thom322

Пойду посмотрю первый канал, а то у вас тут сплошной депресняк

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Pavel Cree

А в чем проблема вообще не могу понять? Похоже барыги вконец оборзели, на честных людях наживаются

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Таир Бакиев

нет, банки просто не хотят быть тебе должны доллары

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Иван Дэвидсон

Банки делают все, чтобы люди ушли в крипту

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Таир Бакиев

ну либо крипта, либо юань (ну еще гонконгский доллар, дирхам и другая экзотика)

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Бинарный Ёж

А что с ней делать? Далеко не везде обменники в нал есть, а банки за обмен блочат. Криптокарты только резидентам ЕС/США доступны.

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ilia

"минимальная комиссия составит $1000, но не более суммы поступления"

где, где те хэйтеры Тинька, которые орали про комиссию у них "что аж могут весь перевод себе забрать"? Ждем когда они про Райф начнут так же громко завывать...

Прикол что для крупного бизнеса-то - нет, только для частников и малых...

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Dima V

Какие остались альтернативы с рабочим SWIFT в РФ?

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Nike So

ОТП видимо... но, по опыту обслуживания у них как физлицо, идти туда как ИП нет желания

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2 комментария
Евгений В.

Весьма гуманно

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Noname

Для физиков всегда остаётся крипта)

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Ivan Boldyrev

Это для химиков.

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debil
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Pavel Chernev

Что то случилось?

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LEGO DISCOUNTER

Жадность

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1 комментарий
Таир Бакиев

доллары некуда в России с выгодой девать, поэтому брать на хранение их никто не хочет

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7 комментариев
Заводная Лягуха

Блин, тут имеются в виду переводы из зарубежных банков или из российских, просто с валютного счета на валютный счет в Райффе?
Или любой перевод из любого банка в баксах?

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Arseniy Shestakov

Очевидно что для свифтов в долларах пофигу откуда перевод - они всегда идут через США.

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3 комментария
Alex Maltsev

Из любых других банков - с комиссией.
Внутренний перевод без комиссии: например с ваше брокерского счета на ваш валютный.

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Михаил

Пора делать очередной выстрел в зуй с национализацией банка в собственность дона под предлогом угроз клиентам с последующими санкциями на российское отделение райфа и отключением сфивта

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kova7ev

"при этом минимальная комиссия составит $1000, [b]но не более суммы поступления[/b]" - спасибо на хуй и на этом

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noname

АХУЕТЬ! Я сначала подумал, что глаза подводят, а потом как понял, что не подводят!

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Галина Карасик

Што простите? 😑

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Роман?

50% с каждого карасика

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fullstackoff

Если бы великие комбинаторы не гоняли туда сюда мелкими партиями валюту через физиков дропов не приходилось бы вводить такие странные правила.

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Nikita Voronin

Запретим все операции с валютой, как в СЭСЭСЭР, запретим арбитраж, который работает санитаром курса, и заживём. Ага?

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4 комментария
Владислав Куликов

Это не комиссия. Это называется «наша доля».

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Vasily Gavrilov

То есть увеличилась минималка с 500 до 1000 usd? Или что? Не понял =\

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Ivan Boldyrev

Увеличили максималку с 500 до 10000, расширили на ИП.

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Hox

Сперва Тинькофф, сейчас Райф.
Правду говорят, что жёлтый - цвет сумасшедших.

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Artem

Отличный повод избавиться хотя бы наполовину от этих ненавистных денег сша

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schengen.reisen versicherung

146% надо брать, олухи

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Бинарный Ёж
комиссия не будет применяться к зачислению зарплаты в долларах, если у работодателя открыт зарплатный проект в банке.

Это как? Разве работодатель в РФ может платить в долларах? Обычно в долларах платили ИП по контракту на компанию в другой стране.

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Nikolas

Да что такое то! Лучше Коношонкова смотреть, чем vc читать

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Антон Большаков

Правильно, как сказал один мудрый человек (земля ему пухом) Доллар - это грязная, некчемная бумажка.

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Вадим Д.

Ну вот, могут же нормальные комиссии делать. Но, считаю, 50% — детский сад, начинать надо хотя бы со 150% и минимальную сумму ещё брать. И почему это комиссия не должна превышать сумму пополнения? Чепуха какая, херачьте по полной.

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Evgeny Bondkowski

Минфин позвонил в банк и попросил попридержать вывод долларов из РФ для недорогих россиян. Чтобы курс рубля приподнять копеек на 50. При этом оставить все возможности для уважаемых людей, которые оперируют миллионами и 10К комиссии потянут.

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Ivan Boldyrev

Поэтому они ограничили ввод. Да, всё так и было.

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Mista

В статье ни слова про вывод.

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64 комментария
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