Банки в ОАЭ стали «переманивать» банкиров из России для обслуживания богатых россиян — WSJ Статьи редакции
Местные банки открыли «тысячи счетов» россиянам, хотя это длительный процесс, отмечает газета.
- Один из крупнейших банков Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD «переманил» специалистов из российских финансовых компаний, чтобы создать подразделение для «управления деньгами богатых россиян». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и профили в LinkedIn.
- Другой крупный банк — First Abu Dhabi Bank — также открывает отдел, ориентированный на состоятельных россиян, говорят собеседники. Обе компании не ответили на запросы о комментариях.
- Газета отмечает, что местные банки открыли «тысячи счетов» россиянам, хотя на оформление документов и проверку потенциального клиента могут уйти недели.
- При этом банки следят за соблюдением санкций против России, чтобы «предотвратить нарушения международного права» и сохранить корреспондентские отношения с американскими банками, а страна «находится в тесном контакте с США и ЕС», говорят местные чиновники.
- Как указывает WSJ, за последний год в ОАЭ переехали «десятки тысяч россиян», большинство из которых не под санкциями. В частности, это спровоцировало «бум» на рынке недвижимости. По данным агентства Betterhomes, в 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов.
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Дубайск наш!
Уже пора защищать русскоговорящее население в ОАЭ?
Угу. Настолько же наш, насколько наши природные богатства.
А обычному челу с двумя тыщами баксов будет банковское обслуживание?
По губам если только.
Мне кажется и так понятно, что если у тебя много денег, то тебе рады всегда и все. Главное не отсвечивать, иначе придется публично каяться и извиняться, лишь бы не отобрали всё имущество.
Скорее всего, даже на порог не пустят .
Думаешь 2 тыщи хватит до Дубая? Или пешком?)
До Дубая, обратно и на пару недель относительно бюджетно одному почиллить хватит, но не более.
Вот только недавно купил тур на декабрь на неделю на двоих в хороший отель с завтраком за чуть меньше чем $2к. Ценник варьируется в диапазоне 1-1.75к на одного. И это прямой рейс из моего небольшого города, из соседнего екб дешевле
Счет в ОАЭ обычно открывают бесплатно. Многие банки требуют подтвердить ежемесячный доход на уровне от 3000 до 5000 AED. Обслуживание чаще всего бесплатное, если среднемесячный баланс больше допустимого дохода
Открывают бесплатно, но вот с Российским паспортом просто так не откроют, надо депозит оставлять 5-10k$.
ненадолго
Пора уже отдельный чайна таун создавать
Раша таун *
Ну, это только для богатых. Дорого в ОАЭ открывать счета.
Счет в ОАЭ обычно открывают бесплатно. Многие банки требуют подтвердить ежемесячный доход на уровне от 3000 до 5000 AED. Обслуживание чаще всего бесплатное, если среднемесячный баланс больше допустимого дохода
غويدا
Может и коллцентры с собой заберут?
Хоть кто то подумал о нас, о богатых